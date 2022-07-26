МТС обеспечила безопасность агропромышленных площадок корпорации «Малком» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения

ПАО МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщают о запуске комплексной системы инновационных цифровых сервисов на промышленных площадках корпорации «Малком» в селе Крутые Выселки Тамбовского района. Развернутая здесь система интеллектуального видеонаблюдения обеспечивает безопасность сотрудников компании, сельскохозяйственной продукции и техники, расположенных на территории 300 кв. м. промышленного комплекса, распознавая сотрудников и посетителей, а также считывая номера пребывающих на территорию автомобилей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках масштабного цифрового проекта с корпорацией «Малком» специалисты МТС оборудовали офис компании и ее складские высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, хот-спотами Wi-Fi, виртуальной телефонией и системой интеллектуального видеонаблюдения.

Умное видеонаблюдение, запущенное на площадке предприятия, включает в себя 55 камер, расположенных по внешнему периметру всей территории, внутри офиса и двух складских помещениях. Умные камеры на основе искусственного интеллекта работают под разными углами и обладают свойствами дневного и ночного видения. Они умеют распознавать лица сотрудников компании и номера корпоративных автомобилей или транспорта клиентов, пребывающих на территорию для отгрузки или разгрузки сельскохозяйственных товаров. Видеомониторинг ведется в круглосуточном режиме и доступен дежурным сотрудникам корпорации «Малком» в событийном или потоковом режиме.

Кроме того, интеллектуальное видеонаблюдение интегрировано в систему безопасности работы предприятия (СКУД) и таким образом обеспечивает работу «электронной проходной» – ведет в реальном времени мониторинг сотрудников и посетителей и учет рабочего времени. Все данные с камер передаются на закрытый сервер холдинга «Малком», где специальное ПО на основе искусственного интеллекта анализирует полученную информацию и формирует отчет по посещаемости каждого объекта с указанием времени въезда-выезда и фиксирует нахождение на территории нежелательных лиц.

«Корпорация “Малком”, имеющая филиалы в Тамбовской и Липецкой областях, практикует внедрение инновационных решений в области реализации сельскохозяйственной, грузовой автомобильной, дорожно-строительной техники и техники для отдыха, а также базовой агропромышленной продукции – семян ведущих мировых поставщиков и качественных средств защиты растений. Мы стремимся предоставить нашим партнерам наиболее прогрессивные решения в сфере АПК, строительства и многих других общественно-значимых отраслях. Мы уверены, что сегодня для внедрения инноваций в любом секторе необходимо наличие высокотехнологичной инфраструктуры, особенно в части обеспечения высокого уровня безопасности. Реализация совместного с МТС проекта по созданию умной системы безопасности на территории нашей площадки в Тамбовском районе не только снизит уровень возможных угроз в части обеспечения сохранности товаров, но и значительно оптимизирует процесс их логистики. Уверен, внедрение цифровых проектов в наши бизнес-процессы, позволит реализовать более качественный сервис для наших клиентов и партнеров», – сказал генеральный директор «Малком» Андрей Кузнецов.

Вячеслав Журавлев, hh.ru: Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами Центры обработки данных

«МТС развивает и внедряет интеллектуальные системы видеонаблюдения по всей стране, реализуя в том числе уникальные проекты. Например, умные камеры контролируют безопасность производственной базы одного из крупнейших рисоводческих предприятий Дона компании “Маныч-агро”, обеспечивают противопожарную безопасность в нацпарке в Псковской области, а также успешно работают в городских скверах Владивостока и Барнаула – считают количество посетителей, распознают их пол и возраст, помогают в поиске людей. На предприятиях таких стратегически важных отраслей, как производство и реализация продукции АПК, подобные решения просто незаменимы. Умное видеонаблюдение помогает обеспечивать безопасность на всей территории предприятия, контролировать дисциплину сотрудников, правила безопасности на производстве, оценивать и повышать качество работы с заказчиками отслеживать перемещение материальных ценностей в офисе, торговом зале, цехе, на складе», – сказал директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО МТС) – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.