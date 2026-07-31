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Ботаника Растения Plantae
СОБЫТИЯ
|31.07.2026
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МТС ускорила мобильный интернет в многофункциональном комплексе «Ботаника» в Москве
ели МТС. Для расширения покрытия и увеличения пропускной способности сети в торгово-офисном центре «Ботаники» инженеры МТС подключили к действующей внутренней антенно-распределительной системе
|18.05.2026
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Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM
ия из подборки работают без интернета. Например, в них можно просматривать заметки, добавлять новые растения и смотреть задачи по уходу. Это особенно удобно за городом, где доступ к сети есть д
|08.05.2026
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Российская нейросеть показала, как устроен 3D-геном животных и растений
т Symbiodinium microadriaticum, дрожжи родов Saccharomyces и Schizosaccharomyces, а также модельное растение резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana) и другие виды. Внутреннее обучение модели Не
|07.05.2026
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Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?
Недавно было обнаружено, что при стрессе растения издают ультразвуковые сигналы, напоминающие слабые хлопки, похожие на щелчок пузырча
|07.05.2026
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Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия
го и нажмите на значок объектива в строке поиска. Google Объектив — самый простой способ распознать растения и насекомых по фото Наведите камеру на растение или насекомое, нажмите кнопку затвор
|16.04.2026
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Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
уществовала почти исключительно в океанах. Затем произошло нечто удивительное: на суше начали расти растения. Этот момент стал одним из важнейших событий в истории Земли, поскольку он навсегда
|13.04.2026
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Ученые ПНИПУ и ПГАТУ разработали систему, которая распознает болезни растений с точностью до 90%
ит сохранять больше урожая, сдерживать цены на продукты и постепенно замещать импортные продукты отечественными. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. В мире ежегодные потери урожая от болезней растений уже сегодня составляют до 40% — это один из главных рисков для сельского хозяйства. По прогнозам, к 2030 г. из-за изменения климата этот показатель может вырасти еще на 10–15% в регион
|26.03.2026
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Аллергики по всей России смогут отслеживать в «Яндекс Погоде» цветение двух новых растений
ещину (орешник) и липу. Также сервис добавил в расчет прогноза перемещение пыльцы между регионами — ветряные заносы. Это поможет аллергикам получать больше информации о пыльце рядом с ними, даже если растения-аллергены ещё не зацвели в месте нахождения пользователя. Лещина особенно распространена в Европейской части России и Прикавказье, а липа — в Европейской части России, Среднем и Южном
|25.02.2026
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Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16%
и цифровой двойник. Он в динамике показывает, как взаимодействуют атомы различных соединений между собой с учетом химических и структурных особенностей минерала. Дальнейшие лабораторные тесты на рост растений показали прирост 16%, что говорит об эффективности подхода. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано Российским научным фондом (грант № 22-77-10002-П). Результ
|07.02.2025
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МТС накрыла жителей «Ботаники» высокоскоростной сетью LTE
мыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Теперь такая возможность есть и у жителей “Ботаники” даже в часы максимальной нагрузки на сеть», – отметил директор МТС в Иркутской обла
|21.11.2024
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Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково»
, из которых 72,5 млн руб. – грант фонда «Сколково». В 2022 г. «Русагро-Инвест» и «АссистАгро» получили грант от фонда «Сколково» на внедрение и доработку системы автоматического распознавания сорных растений на основе данных, собранных с помощью БВС. Разработанное решение позволило в шесть раз ускорить сбор и анализ данных о фитосанитарном состоянии полей, более точно определять видовой со
|09.07.2024
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МТС разогнала интернет во Всероссийском центре карантина растений
истема, улучшила качество мобильной связи и интернета на территории Всероссийского центра карантина растений, расположенного в рабочем поселке Быково городского округа Раменское Московской обла
|26.06.2024
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От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода
Опрыскиватель PATRIOT PT-12АС Опрыскиватель используется в саду для распыления на растения средств от насекомых, удобрения и воды. Плюсом аккумуляторного инструмента является
|14.06.2024
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БПЛА ученых Пермского Политеха на 20% повысят урожайность посевов
с БПЛА с мультиспектральной камерой, который обеспечит инновационный подход к ведению сельского хозяйства и точечного земледелия. Использование дрона сократит расходы воды, удобрений и средств защиты растений, а также на 20% повысит урожайность посевов. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства
|17.01.2024
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Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан»
канер является оптимальным для работы с биологическими образцами». В настоящее время уже оцифрованы растения разных таксономических групп из коллекции ИЭГТ РАН, также гербарных материалов кавка
|07.09.2023
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В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений
оцифровка фотографий и документов из музеев академии для проекта «Цифровой музейный комплекс» (1500 единиц), создание цифровых двойников гербарных листов для проекта «Цифровой гербарий лекарственных растений», - сказала директор Научной библиотеки Бурятской ГСХА Евгения Вершинина. В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений Среди наиболее ценн
|30.01.2023
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Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Благодаря фотосинтезу растения способны превращать углекислый газ (CO2) и воду в углеводы. Для этого они используют энергию солнца. На протяжении долгих лет исследователи работали над тем, чтобы позаимствовать механ
|02.12.2022
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Ученые совместно с Yandex Cloud разработали систему для мониторинга растений
ботки почвы. Система, развернутая на облачной платформе Yandex Cloud, предсказывает распространение растения на основе нескольких типов данных. Это информация о точках присутствия этого вида се
|05.09.2022
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Выбрано первое растение для выращивания на Марсе
юцерны высевали в горшки с имитатором реголита и садовой почвы, а всхожесть оценивали через неделю. Растения выращивали в ростовой камере в контролируемых условиях (16 ч мягкого белого света пр
|27.10.2021
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Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной
NASA Команда ученых вырастила клевер в образцах смоделированной марсианской почвы, причем некоторые растения были привиты азотфиксирующими бактериями Sinorhizobium meliloti. Эти бактерии также
|08.06.2021
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Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM
О том, как установить систему умного автополива, мы рассказывали в этой статье. Если кратко, то для растений, которые не любят, чтобы вода попадала на листья, подойдет капельный полив. А для газонов и кустов – дождеватели, которые разбрызгивают воду над растениями. Системы подключаются к водо
|23.11.2020
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ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего
следних 5 лет команда из отдела биологических наук Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL) изучала растения, чтобы понять генетические переменные и закономерности, которые позволяют им адаптир
|22.08.2019
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Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика
ого исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработали принцип использования растения «борщевик» при производстве электродов для суперконденсаторов (СК). Созданная ими те
|31.01.2017
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Микробы спасут человечество от голода?
ротивостоять болезням и повышать урожайность даже в неблагоприятных условиях. Симбиоз построен так: растения обеспечивают микробов углеродным питанием, а микробы синтезируют для растений полезн
|11.04.2016
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Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха
ром Земли огромный «столб» атмосферы, содержащий около 80 тыс. тонн азота, но этот атмосферный азот растения усвоить не могут. Бактерии AZ-D10 поселяются на корнях растений и используют свой пр
|21.04.2015
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Отредактированная картошка "взорвет" рынок продуктов питания
ур на рынке включают в себя гены бактерий, например, для сопротивления вредителям и токсинам. Такие растения не только вызывают негативную реакцию у части потребителей, но и очень дороги в разр
|02.08.2013
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Климат Земли меняется слишком быстро
ет назад, когда ледниковый щит, покрывавший значительную часть Северной Америки, отступил на север, растения и животные заселили области, которые были подо льдом. И так как потепление продолжал
|25.07.2013
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Фотосинтез можно наблюдать из космоса
высокого разрешения для наблюдения за жизненным циклом растений из космоса. В процессе фотосинтеза растения излучают флуоресцентное свечение. Это свечение не видно вооруженным глазом, однако о
|25.06.2013
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Растения умеют считать?
Новое исследование показывает, что для предотвращения ночного голода, растения выполняют точные арифметические расчеты. Эти расчеты позволяют им равномерно, с пост
|14.05.2013
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Плотоядное растение "выбрасывает" "мусорные" ДНК
Некодирующие ДНК встречаются у многих живых существ. Но сюрприз ученым преподнес геном плотоядного растения пузырчатка - Utricularia gibba. Это микроскопическое многоклеточное растение, самое
|05.04.2013
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Водород из растений: ученые обещают прорыв в энергетике
логия позволяет произвести большое количество водорода из любых источников биомассы без выбросов парниковых газов и использования дорогостоящих металлов. Ксилоза составляет целых 30% клеточных стенок растений. Однако, несмотря на высокую долю ксилозы в растениях, до сих пор вырабатывать с помощью этого сахара водород было затруднительно. Различные химические и физические воздействия, а такж
|15.02.2013
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Производство биотоплива: ученые обещают прорыв?
известно, процесс преобразования растений в топливо осложнен тем, что миллионы лет эволюции сделали растения устойчивыми к ферментации, извлекающей сахар, запертый внутри сложных клеточных стен
|11.12.2012
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Доказано: рост растений не зависит от гравитации
ти снимки отправлялись в космический центр Кеннеди. На Земле в то же время выращивались контрольные растения. Явление отрицательного фототропизма в корнях хорошо документировано, но его роль в
|10.12.2012
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Древнейшие гены – ключ к управлению растениями
гионы ДНК, которым более 100 млн лет, участвуют в управлении экспрессией (активностью) других генов растения. Проще говоря, они когда–то перевели в положение "вкл" или "выкл" определенные гены,
|27.11.2012
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Энергия из болота: микробные топливные элементы
ных областях по всему миру. Завод микробных топливных элементов извлекает электричество из почвы, а растения продолжают расти. Растения производят органические вещества с помощью фотосин
|23.11.2012
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Водоросли заимствуют энергию у других растений
Даже дети знают о том, что растения используют солнечный свет, чтобы расти. Но биологи исследовательской группы профессо
|15.11.2012
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Ксилан – огромный неосвоенный источник биотоплива
иотоплива. Эксперименты показали, что отключение гена не только позволило легко извлекать ксилан из растения, но и на 60% улучшило осахаривание (превращение полисахаридов в сахар). Как известно
|22.08.2012
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Как наночастицы портят урожай
анта-Барбара, решили проанализировать предполагаемое воздействие наночастиц на сельскохозяйственные растения. Для этого они высаживали сою в почву, богатую двумя широко используемыми типами нан
|08.08.2012
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Транспортная инженерия: ученые избавили растения от токсинов
Копенгагенской группе удалось обнаружить два белка, осуществляющие транспорт глюкозинолатов в зерна растения. После этого они создали генно-инженерный вариант кресс-салата (родственной рапсу ку
|24.07.2012
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Растения спасут нас от гриппа
Исследователи из Лаборатории пищевой иммунологии и молекулярной медицины (NIMML) обнаружили компонент растений, который может сыграть решающую роль в борьбе с вирусом гриппа. Основываясь на предыдущей работе с абсцизовой кислотой (растительный гормон), ученые выяснили, что это вещество имеет пр
Ботаника и организации, системы, технологии, персоны:
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