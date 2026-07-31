МТС ускорила мобильный интернет в многофункциональном комплексе «Ботаника» в Москве ели МТС. Для расширения покрытия и увеличения пропускной способности сети в торгово-офисном центре «Ботаники» инженеры МТС подключили к действующей внутренней антенно-распределительной системе

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM ия из подборки работают без интернета. Например, в них можно просматривать заметки, добавлять новые растения и смотреть задачи по уходу. Это особенно удобно за городом, где доступ к сети есть д

Российская нейросеть показала, как устроен 3D-геном животных и растений т Symbiodinium microadriaticum, дрожжи родов Saccharomyces и Schizosaccharomyces, а также модельное растение резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana) и другие виды. Внутреннее обучение модели Не

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать? Недавно было обнаружено, что при стрессе растения издают ультразвуковые сигналы, напоминающие слабые хлопки, похожие на щелчок пузырча

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия го и нажмите на значок объектива в строке поиска. Google Объектив — самый простой способ распознать растения и насекомых по фото Наведите камеру на растение или насекомое, нажмите кнопку затвор

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю? уществовала почти исключительно в океанах. Затем произошло нечто удивительное: на суше начали расти растения. Этот момент стал одним из важнейших событий в истории Земли, поскольку он навсегда

Ученые ПНИПУ и ПГАТУ разработали систему, которая распознает болезни растений с точностью до 90% ит сохранять больше урожая, сдерживать цены на продукты и постепенно замещать импортные продукты отечественными. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. В мире ежегодные потери урожая от болезней растений уже сегодня составляют до 40% — это один из главных рисков для сельского хозяйства. По прогнозам, к 2030 г. из-за изменения климата этот показатель может вырасти еще на 10–15% в регион

Аллергики по всей России смогут отслеживать в «Яндекс Погоде» цветение двух новых растений ещину (орешник) и липу. Также сервис добавил в расчет прогноза перемещение пыльцы между регионами — ветряные заносы. Это поможет аллергикам получать больше информации о пыльце рядом с ними, даже если растения-аллергены ещё не зацвели в месте нахождения пользователя. Лещина особенно распространена в Европейской части России и Прикавказье, а липа — в Европейской части России, Среднем и Южном

Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16% и цифровой двойник. Он в динамике показывает, как взаимодействуют атомы различных соединений между собой с учетом химических и структурных особенностей минерала. Дальнейшие лабораторные тесты на рост растений показали прирост 16%, что говорит об эффективности подхода. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано Российским научным фондом (грант № 22-77-10002-П). Результ

МТС накрыла жителей «Ботаники» высокоскоростной сетью LTE мыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Теперь такая возможность есть и у жителей “Ботаники” даже в часы максимальной нагрузки на сеть», – отметил директор МТС в Иркутской обла

Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково» , из которых 72,5 млн руб. – грант фонда «Сколково». В 2022 г. «Русагро-Инвест» и «АссистАгро» получили грант от фонда «Сколково» на внедрение и доработку системы автоматического распознавания сорных растений на основе данных, собранных с помощью БВС. Разработанное решение позволило в шесть раз ускорить сбор и анализ данных о фитосанитарном состоянии полей, более точно определять видовой со

МТС разогнала интернет во Всероссийском центре карантина растений истема, улучшила качество мобильной связи и интернета на территории Всероссийского центра карантина растений, расположенного в рабочем поселке Быково городского округа Раменское Московской обла

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода Опрыскиватель PATRIOT PT-12АС Опрыскиватель используется в саду для распыления на растения средств от насекомых, удобрения и воды. Плюсом аккумуляторного инструмента является

БПЛА ученых Пермского Политеха на 20% повысят урожайность посевов с БПЛА с мультиспектральной камерой, который обеспечит инновационный подход к ведению сельского хозяйства и точечного земледелия. Использование дрона сократит расходы воды, удобрений и средств защиты растений, а также на 20% повысит урожайность посевов. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства

Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан» канер является оптимальным для работы с биологическими образцами». В настоящее время уже оцифрованы растения разных таксономических групп из коллекции ИЭГТ РАН, также гербарных материалов кавка

В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений оцифровка фотографий и документов из музеев академии для проекта «Цифровой музейный комплекс» (1500 единиц), создание цифровых двойников гербарных листов для проекта «Цифровой гербарий лекарственных растений», - сказала директор Научной библиотеки Бурятской ГСХА Евгения Вершинина. В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений Среди наиболее ценн

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений Благодаря фотосинтезу растения способны превращать углекислый газ (CO2) и воду в углеводы. Для этого они используют энергию солнца. На протяжении долгих лет исследователи работали над тем, чтобы позаимствовать механ

Ученые совместно с Yandex Cloud разработали систему для мониторинга растений ботки почвы. Система, развернутая на облачной платформе Yandex Cloud, предсказывает распространение растения на основе нескольких типов данных. Это информация о точках присутствия этого вида се

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе юцерны высевали в горшки с имитатором реголита и садовой почвы, а всхожесть оценивали через неделю. Растения выращивали в ростовой камере в контролируемых условиях (16 ч мягкого белого света пр

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной NASA Команда ученых вырастила клевер в образцах смоделированной марсианской почвы, причем некоторые растения были привиты азотфиксирующими бактериями Sinorhizobium meliloti. Эти бактерии также

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM О том, как установить систему умного автополива, мы рассказывали в этой статье. Если кратко, то для растений, которые не любят, чтобы вода попадала на листья, подойдет капельный полив. А для газонов и кустов – дождеватели, которые разбрызгивают воду над растениями. Системы подключаются к водо

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего следних 5 лет команда из отдела биологических наук Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL) изучала растения, чтобы понять генетические переменные и закономерности, которые позволяют им адаптир

Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика ого исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработали принцип использования растения «борщевик» при производстве электродов для суперконденсаторов (СК). Созданная ими те

Микробы спасут человечество от голода? ротивостоять болезням и повышать урожайность даже в неблагоприятных условиях. Симбиоз построен так: растения обеспечивают микробов углеродным питанием, а микробы синтезируют для растений полезн

Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха ром Земли огромный «столб» атмосферы, содержащий около 80 тыс. тонн азота, но этот атмосферный азот растения усвоить не могут. Бактерии AZ-D10 поселяются на корнях растений и используют свой пр

Отредактированная картошка "взорвет" рынок продуктов питания ур на рынке включают в себя гены бактерий, например, для сопротивления вредителям и токсинам. Такие растения не только вызывают негативную реакцию у части потребителей, но и очень дороги в разр

Климат Земли меняется слишком быстро ет назад, когда ледниковый щит, покрывавший значительную часть Северной Америки, отступил на север, растения и животные заселили области, которые были подо льдом. И так как потепление продолжал

Фотосинтез можно наблюдать из космоса высокого разрешения для наблюдения за жизненным циклом растений из космоса. В процессе фотосинтеза растения излучают флуоресцентное свечение. Это свечение не видно вооруженным глазом, однако о

Растения умеют считать? Новое исследование показывает, что для предотвращения ночного голода, растения выполняют точные арифметические расчеты. Эти расчеты позволяют им равномерно, с пост

Плотоядное растение "выбрасывает" "мусорные" ДНК Некодирующие ДНК встречаются у многих живых существ. Но сюрприз ученым преподнес геном плотоядного растения пузырчатка - Utricularia gibba. Это микроскопическое многоклеточное растение, самое

Водород из растений: ученые обещают прорыв в энергетике логия позволяет произвести большое количество водорода из любых источников биомассы без выбросов парниковых газов и использования дорогостоящих металлов. Ксилоза составляет целых 30% клеточных стенок растений. Однако, несмотря на высокую долю ксилозы в растениях, до сих пор вырабатывать с помощью этого сахара водород было затруднительно. Различные химические и физические воздействия, а такж

Производство биотоплива: ученые обещают прорыв? известно, процесс преобразования растений в топливо осложнен тем, что миллионы лет эволюции сделали растения устойчивыми к ферментации, извлекающей сахар, запертый внутри сложных клеточных стен

Доказано: рост растений не зависит от гравитации ти снимки отправлялись в космический центр Кеннеди. На Земле в то же время выращивались контрольные растения. Явление отрицательного фототропизма в корнях хорошо документировано, но его роль в

Древнейшие гены – ключ к управлению растениями гионы ДНК, которым более 100 млн лет, участвуют в управлении экспрессией (активностью) других генов растения. Проще говоря, они когда–то перевели в положение "вкл" или "выкл" определенные гены,

Энергия из болота: микробные топливные элементы ных областях по всему миру. Завод микробных топливных элементов извлекает электричество из почвы, а растения продолжают расти. Растения производят органические вещества с помощью фотосин

Водоросли заимствуют энергию у других растений Даже дети знают о том, что растения используют солнечный свет, чтобы расти. Но биологи исследовательской группы профессо

Ксилан – огромный неосвоенный источник биотоплива иотоплива. Эксперименты показали, что отключение гена не только позволило легко извлекать ксилан из растения, но и на 60% улучшило осахаривание (превращение полисахаридов в сахар). Как известно

Как наночастицы портят урожай анта-Барбара, решили проанализировать предполагаемое воздействие наночастиц на сельскохозяйственные растения. Для этого они высаживали сою в почву, богатую двумя широко используемыми типами нан

Транспортная инженерия: ученые избавили растения от токсинов Копенгагенской группе удалось обнаружить два белка, осуществляющие транспорт глюкозинолатов в зерна растения. После этого они создали генно-инженерный вариант кресс-салата (родственной рапсу ку