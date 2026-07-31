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Ботаника Растения Plantae

«Ботаник» Василий Перов, 1874 год. Холст, масло. 65.5 х 79 см. Реализм. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия «Ботаник» Василий Перов, 1874 год. Холст, масло. 65.5 х 79 см. Реализм. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
«Ботаник» Василий Перов, 1874 год. Холст, масло. 65.5 х 79 см. Реализм. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

СОБЫТИЯ


31.07.2026 МТС ускорила мобильный интернет в многофункциональном комплексе «Ботаника» в Москве

ели МТС. Для расширения покрытия и увеличения пропускной способности сети в торгово-офисном центре «Ботаники» инженеры МТС подключили к действующей внутренней антенно-распределительной системе

18.05.2026 Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

ия из подборки работают без интернета. Например, в них можно просматривать заметки, добавлять новые растения и смотреть задачи по уходу. Это особенно удобно за городом, где доступ к сети есть д
08.05.2026 Российская нейросеть показала, как устроен 3D-геном животных и растений

т Symbiodinium microadriaticum, дрожжи родов Saccharomyces и Schizosaccharomyces, а также модельное растение резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana) и другие виды. Внутреннее обучение модели Не
07.05.2026 Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Недавно было обнаружено, что при стрессе растения издают ультразвуковые сигналы, напоминающие слабые хлопки, похожие на щелчок пузырча
07.05.2026 Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

го и нажмите на значок объектива в строке поиска. Google Объектив — самый простой способ распознать растения и насекомых по фото Наведите камеру на растение или насекомое, нажмите кнопку затвор
16.04.2026 Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

уществовала почти исключительно в океанах. Затем произошло нечто удивительное: на суше начали расти растения. Этот момент стал одним из важнейших событий в истории Земли, поскольку он навсегда

13.04.2026 Ученые ПНИПУ и ПГАТУ разработали систему, которая распознает болезни растений с точностью до 90%

ит сохранять больше урожая, сдерживать цены на продукты и постепенно замещать импортные продукты отечественными. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. В мире ежегодные потери урожая от болезней растений уже сегодня составляют до 40% — это один из главных рисков для сельского хозяйства. По прогнозам, к 2030 г. из-за изменения климата этот показатель может вырасти еще на 10–15% в регион
26.03.2026 Аллергики по всей России смогут отслеживать в «Яндекс Погоде» цветение двух новых растений

ещину (орешник) и липу. Также сервис добавил в расчет прогноза перемещение пыльцы между регионами — ветряные заносы. Это поможет аллергикам получать больше информации о пыльце рядом с ними, даже если растения-аллергены ещё не зацвели в месте нахождения пользователя. Лещина особенно распространена в Европейской части России и Прикавказье, а липа — в Европейской части России, Среднем и Южном

25.02.2026 Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16%

и цифровой двойник. Он в динамике показывает, как взаимодействуют атомы различных соединений между собой с учетом химических и структурных особенностей минерала. Дальнейшие лабораторные тесты на рост растений показали прирост 16%, что говорит об эффективности подхода. Об этом CNews сообщили представители ТПУ. Исследование поддержано Российским научным фондом (грант № 22-77-10002-П). Результ
07.02.2025 МТС накрыла жителей «Ботаники» высокоскоростной сетью LTE

мыми цифровыми сервисами, независимо от местонахождения. Теперь такая возможность есть и у жителей “Ботаники” даже в часы максимальной нагрузки на сеть», – отметил директор МТС в Иркутской обла
21.11.2024 Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково»

, из которых 72,5 млн руб. – грант фонда «Сколково». В 2022 г. «Русагро-Инвест» и «АссистАгро» получили грант от фонда «Сколково» на внедрение и доработку системы автоматического распознавания сорных растений на основе данных, собранных с помощью БВС. Разработанное решение позволило в шесть раз ускорить сбор и анализ данных о фитосанитарном состоянии полей, более точно определять видовой со
09.07.2024 МТС разогнала интернет во Всероссийском центре карантина растений

истема, улучшила качество мобильной связи и интернета на территории Всероссийского центра карантина растений, расположенного в рабочем поселке Быково городского округа Раменское Московской обла
26.06.2024 От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Опрыскиватель PATRIOT PT-12АС Опрыскиватель используется в саду для распыления на растения средств от насекомых, удобрения и воды. Плюсом аккумуляторного инструмента является

14.06.2024 БПЛА ученых Пермского Политеха на 20% повысят урожайность посевов

с БПЛА с мультиспектральной камерой, который обеспечит инновационный подход к ведению сельского хозяйства и точечного земледелия. Использование дрона сократит расходы воды, удобрений и средств защиты растений, а также на 20% повысит урожайность посевов. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства
17.01.2024 Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан»

канер является оптимальным для работы с биологическими образцами». В настоящее время уже оцифрованы растения разных таксономических групп из коллекции ИЭГТ РАН, также гербарных материалов кавка
07.09.2023 В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений

оцифровка фотографий и документов из музеев академии для проекта «Цифровой музейный комплекс» (1500 единиц), создание цифровых двойников гербарных листов для проекта «Цифровой гербарий лекарственных растений», - сказала директор Научной библиотеки Бурятской ГСХА Евгения Вершинина. В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений Среди наиболее ценн
30.01.2023 Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Благодаря фотосинтезу растения способны превращать углекислый газ (CO2) и воду в углеводы. Для этого они используют энергию солнца. На протяжении долгих лет исследователи работали над тем, чтобы позаимствовать механ
02.12.2022 Ученые совместно с Yandex Cloud разработали систему для мониторинга растений

ботки почвы. Система, развернутая на облачной платформе Yandex Cloud, предсказывает распространение растения на основе нескольких типов данных. Это информация о точках присутствия этого вида се
05.09.2022 Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

юцерны высевали в горшки с имитатором реголита и садовой почвы, а всхожесть оценивали через неделю. Растения выращивали в ростовой камере в контролируемых условиях (16 ч мягкого белого света пр
27.10.2021 Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

NASA Команда ученых вырастила клевер в образцах смоделированной марсианской почвы, причем некоторые растения были привиты азотфиксирующими бактериями Sinorhizobium meliloti. Эти бактерии также

08.06.2021 Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

О том, как установить систему умного автополива, мы рассказывали в этой статье. Если кратко, то для растений, которые не любят, чтобы вода попадала на листья, подойдет капельный полив. А для газонов и кустов – дождеватели, которые разбрызгивают воду над растениями. Системы подключаются к водо
23.11.2020 ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

следних 5 лет команда из отдела биологических наук Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL) изучала растения, чтобы понять генетические переменные и закономерности, которые позволяют им адаптир
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика

ого исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработали принцип использования растения «борщевик» при производстве электродов для суперконденсаторов (СК). Созданная ими те
31.01.2017 Микробы спасут человечество от голода?

ротивостоять болезням и повышать урожайность даже в неблагоприятных условиях. Симбиоз построен так: растения обеспечивают микробов углеродным питанием, а микробы синтезируют для растений полезн
11.04.2016 Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха

ром Земли огромный «столб» атмосферы, содержащий около 80 тыс. тонн азота, но этот атмосферный азот растения усвоить не могут. Бактерии AZ-D10 поселяются на корнях растений и используют свой пр
21.04.2015 Отредактированная картошка "взорвет" рынок продуктов питания

ур на рынке включают в себя гены бактерий, например, для сопротивления вредителям и токсинам. Такие растения не только вызывают негативную реакцию у части потребителей, но и очень дороги в разр
02.08.2013 Климат Земли меняется слишком быстро

ет назад, когда ледниковый щит, покрывавший значительную часть Северной Америки, отступил на север, растения и животные заселили области, которые были подо льдом. И так как потепление продолжал
25.07.2013 Фотосинтез можно наблюдать из космоса

высокого разрешения для наблюдения за жизненным циклом растений из космоса. В процессе фотосинтеза растения излучают флуоресцентное свечение. Это свечение не видно вооруженным глазом, однако о
25.06.2013 Растения умеют считать?

Новое исследование показывает, что для предотвращения ночного голода, растения выполняют точные арифметические расчеты. Эти расчеты позволяют им равномерно, с пост
14.05.2013 Плотоядное растение "выбрасывает" "мусорные" ДНК

Некодирующие ДНК встречаются у многих живых существ. Но сюрприз ученым преподнес геном плотоядного растения пузырчатка - Utricularia gibba. Это микроскопическое многоклеточное растение, самое

05.04.2013 Водород из растений: ученые обещают прорыв в энергетике

логия позволяет произвести большое количество водорода из любых источников биомассы без выбросов парниковых газов и использования дорогостоящих металлов. Ксилоза составляет целых 30% клеточных стенок растений. Однако, несмотря на высокую долю ксилозы в растениях, до сих пор вырабатывать с помощью этого сахара водород было затруднительно. Различные химические и физические воздействия, а такж
15.02.2013 Производство биотоплива: ученые обещают прорыв?

известно, процесс преобразования растений в топливо осложнен тем, что миллионы лет эволюции сделали растения устойчивыми к ферментации, извлекающей сахар, запертый внутри сложных клеточных стен
11.12.2012 Доказано: рост растений не зависит от гравитации

ти снимки отправлялись в космический центр Кеннеди. На Земле в то же время выращивались контрольные растения. Явление отрицательного фототропизма в корнях хорошо документировано, но его роль в

10.12.2012 Древнейшие гены – ключ к управлению растениями

гионы ДНК, которым более 100 млн лет, участвуют в управлении экспрессией (активностью) других генов растения. Проще говоря, они когда–то перевели в положение "вкл" или "выкл" определенные гены,
27.11.2012 Энергия из болота: микробные топливные элементы

ных областях по всему миру. Завод микробных топливных элементов извлекает электричество из почвы, а растения продолжают расти. Растения производят органические вещества с помощью фотосин
23.11.2012 Водоросли заимствуют энергию у других растений

Даже дети знают о том, что растения используют солнечный свет, чтобы расти. Но биологи исследовательской группы профессо
15.11.2012 Ксилан – огромный неосвоенный источник биотоплива

иотоплива. Эксперименты показали, что отключение гена не только позволило легко извлекать ксилан из растения, но и на 60% улучшило осахаривание (превращение полисахаридов в сахар). Как известно
22.08.2012 Как наночастицы портят урожай

анта-Барбара, решили проанализировать предполагаемое воздействие наночастиц на сельскохозяйственные растения. Для этого они высаживали сою в почву, богатую двумя широко используемыми типами нан
08.08.2012 Транспортная инженерия: ученые избавили растения от токсинов

Копенгагенской группе удалось обнаружить два белка, осуществляющие транспорт глюкозинолатов в зерна растения. После этого они создали генно-инженерный вариант кресс-салата (родственной рапсу ку
24.07.2012 Растения спасут нас от гриппа

Исследователи из Лаборатории пищевой иммунологии и молекулярной медицины (NIMML) обнаружили компонент растений, который может сыграть решающую роль в борьбе с вирусом гриппа. Основываясь на предыдущей работе с абсцизовой кислотой (растительный гормон), ученые выяснили, что это вещество имеет пр

Публикаций - 1167, упоминаний - 1500

Ботаника и организации, системы, технологии, персоны:

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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 73
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 70
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 68
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 60
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 60
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 51
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 50
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 47
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 40
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 37
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 37
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 36
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 36
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 36
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 36
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 34
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 33
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 32
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 31
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 31
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 30
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Google Android 15243 24
Microsoft Windows 2000 8678 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 18
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 18
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 18
Apple iOS 8583 17
Apple iPhone 6 4861 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 13
EA The Sims - компьютерная игра 169 13
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Google Lens - Google Объектив 67 7
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 7
FreePik 1841 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Microsoft Windows 16882 6
Honor - серия смартфонов 246 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
NASA Landsat 83 6
OpenAI - ChatGPT 719 5
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 5
Linux OS 11533 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Google TensorFlow 100 5
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 5
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 5
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 4
Apple macOS 2419 4
Apple Siri - Голосовой помощник 441 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 4
Apple iPod 1553 4
Путин Владимир 3454 6
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 5
Сергунина Наталья 375 5
Фурсин Алексей 158 5
Левкевич Михаил 59 5
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Lucid Shannon - Люсид Шеннон 5 4
Bursch Daniel - Bursch Dan - Берш Дениэл 13 4
Walz Carl - Вальц Карл 15 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Brauer Jurgen - Брауер Юрген 4 4
Smith Richard - Смит Ричард 16 4
Ostling Kristen - Остлинг Кристен 4 4
Мишустин Михаил 787 4
Ускова Ольга 174 4
King Stephen - Кинг Стивен 51 4
Шалманов Сергей 202 4
Голицын Сергей 54 4
Корзун Валерий 17 4
Скрябин Константин 7 4
Prusinkiewicz Przemyslaw - Прузинкевич Пржемыслав 4 4
Овчинский Владислав 230 3
Богдан Вячеслав 4 3
Трошина Елена 39 3
Ганьшин Александр 8 3
Weigel Detlef - Вигел Детлеф 3 3
Long Steve - Лонг Стив 3 3
Шадаев Максут 1210 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Кирьянова Александра 169 3
Ульянов Николай 176 3
Гагарин Юрий 98 3
Безбогов Сергей 69 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Чебан Юрий 14 3
Апостол Вячеслав 7 3
Шадрин Константин 8 3
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 3
Смирнов Антон 11 2
Четыркин Алексей 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 347
Земля - планета Солнечной системы 10865 263
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 251
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 136
Европа 24962 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 92
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 74
Германия - Федеративная Республика 13220 60
Япония 13807 51
Африка - Африканский регион 3640 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 43
Солнечная система - Solar system 2569 43
Франция - Французская Республика 8176 42
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 34
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 34
США - Калифорния 4828 34
Индия - Bharat 5869 32
Канада 5081 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 28
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 26
Бразилия - Федеративная Республика 2520 25
Азия - Азиатский регион 5920 23
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 23
Нидерланды 3745 23
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 21
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 21
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 21
Мировой океан - World Ocean 528 21
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 19
Италия - Итальянская Республика 4508 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Испания - Королевство 3839 18
Украина 7928 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Египет - Арабская Республика 1100 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 252
Зоология - наука о животных 2887 251
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 189
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 150
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 128
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 125
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 124
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 97
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 92
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 92
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 91
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 87
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 72
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 70
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 70
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 70
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 65
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 64
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 62
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 61
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 58
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 55
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 53
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 52
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 50
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 49
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 48
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 47
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 43
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 42
Энергетика - Energy - Energetically 5855 42
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 40
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 38
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 38
Phys.org 972 31
Nature 832 25
New Scientist 1448 24
CNews RND - R&D.CNews 2274 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 20
CNews - ZOOM.CNews 1866 18
ScienceDaily 399 18
TerraDaily 141 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 10
Washington Profile 142 10
LiveScience 154 9
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 8
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 6
AP - Associated Press 2007 6
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 6
Scientific American 81 6
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Public Library of Science - PLOS 71 4
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The Guardian - Британская газета 406 4
Медуза - Meduza 48 4
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 4
PhysicsWeb 184 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Science Advances 35 3
The Independent 32 3
Из рук в руки - irr.ru 73 3
Independent 111 3
Wissenschaft 35 3
TerraВdaily 2 2
Optics Express 12 2
Чжунго циннянь бао 2 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
ZDnet 663 2
Ведомости 1466 2
Wired - Издание 276 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 3
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
TrendForce 187 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
Gartner - Dataquest 353 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
РАН - Российская академия наук 2122 27
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Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 11
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 10
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 9
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 8
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 8
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 8
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 8
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 7
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 6
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 6
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 6
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 5
НАН Беларуси - Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 4 4
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 4
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 4
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 7
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 3 2
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Ленинская премия 10 1
Старт Хаб 21 1
Сбер - Sber500 12 1
Greener Gadgets Conference 3 1
James Dyson Award - международная премия 7 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
SAP TechEd 9 1
Red Dot Design Award 57 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Время Инноваций - награда 2 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
День смеха - 1 апреля 5 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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