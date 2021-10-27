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Ботаника Растения Plantae



27.10.2021 Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной
28.07.2021 Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия
08.06.2021 Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM
23.11.2020 ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика
31.01.2017 Микробы спасут человечество от голода?
11.04.2016 Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха
21.04.2015 Отредактированная картошка "взорвет" рынок продуктов питания
02.08.2013 Климат Земли меняется слишком быстро
25.07.2013 Фотосинтез можно наблюдать из космоса
25.06.2013 Растения умеют считать?
14.05.2013 Плотоядное растение "выбрасывает" "мусорные" ДНК
05.04.2013 Водород из растений: ученые обещают прорыв в энергетике
15.02.2013 Производство биотоплива: ученые обещают прорыв?
11.12.2012 Доказано: рост растений не зависит от гравитации
10.12.2012 Древнейшие гены – ключ к управлению растениями
27.11.2012 Энергия из болота: микробные топливные элементы
23.11.2012 Водоросли заимствуют энергию у других растений
15.11.2012 Ксилан – огромный неосвоенный источник биотоплива
22.08.2012 Как наночастицы портят урожай
08.08.2012 Транспортная инженерия: ученые избавили растения от токсинов
24.07.2012 Растения спасут нас от гриппа
26.06.2012 "Счастливая ферма" в реале: управляй через интернет
23.05.2012 Растение под присмотром
23.05.2012 Созданы растения, которым не нужен свет
28.04.2012 Наночастицы меди уродуют и убивают растения
17.04.2012 Растения умеют говорить
03.02.2012 Ледниковые периоды на Земле появились благодаря растениям
11.01.2012 Тайная охота: голодные растения ловят червей под землей
20.12.2011 Найден белок, выдающий растениям планы бактерий
20.12.2011 "Побрызгал - и не холодно": новая статегия защиты растений
02.12.2011 Приматы умеют передавать знания через поколения
23.09.2011 Секрет сверхскользкого материала подсмотрели у растений
06.09.2011 Борьба за урожай: ученые придумали, как ускорить время для растений
15.08.2011 Ученые исследовали рыночные отношения растений и грибов
10.08.2011 Смерть мифа: клоны отличаются и внутренне, и внешне
08.08.2011 В ответ на опасность растения увеличивают количество ДНК
02.08.2011 Особенности джунглей: растения "акустикой" приманивают летучих мышей
24.05.2011 Деревья "убирают" конкурентов при помощи муравьев
18.04.2011 Обнаружен предок наземных растений

Публикаций - 861, упоминаний - 1130
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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