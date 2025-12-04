Разделы

СОБЫТИЯ


04.12.2025 Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов 1
16.06.2025 Создан первый в мире «двумерный бескремниевый» компьютер 1
05.05.2025 Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику 1
28.03.2025 Экс-гендиректору Intel, едва не уничтожившему всю компанию, выплатили миллионы долларов компенсации 1
04.02.2025 Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek 1
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов 1
12.04.2024 Студент без опыта и помощи со стороны за две недели создал с нуля полноценный процессор 1
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
23.03.2023 ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал 1
10.03.2023 Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности 1
08.08.2022 Российских ИТ-шников массово вербуют для диверсий в ИТ-системах компаний. Число предложений выросло в десятки раз 1
12.02.2021 Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям 1
30.12.2020 Три технологии ИИ 2020 года, которые определят будущее отрасли 2
03.09.2020 Синтетические мышцы на роботах заживают за секунду 2
21.04.2020 Синтезирована самая сложная микрочастица в мире 1
23.04.2019 В «Яндекс.Такси» назначен финансовый директор 1
13.08.2018 11-летний хакер за 10 минут взломал сайт с результатами выборов в США 1
04.01.2018 В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча 1
12.09.2017 Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом» 1
28.03.2017 Изменение атмосферных течений провоцирует природные катаклизмы 2
25.07.2016 Защитную одежду научили саморемонтироваться и атаковать токсичные вещества 1
24.08.2015 Насколько необходимы ГМ-культуры? 2
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов 1
17.10.2014 ФБР потребовало от Apple и Google оставлять «дыры» для доступа спецслужб к данным пользователей 1
23.04.2014 Конструктор сайтов Weebly получил $35 млн инвестиций 1
11.02.2014 Здоровье – дело техники. Обзор медицинских технологий настоящего и будущего 1
08.11.2013 Создан дешевый экзоскелет «супермена» 1
07.10.2013 Через 2 года наступит эра графена? 1
31.07.2013 Создана мышь, не болеющая раком 2
12.07.2013 Заботливый робот вызывает любовь, как человек 1
14.06.2013 Мужской стресс вредит будущим детям 3
10.06.2013 Найден новый метод исследовать реакцию мозга – по клеткам кожи 2
05.06.2013 Новый антибиотик: мощный и безопасный 2
10.04.2013 Разработана гибкая сенсорная клавиатура с имитацией механических клавиш 1
20.03.2013 Особенности мозга: дает сконцентрироваться, мешает творить 1
18.03.2013 Квадрокоптер научили охотничьему приему орла 1
01.03.2013 Многофункциональная электроника нового типа – весь компьютер в одном чипе 2
06.02.2013 Онлайн-калькулятор поможет найти обитаемые планеты 1
14.01.2013 Проблема со сном закрывает дорогу на Марс? 1
07.11.2012 Убивает не стресс, а реакция на него 1

Публикаций - 168, упоминаний - 190

University of Pennsylvania и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12255 9
Microsoft Corporation 25236 8
Intel Corporation 12541 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Cisco Systems 5222 4
Apple Inc 12628 4
OpenAI 373 4
Yahoo! 3707 3
Nvidia Corp 3731 3
Галактика - Корпорация 1505 3
AMD - Advanced Micro Devices 4468 3
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
Ростелеком 10306 2
Восход ФГБУ НИИ 683 2
Oracle Corporation 6867 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
Qualcomm Technologies 1909 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 273 1
Experian Information Solutions Inc 1 1
Aldebaran Robotics 3 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 1
Nano Retina 2 1
InfoSpace 61 1
iRobot - 58 1
RSL Steeper 3 1
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 1
Micron Technology - Numonyx 10 1
Intelligent Fingerprinting 2 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Аксистем - Axistem 25 1
Mobisante 4 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 1
Keynote Systems 23 1
Acxiom Corp 10 1
Volkswagen Electronics Research Lab 2 1
T.Hunter 64 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Геометрия НПО 150 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 153 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 2
McCann Erickson 9 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 13 1
Lilly - Eli Lilly and Company 29 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
Евросеть 1417 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Ford 423 1
Sequoia Capital 115 1
Honda Motor Company - HND 237 1
Lockheed Martin 767 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Градиент 94 1
Volkswagen Audi Group 223 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Верный - торговая сеть 310 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Медведь 19 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Berkshire Hathaway 34 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 18 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
NASS - National Association of Secretaries of State - Национальная ассоциация государственных секретарей 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 10
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 8
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 618 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 6
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 695 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 4
Microsoft Windows 16327 6
Linux OS 10896 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 5
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 4
Google Android 14679 4
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 3
OpenAI - ChatGPT 521 3
Apple iOS 8242 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
FreePik 1435 2
NASA Mars Polar Lander 23 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Apple iPhone 6 4862 2
Mozilla Firefox - браузер 1918 2
Oracle Java - язык программирования 3328 2
Microsoft Office 3952 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
Nano Retina - Bio-Retina 2 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 1
Yota Бизнес 61 1
Microsoft Outlook Express 49 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Pixabay 191 1
RSL Steeper - Bebionic 3 1
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 1
PressPlay 47 1
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 47 1
Sigurdsson Steinn - Sigursson Steinn - Зигурдсон Штайнн - Сигурссон Штейн 4 4
Weiss David - Вайс Давид 3 3
Lagrange Anne-Marie - Лагранж Анне-Мари 2 2
Maris Humphrey - Марис Хамфри 2 2
Durian Douglas - Дьюриан Дуглас 2 2
Koch Kristin - Кох Кристин 2 2
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 2
Schuster Stephan - Шустер Стефан 2 2
Langleben Daniel - Ланглебен Дэниел 4 2
Balasubramanian Vijay - Баласубраманиан Виджай 2 2
Ashtekar Abhay - Аштекар Абхей 3 2
Alu Andrea - Алу Андреа 4 2
Pavlov George - Павлов Джордж 2 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 1
Meszaros Peter - Мезарос Питер 1 1
Павлов Иван 88 1
Лебедев Глеб 14 1
Бедеров Игорь 83 1
Чуйкин Алексей 27 1
Федорова Нина 1 1
Рукавишников Андрей 1 1
Осипова Людмила 1 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
Чеханков Кирилл 12 1
Brewer Emmett - Брюер Эммет 1 1
Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 1
Сидоренко Евгений 5 1
Carpick Robert - Карпик Роберт 1 1
Ullrich Johannes - Ульрих Йоханнес 7 1
Chrysikou Evangelia - Крисику Евангелия 1 1
Disher Dennis - Дишер Деннис 1 1
Colgate Edward - Колгейт Эдвард 1 1
Карапетков Стефан 3 1
Saxena Ashutosh - Саксена Ашутош 2 1
Discher Bohdana - Дишер Богдана 1 1
Li Mingyao - Ли Мингяо 1 1
Turner Ted - Тернер Тед 9 1
Filippenko Alex - Филиппенко Алекс 2 1
США - Пенсильвания 364 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 72
Земля - планета Солнечной системы 10658 23
Россия - РФ - Российская федерация 156831 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 12
США - Калифорния 4775 11
Германия - Федеративная Республика 12936 9
Солнечная система - Solar system 2545 8
Африка - Африканский регион 3570 7
США - Колумбия - Вашингтон 1449 7
Европа 24634 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Юпитер - планета Солнечной системы 555 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 5
Франция - Французская Республика 7975 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 5
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 4
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 4
Япония 13547 4
Сатурн - Титан (спутник) 504 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 3
Индия - Bharat 5697 3
США - Нью-Йорк 3151 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 3
Франция - Гренобль 63 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
США - Огайо 289 2
США - Массачусетс 510 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Великобритания - Лондон 2407 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Испания - Королевство 3760 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 46
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 18
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 16
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1675 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 13
Физика - Physics - область естествознания 2835 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 11
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 10
Зоология - наука о животных 2791 10
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1288 9
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 9
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 9
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 8
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 8
Молекула - Molecula 1083 7
Ботаника - Растения - Plantae 1113 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 6
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 513 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 6
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 5
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1007 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 5
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Phys.org 972 8
Nature 821 5
New Scientist 1448 5
Future - Space.com 199 4
PhysicsWeb 184 4
LiveScience 154 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
ScienceDaily 400 3
EurekAlert 290 3
Scientific American 80 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
Tom’s Hardware 516 2
PhysicsWorld 90 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 648 1
Cosmos4U 1 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Nature Nanotechnology 24 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
MIT Technology Review 65 1
NYT - The New York Times 1086 1
Мобильные системы 117 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
InformationWeek 241 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Известия ИД 704 1
heise online - heise security 122 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
AP - Associated Press 2006 1
Virus Bulletin 33 1
IEEE Spectrum 16 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Wired - Издание 270 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Gartner - Гартнер 3608 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 7
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 3
University of Chicago - Чикагский университет 99 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
University of Strasbourg - Страсбургский университет 4 2
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 2
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 47 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 14 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 34 1
University of Kentucky - Кентуккийский университет - Университет Кентукки 9 1
University of Akron - Акронский университет 9 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 24 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
Universidade de São Paulo - Federal University of São Paulo - Университет Сан-Паулу 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
День молодёжи - 27 июня 998 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Capture the Flag - CTF 53 1
Defcon 45 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
