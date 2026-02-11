Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сидоренко Евгений
СОБЫТИЯ
Сидоренко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ОМК - Объединенная металлургическая компания 225 2
|Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 49 2
|ОМК Аудит 4 2
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1526 1
|Глебова Ольга 2 2
|Печенкина Екатерина 3 2
|Finger Iris - Фингер Айрис 2 2
|Аринин Алексей 2 2
|Цыплакова Ольга 8 2
|Козьменко Ольга 2 2
|Витрук Наталья 3 2
|Войтик Мария 8 2
|Felten Edward - Фелтен Эдвард 7 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.