Utrace Ютрэйс
Компания Utrace является разработчиком решений по маркировке товаров для участников российского рынка. Команда Utrace – эксперты в области технологий, бизнес процессов фармацевтики, пищевой и легкой промышленности.
Utrace и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Константин 27 9
|Савин Василий 8 8
|Игнаткин Сергей 7 7
|Гаджиев Ариф 6 6
|Климкина Алина 3 3
|Роднянский Евгений 6 2
|Петраков Дмитрий 3 2
|Дюкова Елена 2 2
|Есенин Роман 3 2
|Духанова Ольга 2 2
|Филимонов Денис 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|Смирнов Евгений 36 1
|Лебедев Владимир 65 1
|Маринин Алексей 3 1
|Самсонова Виктория 2 1
|Корсакова Виктория 1 1
|Трапков Владимир 1 1
|Краев Дмитрий 1 1
|Джолдасбеков Арыстанбек 1 1
|Сидоренко Евгений 4 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Голубева Юлия 1 1
|Кириенко Андрей 1 1
|Один Андрей 1 1
|Ляхов Олег 1 1
|Мазур Антон 1 1
|Кудряшов Иван 2 1
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