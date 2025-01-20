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Utrace Ютрэйс

Utrace - Ютрэйс

Компания Utrace является разработчиком решений по маркировке товаров для участников российского рынка. Команда Utrace – эксперты в области технологий, бизнес процессов фармацевтики, пищевой и легкой промышленности


20.01.2025 Выручка компании Utrace выросла на 64% 1
31.10.2024 «Эгис-Рус» завершила полную интеграцию системы управления маркировкой лекарств и БАДов с помощью Utrace Hub 1
03.09.2024 Galderma внедрила систему анализа данных Utrace Analytics 1
30.08.2024 Utrace поможет российским компаниям подготовиться к изменениям в системе маркировки 1
28.08.2024 Utrace поможет фармкомпаниям быстрее получать сведения о движении лекарств, произведенных контрактными заводами 1
22.08.2024 «Балтика» переходит на полную прослеживаемость товаров с помощью Utrace 1
01.07.2024 Utrace выходит на рынок маркировки бакалейной продукции 1
10.06.2024 Utrace обновила облачную платформу Utrace Analytics 1
27.03.2024 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки консервной продукции 1
08.02.2024 Utrace обеспечила переход фармкомпании «Ядран» на цифровую маркировку БАДов 1
15.01.2024 Utrace поможет производителям косметики и бытовой химии в цифровой маркировке продукции 1
27.12.2023 Utrace поддержит российских поставщиков ветпрепаратов и кормов для домашних животных в переходе на цифровую маркировку 1
26.12.2023 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки масел 1
14.12.2023 АО «ОРФЕ» запустила систему маркировки БАД на базе Utrace HUB 1
24.08.2023 Система Utrace Hub адаптирована к изменениям законодательства 1
05.07.2023 Utrace запустила систему маркировки БАДов в «Италфармако» 1
23.05.2023 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки икры, соков и сладкой воды 1
17.05.2023 Utrace автоматизировала обмен данными маркировки со странами ЕАЭС 1
15.05.2023 Аналитики Utrace: спрос на использование данных МДЛП вырос за 2022 год вдвое 1
12.04.2023 Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» готовится к обязательной маркировке БАДов 1
10.03.2023 Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности 1
02.02.2023 Utrace обновила решение для анализа данных маркировки 1
14.11.2022 Utrace вышла на рынок Бахрейна 1
20.10.2022 Utrace адаптировала систему маркировки Utrace Hub для работы на международном рынке 1
18.07.2022 Utrace расширила услугу управления данными по маркировке договором SLA 1
27.05.2022 Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub 1
19.05.2022 Utrace объявила о начале экспансии на рынок Центральной Азии 1
21.04.2022 Фармкомпания «Италфармако» внедряет маркировку БАДов 1
19.04.2022 Фармацевтическая компания «Ядран» перешла на систему маркировки Utrace Hub 1
23.03.2022 ОРФЕ перешла на систему маркировки Utrace 2
11.01.2022 Continental использует систему маркировки от Utrace 1
20.05.2021 «Иннотек» управляет маркировкой с помощью решений Utrace 1
02.04.2021 Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки 1
12.10.2020 Utrace вывела на российский рынок новое решение для производителей лекарств 1
06.08.2020 Navicon внедрила систему маркировки Utrace для российского подразделения Aspen 1
09.06.2020 Utrace внедрил систему маркировки в российское подразделение Italfarmaco 1
19.05.2020 Решения Navicon теперь доступны в «Яндекс.Облаке» 1
06.02.2020 Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group 1
01.10.2019 Система маркировки фармпродукции, внедренная Navicon в Ipsen, прошла валидацию 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Utrace и организации, системы, технологии, персоны:

Data Matrix - Дата Матрикс 77 13
Navicon - Навикон 284 5
8213 3
Yandex - Яндекс 7339 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 2
KPMG 256 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
Elisa 33 1
SAP SE 5276 1
Microsoft Corporation 24623 1
ИИ-Технологии 104 1
Google LLC 11775 1
Accenture plc 682 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
OpenAI 217 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
ОРФЕ 5 5
Italfarmaco - Италфармако - ИТФ 3 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 2
JGL - ЯДРАН 2 2
ЭГИС - ЭГИС-РУС 2 2
Ipsen 3 1
Chiesi Group 3 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
JGL 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Маркировка - Marking 1054 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 33
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 11
GAMP - Good Automated Manufacturing Practice - стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика 10 8
Пропускная способность - Bandwidth 1744 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 29 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 4
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 104 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 3
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 15 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 33 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке - Identity Protection 29 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 287 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 122 1
Utrace Hub - Track&Trace-решение 29 29
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 20
Utrace Analytics 7 7
Utrace Proxy 2 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Utrace Warehouse manager 1 1
Navicon Pharma TPM - Navicon Pharma Trade Promotion Management 3 1
Navicon SFE BI - Navicon Sales Force Efficiency BI 3 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 17 1
Utrace Goods 1 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Navicon Finance 1 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Radix Tempo 25 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Baidu 283 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
МФТИ DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 1
Midjourney - нейросеть 55 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
CRPT Turon - ASL Belgisi 1 1
Apache Superset 17 1
Иванов Константин 27 9
Савин Василий 8 8
Игнаткин Сергей 7 7
Гаджиев Ариф 6 6
Климкина Алина 3 3
Роднянский Евгений 6 2
Петраков Дмитрий 3 2
Дюкова Елена 2 2
Есенин Роман 3 2
Духанова Ольга 2 2
Филимонов Денис 1 1
Галушкин Олег 182 1
Смирнов Евгений 36 1
Лебедев Владимир 65 1
Маринин Алексей 3 1
Самсонова Виктория 2 1
Корсакова Виктория 1 1
Трапков Владимир 1 1
Краев Дмитрий 1 1
Джолдасбеков Арыстанбек 1 1
Сидоренко Евгений 4 1
Чеханков Кирилл 12 1
Сергеев Алексей 45 1
Голубева Юлия 1 1
Кириенко Андрей 1 1
Один Андрей 1 1
Ляхов Олег 1 1
Мазур Антон 1 1
Кудряшов Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 36
Казахстан - Республика 5525 11
Узбекистан - Республика 1726 10
Европа 21767 3
Италия - Итальянская Республика 4352 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
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Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
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