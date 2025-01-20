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GAMP Good Automated Manufacturing Practice стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика



20.01.2025 Выручка компании Utrace выросла на 64% 2
21.04.2022 Фармкомпания «Италфармако» внедряет маркировку БАДов 1
19.04.2022 Фармацевтическая компания «Ядран» перешла на систему маркировки Utrace Hub 1
23.03.2022 ОРФЕ перешла на систему маркировки Utrace 1
02.04.2021 Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки 1
06.08.2020 Navicon внедрила систему маркировки Utrace для российского подразделения Aspen 1
09.06.2020 Utrace внедрил систему маркировки в российское подразделение Italfarmaco 1
01.10.2019 Система маркировки фармпродукции, внедренная Navicon в Ipsen, прошла валидацию 1
03.03.2016 «Р-Фарм» подтвердила компетенции Navicon в фармацевтической отрасли 1
24.02.2016 GAMP Tech привлекла $100 тыс. на развитие образовательного проекта Teach!Mi 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

GAMP и организации, системы, технологии, персоны:

Utrace - Ютрэйс 39 8
Navicon - Навикон 284 4
8213 2
Мивар - Mivar 6 1
Мивар - GAMP Tech PTE Ltd 1 1
Microsoft Corporation 24623 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
ОРФЕ 5 3
Italfarmaco - Италфармако - ИТФ 3 2
JGL - ЯДРАН 2 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 104 3
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
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Utrace Hub - Track&Trace-решение 29 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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