GAMP Good Automated Manufacturing Practice стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика
GAMP и организации, системы, технологии, персоны:
|Utrace - Ютрэйс 39 8
|Navicon - Навикон 284 4
|1С 8213 2
|Мивар - Mivar 6 1
|Мивар - GAMP Tech PTE Ltd 1 1
|Microsoft Corporation 24623 1
|Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
|Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
|ОРФЕ 5 3
|Italfarmaco - Италфармако - ИТФ 3 2
|JGL - ЯДРАН 2 1
|Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
|Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
|JGL 1 1
|Ipsen 3 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Иванов Константин 27 6
|Климкина Алина 3 2
|Савин Василий 8 1
|Роднянский Евгений 6 1
|Дюкова Елена 2 1
|Игнаткин Сергей 7 1
|Голубева Юлия 1 1
|Нигматуллин Руслан 4 1
|Самойлова Марина 1 1
|Петраков Дмитрий 3 1
|Филимонов Денис 1 1
|Трапков Владимир 1 1
|Смирнов Евгений 36 1
|Лебедев Владимир 65 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 8
|Европа 21767 2
|Индия - Bharat 5431 1
|Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
|Малайзия 865 1
|Сингапур - Республика 1849 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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