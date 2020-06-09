Utrace внедрил систему маркировки в российское подразделение Italfarmaco

Utrace завершил внедрение облачного решения для комплексного управления маркировкой товаров L4 Utrace Hub в компании ИТФ (российское подразделение Italfarmaco). Запуск первых партий ожидается в сентябре 2020 г., система полностью готова к их обработке и отправке сообщений в ИС МДЛП.

Российское подразделение Italfarmaco существует с 1999 г. и сфокусировано на продвижении гинекологического и эндокринологического портфеля Italfarmaco S.p.A для женского здоровья, вспомогательных репродуктивных технологий и решении проблем остеопороза.

Как и другим фармацевтическим компаниям, ведущим работу на территории России, ИТФ было необходимо внедрить систему сериализации, соответствующую требованиям российского законодательства. Была выбрана система L4 Utrace Hub, которая позволяет фармкомпаниям комплексно управлять маркировкой. Разработчик решения, компания Utrace, реализовала проект совместно с партнером по внедрению систем сериализации – системным интегратором Navicon.

Проект в ИТФ стартовал в сентябре 2019 г. За 7,5 месяцев команда разработчика внедрила систему Utrace Hub, провела приемочное тестирование и обработку тестовых партий в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Также специалисты Utrace провели интеграцию нового решения с WMS-системой 3PL оператора ОРФЕ, ERP-системой «1С» и глобальной Track&Trace-системой Tracelink: работа велась совместно с подрядчиками со стороны заказчика. При этом необходимо отметить, что со всеми из вышеперечисленных систем Utrace ранее уже налаживал взаимодействие в рамках других проектов, в результате чего интеграция была реализована быстро и с минимальным объемом разработки.

Наконец, для последующего проведения валидации системы маркировки команда разработчика подготовила необходимую документацию по стандарту GAMP 5.

«Мы хотели реализовать проект по маркировке с минимальным вовлечением наших сотрудников. Для этого нужно было найти надежного партнера с высококвалифицированной командой, на которую можно положиться. Мы выбрали компанию Utrace: благодаря технической и бизнес-экспертизе, накопленной ее сотрудниками, система маркировки была внедрена вовремя и с соблюдением всех требований законодательства», – сказала Алина Климкина, руководитель проекта, ИТФ.

«Система Utrace Hub полностью готова к обработке и отправке сообщений в ИС МДЛП. Сейчас мы ожидаем готовности производственных линий ИТФ и поддерживаем решение по облачному договору подписки. Запуск первых партий намечен в начале осени», – отметил Константин Иванов, генеральный директор компании Utrace.