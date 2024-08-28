Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФГИС МДЛП Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов Федеральный закон 61-ФЗ Об обращении лекарственных средств
ИС «МДЛП» — это информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов, в которую участники рынка вносят сведения о маркировке такой продукции. Основные задачи системы — обеспечение прослеживаемости, контроль оборота лекарств и защита населения от подделок и контрафакта.
СОБЫТИЯ
|28.08.2024
|
Utrace поможет фармкомпаниям быстрее получать сведения о движении лекарств, произведенных контрактными заводами
редоставит фармкомпаниям возможность интеграции с данными контрактных производств, переданных в ИС «МДЛП». Это позволит крупным производителям, использующим национальную систему маркировки в ка
|10.06.2024
|
Utrace обновила облачную платформу Utrace Analytics
ми данными, доступными из информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС «МДЛП»), а также внесли в неё ряд функциональных улучшений. В результате точность сведений по
|15.05.2023
|
Аналитики Utrace: спрос на использование данных МДЛП вырос за 2022 год вдвое
ки Utrace подсчитал: спрос на ИТ-решения, которые помогают автоматически анализировать данные из ИС МДЛП, за последний год вырос в два раза. Наиболее востребованные сценарии с применением таких
|27.05.2022
|
Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub
х средств. Расширена функциональность, связанная с управлением и редактированием сообщений для ФГИС МДЛП, маркировкой товаров на таможенных складах и параллельной работой нескольких юридических
|12.10.2020
|
Utrace вывела на российский рынок новое решение для производителей лекарств
налитическую платформу Utrace Analytics. Решение собирает данные из трех источников: системы L4, ИС МДЛП и различных корпоративных бизнес-приложений. С помощью платформы производители могут в о
|27.03.2020
|
В феврале фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в пять раз
Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП) сообщил значительном росте темпов регистрации фармацевтических и медицинских организаций в системе МДЛП. С начала 2020 года к системе МДЛП подключились 9 691 участников обор
|24.03.2020
|
Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов маркировки
нтр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП), 23 марта 2020 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 20 марта 2020 г. №311
|23.03.2020
|
Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов
нтр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП), 23 марта 2020 года опубликовано постановление правительства РФ от 20.03.2020 № 311 о в
|30.12.2019
|
ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января
заявили об успешном проведении интеграции с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и готовности передавать информацию о продаже лекарственных препаратов, поступающую чере
|22.11.2019
|
«Первый бит» поможет медотрасли с маркировкой лекарств
АК». Эксперты ЦРПТ подтвердили, что системы «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» гарантированно работают с государственной системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). С помощью программ «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» теперь можно передавать информацию о всех действиях с лекарственными препаратами в МДЛП в автоматическ
|23.09.2019
|
Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы
Три оператора фискальных данных – OFD.ru, «Платформа ОФД» и «Сбис ОФД» («Тензор»), провели интеграцию с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и готовы к передаче информации о продаже ЛП, поступающей через контрольно-кассовую технику аптек. Все три оператора фискальных данных подтвердили, что услуга по передаче данных в МДЛП<
|04.02.2019
|
«1С» разработала решения по маркировке лекарств и протестировала их в системе ЦРПТ
«1С:Медицина» с поддержкой информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП). В целях развития ИС МДЛП в новых версиях ПО осуществлена оптимизация текущих и
|05.04.2018
|
«Парус» разработал систему для учета движения маркированных лекарственных препаратов
еральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП).Модуль «Учет маркированных товаров» позволяет учитывать лекарственные препараты, их фор
