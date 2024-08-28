Разделы

ФГИС МДЛП Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов Федеральный закон 61-ФЗ Об обращении лекарственных средств


ИС «МДЛП» — это информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов, в которую участники рынка вносят сведения о маркировке такой продукции. Основные задачи системы — обеспечение прослеживаемости, контроль оборота лекарств и защита населения от подделок и контрафакта

 

28.08.2024 Utrace поможет фармкомпаниям быстрее получать сведения о движении лекарств, произведенных контрактными заводами

редоставит фармкомпаниям возможность интеграции с данными контрактных производств, переданных в ИС «МДЛП». Это позволит крупным производителям, использующим национальную систему маркировки в ка
10.06.2024 Utrace обновила облачную платформу Utrace Analytics

ми данными, доступными из информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС «МДЛП»), а также внесли в неё ряд функциональных улучшений. В результате точность сведений по

15.05.2023 Аналитики Utrace: спрос на использование данных МДЛП вырос за 2022 год вдвое

ки Utrace подсчитал: спрос на ИТ-решения, которые помогают автоматически анализировать данные из ИС МДЛП, за последний год вырос в два раза. Наиболее востребованные сценарии с применением таких
27.05.2022 Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub

х средств. Расширена функциональность, связанная с управлением и редактированием сообщений для ФГИС МДЛП, маркировкой товаров на таможенных складах и параллельной работой нескольких юридических
12.10.2020 Utrace вывела на российский рынок новое решение для производителей лекарств

налитическую платформу Utrace Analytics. Решение собирает данные из трех источников: системы L4, ИС МДЛП и различных корпоративных бизнес-приложений. С помощью платформы производители могут в о
27.03.2020 В феврале фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в пять раз

Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП) сообщил значительном росте темпов регистрации фармацевтических и медицинских организаций в системе МДЛП. С начала 2020 года к системе МДЛП подключились 9 691 участников обор
24.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов маркировки

нтр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП), 23 марта 2020 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 20 марта 2020 г. №311

23.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов

нтр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП), 23 марта 2020 года опубликовано постановление правительства РФ от 20.03.2020 № 311 о в
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января

заявили об успешном проведении интеграции с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и готовности передавать информацию о продаже лекарственных препаратов, поступающую чере
22.11.2019 «Первый бит» поможет медотрасли с маркировкой лекарств

АК». Эксперты ЦРПТ подтвердили, что системы «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» гарантированно работают с государственной системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). С помощью программ «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» теперь можно передавать информацию о всех действиях с лекарственными препаратами в МДЛП в автоматическ
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы

Три оператора фискальных данных – OFD.ru, «Платформа ОФД» и «Сбис ОФД» («Тензор»), провели интеграцию с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и готовы к передаче информации о продаже ЛП, поступающей через контрольно-кассовую технику аптек. Все три оператора фискальных данных подтвердили, что услуга по передаче данных в МДЛП<
04.02.2019 «1С» разработала решения по маркировке лекарств и протестировала их в системе ЦРПТ

«1С:Медицина» с поддержкой информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП). В целях развития ИС МДЛП в новых версиях ПО осуществлена оптимизация текущих и

05.04.2018 «Парус» разработал систему для учета движения маркированных лекарственных препаратов

еральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП).Модуль «Учет маркированных товаров» позволяет учитывать лекарственные препараты, их фор

Utrace - Ютрэйс 52 23
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 242 22
9123 20
SAP SE 5469 6
Data Matrix - Дата Матрикс 85 5
1С-Рарус 941 5
ICL ГК 449 4
Navicon - Навикон 321 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 920 4
3Keys GmbH 6 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 3
SAP CIS - САП СНГ 864 3
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
Такском - Taxcom 245 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 109 2
Biocad - Биокад 87 2
Парус Корпорация 199 2
Тензор 140 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 32 2
Ред Софт - Red Soft 1066 2
Oracle Corporation 6909 2
Корус Консалтинг ГК 1376 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 399 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 130 2
Logitech 428 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 2
Код Безопасности 714 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Zebra Technologies 147 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 253 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 390 1
СП.АРМ 51 1
Novardis - Новардис Консалтинг 64 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 62 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
ОРФЕ 5 3
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 49 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 14 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 42 2
Chiesi Group 3 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 2
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 2
Italfarmaco - Италфармако - ИТФ 3 2
Неофарм - Столички 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 69 1
Bayer AG - Байер 85 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Polpharma SA - Польфарма АО 2 1
AstraZeneca - АстраЗенека 61 1
Газпром трансгаз 155 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 5 1
Вакинское АГРО 3 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Zentiva - Зентива Фарма 5 1
Мегафарм - Мега фарм 3 1
JGL - ЯДРАН 2 1
JGL 1 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 133 1
Катрен НПК 20 1
Микроген НПО 11 1
Сантэнс Сервис 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 9
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 168 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 5
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 2
Федеральное казначейство России 1880 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 246 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 759 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Конституционный суд РФ 109 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 446 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 690 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 18 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 2
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 140 1
Маркировка - Marking 1244 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74170 53
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 31
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 640 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 27
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2708 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 13
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2375 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4701 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 11
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1757 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7379 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23387 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 8
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 389 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27240 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12751 7
GAMP - Good Automated Manufacturing Practice - стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика 10 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11534 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1327 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7711 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3616 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 6
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2265 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32212 6
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1508 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8241 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 5
Utrace Hub - Track&Trace-решение 37 14
Utrace Analytics 9 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 7
1С:Медицина 52 7
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 5
Linux OS 11062 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 989 2
1С:Розница 108 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 463 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 163 2
Utrace Proxy 2 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 249 2
Минцифры РФ - Госключ 195 2
1С Первый Бит - БИТ.Стоматология 4 2
Парус Бюджет 70 2
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 64 2
1С:Розница Аптека 2 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 589 2
Google Android 14851 2
Microsoft Windows 16462 2
Oracle Java - язык программирования 3361 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 51 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 2
1С:ERP Управление предприятием 740 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 294 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 210 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 105 1
Apache OpenOffice 486 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 256 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 665 1
Медведев Дмитрий 1664 9
Холкин Сергей 10 7
Иванов Константин 27 7
Путин Владимир 3393 7
Шадаев Максут 1161 4
Петунин Алексей 58 3
Гайдуков Алексей 23 3
Смирнов Александр 88 3
Игнаткин Сергей 7 3
Савин Василий 8 3
Васильев Кирилл 16 2
Тыров Илья 29 2
Арсентьев Андрей 77 2
Фишер Андрей 74 2
Афанасьев Дмитрий 21 2
Терентьев Алексей 24 2
Кузнецов Александр 153 2
Харитонов Антон 12 2
Кальмуцкий Олег 8 2
Карелин Павел 8 2
Лобовко Дмитрий 6 2
Никитенко Дмитрий 3 2
Пересторонин Юрий 10 2
Роднянский Евгений 6 2
Лялин Степан 2 2
Сидоров Константин 14 2
Климкина Алина 3 2
Гаджиев Ариф 13 2
Есенин Роман 3 2
Агаджанян Анаит 2 2
Галицкий Александр 107 2
Филатов Андрей 115 1
Бойко Елена 152 1
Усманов Алишер 306 1
Ишмамедов Константин 5 1
Румянцев Антон 47 1
Богачев Игорь 182 1
Вагизов Руслан 25 1
Прохоров Александр 102 1
Шилов Сергей 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 158922 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 13
Казахстан - Республика 5856 8
Европа 24703 6
Узбекистан - Республика 1901 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 4
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 365 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 47 2
Беларусь - Белоруссия 6090 2
Европа Восточная 3124 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Турция - Турецкая республика 2510 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 802 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 347 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 976 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 358 1
Россия - ДФО - Амурская область 868 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 688 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 905 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 707 1
Бахрейн - Королевство 127 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 690 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1462 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 165 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 347 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 1
Колумбия - Республика 538 1
США - Флорида 776 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 373 1
Италия - Рим 206 1
Россия - ЦФО - Московская область - Котельники 21 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь - Вышний Волочек 16 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 75
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 49
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 19
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4433 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 12
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 355 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 10
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1978 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2576 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5326 7
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 120 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10535 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 6
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 836 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 672 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3053 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 4
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 178 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 4
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 882 4
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 272 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 181 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 241 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 31 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 27 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 37 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 8 1
РАН - Российская академия наук 2042 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 1
CNews AWARDS - награда 557 1
