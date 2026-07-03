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Пересторонин Юрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Пересторонин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Акопова Кристина 4 2
|Вахнин Павел 53 2
|Терентьев Алексей 25 2
|Мельников Константин 10 2
|Данильчук Виталий 2 1
|Лялин Степан 2 1
|Макеев Дмитрий 19 1
|Митюшкин Дмитрий 2 1
|Городецкая Наталья 2 1
|Никитин Виктор 19 1
|Усик Дмитрий 1 1
|Шувалова Наталья 1 1
|Мышкин Александр 4 1
|Гориславец Ольга 1 1
|Волк Игорь 3 1
|Дьячков Александр 2 1
|Кочаров Григорий 20 1
|Петунин Алексей 58 1
|Кузнецов Павел 42 1
|Павлов Алексей 26 1
|Корниенко Михаил 25 1
|Лавров Владимир 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.