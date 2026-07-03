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Пересторонин Юрий

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Не точечно, а в ключевых бизнес-процессах: в России продолжается экспансия ИИ в ритейле 1
03.10.2024 IBS помогла Utech, официальному правопреемнику Hilti в России, за три месяца импортозаместить ряд ИТ-систем 1
30.03.2023 IBS проводит обследование для внедрения системы автоматизации производства в компании «Кордиант» 1
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС» 1
30.11.2020 IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм 1
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин» 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» 1
12.02.2020 «АКРИХИН» внедрил SAP ATTP для маркировки и мониторинга движения лекарств 1
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM 1
15.12.2017 «Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Пересторонин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
SAP SE 5601 5
9594 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
3Keys GmbH 6 2
Сити-фермер 3 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 18 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
GreenData - Гриндата 87 1
WSO2 20 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
ИКС 538 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Oracle Corporation 7074 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Salesforce 498 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 2
Polpharma SA - Польфарма АО 2 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 12 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
UDM Lab - ЮДМ Лаб - Unique Design and Modeling Laboratory 3 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 207 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 209 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 19 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 2
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
WSO2 EI - WSO2 Enterprise Integrator Documentation 1 1
Microsoft Office 4170 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
SAP ICH - SAP Information & Collaboration Hub 2 1
Акопова Кристина 4 2
Вахнин Павел 53 2
Терентьев Алексей 25 2
Мельников Константин 10 2
Данильчук Виталий 2 1
Лялин Степан 2 1
Макеев Дмитрий 19 1
Митюшкин Дмитрий 2 1
Городецкая Наталья 2 1
Никитин Виктор 19 1
Усик Дмитрий 1 1
Шувалова Наталья 1 1
Мышкин Александр 4 1
Гориславец Ольга 1 1
Волк Игорь 3 1
Дьячков Александр 2 1
Кочаров Григорий 20 1
Петунин Алексей 58 1
Кузнецов Павел 42 1
Павлов Алексей 26 1
Корниенко Михаил 25 1
Лавров Владимир 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 166166 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 3
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Европа 24963 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 1
Дания - Королевство 1336 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1
Польша - Республика 2030 1
Индия - Bharat 5869 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Венгрия 855 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Испания - Королевство 3839 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 42 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Черкизон - Черкизовский рынок 178 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
МТР - Материально-технические ресурсы 71 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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