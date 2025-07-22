Minervasoft: GenAI без системы управления знаниями снижает эффективность клиентского сервиса блонные ответы – в Service Desk, а базы данных разбросаны по внутренним ресурсам. Отсутствие единой системы управления знаниями приводит к устареванию информации, сложностям в обучении сотрудни

Dodo Brands внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge Minerva Knowledge в Dodo Brands — рост эффективности поиска на 10% за полгода (с 6,5 до 7,1 балла). Система управления знаниями также положительно сказалась на росте метрик работы клиентского с

ГК «Самолет» усилила клиентский сервис благодаря интеллектуальной системе управления знаниями на Naumen олее 250 сотрудников отделов продаж, ипотеки и сопровождения. «Самолет» продолжит активно развивать систему управления знаниями, интегрируя новые функциональные возможности и совершенствуя проц

Minervasoft и «Системный софт» заключили партнерское соглашение фель Minervasoft включает комплексные продукты для внедрения менеджмента знаний: Minerva Knowledge (система управления знаниями), Minerva Learn (система для обучения сотрудников, клиентов и пар

ОДК внедрила систему управления знаниями от VK Tech овышения эффективности обучения и взаимодействия сотрудников при реализации проектов в ОДК внедрена система управления знаниями на базе отечественной ИТ-платформы VK People Hub. Единое информац

В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat Компания «Дата Инновации» интегрировала нейросетевую модель GigaChat в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Пользователи могут задать ИИ-ассистенту любой вопрос по интересующей статье и оперативно получить структурный и логичный ответ. Об этом CNews сообщили представ

«Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» Компания «Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать запросы и обрабатывать текстовую информацию с помощью генеративного искусственно

Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence зменения автоматически дублируются на вики-странице, описывающей процесс. Зачем нужны базы знаний и knowledge management Создавать документы, совместно работать с ними и делиться знаниями внутр

VALTEC заменил Confluence на российскую систему управления знаниями Naumen KMS Российский производитель инженерной сантехники VALTEC внедрил в техническом департаменте систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Новая база знаний оптимизировала работу отдела, повысив производительность сотрудников. Продукт Naumen заменил в ком

«Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen KMS «Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Об этом CNews сообщил представитель Naumen. Новая база знаний упрощает доступ операторов к информации об организации и услуг

DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS ержки, HR и маркетинга. Об этом CNews сообщили представители МТС. Plus7 MayaK – решение класса KMS (Knowledge Management System), разработанное российской компанией Data Инновации и включенное

Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России Российская команда, ранее разработавшая систему управления знаниями KMS Lighthouse, представила ее аналог, адаптированный для внутреннего рынка. Решение Plus7 MayaK полностью дублирует функционал KMS Lighthouse, поддерживается на российских

Система управления знаниями KMS Lighthouse стала доступна в облаках Yandex.Cloud и DataLine KMS Lighthouse – решение последнего поколения в области управления знаниями, нацеленное на повышение эффективности внешних коммуникаций и внутрикорпоративных взаимодействий. Доступное в облаках ведущих российских провайдеров, оно позволит компаниям

Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением Qsoft, российский цифровой интегратор, специализирующийся на разработке интернет-проектов, объявил о выводе на рынок баз знаний собственного продукта «Qsoft система управления знаниями». Решение подходит для импортозамещения таких продуктов как Atlassian Confluence, Notion, а также облачных хранилищ файлов, таких как «Google диск». По данным компании, поря

Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила о выходе на рынок систем управления знаниями (Knowledge management) с новым продуктом компании – базой знаний Crafttalk KMS. Новое решение

6 задач ИТ-департамента при внедрении систем управления знаниями в и менеджеров, которые связаны с управлением знаниями. 57% опрошенных заявили, что помочь улучшить управление знаниями в компании может СУЗ. 28% — отметили, что для этого также нужна соответст

Tele2 внедрил систему управления знаниями KMS Lighthouse Tele2 внедрил единую систему управления знаниями KMS Lighthouse. Это обеспечит операторов контакт-центра, сотрудников розницы и дилеров доступом к актуальной бизнес-информации по продуктам и клиентам в процессе обcлуживани

«Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра» а 12%. До конца 2019 г. планируется масштабирование системы на всю розничную сеть «Абсолют банка». «Система управления знаниями» — цифровой продукт, разработанный «Ростелеком контакт-центром» в

«Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО Цифровой продукт «Система управления знаниями» (СУЗ) компании «Ростелеком контакт-центр» приказом Минкомсвязи Р

Как выбрать систему управления знаниями для банка: 7 советов и другие лайфхаки вно сказываться на имидже банка, потере лояльности. У большинства банков есть проблемы, связанные с управлением знаниями Вторая категория – банки, развивающие собственные корпоративные порталы

DIS Group представила систему KMS Lighthouse на Сall Center World Forum DIS Group представила на Сall Center World Forum систему управления знаниями - KMSLighthouse (Knowledge Management System Lighthouse). Компании всё чаще сталкиваются с растущими требован

«Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти» частники становятся не просто коллегами и работниками – мы становимся командой, ядром, локомотивом. Система управления знаниями уже на наших глазах становится живым инструментом, помогающим сот

КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн» КРОК внедрила систему управления знаниями в двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн». Заказчик получил инструмент для накопления знаний и совместной работы сотрудников. Использование корпоративной социальной сети

«Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse иложениями для центров поддержки бизнеса. В основе системы управления базами знаний KMS Lighthouse (Knowledge Management System Lighthouse) лежит принцип «2-3-4», то есть нужная информация пред

«Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления знаниями для андеррайтинга в Сбербанке второй половине 2016 г. компания «Техносерв Консалтинг» завершила проект по разработке и внедрению «Системы управления знаниями» Сбербанке. Основными пользователями продукта стали сотрудники ан

Кто здесь эксперт? «Евраз» внедрил глобальную систему управления знаниями диная система квалификации инженеров, поэтому не всегда было понятно, кто является экспертом и на основании чего. Проект Поэтому «Евраз» инициировал проект разработки и внедрения системы сохранения и управления знаниями на своих предприятиях. В качестве партнера была выбрана компания TerraLink. Решающую роль при выборе в ее пользу сыграл большой опыт внедрения уникальных, масштабных и техни

AT Consulting разработала для «ВымпелКома» систему управления знаниями с открытым кодом Компания AT Consulting внедрила в «ВымпелКоме» систему управления знаниями, предоставляющую сотрудникам call-центров и офисов оператора быстрый доступ к информации, необходимой для обработки звонков абонентов. Как сообщили CNews в AT Consulting, си

«Ростелеком» с помощью «Техносерва» построил «Единую базу знаний» российский системный интегратор, объявили о завершении проекта по созданию информационной системы «Единая база знаний подразделений продаж и обслуживания клиентов» (ЕБЗ). Внедренное решение по

IBS выиграла конкурс на развитие системы управления знаниями в дивизионах «Росатома» основывается на проведении аудита систем управления знаниями в дивизионах госкорпорации «Росатом». Аудит систем управления знаниями позволит определить уровень зрелости систем управления знани

Oracle обновила комплекс бизнес-приложений для управления знаниями до версии 8.5 Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle Knowledge 8.5 — комплекса бизнес-приложений для управления знаниями, который включает веб-портал самообслуживания клиентов, рабочую среду для менеджеров поддержки клиентов и клиентские сообщества. Как рассказали CNews в корпорации, Oracle Kn

«Сбербанк» определил победителей первого этапа конкурса на внедрение системы управления знаниями на базе IBM FileNet онкурса банк проводит по следующим критериям: стоимость работ по разработке и внедрению решения АС «Система управления знаниями» на платформе IBMFileNet; стоимость после-гарантийного сопровожде

Oracle приобретает поставщика ПО для управления знаниями InQuira Корпорация Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении частной компании InQuira со штаб-квартирой в Сан-Франциско — поставщика программного обеспечения для управления знаниями, которое включает веб-портал самообслуживания клиентов и рабочую среду для работы агентов поддержки клиентов. «Приобретение InQuira позволяет Oracle создать полный комплекс

РДТЕХ представляет новый вид услуг для бизнеса — управленческий консалтинг опытом предоставления услуг по техническому и ИТ-консалтингу, с целью повышения компетенций бизнес-пользователей систем, создаваемых компанией, принял решение о создании нового подразделения — Центра управления знаниями. Основным направлением деятельности центра является консультирование и обучение в области принятия управленческих решений и управления знаниями. Сегодня Центр упра

С 25 по 26 октября в Москве пройдёт бизнес-форум по управлению знаниями и технологиями повышения эффективности бизнеса с помощью управления знаниями. Управление знаниями (knowledge management) – это передовая управленческая технология. Знание – это такой же ресурс

Почему ECM-продукты не помогают управлять знаниями освященной вопросу применимости средств управления корпоративным контентом для управления знаниями (Knowledge Management, KM), опубликованной на отраслевом ресурсе CMSwire, ее автор, Джед Котор

Avaya анонсирует новые решения для диагностики коммуникационных систем Компания Avaya объявила о создании нового пакета решений для управления коммуникационными приложениями — Avaya InSite Knowledge Management и Avaya HealthCheck, которые с помощью веб-ресурсов расширяют возможности доступа к необходимой информации о техническом обслуживании коммуникационных систем и являются дей

7 февраля откроется выставка "Мир управления знаниями" Московского Международного Салона Инноваций и Инвестиций. Во многих компаниях процессы, называемые «управлением знаниями», проходят формально, но не всегда они приносят компаниям реальные резул

7 февраля откроется выставка "Мир управления знаниями" Московского Международного Салона Инноваций и Инвестиций. Во многих компаниях процессы, называемые «управлением знаниями», проходят формально, но не всегда они приносят компаниям реальные резул

7 февраля откроется выставка "Мир управления знаниями" Московского международного салона инноваций и инвестиций. Во многих компаниях процессы, называемые «управлением знаниями», проходят формально, но не всегда они приносят компаниям реальные резул