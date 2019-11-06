Индексная книга CNews*
KMS Knowledge Management System Системы управления знаниями
Публикаций - 272, упоминаний - 335
KMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дробот Елена 11 4
|Павленко Светлана 2 2
|Зобнин Алексей 3 2
|Дубовицкая Любовь 1 1
|Шагалиев Руслан 1 1
|Кочуров Евгений 15 1
|Трифонов Андрей 8 1
|Назаренко Алексей 10 1
|Шувалов Сергей 9 1
|Якимчук Сергей 28 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Жариков Александр 2 1
|Катрич Алексей 42 1
|Горбунов Дмитрий 5 1
|Путин Владимир 2696 1
|Кириченко Игорь 45 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 1
|Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Шевченко Мария 15 1
|Ведяхин Александр 66 1
|Петров Андрей 22 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 7
|Forbes - Форбс 623 2
|Wikipedia - Википедия 439 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 70 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
|DigiTimes - Издание 1292 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.