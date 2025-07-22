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KMS Knowledge Management System Системы управления знаниями
СОБЫТИЯ
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|22.07.2025
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Minervasoft: GenAI без системы управления знаниями снижает эффективность клиентского сервиса
блонные ответы – в Service Desk, а базы данных разбросаны по внутренним ресурсам. Отсутствие единой системы управления знаниями приводит к устареванию информации, сложностям в обучении сотрудни
|18.06.2025
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Dodo Brands внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge
Minerva Knowledge в Dodo Brands — рост эффективности поиска на 10% за полгода (с 6,5 до 7,1 балла). Система управления знаниями также положительно сказалась на росте метрик работы клиентского с
|23.04.2025
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ГК «Самолет» усилила клиентский сервис благодаря интеллектуальной системе управления знаниями на Naumen
олее 250 сотрудников отделов продаж, ипотеки и сопровождения. «Самолет» продолжит активно развивать систему управления знаниями, интегрируя новые функциональные возможности и совершенствуя проц
|14.04.2025
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Minervasoft и «Системный софт» заключили партнерское соглашение
фель Minervasoft включает комплексные продукты для внедрения менеджмента знаний: Minerva Knowledge (система управления знаниями), Minerva Learn (система для обучения сотрудников, клиентов и пар
|05.03.2025
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ОДК внедрила систему управления знаниями от VK Tech
овышения эффективности обучения и взаимодействия сотрудников при реализации проектов в ОДК внедрена система управления знаниями на базе отечественной ИТ-платформы VK People Hub. Единое информац
|19.06.2024
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В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat
Компания «Дата Инновации» интегрировала нейросетевую модель GigaChat в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Пользователи могут задать ИИ-ассистенту любой вопрос по интересующей статье и оперативно получить структурный и логичный ответ. Об этом CNews сообщили представ
|22.04.2024
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«Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК»
Компания «Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать запросы и обрабатывать текстовую информацию с помощью генеративного искусственно
|21.06.2023
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Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence
зменения автоматически дублируются на вики-странице, описывающей процесс. Зачем нужны базы знаний и knowledge management Создавать документы, совместно работать с ними и делиться знаниями внутр
|16.03.2023
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VALTEC заменил Confluence на российскую систему управления знаниями Naumen KMS
Российский производитель инженерной сантехники VALTEC внедрил в техническом департаменте систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Новая база знаний оптимизировала работу отдела, повысив производительность сотрудников. Продукт Naumen заменил в ком
|02.11.2022
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«Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen KMS
«Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Об этом CNews сообщил представитель Naumen. Новая база знаний упрощает доступ операторов к информации об организации и услуг
|31.10.2022
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DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS
ержки, HR и маркетинга. Об этом CNews сообщили представители МТС. Plus7 MayaK – решение класса KMS (Knowledge Management System), разработанное российской компанией Data Инновации и включенное
|16.05.2022
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Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России
Российская команда, ранее разработавшая систему управления знаниями KMS Lighthouse, представила ее аналог, адаптированный для внутреннего рынка. Решение Plus7 MayaK полностью дублирует функционал KMS Lighthouse, поддерживается на российских
|04.04.2022
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Система управления знаниями KMS Lighthouse стала доступна в облаках Yandex.Cloud и DataLine
KMS Lighthouse – решение последнего поколения в области управления знаниями, нацеленное на повышение эффективности внешних коммуникаций и внутрикорпоративных взаимодействий. Доступное в облаках ведущих российских провайдеров, оно позволит компаниям
|30.03.2022
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Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением
Qsoft, российский цифровой интегратор, специализирующийся на разработке интернет-проектов, объявил о выводе на рынок баз знаний собственного продукта «Qsoft система управления знаниями». Решение подходит для импортозамещения таких продуктов как Atlassian Confluence, Notion, а также облачных хранилищ файлов, таких как «Google диск». По данным компании, поря
|09.02.2022
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Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями
ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила о выходе на рынок систем управления знаниями (Knowledge management) с новым продуктом компании – базой знаний Crafttalk KMS. Новое решение
|03.08.2020
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6 задач ИТ-департамента при внедрении систем управления знаниями
в и менеджеров, которые связаны с управлением знаниями. 57% опрошенных заявили, что помочь улучшить управление знаниями в компании может СУЗ. 28% — отметили, что для этого также нужна соответст
|10.12.2019
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Tele2 внедрил систему управления знаниями KMS Lighthouse
Tele2 внедрил единую систему управления знаниями KMS Lighthouse. Это обеспечит операторов контакт-центра, сотрудников розницы и дилеров доступом к актуальной бизнес-информации по продуктам и клиентам в процессе обcлуживани
|06.11.2019
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«Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра»
а 12%. До конца 2019 г. планируется масштабирование системы на всю розничную сеть «Абсолют банка». «Система управления знаниями» — цифровой продукт, разработанный «Ростелеком контакт-центром» в
|25.09.2019
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«Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО
Цифровой продукт «Система управления знаниями» (СУЗ) компании «Ростелеком контакт-центр» приказом Минкомсвязи Р
|05.07.2019
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Как выбрать систему управления знаниями для банка: 7 советов и другие лайфхаки
вно сказываться на имидже банка, потере лояльности. У большинства банков есть проблемы, связанные с управлением знаниями Вторая категория – банки, развивающие собственные корпоративные порталы
|23.03.2018
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DIS Group представила систему KMS Lighthouse на Сall Center World Forum
DIS Group представила на Сall Center World Forum систему управления знаниями - KMSLighthouse (Knowledge Management System Lighthouse). Компании всё чаще сталкиваются с растущими требован
|16.10.2017
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«Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти»
частники становятся не просто коллегами и работниками – мы становимся командой, ядром, локомотивом. Система управления знаниями уже на наших глазах становится живым инструментом, помогающим сот
|05.10.2017
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КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн»
КРОК внедрила систему управления знаниями в двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн». Заказчик получил инструмент для накопления знаний и совместной работы сотрудников. Использование корпоративной социальной сети
|27.03.2017
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«Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse
иложениями для центров поддержки бизнеса. В основе системы управления базами знаний KMS Lighthouse (Knowledge Management System Lighthouse) лежит принцип «2-3-4», то есть нужная информация пред
|02.02.2017
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«Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления знаниями для андеррайтинга в Сбербанке
второй половине 2016 г. компания «Техносерв Консалтинг» завершила проект по разработке и внедрению «Системы управления знаниями» Сбербанке. Основными пользователями продукта стали сотрудники ан
|28.10.2016
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Кто здесь эксперт? «Евраз» внедрил глобальную систему управления знаниями
диная система квалификации инженеров, поэтому не всегда было понятно, кто является экспертом и на основании чего. Проект Поэтому «Евраз» инициировал проект разработки и внедрения системы сохранения и управления знаниями на своих предприятиях. В качестве партнера была выбрана компания TerraLink. Решающую роль при выборе в ее пользу сыграл большой опыт внедрения уникальных, масштабных и техни
|27.05.2015
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AT Consulting разработала для «ВымпелКома» систему управления знаниями с открытым кодом
Компания AT Consulting внедрила в «ВымпелКоме» систему управления знаниями, предоставляющую сотрудникам call-центров и офисов оператора быстрый доступ к информации, необходимой для обработки звонков абонентов. Как сообщили CNews в AT Consulting, си
|12.02.2014
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«Ростелеком» с помощью «Техносерва» построил «Единую базу знаний»
российский системный интегратор, объявили о завершении проекта по созданию информационной системы «Единая база знаний подразделений продаж и обслуживания клиентов» (ЕБЗ). Внедренное решение по
|07.11.2013
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IBS выиграла конкурс на развитие системы управления знаниями в дивизионах «Росатома»
основывается на проведении аудита систем управления знаниями в дивизионах госкорпорации «Росатом». Аудит систем управления знаниями позволит определить уровень зрелости систем управления знани
|17.12.2012
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Oracle обновила комплекс бизнес-приложений для управления знаниями до версии 8.5
Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle Knowledge 8.5 — комплекса бизнес-приложений для управления знаниями, который включает веб-портал самообслуживания клиентов, рабочую среду для менеджеров поддержки клиентов и клиентские сообщества. Как рассказали CNews в корпорации, Oracle Kn
|24.02.2012
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«Сбербанк» определил победителей первого этапа конкурса на внедрение системы управления знаниями на базе IBM FileNet
онкурса банк проводит по следующим критериям: стоимость работ по разработке и внедрению решения АС «Система управления знаниями» на платформе IBMFileNet; стоимость после-гарантийного сопровожде
|19.08.2011
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Oracle приобретает поставщика ПО для управления знаниями InQuira
Корпорация Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении частной компании InQuira со штаб-квартирой в Сан-Франциско — поставщика программного обеспечения для управления знаниями, которое включает веб-портал самообслуживания клиентов и рабочую среду для работы агентов поддержки клиентов. «Приобретение InQuira позволяет Oracle создать полный комплекс
|29.07.2011
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РДТЕХ представляет новый вид услуг для бизнеса — управленческий консалтинг
опытом предоставления услуг по техническому и ИТ-консалтингу, с целью повышения компетенций бизнес-пользователей систем, создаваемых компанией, принял решение о создании нового подразделения — Центра управления знаниями. Основным направлением деятельности центра является консультирование и обучение в области принятия управленческих решений и управления знаниями. Сегодня Центр упра
|20.10.2010
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С 25 по 26 октября в Москве пройдёт бизнес-форум по управлению знаниями
и технологиями повышения эффективности бизнеса с помощью управления знаниями. Управление знаниями (knowledge management) – это передовая управленческая технология. Знание – это такой же ресурс
|22.07.2010
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Почему ECM-продукты не помогают управлять знаниями
освященной вопросу применимости средств управления корпоративным контентом для управления знаниями (Knowledge Management, KM), опубликованной на отраслевом ресурсе CMSwire, ее автор, Джед Котор
|03.06.2008
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Avaya анонсирует новые решения для диагностики коммуникационных систем
Компания Avaya объявила о создании нового пакета решений для управления коммуникационными приложениями — Avaya InSite Knowledge Management и Avaya HealthCheck, которые с помощью веб-ресурсов расширяют возможности доступа к необходимой информации о техническом обслуживании коммуникационных систем и являются дей
|24.01.2006
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7 февраля откроется выставка "Мир управления знаниями"
Московского Международного Салона Инноваций и Инвестиций. Во многих компаниях процессы, называемые «управлением знаниями», проходят формально, но не всегда они приносят компаниям реальные резул
|20.01.2006
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7 февраля откроется выставка "Мир управления знаниями"
Московского Международного Салона Инноваций и Инвестиций. Во многих компаниях процессы, называемые «управлением знаниями», проходят формально, но не всегда они приносят компаниям реальные резул
|17.01.2006
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7 февраля откроется выставка "Мир управления знаниями"
Московского международного салона инноваций и инвестиций. Во многих компаниях процессы, называемые «управлением знаниями», проходят формально, но не всегда они приносят компаниям реальные резул
|07.04.2004
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Unima - система управления знаниями на основе СУБД Cache
Компания «Юнима» объявила о выпуске на рынок обновлённой версии системы управления знаниями Unima. В качестве СУБД система использует постреляционную СУБД Cache от компании InterSystems. Работы над созданием Unima начались два года назад коллективом столичного ИА «
KMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Петухов Денис 50 21
|Зобнин Алексей 18 13
|Сбитинков Михаил 14 10
|Шишмарев Сергей 36 9
|Попов Сергей 166 9
|Лихницкий Павел 71 9
|Голомысов Андрей 9 7
|Макаров Станислав 118 5
|Прокофьев Константин 6 5
|Храмцовская Наталья 48 4
|Кучеров Денис 8 4
|Вирясов Владислав 35 4
|Лошкарева Наталья 16 4
|Дробот Елена 11 4
|Курьянов Сергей 162 4
|Киселев Сергей 70 4
|Врацкий Андрей 175 3
|Ипатов Вадим 84 3
|Корюкин Юрий 29 3
|Потишний Роман 11 3
|Галимов Максим 33 3
|Зеленков Юрий 44 3
|Крячков Антон 20 3
|Кудрявцева Наталья 12 3
|Дубровская Анна 21 3
|Королева Ирина 10 3
|Цыплакова Ольга 8 3
|Бейрис Кристине 4 3
|Строганова Яна 4 3
|Vap David - Вэп Дэвид 9 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Рубин Дмитрий 54 3
|Кириченко Игорь 58 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Синюшин Константин 17 3
|Соболева Наталья 11 3
|Гуральников Сергей 164 2
|Школьников Николай 26 2
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Чернышов Михаил 45 2
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