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KMS Knowledge Management System Системы управления знаниями

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.07.2025 Minervasoft: GenAI без системы управления знаниями снижает эффективность клиентского сервиса

блонные ответы – в Service Desk, а базы данных разбросаны по внутренним ресурсам. Отсутствие единой системы управления знаниями приводит к устареванию информации, сложностям в обучении сотрудни
18.06.2025 Dodo Brands внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge

Minerva Knowledge в Dodo Brands — рост эффективности поиска на 10% за полгода (с 6,5 до 7,1 балла). Система управления знаниями также положительно сказалась на росте метрик работы клиентского с
23.04.2025 ГК «Самолет» усилила клиентский сервис благодаря интеллектуальной системе управления знаниями на Naumen

олее 250 сотрудников отделов продаж, ипотеки и сопровождения. «Самолет» продолжит активно развивать систему управления знаниями, интегрируя новые функциональные возможности и совершенствуя проц
14.04.2025 Minervasoft и «Системный софт» заключили партнерское соглашение

фель Minervasoft включает комплексные продукты для внедрения менеджмента знаний: Minerva Knowledge (система управления знаниями), Minerva Learn (система для обучения сотрудников, клиентов и пар
05.03.2025 ОДК внедрила систему управления знаниями от VK Tech

овышения эффективности обучения и взаимодействия сотрудников при реализации проектов в ОДК внедрена система управления знаниями на базе отечественной ИТ-платформы VK People Hub. Единое информац
19.06.2024 В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat

Компания «Дата Инновации» интегрировала нейросетевую модель GigaChat в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Пользователи могут задать ИИ-ассистенту любой вопрос по интересующей статье и оперативно получить структурный и логичный ответ. Об этом CNews сообщили представ
22.04.2024 «Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК»

Компания «Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать запросы и обрабатывать текстовую информацию с помощью генеративного искусственно
21.06.2023 Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence

зменения автоматически дублируются на вики-странице, описывающей процесс. Зачем нужны базы знаний и knowledge management Создавать документы, совместно работать с ними и делиться знаниями внутр
16.03.2023 VALTEC заменил Confluence на российскую систему управления знаниями Naumen KMS

Российский производитель инженерной сантехники VALTEC внедрил в техническом департаменте систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Новая база знаний оптимизировала работу отдела, повысив производительность сотрудников. Продукт Naumen заменил в ком
02.11.2022 «Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen KMS

«Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Об этом CNews сообщил представитель Naumen. Новая база знаний упрощает доступ операторов к информации об организации и услуг
31.10.2022 DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS

ержки, HR и маркетинга. Об этом CNews сообщили представители МТС. Plus7 MayaK – решение класса KMS (Knowledge Management System), разработанное российской компанией Data Инновации и включенное

16.05.2022 Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России

Российская команда, ранее разработавшая систему управления знаниями KMS Lighthouse, представила ее аналог, адаптированный для внутреннего рынка. Решение Plus7 MayaK полностью дублирует функционал KMS Lighthouse, поддерживается на российских

04.04.2022 Система управления знаниями KMS Lighthouse стала доступна в облаках Yandex.Cloud и DataLine

KMS Lighthouse – решение последнего поколения в области управления знаниями, нацеленное на повышение эффективности внешних коммуникаций и внутрикорпоративных взаимодействий. Доступное в облаках ведущих российских провайдеров, оно позволит компаниям

30.03.2022 Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением

Qsoft, российский цифровой интегратор, специализирующийся на разработке интернет-проектов, объявил о выводе на рынок баз знаний собственного продукта «Qsoft система управления знаниями». Решение подходит для импортозамещения таких продуктов как Atlassian Confluence, Notion, а также облачных хранилищ файлов, таких как «Google диск». По данным компании, поря
09.02.2022 Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями

ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила о выходе на рынок систем управления знаниями (Knowledge management) с новым продуктом компании – базой знаний Crafttalk KMS. Новое решение

03.08.2020 6 задач ИТ-департамента при внедрении систем управления знаниями

в и менеджеров, которые связаны с управлением знаниями. 57% опрошенных заявили, что помочь улучшить управление знаниями в компании может СУЗ. 28% — отметили, что для этого также нужна соответст
10.12.2019 Tele2 внедрил систему управления знаниями KMS Lighthouse

Tele2 внедрил единую систему управления знаниями KMS Lighthouse. Это обеспечит операторов контакт-центра, сотрудников розницы и дилеров доступом к актуальной бизнес-информации по продуктам и клиентам в процессе обcлуживани
06.11.2019 «Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра»

а 12%. До конца 2019 г. планируется масштабирование системы на всю розничную сеть «Абсолют банка». «Система управления знаниями» — цифровой продукт, разработанный «Ростелеком контакт-центром» в
25.09.2019 «Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО

Цифровой продукт «Система управления знаниями» (СУЗ) компании «Ростелеком контакт-центр» приказом Минкомсвязи Р
05.07.2019 Как выбрать систему управления знаниями для банка: 7 советов и другие лайфхаки

вно сказываться на имидже банка, потере лояльности. У большинства банков есть проблемы, связанные с управлением знаниями Вторая категория – банки, развивающие собственные корпоративные порталы

23.03.2018 DIS Group представила систему KMS Lighthouse на Сall Center World Forum

DIS Group представила на Сall Center World Forum систему управления знаниями - KMSLighthouse (Knowledge Management System Lighthouse).  Компании всё чаще сталкиваются с растущими требован
16.10.2017 «Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти»

частники становятся не просто коллегами и работниками – мы становимся командой, ядром, локомотивом. Система управления знаниями уже на наших глазах становится живым инструментом, помогающим сот
05.10.2017 КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн»

КРОК внедрила систему управления знаниями в двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн». Заказчик получил инструмент для накопления знаний и совместной работы сотрудников. Использование корпоративной социальной сети
27.03.2017 «Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse

иложениями для центров поддержки бизнеса. В основе системы управления базами знаний KMS Lighthouse (Knowledge Management System Lighthouse) лежит принцип «2-3-4», то есть нужная информация пред
02.02.2017 «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления знаниями для андеррайтинга в Сбербанке

второй половине 2016 г. компания «Техносерв Консалтинг» завершила проект по разработке и внедрению «Системы управления знаниями» Сбербанке. Основными пользователями продукта стали сотрудники ан
28.10.2016 Кто здесь эксперт? «Евраз» внедрил глобальную систему управления знаниями

диная система квалификации инженеров, поэтому не всегда было понятно, кто является экспертом и на основании чего. Проект Поэтому «Евраз» инициировал проект разработки и внедрения системы сохранения и управления знаниями на своих предприятиях. В качестве партнера была выбрана компания TerraLink. Решающую роль при выборе в ее пользу сыграл большой опыт внедрения уникальных, масштабных и техни
27.05.2015 AT Consulting разработала для «ВымпелКома» систему управления знаниями с открытым кодом

Компания AT Consulting внедрила в «ВымпелКоме» систему управления знаниями, предоставляющую сотрудникам call-центров и офисов оператора быстрый доступ к информации, необходимой для обработки звонков абонентов. Как сообщили CNews в AT Consulting, си
12.02.2014 «Ростелеком» с помощью «Техносерва» построил «Единую базу знаний»

российский системный интегратор, объявили о завершении проекта по созданию информационной системы «Единая база знаний подразделений продаж и обслуживания клиентов» (ЕБЗ). Внедренное решение по
07.11.2013 IBS выиграла конкурс на развитие системы управления знаниями в дивизионах «Росатома»

основывается на проведении аудита систем управления знаниями в дивизионах госкорпорации «Росатом». Аудит систем управления знаниями позволит определить уровень зрелости систем управления знани
17.12.2012 Oracle обновила комплекс бизнес-приложений для управления знаниями до версии 8.5

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle Knowledge 8.5 — комплекса бизнес-приложений для управления знаниями, который включает веб-портал самообслуживания клиентов, рабочую среду для менеджеров поддержки клиентов и клиентские сообщества. Как рассказали CNews в корпорации, Oracle Kn
24.02.2012 «Сбербанк» определил победителей первого этапа конкурса на внедрение системы управления знаниями на базе IBM FileNet

онкурса банк проводит по следующим критериям: стоимость работ по разработке и внедрению решения АС «Система управления знаниями» на платформе IBMFileNet; стоимость после-гарантийного сопровожде
19.08.2011 Oracle приобретает поставщика ПО для управления знаниями InQuira

Корпорация Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении частной компании InQuira со штаб-квартирой в Сан-Франциско — поставщика программного обеспечения для управления знаниями, которое включает веб-портал самообслуживания клиентов и рабочую среду для работы агентов поддержки клиентов. «Приобретение InQuira позволяет Oracle создать полный комплекс

29.07.2011 РДТЕХ представляет новый вид услуг для бизнеса — управленческий консалтинг

опытом предоставления услуг по техническому и ИТ-консалтингу, с целью повышения компетенций бизнес-пользователей систем, создаваемых компанией, принял решение о создании нового подразделения — Центра управления знаниями. Основным направлением деятельности центра является консультирование и обучение в области принятия управленческих решений и управления знаниями. Сегодня Центр упра
20.10.2010 С 25 по 26 октября в Москве пройдёт бизнес-форум по управлению знаниями

и технологиями повышения эффективности бизнеса с помощью управления знаниями. Управление знаниями (knowledge management) – это передовая управленческая технология. Знание – это такой же ресурс
22.07.2010 Почему ECM-продукты не помогают управлять знаниями

освященной вопросу применимости средств управления корпоративным контентом для управления знаниями (Knowledge Management, KM), опубликованной на отраслевом ресурсе CMSwire, ее автор, Джед Котор
03.06.2008 Avaya анонсирует новые решения для диагностики коммуникационных систем

Компания Avaya объявила о создании нового пакета решений для управления коммуникационными приложениями — Avaya InSite Knowledge Management и Avaya HealthCheck, которые с помощью веб-ресурсов расширяют возможности доступа к необходимой информации о техническом обслуживании коммуникационных систем и являются дей
24.01.2006 7 февраля откроется выставка "Мир управления знаниями"

Московского Международного Салона Инноваций и Инвестиций. Во многих компаниях процессы, называемые «управлением знаниями», проходят формально, но не всегда они приносят компаниям реальные резул
20.01.2006 7 февраля откроется выставка "Мир управления знаниями"

Московского Международного Салона Инноваций и Инвестиций. Во многих компаниях процессы, называемые «управлением знаниями», проходят формально, но не всегда они приносят компаниям реальные резул
17.01.2006 7 февраля откроется выставка "Мир управления знаниями"

Московского международного салона инноваций и инвестиций. Во многих компаниях процессы, называемые «управлением знаниями», проходят формально, но не всегда они приносят компаниям реальные резул
07.04.2004 Unima - система управления знаниями на основе СУБД Cache

Компания «Юнима» объявила о выпуске на рынок обновлённой версии системы управления знаниями Unima. В качестве СУБД система использует постреляционную СУБД Cache от компании InterSystems. Работы над созданием Unima начались два года назад коллективом столичного ИА «

Публикаций - 472, упоминаний - 596

KMS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 59
CraftTalk - Крафт-Толк 81 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
Naumen - Наумен 752 36
Ростелеком 10948 35
Oracle Corporation 7074 34
9594 28
SAP SE 5601 27
Telegram Group 2940 19
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 19
Minervasoft - Пантеон Ай 22 18
Yandex - Яндекс 9216 17
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Softline - Софтлайн 3743 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
АйТи 1519 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 13
Atlassian 156 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
Directum - Директум 1268 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Google LLC 12688 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 11
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 10
HP Inc. 5883 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
InterTrust - ИнтерТраст 336 10
KMS Lighthouse 14 10
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 9
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 8
МегаФон 10742 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Крок - Croc 1964 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
Рексофт - Reksoft 488 8
Oracle Siebel Systems 519 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Почта России ПАО 2370 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
Ингосстрах СПАО 478 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Альфа-Банк 1979 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Белагропромбанк 24 8
Газпром нефть 725 8
Группа Самолет 106 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Транснефть 335 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Газпром ПАО 1493 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
ВкусВилл - Избёнка 216 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Абсолют Банк 249 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Федеральное казначейство России 1949 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
КМ Альянс - Ассоциация российских специалистов и экспертов менеджмента знаний 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
4CIO 20 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области - Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 176
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 169
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 133
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 116
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 115
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 114
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 104
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 103
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 95
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 85
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 77
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 69
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 64
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 63
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 61
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 60
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 58
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 54
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 53
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 52
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 51
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 50
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 48
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 46
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 45
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 37
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 31
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 29
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 33
Atlassian - Confluence 183 26
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 24
Microsoft Windows 16882 20
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 22 18
Linux OS 11533 18
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 17
Microsoft Office 4170 15
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 15
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 58 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 9
Notion Labs - Notion 56 9
Minervasoft - Minerva Knowledge - Minerva Learn 15 9
Minervasoft - Minerva Result 13 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 9
Microsoft Outlook 1506 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
CraftTalk KMS 7 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
SAP Sybase 292 7
Intersoft Lab - Референт 157 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
OpenText - Hummingbird DM - PowerDOCS - DOCSFusion 24 6
Naumen Project Ruler 23 6
OpenAI - ChatGPT 719 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
Петухов Денис 50 21
Зобнин Алексей 18 13
Сбитинков Михаил 14 10
Шишмарев Сергей 36 9
Попов Сергей 166 9
Лихницкий Павел 71 9
Голомысов Андрей 9 7
Макаров Станислав 118 5
Прокофьев Константин 6 5
Храмцовская Наталья 48 4
Кучеров Денис 8 4
Вирясов Владислав 35 4
Лошкарева Наталья 16 4
Дробот Елена 11 4
Курьянов Сергей 162 4
Киселев Сергей 70 4
Врацкий Андрей 175 3
Ипатов Вадим 84 3
Корюкин Юрий 29 3
Потишний Роман 11 3
Галимов Максим 33 3
Зеленков Юрий 44 3
Крячков Антон 20 3
Кудрявцева Наталья 12 3
Дубровская Анна 21 3
Королева Ирина 10 3
Цыплакова Ольга 8 3
Бейрис Кристине 4 3
Строганова Яна 4 3
Vap David - Вэп Дэвид 9 3
Чаркин Евгений 317 3
Рубин Дмитрий 54 3
Кириченко Игорь 58 3
Корнеев Сергей 84 3
Синюшин Константин 17 3
Соболева Наталья 11 3
Гуральников Сергей 164 2
Школьников Николай 26 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Чернышов Михаил 45 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 336
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 43
Европа 24964 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Украина 7928 12
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Казахстан - Республика 6048 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 8
Канада 5081 8
Израиль 2856 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Ближний Восток 3154 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Индия - Bharat 5869 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Россия - УФО - Челябинская область 1512 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Филиппины - Республика 599 4
Египет - Арабская Республика 1100 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Япония 13807 3
Ирландия - Республика 1051 3
Сингапур - Республика 1953 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 138
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 132
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 96
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 68
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 60
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 39
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 32
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 31
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
Английский язык 7030 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 16
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
Образование в России 2893 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Открытые системы ИД 176 5
Wikipedia - Википедия 650 4
Forbes - Форбс 1002 3
ABC News 52 2
Silicon.com 364 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
Internet.com 110 1
Scientific American 81 1
Intelligent Enterprise 27 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
Dow Jones - Factiva 7 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
9to5Google 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
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IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Forbes Global 2000 50 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
VMR - Verified Market Research 7 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Forrester Research 834 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
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Tagline - Тэглайн 30 1
Gartner - Dataquest 353 1
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Gartner FLASH 1 1
Gartner InSide 1 1
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 1
Fortune Business Insights 32 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
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IBM Research 111 1
Forbes Insights 19 1
НМГ - Медиалогия 37 1
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Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
Open University of Israel - Открытый университет Израиля в Раанане - NBEL - Neuro-Biomorphic Engineering Lab - Нейро-биоморфная инженерная лаборатория Открытого университета Израиля 4 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Nagoya University - Нагойский университет - Университет Нагоя 8 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
РШУ - Русская школа управления 46 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
Арсенал Школа менеджеров 3 1
СКБ Контур - Контур Университет 7 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Docflow 148 7
Gartner Symposium ITxpo 27 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CNews AWARDS - награда 571 5
Intranet Russia 8 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
Единый день голосования 143 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
ЭОС Осенний документооборот 35 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
ComNews Awards 10 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
DevCon 18 1
UserGate Open Conf 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
CeBIT 614 1
CNews Баттл 69 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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