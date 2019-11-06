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KMS Knowledge Management System Системы управления знаниями



06.11.2019 «Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра»
25.09.2019 «Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО
23.03.2018 DIS Group представила систему KMS Lighthouse на Сall Center World Forum
27.03.2017 «Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse
02.02.2017 «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления знаниями для андеррайтинга в Сбербанке
24.02.2012 «Сбербанк» определил победителей первого этапа конкурса на внедрение системы управления знаниями на базе IBM FileNet

Публикаций - 272, упоминаний - 335

KMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 29
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 8
Yandex - Яндекс 5551 6
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 33 5
Telegram Group 999 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 4
Крок - Croc 1683 3
Naumen - Наумен 503 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
TerraLink - ТерраЛинк 259 3
Элемент ГК - Elementec 25 3
Microsoft Corporation 23395 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
KMS Lighthouse 14 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 2
Центел - Центральный телеграф 408 2
TietoEVRY - Tieto 135 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
Apple Inc 11103 2
Red Hat 1224 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 159 2
Samsung Electronics 9667 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 306 2
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 321 2
Google LLC 10865 2
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 108 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
IBM Global Services 118 1
КАМИ 32 1
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
Compal Electronics 133 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Verysell - Верисел 317 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 1
Nvidia Corp 3203 1
Простой бизнес 17 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 9
Почта России ПАО 1973 7
Альфа-Банк 1579 5
СМП банк - Северный морской путь 81 3
Газпром ПАО 1144 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Мособлбанк 18 2
Абсолют Банк 149 2
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Алтай-кокс 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
Tesla Motors 336 1
Qiwi 918 1
HeadHunter Group - HH Group 281 1
IKEA - ИКЕА 145 1
Северсталь ПАО - Severstal 354 1
LEGO 219 1
Инвитро - Invitro 65 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
GM - General Motors 448 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 10 1
МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 39 1
QIWI Банк - Киви Банк 84 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 3
Конституционный суд РФ 102 2
Администрация Президента РФ 976 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 128 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 27
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 7
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Microsoft SQL Server 1466 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 6
Microsoft Windows 2000 12612 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 3
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ ОмниЧат 4 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 190 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 2
IBM FileNet 110 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 2
Nokia Symbian OS 1399 1
Apple macOS 1693 1
Intel Pentium III 724 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 237 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
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Experian TransactSM - ETSM 1 1
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Samsung SyncMaster 72 1
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 1
Fujitsu Amilo 61 1
IBM Tivoli 278 1
ЭОС eDocLib 101 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1741 1
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Microsoft Visio 117 1
Apple iPad 3726 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
Дробот Елена 11 4
Павленко Светлана 2 2
Зобнин Алексей 3 2
Дубовицкая Любовь 1 1
Шагалиев Руслан 1 1
Кочуров Евгений 15 1
Трифонов Андрей 8 1
Назаренко Алексей 10 1
Шувалов Сергей 9 1
Якимчук Сергей 28 1
Сенкевич Виктор 30 1
Жариков Александр 2 1
Катрич Алексей 42 1
Горбунов Дмитрий 5 1
Путин Владимир 2696 1
Кириченко Игорь 45 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 1
Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
Курьянов Сергей 162 1
Шевченко Мария 15 1
Ведяхин Александр 66 1
Петров Андрей 22 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 16
Россия - РФ - Российская федерация 121478 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 6
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Беларусь - Белоруссия 4165 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Азия - Азиатский регион 4633 3
Германия - Берлин 697 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Америка 2151 2
Европа Восточная 2989 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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