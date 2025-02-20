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Прокофьев Константин



20.02.2025 R-Style Softlab внедрила искусственный интеллект от CraftTalk в работу компании «РСХБ-Лизинг» 1
30.01.2024 «Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу 1
15.09.2023 «Синимекс» и CraftTalk стали партнерами 1
13.12.2022 Sigurd-IT и CraftTalk создали объединенное импортонезависимое решение для контакт-центров 1
02.08.2022 CraftTalk создала решение для страховых компаний на базе своей платформы 1
30.05.2022 Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Прокофьев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

CraftTalk - Крафт-Толк 56 6
Telegram Group 2022 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Авантелеком 26 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 654 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 721 1
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Почта России ПАО 2119 1
Ингосстрах СПАО 422 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 4 1
Белагропромбанк 22 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1055 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4038 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1974 4
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 346 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7065 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5409 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10567 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5332 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2278 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4033 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 867 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2841 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1045 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12096 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3063 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1553 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1078 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4719 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2509 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 217 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 1
CraftTalk KMS 7 3
Сигурд-Айти - Sigurd-Mind IP contact-center 3 1
WhatsApp Messenger 1090 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1428 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
CraftTalk GPT 9 1
Кривозубов Павел 27 1
Будник Сергей 1 1
Потишний Роман 11 1
Вирясов Владислав 26 1
Жаров Максим 2 1
Томилин Антон 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1203 1
Россия - ДФО - Магаданская область 423 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5867 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6187 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 379 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5455 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2842 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8756 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 931 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 703 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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