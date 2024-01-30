«Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу

CraftTalk, российская AI-платформа для омниканальных коммуникаций, участник фонда «Сколково», и компания «Авантелеком», разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, стали технологическими партнерами. Компании интегрировали собственные флагманские продукты и запустили пилотный проект, объединяющий возможности центра обработки вызовов и технологии управления чат-ботами. Омниканальная платформа позволяет управлять историей обращений в режиме «одного окна» и автоматизировать обработку типовых запросов во всех каналах коммуникации с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

AI-платформа создана для оказания цифровых услуг контакт-центра в текстовом режиме, работающем в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях и e-mail, а также в голосовых каналах коммуникации. Важной частью продукта является система управления знаниями — CraftTalk KMS, представляющая собой базу данных, которая хранит, распределяет и управляет всей собранной корпоративной информацией. Компании-заказчики могут использовать интегрированные возможности AI-платформы (web-чат, чат-бот, база знаний) как полноценный омниканальный инструмент для текстовой коммуникации с клиентами или сотрудниками. Технология позволяет существенно снизить нагрузку на операторов контакт-центра. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает до 80% стандартных запросов.

Константин Прокофьев, директор по продажам компании CraftTalk: «Совместная работа инженерных коллективов всегда обогащает обе стороны. Это не только интеграция продуктов, это обмен опытом, расширяющий технологические и коммерческие возможности партнеров. Мы благодарим «Авантелеком» за выбор платформы CraftTalk и уверены в взаимовыгодном сотрудничестве».

IT-компания «Авантелеком» более 10 лет занимается разработкой, внедрением и поддержкой решений в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий. Цифровая платформа управления коммуникациями «Сфера» предназначена для управления высоконагруженными сетями и построения голосовых моделей на базе технологии понимания естественного языка (NLU). CraftTalk развивает платформу управления знаниями и цифровыми омниканальными коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Оба решения внесены в Реестр отечественного ПО.

Владислав Вирясов, директор «Авантелеком»: «Рынок IP-телефонии высоко конкурентен. Для соответствия запросам заказчиков необходимо постоянно развивать собственные решения, добавлять новый функционал и технологии. Для этого мы ведем как собственные разработки, так и включаем в наш продукт современные российские решения от партнеров. Так, в рамках данного сотрудничества мы планируем интегрировать в наше флагманское решение омниканальную платформу для взаимодействия с клиентами в цифровых каналах с чат-ботом и базой знаний от CraftTalk, использующую технологии ИИ».

В рамках создания совместного решения объединенная команда проведет ряд совместных тестов по совместимости продуктов и их бесшовной интеграции для новых и действующих клиентов. В результате цифровая платформа управления коммуникациями от «Авантелеком» получит дополнительный функционал по омниканальности в текстовых каналах связи, удовлетворяющий актуальным требованиям к импортозамещению зарубежных ИТ-решений.

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СraftTalk — инновационная компания, развивающая AI-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, которая работает в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга BI. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге, ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. Особенно эффективно решение может использоваться в компаниях с количеством операторов от 3 человек. Платформу CraftTalk уже внедрили крупнейшие контакт-центры, банки и логистические компании. Среди них — как «Магнит», банк ПСБ, Neovox, КЦ «Фронт Лайн», АО «Россельхозбанк», «Почта России», Московская биржа, «Ингострах», Белагропромбанк. В 2022 г. проект CraftTalk рекомендован Минцифры для внедрения в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ООО «Авантелеком» — разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых: облачная АТС, центр обработки вызовов, голосовой ассистент, речевая аналитика, кол-трекинг. Компания была основана в 2011 году и на сегодняшний день имеет 3 филиала в России. Штаб-квартира находится в Москве. Является аккредитованной ИT-компанией, входит в реестр отечественного ПО, работает на сертифицированных ОС ФСТЭК, состоит в АРПП «Отечественный софт», Союзе поддержки и развития технологических компаний. Среди клиентов: АО «Авиакомпания «Аврора», Ситуационный центр Ставропольского края, Администрация г. Хабаровск, Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа, Министерство здравоохранения Магаданской области и др. Всего свыше 1,5 тыс. реализованных проектов. Компания входит в ТОП-50 ИТ-поставщиков для госсектора по версии CNews.