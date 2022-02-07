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Минздрав РФ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Минсоцздравразвитие Минсоцздрав

Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав


07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России
09.12.2021 «1С-Рарус» разработала систему мониторинга лекарственных препаратов в Новосибирской области
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава
28.10.2021 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021
26.05.2021 В Москве представлены окончательные результаты НИР о безопасности 5G
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы?
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде
24.02.2021 На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей
13.01.2021 Российских врачей избавили от бумажных документов
10.11.2020 ТТК предоставил каналы связи Минздраву Саратовской области
28.09.2020 На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
15.07.2020 Сбербанк внедряет ИИ-модель диагностики коронавируса в крупнейших медицинских центрах столицы
30.06.2020 Принтеры Pantum P2500 победили в тендерах Минздрава России
15.04.2020 Voximplant и «Яндекс.Облако» помогли Минздраву МО решить задачи с помощью робота-информатора
30.03.2020 Образовательный портал Минздрава помогает российским врачам бороться с коронавирусом
02.03.2020 Минздрав и Toshiba начнут лечить онкобольных тяжелыми ионами
28.02.2020 Компания Haulmont модернизировала портал непрерывного медицинского образования Минздрава России
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов
24.12.2019 В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств
23.08.2019 «Белтел» ввел в строй телемедицинский центр НМИЦ имени Н.Н. Петрова Минздрава России
24.07.2019 Минздрав предложил бизнесу подключиться к цифровой трансформации отрасли
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования
16.04.2019 Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах
03.04.2019 Больницам оказался не нужен скоростной интернет от властей
29.03.2019 Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра
07.12.2018 В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения
20.11.2018 Ростех и Минздрав обеспечат телемедициной 700 медучреждений
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года»
18.07.2018 «Техлаб» создал решение на базе Galenos в помощь врачам НМИЦ им. В. А. Алмазова
05.06.2018 «Акстел-Безопасность» внедрила систему защиты персональных данных в Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»
19.03.2018 Минздрав получил 2,5 миллиарда на медицинские тренажеры и образовательный сайт

Публикаций - 1087, упоминаний - 1766

Минздрав РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 190
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 90
Microsoft Corporation 22497 88
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 64
6072 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 49
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 49
IBM - International Business Machines Corp 8941 48
Восход ФГБУ НИИ 529 47
Барс груп 499 40
Oracle Corporation 6035 38
InterSystems - ИнтерСистемз 131 33
Yandex - Яндекс 5015 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 29
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 27
Netrika - Нетрика 101 26
NVision Group - Энвижн Груп 660 26
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 22
АйТи 1179 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 20
Парус Корпорация 442 20
Intel Corporation 11262 19
Корус Консалтинг ГК 1014 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 19
Программный продукт ГК 3960 19
Компьюлинк ГК - Compulink 388 18
Meta Platforms - Facebook 4267 17
Крок - Croc 1616 17
Cisco Systems 4720 16
Google LLC 10352 16
SAP SE 4595 15
Softline - Софтлайн 1870 15
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 15
Ростелеком - РТЛабс 151 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 15
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 15
ФОРС - Центр разработки 390 15
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 44 14
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 80
РЖД - Российские железные дороги 1458 57
Почта России ПАО 1853 47
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 30
ПСБ - Промсвязьбанк 682 21
Роснефть НК 434 21
Газпром нефть 439 21
Аэрофлот 648 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 20
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 16
X5 Group 709 16
Альфа-Банк 1476 15
Societe Generale - Росбанк 438 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 15
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 15
ГПБ - Газпромбанк 842 14
Сургутнефтегаз - СНГ 193 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 12
Газпром ПАО 1008 12
Ингосстрах СПАО 301 11
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 10
Citi - Citibank - Ситибанк 265 9
Ренессанс Страхование 83 9
РВК - Российская венчурная компания 530 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 8
ПГК - Первая грузовая компания 117 8
Ростех - Вертолеты России 149 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 8
Открытие ФК 2713 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 8
Инвитро - Invitro 55 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 603
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 348
Правительство РФ 8292 180
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 140
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 132
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 126
Президент Российской Федерации 3770 124
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 99
Федеральное казначейство России 1345 98
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 97
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 90
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 83
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 77
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 70
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 69
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 61
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 57
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 55
Правительство Москвы 1640 54
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 52
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 46
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 43
Счётная палата РФ 628 42
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 42
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 41
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 41
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 37
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 36
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 33
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 32
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 31
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 30
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 30
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 28
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 20
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
АРБ - Ассоциация российских банков 176 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
Единая Россия - Политическая партия 246 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 2 2
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Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 2
Greenpeace - Гринпис 115 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 8 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
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GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
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Демократический выбор России - политическая партия 2 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 210
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 56
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 41
Microsoft Windows 2000 2856 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 34
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 31
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 24
Linux OS 7669 24
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 24
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ЭОС Дело СЭД 4365 23
Google Android 11959 22
Apple iOS 6422 21
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 27 21
LG 75SM99 2832 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 17
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Microsoft Windows 10 11713 16
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 15
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 14
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 119 14
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 13
IBM Watson 144 13
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 21 12
Microsoft SQL Server 1416 12
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 12
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 11
Microsoft Office 3247 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 10
1С:Медицина 31 10
СП.АРМ 24 10
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 21 10
1С:ERP Управление предприятием 268 10
Электронное здравоохранение - Программа 20 10
БАРС.Alpha BI 35 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 8
Netrika - Нетрика Медицина - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 17 8
Бойко Елена 174 99
Путин Владимир 2542 97
Исанин Антон 9365 85
Шадаев Максут 460 74
Медведев Дмитрий 1604 69
Симаков Олег 111 60
Скворцова Вероника 66 53
Козырев Алексей 274 49
Ермолаев Артем 348 47
Никифоров Николай 1161 45
Гуральников Сергей 162 45
Ивакин Роман 56 39
Гаттаров Руслан 141 37
Фомичев Олег 112 35
Лебедев Георгий 50 30
Стрельцов Андрей 56 29
Мацоцкий Сергей 173 28
Чернышенко Дмитрий 320 28
Попов Алексей 329 27
Звягина Наталья 64 27
Евраев Михаил 228 27
Мишустин Михаил 376 27
Бетсис Павел 96 27
Власов Сергей 83 26
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РАН - Российская академия наук 1397 19
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 16
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 11
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 11
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 10
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 10
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 10
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 7
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 6
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 11 6
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения 7 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 4
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 4
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 11 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 3
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 3 3
ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФЦМН ФГБУ 5 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 3
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 5 3
НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 3 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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