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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минздрав РФ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Минсоцздравразвитие Минсоцздрав
Публикаций - 1087, упоминаний - 1766
Минздрав РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бойко Елена 174 99
|Путин Владимир 2542 97
|Исанин Антон 9365 85
|Шадаев Максут 460 74
|Медведев Дмитрий 1604 69
|Симаков Олег 111 60
|Скворцова Вероника 66 53
|Козырев Алексей 274 49
|Ермолаев Артем 348 47
|Никифоров Николай 1161 45
|Гуральников Сергей 162 45
|Ивакин Роман 56 39
|Гаттаров Руслан 141 37
|Фомичев Олег 112 35
|Лебедев Георгий 50 30
|Стрельцов Андрей 56 29
|Мацоцкий Сергей 173 28
|Чернышенко Дмитрий 320 28
|Попов Алексей 329 27
|Звягина Наталья 64 27
|Евраев Михаил 228 27
|Мишустин Михаил 376 27
|Бетсис Павел 96 27
|Власов Сергей 83 26
|Лысенко Эдуард 238 25
|Левин Леонид 112 24
|Иванов Алексей 93 24
|Сафронов Роман 36 24
|Селиванов Дмитрий 51 23
|Носков Константин 221 23
|Громов Иван 101 22
|Фишер Андрей 59 22
|Ляшенко Сергей 29 21
|Лопаткин Герман 104 21
|Елистратов Николай 90 21
|Матвеева Татьяна 84 21
|Бутенко Юрий 64 21
|Петрушин Андрей 73 21
|Щеголев Игорь 685 20
|Калина Роман 61 20
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 953034.
Создано именных указателей - 83914.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 953034.
Создано именных указателей - 83914.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru