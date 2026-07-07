Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав

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СОБЫТИЯ
|07.07.2026
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«СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона
Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Подписи под документом поста
|24.06.2026
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RDW Computers: 162 АРМ врача импортозамещены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
оссийского системного интегратора «ОФТ Компьютерс» оснастила 162 автоматизированными рабочими местами (АРМ) 7 филиалов Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России). Импортозамещение оборудования состоялось в рамках глубокой модернизации ИТ-инфраструктуры сети реабилитационных и курортологических це
|18.06.2026
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Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи
Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, и его первым результатом стали несколько исследовательских проектов на стыке ИИ и медицины. Об этом CNews сообщили представители
|18.06.2026
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НМИЦ ТПМ Минздрава России, РОПНИЗ и «К-Скай» совершенствуют подходы к эффективности диспансерного наблюдения пациентов
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и участник Скол
|28.04.2026
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«Нетрика Медицина» стала партнером НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и РОПНИЗ по линии профилактической медицины
яся на внедрении цифровых решений в здравоохранении, договорилась о сотрудничестве и взаимодействии с национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Минздрава России и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ). Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина». Меморандум подписали генеральный директор «Нет
|21.04.2026
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Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году
инской организации и компетенциях медицинского работника, накопленных в ИТ-системе здравоохранения. Министерство здравоохранения России Россиянам присвоят отдельный цифровой медицинский профиль
|10.11.2025
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«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и N3.Health завершили пилотные испытания сервиса подписания согласий на участие в клиническом исследовании в приложении MILA
, вступающим в силу с 1 января 2026 г. Пилот был проведен совместно с ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. Об
|29.10.2025
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Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава России
области профессиональной медицины, проведенные совместно с ведущими центрами экспертизы Минтруда и Минздрава России. Платформа «Здоровье» зарегистрирована в реестре отечественного ПО Минцифры
|05.08.2025
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«Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав
авил 99,35%. © hodim / Фотобанк Фотодженика Минцифры оштрафовало «Ростелеком» Инциденты также привели к нарушению совокупного уровня качества и недоступности услуги «Предоставление каналов связи» для Минздрава (коэффициент доступности составил 99,05%). Инциденты были зафиксированы и для вычислительных ресурсов Минцифры, МЧС. Самый низкий коэффициент 97,45% вместо положенных 99,5 % был зафик
|04.08.2025
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В стране появится реестр россиян, страдающих раком, диабетом, сердцем и психиатрических больных
ой, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Работы для создания такой подсистемы заказал Минздрав, выделив на них 676 млн руб. Это следует из портала госзакупок. Подсистема Единой го
|10.07.2025
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Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО
ляется опережающее развитие. Многие разработки используют алгоритмы ИИ (искусственный интеллект), а Минздрав работает на ускоренной регистрацией изделий с поддержкой ИИ, пояснил Темнов. Электро
|08.07.2025
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Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра»
В рамках реализации стратегии импортозамещения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) переводит свою ИТ-инфраструктуру на отечественные технологии. Это крупнейшее в Европе специализированное научное и клиническое профильное учреж
|08.01.2025
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Власти с задержками потратили почти миллиард на цифровизацию здравоохранения
развитие подсистемы «Реестр электронных медицинских документов» (РЭМД). Alina Kuptsova from Pixabay Минздрав получил 949 млн рублей на развитие цифровых услуг в рамках Единой ГИС здравоохранени
|26.12.2024
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Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации
ий и ведомств. Кроме того, очень хочется взаимодействия между регионами в рамках единого цифрового контура. Данная потребность возникла давно, но до сих пор полностью не реализована. Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Мы так привыкли жить в цифровизации, что не представляем, как может быть по-другому CNews: Когда началась цифровизация здравоохранения в Прикамье? На каком этапе находи
|25.11.2024
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В России начнут применять ИИ для борьбы с онкологией
об этом сказано в научной работе Высшей школы экономики. Именно для автоматизации данной процедуры Минздрав проводит свое научное исследование. Тендер на проведение исследовательских работ «На
|11.11.2024
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Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края
е реализовать полноценную замену системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители Axoft. Министерство здравоохранения Приморского края – орган исполнительной власти, осуществляющий г
|07.11.2024
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ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21»
медицинском университете имени И. М. Сеченова открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». Это еще один шаг в рамк
|16.09.2024
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BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени
статистики медицинских организаций. Цифровая медицина требует качественной, своевременной и детальной аналитики большого объема данных, BI-система «1С:Аналитика» может эффективно решить эту задачу». Министерство здравоохранения Новгородской области является органом исполнительной власти Новгородской области. Исполняет полномочия в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхова
|03.09.2024
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В Минздраве назначен новый ИТ-директор
и от 26 августа 2024 г. Павла Пугачева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Минздрав В Минздраве новый директор департамента цифрового развития и информационных технолог
|15.07.2024
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Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice
Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Part
|18.06.2024
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Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России
димых различных исследований растет с каждым годом. Кроме того, по приказу Минздрава России (приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. №560н) медицинским учреждениям необходимо х
|14.05.2024
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Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области
блемных зон и исключает риски негативных отзывов клиентов в будущем. Это напрямую влияет на улучшение качества работы операторов, а также помогает выстроить прозрачную систему мотивации сотрудников. «Минздрав Мурманской области активно работает в направлении цифровизации региональной системы здравоохранения, внедряя современные ИТ-инструменты и лучшие практики. Добавление виртуального помощ
|26.04.2024
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Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ
ие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и на прикрепление к поликлинике. Кроме того, Минздрав намерен перевести в электронный вид медицинские книжки. По мнению Андрея Ивашинников
|25.04.2024
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Минздрав покупает на полмиллиарда сервера на базе Intel
Новые сервера для Минздрава Как выяснил CNews, Минздрав закупает сервера и дополнительные системы хранения данных для развития своего Центра
|25.01.2024
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Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов
лексную цифровизацию республиканской медицины в 2012 году. МИС существует в Башкортостане более десяти лет. Система построена на базе российского продукта РИАМС «Промед». Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан: Система, с которой работает каждый врач республики, включает все этапы оказания медицинской помощи В середине нулевых годов мы внедрили эту МИС
|01.08.2023
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«Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech
Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускную способность сети в 10 раз. В связи с выросшими объемами передаваемой информации в компании, текущ
|27.06.2023
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Стоит ли региону переходить на централизованную МИС?
ешений, согласно которому тридцати одному субъекту РФ до 01.07.2023 года предписано: «представить в Минздрав России план перехода на единую медицинскую информационную систему, используемую на т
|17.05.2023
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Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112
, Курской, Липецкой, Мурманской Ульяновской и Московской областей. Приезжала делегация ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, разработавшего методические рекомендации по организации записи на прием к в
|27.03.2023
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«БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями
й омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech, обновили функциональность голосового помощника Минздрава Тульской области. Разработчики дополнительно настроили 11 входящих и пять исходящих
|01.03.2023
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«Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области
ровать единое видение ситуации на уровне региона: от уровня руководителя медицинской организации до министра здравоохранения и губернатора. Юридически значимые медицинские документы, подписанны
|21.11.2022
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Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить
кратиться немедленно», – говорится в иске. Истцы просят суд пресечь тайную установку трекера на смартфоны и обязать Google удалять приложение в том случае, если владелец не разрешал его загружать. От Минздрава требуют покрыть все расходы и гонорары адвокатов и возместить номинальный ущерб в размере $1. Как работает приложение Приложение заставляет смартфон постоянно подключаться и обмениват
|27.10.2022
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«БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области
«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компания BSS реализовали новую функциональную возможность в контактном центре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это
|07.02.2022
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Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России
медицины передачу сведений в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава России. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». Теперь по
|09.12.2021
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«1С-Рарус» разработала систему мониторинга лекарственных препаратов в Новосибирской области
«1С-Рарус» разработала региональную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для министерства здравоохранения Новосибирска. Информация консолидируется из 98 областей, разделенных в пяти информационных базах. Это позволяет министерству здравоохранения Новосибирской области о
|11.11.2021
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Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава
ематических гостендерах, связанных с ВКС-тематикой. Какие-либо иные участники на рассматриваемые аукционы заявки не подавали. Заказчиками выступили Аппарат Госдумы, Росгвардия, Росстат, две структуры Минздрава, Ивановская областная дума и другие госструктуры. Сумма начальных цен контрактов по торгам составила без малого 155 млн руб. «Ответчики, подав в ходе рассматриваемых аукционов по одно
|28.10.2021
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«Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана
умаем, что поставленное техническое оборудование справится и с этой задачей», – сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Мазай Рамазанов.
|26.08.2021
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Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021
ститель министра здравоохранения России Участие в CNews FORUM 2021 подтвердили заместитель министра Министерства здравоохранения России Павел Пугачев; директор по информационным технологиям РЖД
|24.05.2021
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Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России
«За прошедшие 10 лет создана основа для запуска сервисов для врачей и пациентов» CNews: Минздрав уже почти 10 лет занимается информатизацией здравоохранения. Как вы оцениваете резул
|20.05.2021
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Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы?
Минздрав уполномочен рекомендовать Министерство здравоохранения обнародовало проект документа «Методические рекомендации по обес
|19.04.2021
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Перевозчики смогут применять телемедицину
аслевых комитетов Государственной Думы по транспорту и строительству, охране здоровья, руководители Минздрава России, научно-исследовательских институтов, производителей услуг телемедицины, тра
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бойко Елена 152 127
|Путин Владимир 3454 117
|Шадаев Максут 1210 104
|Козырев Алексей 328 75
|Медведев Дмитрий 1665 72
|Ермолаев Артем 379 66
|Гуральников Сергей 164 65
|Симаков Олег 113 64
|Скворцова Вероника 69 59
|Фомичев Олег 139 51
|Власов Сергей 101 51
|Евраев Михаил 266 49
|Лысенко Эдуард 317 46
|Никифоров Николай 1138 46
|Ивакин Роман 57 46
|Пугачев Павел 63 44
|Чернышенко Дмитрий 580 41
|Стрельцов Андрей 62 41
|Петрушин Андрей 110 41
|Елистратов Николай 90 41
|Звягина Наталья 64 39
|Гаттаров Руслан 144 38
|Мишустин Михаил 787 37
|Лебедев Георгий 57 37
|Албычев Александр 168 34
|Казарин Станислав 175 34
|Громов Иван 102 33
|Чаркин Евгений 317 32
|Матвеева Татьяна 110 32
|Иванов Алексей 163 31
|Меджитов Тимур 85 31
|Херсонцев Алексей 93 31
|Бутенко Юрий 65 30
|Сафронов Роман 36 30
|Попов Алексей 339 29
|Лопаткин Герман 104 28
|Авербах Владимир 127 28
|Левин Леонид 134 27
|Мацоцкий Сергей 180 27
|Дубинин Вадим 27 27
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