Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав

«СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Подписи под документом поста

RDW Computers: 162 АРМ врача импортозамещены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России оссийского системного интегратора «ОФТ Компьютерс» оснастила 162 автоматизированными рабочими местами (АРМ) 7 филиалов Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России). Импортозамещение оборудования состоялось в рамках глубокой модернизации ИТ-инфраструктуры сети реабилитационных и курортологических це

Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, и его первым результатом стали несколько исследовательских проектов на стыке ИИ и медицины. Об этом CNews сообщили представители

НМИЦ ТПМ Минздрава России, РОПНИЗ и «К-Скай» совершенствуют подходы к эффективности диспансерного наблюдения пациентов ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и участник Скол

«Нетрика Медицина» стала партнером НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и РОПНИЗ по линии профилактической медицины яся на внедрении цифровых решений в здравоохранении, договорилась о сотрудничестве и взаимодействии с национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Минздрава России и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ). Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина». Меморандум подписали генеральный директор «Нет

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году инской организации и компетенциях медицинского работника, накопленных в ИТ-системе здравоохранения. Министерство здравоохранения России Россиянам присвоят отдельный цифровой медицинский профиль

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и N3.Health завершили пилотные испытания сервиса подписания согласий на участие в клиническом исследовании в приложении MILA , вступающим в силу с 1 января 2026 г. Пилот был проведен совместно с ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. Об

Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава России области профессиональной медицины, проведенные совместно с ведущими центрами экспертизы Минтруда и Минздрава России. Платформа «Здоровье» зарегистрирована в реестре отечественного ПО Минцифры

«Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав авил 99,35%. © hodim / Фотобанк Фотодженика Минцифры оштрафовало «Ростелеком» Инциденты также привели к нарушению совокупного уровня качества и недоступности услуги «Предоставление каналов связи» для Минздрава (коэффициент доступности составил 99,05%). Инциденты были зафиксированы и для вычислительных ресурсов Минцифры, МЧС. Самый низкий коэффициент 97,45% вместо положенных 99,5 % был зафик

В стране появится реестр россиян, страдающих раком, диабетом, сердцем и психиатрических больных ой, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Работы для создания такой подсистемы заказал Минздрав, выделив на них 676 млн руб. Это следует из портала госзакупок. Подсистема Единой го

Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО ляется опережающее развитие. Многие разработки используют алгоритмы ИИ (искусственный интеллект), а Минздрав работает на ускоренной регистрацией изделий с поддержкой ИИ, пояснил Темнов. Электро

Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра» В рамках реализации стратегии импортозамещения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) переводит свою ИТ-инфраструктуру на отечественные технологии. Это крупнейшее в Европе специализированное научное и клиническое профильное учреж

Власти с задержками потратили почти миллиард на цифровизацию здравоохранения развитие подсистемы «Реестр электронных медицинских документов» (РЭМД). Alina Kuptsova from Pixabay Минздрав получил 949 млн рублей на развитие цифровых услуг в рамках Единой ГИС здравоохранени

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации ий и ведомств. Кроме того, очень хочется взаимодействия между регионами в рамках единого цифрового контура. Данная потребность возникла давно, но до сих пор полностью не реализована. Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Мы так привыкли жить в цифровизации, что не представляем, как может быть по-другому CNews: Когда началась цифровизация здравоохранения в Прикамье? На каком этапе находи

В России начнут применять ИИ для борьбы с онкологией об этом сказано в научной работе Высшей школы экономики. Именно для автоматизации данной процедуры Минздрав проводит свое научное исследование. Тендер на проведение исследовательских работ «На

Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края е реализовать полноценную замену системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители Axoft. Министерство здравоохранения Приморского края – орган исполнительной власти, осуществляющий г

ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21» медицинском университете имени И. М. Сеченова открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». Это еще один шаг в рамк

BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени статистики медицинских организаций. Цифровая медицина требует качественной, своевременной и детальной аналитики большого объема данных, BI-система «1С:Аналитика» может эффективно решить эту задачу». Министерство здравоохранения Новгородской области является органом исполнительной власти Новгородской области. Исполняет полномочия в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхова

В Минздраве назначен новый ИТ-директор и от 26 августа 2024 г. Павла Пугачева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Минздрав В Минздраве новый директор департамента цифрового развития и информационных технолог

Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Part

Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России димых различных исследований растет с каждым годом. Кроме того, по приказу Минздрава России (приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. №560н) медицинским учреждениям необходимо х

Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области блемных зон и исключает риски негативных отзывов клиентов в будущем. Это напрямую влияет на улучшение качества работы операторов, а также помогает выстроить прозрачную систему мотивации сотрудников. «Минздрав Мурманской области активно работает в направлении цифровизации региональной системы здравоохранения, внедряя современные ИТ-инструменты и лучшие практики. Добавление виртуального помощ

Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ ие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и на прикрепление к поликлинике. Кроме того, Минздрав намерен перевести в электронный вид медицинские книжки. По мнению Андрея Ивашинников

Минздрав покупает на полмиллиарда сервера на базе Intel Новые сервера для Минздрава Как выяснил CNews, Минздрав закупает сервера и дополнительные системы хранения данных для развития своего Центра

Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов лексную цифровизацию республиканской медицины в 2012 году. МИС существует в Башкортостане более десяти лет. Система построена на базе российского продукта РИАМС «Промед». Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан: Система, с которой работает каждый врач республики, включает все этапы оказания медицинской помощи В середине нулевых годов мы внедрили эту МИС

«Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускную способность сети в 10 раз. В связи с выросшими объемами передаваемой информации в компании, текущ

Стоит ли региону переходить на централизованную МИС? ешений, согласно которому тридцати одному субъекту РФ до 01.07.2023 года предписано: «представить в Минздрав России план перехода на единую медицинскую информационную систему, используемую на т

Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112 , Курской, Липецкой, Мурманской Ульяновской и Московской областей. Приезжала делегация ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, разработавшего методические рекомендации по организации записи на прием к в

«БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями й омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech, обновили функциональность голосового помощника Минздрава Тульской области. Разработчики дополнительно настроили 11 входящих и пять исходящих

«Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области ровать единое видение ситуации на уровне региона: от уровня руководителя медицинской организации до министра здравоохранения и губернатора. Юридически значимые медицинские документы, подписанны

Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить кратиться немедленно», – говорится в иске. Истцы просят суд пресечь тайную установку трекера на смартфоны и обязать Google удалять приложение в том случае, если владелец не разрешал его загружать. От Минздрава требуют покрыть все расходы и гонорары адвокатов и возместить номинальный ущерб в размере $1. Как работает приложение Приложение заставляет смартфон постоянно подключаться и обмениват

«БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области «БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компания BSS реализовали новую функциональную возможность в контактном центре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это

Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России медицины передачу сведений в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава России. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». Теперь по

«1С-Рарус» разработала систему мониторинга лекарственных препаратов в Новосибирской области «1С-Рарус» разработала региональную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для министерства здравоохранения Новосибирска. Информация консолидируется из 98 областей, разделенных в пяти информационных базах. Это позволяет министерству здравоохранения Новосибирской области о

Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава ематических гостендерах, связанных с ВКС-тематикой. Какие-либо иные участники на рассматриваемые аукционы заявки не подавали. Заказчиками выступили Аппарат Госдумы, Росгвардия, Росстат, две структуры Минздрава, Ивановская областная дума и другие госструктуры. Сумма начальных цен контрактов по торгам составила без малого 155 млн руб. «Ответчики, подав в ходе рассматриваемых аукционов по одно

«Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана умаем, что поставленное техническое оборудование справится и с этой задачей», – сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Мазай Рамазанов.

Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 ститель министра здравоохранения России Участие в CNews FORUM 2021 подтвердили заместитель министра Министерства здравоохранения России Павел Пугачев; директор по информационным технологиям РЖД

Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России «За прошедшие 10 лет создана основа для запуска сервисов для врачей и пациентов» CNews: Минздрав уже почти 10 лет занимается информатизацией здравоохранения. Как вы оцениваете резул

Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? Минздрав уполномочен рекомендовать Министерство здравоохранения обнародовало проект документа «Методические рекомендации по обес