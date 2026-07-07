Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Минздрав РФ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Минсоцздравразвитие Минсоцздрав

Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав

СОБЫТИЯ


07.07.2026 «СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона

Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Подписи под документом поста
24.06.2026 RDW Computers: 162 АРМ врача импортозамещены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России

оссийского системного интегратора «ОФТ Компьютерс» оснастила 162 автоматизированными рабочими местами (АРМ) 7 филиалов Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России). Импортозамещение оборудования состоялось в рамках глубокой модернизации ИТ-инфраструктуры сети реабилитационных и курортологических це
18.06.2026 Сотрудничество РТУ МИРЭА и «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России: первые успехи

Студенты РТУ МИРЭА впервые прошли практику в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, и его первым результатом стали несколько исследовательских проектов на стыке ИИ и медицины. Об этом CNews сообщили представители
18.06.2026 НМИЦ ТПМ Минздрава России, РОПНИЗ и «К-Скай» совершенствуют подходы к эффективности диспансерного наблюдения пациентов

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и участник Скол
28.04.2026 «Нетрика Медицина» стала партнером НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и РОПНИЗ по линии профилактической медицины

яся на внедрении цифровых решений в здравоохранении, договорилась о сотрудничестве и взаимодействии с национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Минздрава России и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ). Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина». Меморандум подписали генеральный директор «Нет
21.04.2026 Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

инской организации и компетенциях медицинского работника, накопленных в ИТ-системе здравоохранения. Министерство здравоохранения России Россиянам присвоят отдельный цифровой медицинский профиль
10.11.2025 «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и N3.Health завершили пилотные испытания сервиса подписания согласий на участие в клиническом исследовании в приложении MILA

, вступающим в силу с 1 января 2026 г. Пилот был проведен совместно с ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. Об

29.10.2025 Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава России

области профессиональной медицины, проведенные совместно с ведущими центрами экспертизы Минтруда и Минздрава России. Платформа «Здоровье» зарегистрирована в реестре отечественного ПО Минцифры

05.08.2025 «Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав

авил 99,35%. © hodim / Фотобанк Фотодженика Минцифры оштрафовало «Ростелеком» Инциденты также привели к нарушению совокупного уровня качества и недоступности услуги «Предоставление каналов связи» для Минздрава (коэффициент доступности составил 99,05%). Инциденты были зафиксированы и для вычислительных ресурсов Минцифры, МЧС. Самый низкий коэффициент 97,45% вместо положенных 99,5 % был зафик
04.08.2025 В стране появится реестр россиян, страдающих раком, диабетом, сердцем и психиатрических больных

ой, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Работы для создания такой подсистемы заказал Минздрав, выделив на них 676 млн руб. Это следует из портала госзакупок. Подсистема Единой го
10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО

ляется опережающее развитие. Многие разработки используют алгоритмы ИИ (искусственный интеллект), а Минздрав работает на ускоренной регистрацией изделий с поддержкой ИИ, пояснил Темнов. Электро
08.07.2025 Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра»

В рамках реализации стратегии импортозамещения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) переводит свою ИТ-инфраструктуру на отечественные технологии. Это крупнейшее в Европе специализированное научное и клиническое профильное учреж
08.01.2025 Власти с задержками потратили почти миллиард на цифровизацию здравоохранения

развитие подсистемы «Реестр электронных медицинских документов» (РЭМД). Alina Kuptsova from Pixabay Минздрав получил 949 млн рублей на развитие цифровых услуг в рамках Единой ГИС здравоохранени
26.12.2024 Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации

ий и ведомств. Кроме того, очень хочется взаимодействия между регионами в рамках единого цифрового контура. Данная потребность возникла давно, но до сих пор полностью не реализована. Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Мы так привыкли жить в цифровизации, что не представляем, как может быть по-другому CNews: Когда началась цифровизация здравоохранения в Прикамье? На каком этапе находи
25.11.2024 В России начнут применять ИИ для борьбы с онкологией

об этом сказано в научной работе Высшей школы экономики. Именно для автоматизации данной процедуры Минздрав проводит свое научное исследование. Тендер на проведение исследовательских работ «На
11.11.2024 Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края

е реализовать полноценную замену системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители Axoft. Министерство здравоохранения Приморского края – орган исполнительной власти, осуществляющий г
07.11.2024 ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21»

медицинском университете имени И. М. Сеченова открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». Это еще один шаг в рамк
16.09.2024 BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени

статистики медицинских организаций. Цифровая медицина требует качественной, своевременной и детальной аналитики большого объема данных, BI-система «1С:Аналитика» может эффективно решить эту задачу». Министерство здравоохранения Новгородской области является органом исполнительной власти Новгородской области. Исполняет полномочия в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхова
03.09.2024 В Минздраве назначен новый ИТ-директор

и от 26 августа 2024 г. Павла Пугачева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Минздрав В Минздраве новый директор департамента цифрового развития и информационных технолог
15.07.2024 Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice

Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Part
18.06.2024 Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России

димых различных исследований растет с каждым годом. Кроме того, по приказу Минздрава России (приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. №560н) медицинским учреждениям необходимо х
14.05.2024 Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области

блемных зон и исключает риски негативных отзывов клиентов в будущем. Это напрямую влияет на улучшение качества работы операторов, а также помогает выстроить прозрачную систему мотивации сотрудников. «Минздрав Мурманской области активно работает в направлении цифровизации региональной системы здравоохранения, внедряя современные ИТ-инструменты и лучшие практики. Добавление виртуального помощ
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ

ие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и на прикрепление к поликлинике. Кроме того, Минздрав намерен перевести в электронный вид медицинские книжки. По мнению Андрея Ивашинников
25.04.2024 Минздрав покупает на полмиллиарда сервера на базе Intel

Новые сервера для Минздрава Как выяснил CNews, Минздрав закупает сервера и дополнительные системы хранения данных для развития своего Центра
25.01.2024 Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов

лексную цифровизацию республиканской медицины в 2012 году. МИС существует в Башкортостане более десяти лет. Система построена на базе российского продукта РИАМС «Промед». Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан: Система, с которой работает каждый врач республики, включает все этапы оказания медицинской помощи В середине нулевых годов мы внедрили эту МИС
01.08.2023 «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech

Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускную способность сети в 10 раз. В связи с выросшими объемами передаваемой информации в компании, текущ
27.06.2023 Стоит ли региону переходить на централизованную МИС?

ешений, согласно которому тридцати одному субъекту РФ до 01.07.2023 года предписано: «представить в Минздрав России план перехода на единую медицинскую информационную систему, используемую на т
17.05.2023 Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112

, Курской, Липецкой, Мурманской Ульяновской и Московской областей. Приезжала делегация ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, разработавшего методические рекомендации по организации записи на прием к в
27.03.2023 «БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями

й омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech, обновили функциональность голосового помощника Минздрава Тульской области. Разработчики дополнительно настроили 11 входящих и пять исходящих
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области

ровать единое видение ситуации на уровне региона: от уровня руководителя медицинской организации до министра здравоохранения и губернатора. Юридически значимые медицинские документы, подписанны
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить

кратиться немедленно», – говорится в иске. Истцы просят суд пресечь тайную установку трекера на смартфоны и обязать Google удалять приложение в том случае, если владелец не разрешал его загружать. От Минздрава требуют покрыть все расходы и гонорары адвокатов и возместить номинальный ущерб в размере $1. Как работает приложение Приложение заставляет смартфон постоянно подключаться и обмениват
27.10.2022 «БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компания BSS реализовали новую функциональную возможность в контактном центре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России

медицины передачу сведений в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава России. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». Теперь по
09.12.2021 «1С-Рарус» разработала систему мониторинга лекарственных препаратов в Новосибирской области

«1С-Рарус» разработала региональную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для министерства здравоохранения Новосибирска. Информация консолидируется из 98 областей, разделенных в пяти информационных базах. Это позволяет министерству здравоохранения Новосибирской области о
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

ематических гостендерах, связанных с ВКС-тематикой. Какие-либо иные участники на рассматриваемые аукционы заявки не подавали. Заказчиками выступили Аппарат Госдумы, Росгвардия, Росстат, две структуры Минздрава, Ивановская областная дума и другие госструктуры. Сумма начальных цен контрактов по торгам составила без малого 155 млн руб. «Ответчики, подав в ходе рассматриваемых аукционов по одно
28.10.2021 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана

умаем, что поставленное техническое оборудование справится и с этой задачей», – сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Мазай Рамазанов.
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021

ститель министра здравоохранения России Участие в CNews FORUM 2021 подтвердили заместитель министра Министерства здравоохранения России Павел Пугачев; директор по информационным технологиям РЖД
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России

«За прошедшие 10 лет создана основа для запуска сервисов для врачей и пациентов» CNews: Минздрав уже почти 10 лет занимается информатизацией здравоохранения. Как вы оцениваете резул
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы?

Минздрав уполномочен рекомендовать Министерство здравоохранения обнародовало проект документа «Методические рекомендации по обес
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину

аслевых комитетов Государственной Думы по транспорту и строительству, охране здоровья, руководители Минздрава России, научно-исследовательских институтов, производителей услуг телемедицины, тра

Публикаций - 1508, упоминаний - 2297

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 236
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 103
Microsoft Corporation 25775 90
9594 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 69
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 68
Восход ФГБУ НИИ 721 56
МегаФон 10742 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 52
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 49
БАРС Груп 579 46
Oracle Corporation 7074 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
Yandex - Яндекс 9215 40
InterSystems - ИнтерСистемз 137 36
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 33
NVision Group - Энвижн Груп 699 30
АйТи 1519 29
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 29
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 28
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 28
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 25
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 24
SAP SE 5601 24
Intel Corporation 12811 24
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 23
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 22
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 22
Google LLC 12688 22
СП.АРМ 58 20
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 20
Softline - Софтлайн 3743 20
Крок - Croc 1964 19
Schneider Electric 614 19
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 19
Ростелеком - РТЛабс 210 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 111
РЖД - Российские железные дороги 2096 68
Почта России ПАО 2370 52
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 44
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 32
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 31
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 31
ГПБ - Газпромбанк 1273 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
Газпром нефть 725 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Роснефть НК - нефтяная компания 562 23
ПСБ - Промсвязьбанк 963 23
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 23
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 22
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 22
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Ингосстрах СПАО 478 18
Сургутнефтегаз - СНГ 288 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 18
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 17
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 16
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 16
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 14
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 14
Газпром ПАО 1493 14
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 13
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 459
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 261
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 243
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 171
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 167
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 154
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 151
Федеральное казначейство России 1949 147
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 138
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 134
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 124
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 120
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 109
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 102
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 101
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 100
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 97
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 90
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 80
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 77
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 76
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 75
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 74
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 74
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 67
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 62
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 61
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 59
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 56
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 55
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 53
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 51
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 50
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 50
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 50
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 50
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 49
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 49
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 47
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 46
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 25
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 18
ГосИнформСистемы 160 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 5
Международная академия информатизации 14 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
РОСОМЕД - Российское общество симуляционного обучения в медицине 3 3
АСМОК - Ассоциация медицинских обществ по качеству 3 3
UEMS - European Union of Medical Specialists - Европейский союз медицинских специалистов 3 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 832
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 433
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 354
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 290
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 230
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 228
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 227
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 215
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 211
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 198
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 193
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 193
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 186
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 181
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 173
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 159
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 156
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 152
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 143
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 135
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 132
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 114
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 112
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 112
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 109
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 107
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 92
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 89
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 88
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 83
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 81
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 78
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 74
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 74
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 73
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 72
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 72
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 71
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 68
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 290
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 279
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 117
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 105
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 79
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 76
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 44
ЕМИАС Электронный рецепт 90 40
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 39
Linux OS 11533 39
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 37
Google Android 15243 34
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 31
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 30
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 30
Apple iOS 8583 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 29
Microsoft Windows 2000 8678 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 27
Microsoft Windows 16882 27
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 22
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 22
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 21
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 19
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 19
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 18
Здравоохранение электронное - программа 36 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 17
Национальный проект - Здравоохранение 27 17
1С:ERP Управление предприятием 841 16
1С:Медицина 53 15
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 15
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 14
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 14
Apple iPad 4011 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
Бойко Елена 152 127
Путин Владимир 3454 117
Шадаев Максут 1210 104
Козырев Алексей 328 75
Медведев Дмитрий 1665 72
Ермолаев Артем 379 66
Гуральников Сергей 164 65
Симаков Олег 113 64
Скворцова Вероника 69 59
Фомичев Олег 139 51
Власов Сергей 101 51
Евраев Михаил 266 49
Лысенко Эдуард 317 46
Никифоров Николай 1138 46
Ивакин Роман 57 46
Пугачев Павел 63 44
Чернышенко Дмитрий 580 41
Стрельцов Андрей 62 41
Петрушин Андрей 110 41
Елистратов Николай 90 41
Звягина Наталья 64 39
Гаттаров Руслан 144 38
Мишустин Михаил 787 37
Лебедев Георгий 57 37
Албычев Александр 168 34
Казарин Станислав 175 34
Громов Иван 102 33
Чаркин Евгений 317 32
Матвеева Татьяна 110 32
Иванов Алексей 163 31
Меджитов Тимур 85 31
Херсонцев Алексей 93 31
Бутенко Юрий 65 30
Сафронов Роман 36 30
Попов Алексей 339 29
Лопаткин Герман 104 28
Авербах Владимир 127 28
Левин Леонид 134 27
Мацоцкий Сергей 180 27
Дубинин Вадим 27 27
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 422
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 180
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 163
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 155
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 103
Европа 24963 78
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 60
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 56
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 55
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 54
Россия - УФО - Тюменская область 1365 54
Россия - ПФО - Самарская область 1577 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 53
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 52
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 50
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 50
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 50
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 50
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 48
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 48
Россия - ПФО - Пензенская область 637 47
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 47
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 47
Россия - УФО - Челябинская область 1512 46
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 43
Россия - УФО - Свердловская область 1951 41
Россия - СФО - Новосибирск 4875 39
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 39
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 37
Казахстан - Республика 6047 35
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 34
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 34
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 34
Франция - Французская Республика 8177 33
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 33
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1028
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 866
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 691
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 375
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 289
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 262
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 238
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 212
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 186
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 186
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 164
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 154
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 146
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 136
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 113
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 112
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 111
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 105
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 104
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 99
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 98
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 96
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 95
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 83
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 76
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 75
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 70
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 64
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 60
Энергетика - Energy - Energetically 5855 56
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 53
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 52
Паспорт - Паспортные данные 2848 52
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 51
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 50
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 48
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 48
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 47
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 87
Ведомости 1466 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 7
Forbes - Форбс 1002 7
РИА Новости 1033 6
NYT - The New York Times 1100 6
Российская газета 290 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
Эксперт ГК 26 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 4
Известия ИД 770 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
9to5Google 60 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
Госрасходы - портал 70 3
9to5Mac 70 3
Bloomberg 1627 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Wired - Издание 276 2
The Washington Post 350 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
AP - Associated Press 2007 2
Fortune 211 2
Nature 832 2
Парламентская газета 32 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
New Scientist 1448 2
Казахстан Сегодня 310 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Атлас страхования 14 2
e4 Engineering 107 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
WikiLeaks 120 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 194
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 50
IDC - International Data Corporation 4975 19
Gartner - Гартнер 3658 18
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 4
Forrester Research 834 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
Wainhouse Research 40 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
CNews Fast рейтинг 55 2
НМГ - Медиалогия 37 2
CNews Мишень 186 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Frost & Sullivan 207 1
Future Workplace 4 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Confiant 3 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Global Market Insights 16 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
TAdviser 100 5 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Mordor Intelligence 35 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
S&P 500 565 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 54
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 48
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 46
РАН - Российская академия наук 2122 34
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 25
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 24
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 22
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 17
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 15
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 15
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 14
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 13
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 13
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 13
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 12
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 11
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 10
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 8
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 8
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 7
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 7
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 7
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 6
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 6
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 5
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 5
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 5
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 5
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова 7 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 132
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 72
CNews AWARDS - награда 571 57
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
CNews Баттл 69 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 11
CNews APPWards 36 10
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
День молодёжи - 27 июня 1087 8
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Единый день голосования 143 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Docflow 148 2
Электронное государство XXI века 32 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Российская креативная неделя 6 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Цифровая прокачка региона 29 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще