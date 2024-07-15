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Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice

Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Partner, российского производителя общесистемного и прикладного ПО, поможет повысить производительность работы сотрудников за счет удобного и интуитивно понятного интерфейса и широкого функционала. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

В ноябре 2023 г. структуры Министерства здравоохранения России приняли решение о внедрении классической версии офисного пакета AlterOffice Standard. Заказчик выбрал продукт, который совместим со всем необходимым прикладным ПО, имеет высокий уровень защиты и интуитивно понятный интерфейс. В результате 5 тыс. рабочих мест были переведены на отечественный офисный пакет, который в полной мере соответствует требованиям госрегуляторов.

Плавный переход на новое ПО обеспечили справочные материалы для пользователей и администраторов с примерами работы и решением типовых задач.

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Цифровизация

AlterOffice — многофункциональный пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. В зависимости от версии и редакции включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, календарь и контакты, графический редактор и другие компоненты. Внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №7114 на основании приказа Минцифры России от 12.10.2020 №522.

«На Министерство здравоохранения России возложен огромный объем задач, поэтому его специалистам нужен надежный и многофункциональный рабочий инструмент, облегчающий их труд. Офисный пакет AlterOffice поможет организовать эффективную работу с электронными документами и почтой. Мы гордимся, что разработанный нами отечественный продукт стал частью ИТ-инфраструктуры подразделений Министерства здравоохранения», — сказал Дмитрий Паршин, исполнительный директор ALMI Partner.

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