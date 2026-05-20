ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд

«Солар» и «Алми Партнер» подписали соглашение о технологическом партнерстве в области защиты данных ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и компания «Алми Партнер», производитель общесистемного и прикладного ПО, объявили о подписании соглашени

«Алми Партнер» и Ideco заключили соглашение о технологическом партнерстве Компании «Алми Партнер» и Ideco договорились о взаимном сотрудничестве в области разработки и интеграции отечественного программного обеспечения с акцентом на совместимость программ для ЭВМ, обмен экспер

«АЛМИ Партнер» выпустила ИИ-ассистент «АЭксперт» Компания «АЛМИ Партнер» представила интеллектуальный ассистент — «Аэксперт». Он использует проверенные

«Алми Партнер» и ИТ-холдинг «Т1» договорились о партнерстве в сфере развития отечественных ИТ ИТ-холдинг «Т1» и компания «Алми Партнер» договорились о сотрудничестве в сфере развития отечественных ИТ-решений, обмена

«Алми Партнер» выпустила новую версию «АльтерОфис» Компания «Алми Партнер» представила новую версию отечественного офисного пакета «АльтерОфис 2026». Обно

«АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026» «АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026».В основу обновлений легла обратная связь от

«АЛМИ Партнер» и «НИП-Информатика» подтвердили совместимость своих продуктов Компании «АЛМИ Партнер» и «НИП-Информатика» успешно завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» с ПО для геотехнических расчетов SiO 2D. Результаты испытаний подтвердили, что решен

«АЛМИ Партнер» объявила о совместимости «АльтерОС» с ИИ-решениями Smart Engines Компании «АЛМИ Партнер» и Smart Engines завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» со всеми флагманскими программными продуктами Smart Engines. Результаты испытаний подтвердили, ч

«АЛМИ Партнер» и I-Sys заключили соглашение о сотрудничестве и подтвердили совместимость решений «АльтерОфис» и DocTrix Platform Компании «АЛМИ Партнер» и «Ай Сис Лабс» объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны подтвердили полную совместимость и корректную совместную работу мног

«АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл» Компания «АЛМИ Партнер» выпустила обновления офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл»,

«АЛМИ Партнер» и Etersoft подтвердили совместимость WINE@Etersoft с операционной системой «АльтерОС 2025» «АЛМИ Партнер», производитель общесистемного и прикладного ПО, и Etersoft, российский разработ

IVA Technologies и «АЛМИ Партнер» подтвердили совместимость своих решений коммуникаций IVA Technologies и разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» — завершили тестирование и подтвердили совместимость операционной системы «Альт

Подтверждена совместимость «АльтерОС 2025» и «Колибри-АРМ 25.05» Компании «АЛМИ Партнер» и ICL Services подтвердили, что новая версия операционной системы «АльтерОС 202

ГК«АЛМИ»: спрос на отечественное общесистемное ПО со стороны крупного бизнеса вырастет на 20% председатель правления группы компаний «АЛМИ» Михаил Лебедев. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». Трансформация запросов бизнеса стала особенно заметна в последние два года на

«АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития «АльтерОС» и «АльтерОфис» до 2027 года Компания «АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития ключевых продуктов — операци

Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК Компания «АЛМИ Партнер», российский производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения

«АЛМИ Партнер» представляет расширенную облачную версию «АльтерОфис» Компания «АЛМИ Партнер» анонсировала веб-версию офисного пакета «АльтерОфис», построенную на облачной т

«АЛМИ Партнер» и «Кредо-Диалог» подтвердили совместимость «АльтерОС» с решениями «ТИМ Кредо» Компании «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,

«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК «АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК. Сертификационные испытания подтвердили, что пакет офи

«АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных Российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и разработчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совм

«АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл» Компания «АЛМИ Партнер» представила обновление офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл»

«АЛМИ Партнер» сделает ставку на развитие партнерского канала «АЛМИ Партнер» представила стратегию и планы по масштабированию бизнеса и работы с партнерами.

ИТ-кампус «Неймарк» и «АЛМИ Партнер» объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов Разработчик российского программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направ

«АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет объединяют усилия для развития e-Learning «АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет подписали трехстороннее соглашение о парт

«ICL Техно» и «Алми Партнер» заключили стратегическое соглашение слительной техники «ICL Техно» и разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «Алми Партнер» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместное про

«АЛМИ Партнер» и «Неймарк» будут вместе готовить специалистов для российской ИТ-индустрии Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик программного обеспечения, и ИТ-кампус «Неймарк» подписа

«Алми Партнер» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом партнерстве «Алми Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,

«АЛМИ Партнер» упрощает переход на «АльтерОфис 2025» для компаний Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения о

«АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций на базе Мининского университета Производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций «АЛМИ Партнер» на базе Мининского университета

«АЛМИ Партнер»: до трети госзакупок отменяют из-за ошибок в техническом задании нены по причине допущенных ошибок в техническом задании (ТЗ). Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». «По итогам 2024 г. до 30% госзакупок по стандартам 44-ФЗ и 223-ФЗ были отменен

Выручка «АЛМИ Партнер» увеличилась почти на 50% и превысила 1 млрд рублей По итогам 2024 г. «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения,

«Алми Партнер» представила новую версию «АльтерОфис» Компания «Алми Партнер» выпустила новую версию отечественного офисного пакета — «АльтерОфис 2025». Она

Merlion стал официальным дистрибьютором «Алми Партнер» Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Алми Партнер», отечественный разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечени

«АЛМИ Партнер» выпустил новую версию AlterOS Компания «АЛМИ Партнер» вывела на рынок новую версию операционной системы - AlterOS 2025. В рамках обно

ALMI Partner и «Бештау» подтвердили совместимость продуктов ационной системы, офисного пакета, персонального компьютера и ноутбука. На основании результатов тестирования компании выпустили сертификат совместимости решений. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. Тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice проводилось на ноутбуке «Бештау LT1502» и персональном компьютере «Бештау PC1167/B560/TRA/10400/16/M512». И

ALMI Partner и Security Vision подтвердили совместимость продуктов тестирование совместимости операционной системы AlterOS и платформы автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. Проведенные испытания подтвердили полную доступность функциональности ИТ-продуктов при их совместной работе. По итогам тестирования компании подписали сертификат совместимости. Al

ALMI Partner и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость продуктов решением для предотвращения киберугроз Kaspersky Endpoint Security. На основании результатов испытаний разработчики выпустили сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. Специалисты ALMI Partner и компании «Лаборатория Касперского» проверили базовые сценарии установки программного обеспечения и его работы в ОС, а также функции защиты. В ход

ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice Производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner выпустил обновление почтового клиента AMail 1.4.1, входящего в состав офисного паке-та AlterOffice. Теперь клиент позволяет работать с задачами на сервере Microsoft Exchange с испо

Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus Компания ALMI Partner и производитель электроники Fplus подтвердили совместимость и корректность работы своих программного обеспечения и устройств корпоративного класса. На основании результатов тестиро