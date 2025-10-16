Получите все материалы CNews по ключевому слову
Паршин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Паршин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 733 2
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 72 1
|Лашин Ренат 82 2
|Кравцов Сергей 57 1
|Софронова Наталия 8 1
|Юсупов Ренат 119 1
|Lankford Peter - Ланкфорд Питер 1 1
|Ермаков Антон 13 1
|Шицле Ярослав 26 1
|Карпицкий Олег 78 1
|Непочатова Елена 18 1
|Калганов Игорь 53 1
|Иванова Светлана 25 1
|Курмаев Рустам 35 1
|Булин-Соколова Елена 6 1
|Ларионова Ольга 4 1
|Мосейкин Павел 5 1
|Шабашкевич Никита 13 1
|Холодов Александр 5 1
|Овчинников Александр 6 1
|Собянин Сергей 450 1
|Генс Георгий 76 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Мишустин Михаил 718 1
|Шадаев Максут 1117 1
|Путин Владимир 3315 1
|Малеев Алексей 17 1
|Комиссаров Дмитрий 237 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Уткин Никита 37 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2109 5
|Ведомости 1180 4
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 124 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 2
|BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
|IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393436, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.