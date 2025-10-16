Разделы

Паршин Дмитрий


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть 1
06.09.2024 В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится 1
15.07.2024 Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice 1
11.01.2024 Искусственный интеллект выходит на борьбу с преступностью в России. Правонарушителей будут искать хитрые нейросети 1
15.03.2023 Российские тюремщики хотят следить за заключенными через «умные» камеры, которых в стране не существует 1
09.02.2023 Разработчики iOS и Android больше не нужны. В России усиленно нанимают разработчиков для отечественных ОС 1
12.01.2023 Сбербанк создал сверхсекретную программу, моментально возвращающую его приложение на iPhone. Apple никто не спрашивает 1
18.11.2022 Власти готовятся к тому, что Россию отключат от зарубежных мобильных ОС 1
17.11.2022 Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен 1
14.09.2022 Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах 1
20.06.2022 ИТ-компании оценят эффективность цифровой трансформации бизнеса в России 1
18.04.2022 Мишустин утвердил полный перевод госуслуг в цифру 1
11.04.2022 Российский искусственный интеллект остается без специалистов. Профильные кадры уже за границей, а вузы не умеют обучать новых 1
24.03.2022 Ушедшая из России Microsoft сломала почту Mail.ru 1
19.06.2020 Lenovo назвали лидером российского рынка x86-серверов 1
14.01.2020 Lenovo внедрила суперкомпьютер в Иркутской нефтяной компании 1
24.04.2019 Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel 1
13.12.2010 Новые приключения Генса и Джобса в Москве: школам закупили Apple на 400 млн 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

