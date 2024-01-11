Искусственный интеллект выходит на борьбу с преступностью в России. Правонарушителей будут искать хитрые нейросети

Российское МВД намерено использовать нейросети для поиска преступников. Внедрение современных технологий в этой области будет осуществляться постепенно, но довольно высокими темпами – разработка необходимых для этого решений запланирована на 2025 г.

Искусственный следователь

Министерство внутренних дел России (МВД) рассматривает возможность привлечения к поиску правонарушителей современных нейросетей. На 2024 г. ведомство запланировало проведение соответствующей научно-исследовательской работы, а следующий год будет отдан под разработку сразу двух смарт-технологий, которые помогут работникам органов правопорядка искать потенциальных преступников, пишут «Ведомости».

Первая система получила предварительное название «Конъюнктура» – в ее задачи войдет прогнозирование различных чрезвычайных ситуаций и негативных происшествий и моделирование сценариев реагирования на них, уточняет издание. Вторая система – «Клон» – нужна для выявления «фактов подделки видеоизображений в интересах правоохранительных органов».

Обучаться нейросети, используемые в этих системах, будут на отдельных наборах данных. Их МВД подготовит в течение 2024 г.

Все идет по плану

Внедрение «Клона» и «Конъюнктуры» в работу органов правопорядка – не спонтанное, а заранее спланированное действие. Оно является частью плана по интеграции ИИ-решений в их деятельность, рассчитанного на 2023-2025 гг., а сам план имеет подпись замминистра внутренних дел Виталия Шулики.

Реализовано задуманное будет силами сотрудников новых подразделений, которые до конца 2024 г. будут созданы сразу в двух организациях, подконтрольных МВД. Первое – это НПО «Специальная техника и связь МВД России» (НПО СТиС), второе – Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ). Отдельно будет создана специальная лаборатория анализа данных, которая будет выполнять роль «песочницы» – специальной изолированной среды для безопасного использования программ. Лаборатория займется управлением и моделированием данных. Сама лаборатория будет создана ГИАЦ И НПО СТиС при непосредственном участии Департамента ИТ, связи и защиты информации МВД.

Аналогов нет, но они есть

«Клон» и «Конъюнктура» – уникальные на данный момент технологии в России. На отечественном рынке у них нет полноценных аналогов, заявил изданию замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков. По его словам, в теории, разработать такие системы под силу любой компании, но на деле круг потенциальных подрядчиков не будет широким – для разработки в данном случае нужен доступ к гостайне, поэтому компании потребуется соответствующая лицензия.

Мнение Пермякова об уникальности продуктов разделяет и коммерческий директор РДТЕХ Светлана Иванова. Она заявила изданию, что аналогов у этих систем нет потому, что обе они ориентированы на решение узкоспециализированных задач.

Однако за пределами российских границ системы, подобные «Клону» и «Конъюнктуре» не только вполне существуют, но и активно эксплуатируются, утверждает глава центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин. Он сообщил «Ведомостям», что иностранные аналоги систем применяются «для анализа и прогнозирования» и даже привел несколько примеров их иностранных заменителей.

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В частности, к конкурентам «Клона» за рубежом Паршин отнес сервис Deepfake Detection Challenge за авторством Microsoft и Amazon и ряда других американских компаний. Он служит для выявления поддельных видеозаписей и в своей работе применяет алгоритмы искусственного интеллекта.

Западный аналог «Конъюнктуры», имеющий схожие возможности – это сервис Watson Openscale ушедшей из России компании IBM, считает Паршин. Его задача – мониторинг и управление ИИ-моделями.

Очередная попытка цифровизации

Использование ИИ в своей работе интересует МВД не первый год. Ведомство и раньше предпринимало попытки внедрения этой технологии – например, осенью 2020 г. в публикации РБК упоминалось, что МВД намерено создать систему составления фотороботов серийных убийц на основе ДНК.

По прошествии более трех лет новых сведений о создании, внедрении и эксплуатации этой системы не появилось. Хотя в 2021 г., по данным «Коммерсанта», был проведен тендер на проведение связанной с этим научно-исследовательской работы. Конкурс выиграло АО «Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико». Информация о результатах НИР в открытом доступе на 11 января 2024 г. отсутствовала.