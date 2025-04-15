ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Технопарк суверенных ИТ-решений в ИТ-Академии ТУСУРа будет работать с продуктами «Группы Астра» тра суверенных технологий Сергей Харьков. Проректор по программам развития и цифровой трансформации ТУСУР Елена Кузьмина отметила, что открытие Технопарка суверенных ИТ-решений в ТУСУР п

ТГУ и ТУСУР обучат чиновников новых территорий России работать с Big Data и Linux ий госуниверситет (ТГУ) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) участвуют в проекте Высшей школы госуправления РАНХиГС по обучению государственных слу

«Базальт СПО» и ТУСУР бесплатно обучат педагогов школ работе с российской операционной системой «Альт Образование» Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», приглашаю

СибГМУ и ТУСУР разработают программное обеспечение для индивидуального мониторинга контроля бронхиальной астмы тве в рамках нового проекта. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ. В рамках проекта СибГМУ и ТУСУР запланировали совместно разработать и внедрить в практическое здравоохранение цифрового

ТУСУР и «ИнфоТеКС» открыли лабораторию «Кибербезопасность КИИ» тные программы. За счет создания таких уникальных лабораторий мы по праву можем говорить о том, что ТУСУР – практикоориентированный университет, который погружает студентов и молодых ученых в с

«Росэлектроника» и ТУСУР договорились о сотрудничестве в области развития наукоемких производств Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) договорились

ТУСУР и «Инфотекс» разработали учебный стенд для изучения физических принципов и протоколов квантовой криптографии вого распределения ключей рождаются в Томске, в городе с большим научным потенциалом. Мы благодарим ТУСУР за плодотворную совместную работу и вклад в развитие квантовых коммуникаций. Потенциал

Россияне спасают честь программистов. Технология из России мгновенно определяет плагиатора, даже если это ИИ льких строчках кода, и они интегрированы в гигантский проект на несколько сотен тысяч строк. Она разработана специалистами Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Разработанная отечественными учеными технология – это своего рода аналог почерковедения – раздела криминалистики, посвященного почерку человека. Почерковедение позволяет установить, нап

Студенты ТУСУРа будут использовать в учебном процессе отечественные ОС «Альт» Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) заключил соглашение с российской компанией «Базальт СПО», разработчиком операционных с

«Инфотекс» и ТУСУР договорились о развитии суверенных технологий доверенного взаимодействия «Инфотекс», «УЦ Сибири», НПФ ИСБ и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) подписали че

ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий в, сообщил об открытии в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместной лаборатории «Когнитивных технологий». В качестве ее главных задач были назв

«Ростелеком» в Томске оборудовал лабораторию для студентов ТУСУРа ин. «Для нашего университета открытие подобной лаборатории - это очень значимое событие, потому что ТУСУР ведет подготовку практикоориентированных специалистов с момента своего основания. Мы по

«Синтерра» обеспечит ТУСУР безлимитным интернетом е услуг связи для нужд Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). В рамках контракта в течение 2010 г. «Синтерра» будет оказывать университету услуги б

eSafe защитил от спама Институт системной интеграции и безопасности ТУСУР ентре технологии безопасности Томского государственного университета управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и на кафедре «Комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем