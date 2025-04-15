Получите все материалы CNews по ключевому слову
ТУСУР НИУ Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
|15.04.2025
Технопарк суверенных ИТ-решений в ИТ-Академии ТУСУРа будет работать с продуктами «Группы Астра»
Проректор по программам развития и цифровой трансформации ТУСУР Елена Кузьмина отметила, что открытие Технопарка суверенных ИТ-решений в ТУСУР п
|11.07.2024
|
ТГУ и ТУСУР обучат чиновников новых территорий России работать с Big Data и Linux
ТГУ и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) участвуют в проекте Высшей школы госуправления РАНХиГС по обучению государственных слу
|28.02.2024
|
«Базальт СПО» и ТУСУР бесплатно обучат педагогов школ работе с российской операционной системой «Альт Образование»
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», приглашаю
|22.09.2023
|
СибГМУ и ТУСУР разработают программное обеспечение для индивидуального мониторинга контроля бронхиальной астмы
В рамках проекта СибГМУ и ТУСУР запланировали совместно разработать и внедрить в практическое здравоохранение цифрового
|04.09.2023
|
ТУСУР и «ИнфоТеКС» открыли лабораторию «Кибербезопасность КИИ»
За счет создания таких уникальных лабораторий мы по праву можем говорить о том, что ТУСУР – практикоориентированный университет, который погружает студентов и молодых ученых в с
|16.02.2023
|
«Росэлектроника» и ТУСУР договорились о сотрудничестве в области развития наукоемких производств
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) договорились
|02.02.2023
|
ТУСУР и «Инфотекс» разработали учебный стенд для изучения физических принципов и протоколов квантовой криптографии
Мы благодарим ТУСУР за плодотворную совместную работу и вклад в развитие квантовых коммуникаций. Потенциал
|05.12.2022
|
Россияне спасают честь программистов. Технология из России мгновенно определяет плагиатора, даже если это ИИ
льких строчках кода, и они интегрированы в гигантский проект на несколько сотен тысяч строк. Она разработана специалистами Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Разработанная отечественными учеными технология – это своего рода аналог почерковедения – раздела криминалистики, посвященного почерку человека. Почерковедение позволяет установить, нап
|02.08.2022
|
Студенты ТУСУРа будут использовать в учебном процессе отечественные ОС «Альт»
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) заключил соглашение с российской компанией «Базальт СПО», разработчиком операционных с
|21.07.2021
|
«Инфотекс» и ТУСУР договорились о развитии суверенных технологий доверенного взаимодействия
«Инфотекс», «УЦ Сибири», НПФ ИСБ и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) подписали че
|30.11.2018
|
ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместной лаборатории «Когнитивных технологий». В качестве ее главных задач были назв
|27.11.2015
|
«Ростелеком» в Томске оборудовал лабораторию для студентов ТУСУРа
«Для нашего университета открытие подобной лаборатории - это очень значимое событие, потому что ТУСУР ведет подготовку практикоориентированных специалистов с момента своего основания. Мы по
|22.01.2010
|
«Синтерра» обеспечит ТУСУР безлимитным интернетом
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). В рамках контракта в течение 2010 г. «Синтерра» будет оказывать университету услуги б
|09.11.2009
|
eSafe защитил от спама Институт системной интеграции и безопасности ТУСУР
Томский государственный университет управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и на кафедре «Комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
|30.04.2008
|
В ТУСУРе создана мультисервисная информационно-коммуникационная среда
В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) завершен проект по созданию и вводу в эксплуатацию мультисервисной информационно-комму
