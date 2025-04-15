Разделы

ТУСУР НИУ Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

СОБЫТИЯ


15.04.2025 Технопарк суверенных ИТ-решений в ИТ-Академии ТУСУРа будет работать с продуктами «Группы Астра»

тра суверенных технологий Сергей Харьков. Проректор по программам развития и цифровой трансформации ТУСУР Елена Кузьмина отметила, что открытие Технопарка суверенных ИТ-решений в ТУСУР п
11.07.2024 ТГУ и ТУСУР обучат чиновников новых территорий России работать с Big Data и Linux

ий госуниверситет (ТГУ) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) участвуют в проекте Высшей школы госуправления РАНХиГС по обучению государственных слу
28.02.2024 «Базальт СПО» и ТУСУР бесплатно обучат педагогов школ работе с российской операционной системой «Альт Образование»

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», приглашаю
22.09.2023 СибГМУ и ТУСУР разработают программное обеспечение для индивидуального мониторинга контроля бронхиальной астмы

тве в рамках нового проекта. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ. В рамках проекта СибГМУ и ТУСУР запланировали совместно разработать и внедрить в практическое здравоохранение цифрового
04.09.2023 ТУСУР и «ИнфоТеКС» открыли лабораторию «Кибербезопасность КИИ»

тные программы. За счет создания таких уникальных лабораторий мы по праву можем говорить о том, что ТУСУР – практикоориентированный университет, который погружает студентов и молодых ученых в с
16.02.2023 «Росэлектроника» и ТУСУР договорились о сотрудничестве в области развития наукоемких производств

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) договорились
02.02.2023 ТУСУР и «Инфотекс» разработали учебный стенд для изучения физических принципов и протоколов квантовой криптографии

вого распределения ключей рождаются в Томске, в городе с большим научным потенциалом. Мы благодарим ТУСУР за плодотворную совместную работу и вклад в развитие квантовых коммуникаций. Потенциал

05.12.2022 Россияне спасают честь программистов. Технология из России мгновенно определяет плагиатора, даже если это ИИ

льких строчках кода, и они интегрированы в гигантский проект на несколько сотен тысяч строк. Она разработана специалистами Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Разработанная отечественными учеными технология – это своего рода аналог почерковедения – раздела криминалистики, посвященного почерку человека. Почерковедение позволяет установить, нап
02.08.2022 Студенты ТУСУРа будут использовать в учебном процессе отечественные ОС «Альт»

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) заключил соглашение с российской компанией «Базальт СПО», разработчиком операционных с
21.07.2021 «Инфотекс» и ТУСУР договорились о развитии суверенных технологий доверенного взаимодействия

«Инфотекс», «УЦ Сибири», НПФ ИСБ и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) подписали че
30.11.2018 ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий

в, сообщил об открытии в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместной лаборатории «Когнитивных технологий». В качестве ее главных задач были назв
27.11.2015 «Ростелеком» в Томске оборудовал лабораторию для студентов ТУСУРа

ин. «Для нашего университета открытие подобной лаборатории - это очень значимое событие, потому что ТУСУР ведет подготовку практикоориентированных специалистов с момента своего основания. Мы по
22.01.2010 «Синтерра» обеспечит ТУСУР безлимитным интернетом

е услуг связи для нужд Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). В рамках контракта в течение 2010 г. «Синтерра» будет оказывать университету услуги б
09.11.2009 eSafe защитил от спама Институт системной интеграции и безопасности ТУСУР

ентре технологии безопасности Томского государственного университета управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и на кафедре «Комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
30.04.2008 В ТУСУРе создана мультисервисная информационно-коммуникационная среда

В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) завершен проект по созданию и вводу в эксплуатацию мультисервисной информационно-комму

