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InfoTeCS Перспективный мониторинг ПМ
Перспективный мониторинг – один из участников российского рынка коммерческих SOC и центров ГосСОПКА, исследования защищенности, расследования инцидентов, а также разработчик собственных ИБ-продуктов.
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
|Чапчаев Андрей 55 8
|Ерохин Сергей 25 2
|Пушкин Александр 29 2
|Савчук Артем 2 2
|Нейгер Сергей 4 2
|Мелихов Георгий 2 2
|Гусев Дмитрий 72 1
|Качалин Алексей 5 1
|Земков Сергей 159 1
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
|Андреев Алексей 22 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Гришин Алексей 27 1
|Бирюков Дмитрий 12 1
|Кобцев Роман 2 1
|Сачков Евгений 2 1
|Фефелов Александр 1 1
|Кузнецов Станислав 134 1
|Суховей Денис 10 1
|Янкин Андрей 35 1
|Касперская Наталья 296 1
|Сачков Илья 123 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Гончаров Павел 4 1
|Пичкур Андрей 1 1
|Тамойкин Андрей 1 1
|Полковниченко Андрей 1 1
|Чекмаев Сергей 1 1
|Барбарисов Сергей 1 1
|Копп Владислав 4 1
|Кадыков Иван 5 1
|Sterling Bruce - Стерлинг Брюс 1 1
|Сазонов Анатолий 1 1
|Дорофеев Александр 12 1
|Казанкова Ирина 1 1
|Гусаков Глеб 1 1
|Антохина Юлия 2 1
|Хегай Алина 3 1
|Панов Вадим 9 1
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|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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