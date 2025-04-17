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InfoTeCS Перспективный мониторинг ПМ

InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ

Перспективный мониторинг – один из участников российского рынка коммерческих SOC и центров ГосСОПКА, исследования защищенности, расследования инцидентов, а также разработчик собственных ИБ-продуктов.

Судебные дела (1) на сумму 935 000 ₽
в качестве истца (1) на сумму 935 000 ₽


17.04.2025 «Перспективный мониторинг» совместно с ГК Softline открыли Центр киберучений Ampire в КГЭУ 3
10.12.2024 ГК Softline оборудовала центр киберучений в НовГУ 1
14.11.2024 «Ред Софт» и «Перспективный мониторинг» объявили о сотрудничестве 1
29.10.2024 Вышла новая версия киберполигона Ampire 1.5 с новыми сценариями и улучшенными тренировками 2
11.10.2024 ГК Softline помогла открыть Центр киберучений в КГТУ 3
05.07.2024 Комплексное обновление Ampire: редизайн платформы, новые форматы и отраслевые шаблоны 2
20.05.2024 «Перспективный мониторинг» запускает киберполигон для школьников Ampire Junior 2
07.05.2024 ГК Softline организовала работу Центра киберучений в НИУ «МЭИ» 3
22.04.2024 «Перспективный мониторинг» поставляет данные о киберугрозах через новый веб-сервис AM Threat Intelligence Portal 3
04.04.2024 ГК Softline оборудовала киберлабораторию на базе программно-аппаратного комплекса Ampire для ПГУПС 2
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
07.09.2023 Более 500 ИБ-специалистов Москвы посетят ИнфоТеКС ТехноФест 21 сентября 1
28.08.2023 Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест по продуктам ViPNet состоится 21 сентября 1
13.07.2023 «Перспективный мониторинг» и «Эшелон» стали технологическими партнерами 1
24.05.2023 ГУАП внедрил тренировочную платформу по кибербезопасности при поддержке Softline 1
06.04.2023 Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection 1
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ 1
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 1
05.10.2022 Открытие киберполигона МТУСИ на базе решений ГК «ИнфоТеКС» 1
21.02.2022 Более 3000 российских школьников приняли участие в Олимпиаде по информационной безопасности 3
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3 1
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection 1
15.07.2020 Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России 1
27.11.2019 Андрей Чапчаев, ИнфоТеКС -

Отрабатывать защиту от взломщиков нужно на специальных киберполигонах

 1
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА 1
04.12.2018 «Инфотекс» выпустил новый релиз решения для обнаружения компьютерных атак 1
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 1
20.10.2016 «Кейсистемс-Безопасность» обеспечила защиту информации в ЦМКО Магаданской области 1
07.09.2016 «Инфотекс» подвела итоги 25 лет работы на рынке ИБ 1
04.07.2016 «Аладдин Р.Д.» вместе с «Перспективным мониторингом» внедряет практики безопасной разработки ПО 2
10.12.2015 Андрей Чапчаев - Несмотря на кризисные тенденции на рынке, возможности для роста есть 1
09.12.2013 Андрей Чапчаев - Наиболее серьезную угрозу представляют заказные атаки, направленные на хищение целевой информации и выведение из строя ИС 1
14.05.2013 Андрей Чапчаев -
Рынок ИТ-безопасности уверенно растет
 1

Публикаций - 35, упоминаний - 50

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 467 26
Softline - Софтлайн 2923 7
Microsoft Corporation 24781 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 4
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 146 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 977 3
Информзащита 782 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 3
Крок - Croc 1782 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
Cisco Systems 5143 2
SAP SE 5317 2
IBM - International Business Machines Corp 9463 2
Ростелеком 9862 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 2
Check Point Software Technologies 768 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1256 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 141 2
MONT - МОНТ 150 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 2
Onsec - Wallarm - Валарм 37 2
R-Vision - Р-Вижн 166 2
ICL ГК 397 2
Ланит - Comptek - Комптек 196 2
Palo Alto Networks 152 2
Samsung Electronics 10343 2
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 27 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Atrinity - Атринити 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Ланит Интеграция 195 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Intel Corporation 12269 1
X Corp - Twitter 2876 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Sony Pictures Entertainment 142 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1081 1
Прикарпатьеоблэнерго 3 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Верный - торговая сеть 294 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 200 3
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 466 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 599 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 473 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 83 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 16
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3979 11
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 9
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