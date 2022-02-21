Более 3000 российских школьников приняли участие в Олимпиаде по информационной безопасности

Стали известны имена сильнейших российских школьников, интересующихся криптографией и информационной безопасностью: в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Межрегиональной олимпиады школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Соревнования организованы Институтом криптографии, связи и информатики (ИКСИ) Академии ФСБ России и МТУСИ, ведущего подведомственного вуза Минцифры России, при поддержке ФУМО ВО ИБ и отраслевых партнеров.

«Олимпиада им. И.Я. Верченко проходит в двух направлениях, которые объединяют в себе прошлое, настоящее и будущее ИБ. Развитие отрасли началось с криптографии, и ранее это слово нельзя было произносить вслух, но сейчас можно открыто говорить о том, что вас интересует, получать информацию из общедоступных источников. Информационная безопасность представлена и в классической математике, и в информационных технологиях, и в фундаментальной физике. Эта та область знаний, та область практической деятельности, которая может быть предметом всей вашей жизни и трудовой деятельности, поэтому я призываю серьезно подумать о том, чтобы связать получение высшего образования именно с ИБ. Сейчас перерабатывается номенклатура образовательных направлений подготовки и специальностей, которая вступит в силу с 2024 г. С большой вероятностью появятся новые области, которые будут называться “Компьютерные науки”, “Информационные технологии”, “Информационная безопасность”», — отметил начальник ИКСИ Академии ФСБ России Андрей Пичкур.

Победителями Олимпиады им. И.Я. Верченко стали 12 учащихся 9-11 классов, призерами — 39 учеников со всей страны. Участники прошли два этапа отбора и решили несколько десятков задач по компьютерной безопасности, созданные при поддержке партнеров Олимпиады АО «ИнфоТеКС», АО «Перспективный мониторинг» (ПМ), ООО «Код безопасности», Академия Касперского, АО «Воентелеком».

«Я убежден в том, что профессиональные навыки необходимо развивать уже на школьной скамье, и участие в тематической Олимпиаде им. И.Я. Верченко — это первый серьезный шаг на пути к успешной карьере в динамично развивающейся отрасли информационной безопасности. Сейчас очень востребованы специалисты-практики, поэтому необходимо использовать каждую возможность для совершенствования своих компетенций», — сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

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Победителям и призерам Олимпиады представилась уникальная возможность пройти обучение на киберполигоне МТУСИ, созданном на базе платформы Ampire компании ПМ на кафедре информационной безопасности вуза. Внутри киберполигона смоделирована виртуальная инфраструктура организации, которую можно изменять в зависимости от потребностей. Площадка позволяет отрабатывать навыки по выявлению и закрытию уязвимостей, защите от информационных атак в реальном времени.

«Сегодня мы представим киберквест: с помощью тренировочной платформы вы сможете оценить уровень своих знаний. Эти знания особенно важны на современном этапе развития информационных технологий. Все мы знаем национальную программу “Цифровая экономика”. Она представляет собой совокупность социальных, экономических, культурных отношений. Но эти отношения невозможны без телекоммуникационных систем», — сказал Александр Фефелов, старший специалист ИБ-отдела внедрения и сопровождения инфраструктурных проектов АО «Перспективный мониторинг».

Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко входит в Перечень Минобрнауки России: победители и призеры соревнований получат льготы при поступлении в российские университеты.