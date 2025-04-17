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InfoTeCS Перспективный мониторинг Ampire Киберполигон


Киберполигон Ampire разработан компанией «Перспективный мониторинг» и представляет собой учебно-тренировочную платформу, на которой специалисты ИБ-служб проходят обучение и оттачивают навыки и методы обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. Ampire является базовым киберполигоном для обучения студентов в вузах страны, среди которых МТУСИ, Губкинский университет, ТУСУР, МИРЭА и другие крупные учебные заведения.


17.04.2025 «Перспективный мониторинг» совместно с ГК Softline открыли Центр киберучений Ampire в КГЭУ 2
10.12.2024 ГК Softline оборудовала центр киберучений в НовГУ 1
14.11.2024 «Ред Софт» и «Перспективный мониторинг» объявили о сотрудничестве 1
29.10.2024 Вышла новая версия киберполигона Ampire 1.5 с новыми сценариями и улучшенными тренировками 1
11.10.2024 ГК Softline помогла открыть Центр киберучений в КГТУ 2
05.07.2024 Комплексное обновление Ampire: редизайн платформы, новые форматы и отраслевые шаблоны 1
20.05.2024 «Перспективный мониторинг» запускает киберполигон для школьников Ampire Junior 1
07.05.2024 ГК Softline организовала работу Центра киберучений в НИУ «МЭИ» 2
04.04.2024 ГК Softline оборудовала киберлабораторию на базе программно-аппаратного комплекса Ampire для ПГУПС 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
04.09.2023 ТУСУР и «ИнфоТеКС» открыли лабораторию «Кибербезопасность КИИ» 1
28.08.2023 Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест по продуктам ViPNet состоится 21 сентября 1
13.07.2023 «Перспективный мониторинг» и «Эшелон» стали технологическими партнерами 1
24.05.2023 ГУАП внедрил тренировочную платформу по кибербезопасности при поддержке Softline 1
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 1
05.10.2022 Открытие киберполигона МТУСИ на базе решений ГК «ИнфоТеКС» 1
21.02.2022 Более 3000 российских школьников приняли участие в Олимпиаде по информационной безопасности 1
29.09.2020 Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» -

Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР

 1
27.11.2019 Андрей Чапчаев, ИнфоТеКС -

Отрабатывать защиту от взломщиков нужно на специальных киберполигонах

 1

Публикаций - 19, упоминаний - 22

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 35 17
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 467 13
Softline - Софтлайн 2923 6
Код Безопасности 641 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Парадигма 152 1
Эшелон НПО 131 1
Цифра ГК 2456 1
Эшелон Технологии 5 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 133 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 131 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
Crypto AG 35 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Ред Софт - Red Soft 767 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Верный - торговая сеть 294 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 473 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 14
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3979 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1356 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6337 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 4
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 20 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2122 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1282 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1094 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 615 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5579 2
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2736 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 230 2
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Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 401 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 682 2
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InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 314 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 5
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 69 4
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InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 14 3
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 2
InfoTeCS - ViPNet Client 91 1
Cyberbit Range 2 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 756 1
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InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 1
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Softline Digital - Софтлайн платформа 101 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 1
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InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 2
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Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 20 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 549 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
РАН - Российская академия наук 1914 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 28 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 17 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 6 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 33 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 361 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности 1 1
Capture the Flag - CTF 41 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 2 1
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