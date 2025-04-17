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InfoTeCS Перспективный мониторинг Ampire Киберполигон
Киберполигон Ampire разработан компанией «Перспективный мониторинг» и представляет собой учебно-тренировочную платформу, на которой специалисты ИБ-служб проходят обучение и оттачивают навыки и методы обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. Ampire является базовым киберполигоном для обучения студентов в вузах страны, среди которых МТУСИ, Губкинский университет, ТУСУР, МИРЭА и другие крупные учебные заведения.
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Чапчаев Андрей 55 6
|Нейгер Сергей 4 3
|Ерохин Сергей 25 2
|Пушкин Александр 29 2
|Мелихов Георгий 2 2
|Славинская Ольга 2 2
|Фефелов Александр 1 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Пичкур Андрей 1 1
|Шелупанов Александр 4 1
|Казанкова Ирина 1 1
|Дорофеев Александр 12 1
|Антохина Юлия 2 1
|Рулевский Виктор 6 1
|Невский Александр 21 1
|Грачев Михаил 16 1
|Соломатова Мария 1 1
|Голубых Анастасия 1 1
|Лихачев Кирилл 1 1
|Рустамов Рустам 426 1
|Волкогон Владимир 2 1
|Коваленко Эдуард 6 1
|Беляев Эдуард 2 1
|Чеботарев Сергей 4 1
|Gartner - Гартнер 3567 1
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