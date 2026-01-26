Разделы

InfoTeCS СФБ Лаб инженерно-квантовая лаборатория


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.01.2026 Специалисты ГК «ИнфоТеКС» провели исследование уязвимости систем квантового распределения ключей 2
21.11.2022 «ИнфоТеКС» представила первую в России квантово-криптографическую систему, сертифицированную по требованиям ФСБ России 1
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 513 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 42 1
РЖД - Российские железные дороги 2014 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3401 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1477 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 293 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 349 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 449 1
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 20 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 458 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 967 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 772 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5961 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2766 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 880 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 138 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1376 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 76 1
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 16 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 16 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 1
QNAP QTS 23 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 19 1
Чапчаев Андрей 55 2
Корягин Михаил 7 1
Залунин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Киберучения 118 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Сон - Somnus 457 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1064 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3192 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 88 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 22 1
