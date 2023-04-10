Кибербезопасность UTM Unified Threat Management Сервис защиты от сетевых угроз Шлюзы безопасности
|10.04.2023
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НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети
НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении тестирования российского решения по защите корпоративной сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения трафика для систем анализа и мониторинга. DS Integrity
|24.01.2023
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СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности»
«Айти бастион» и «Код безопасности» завершили тестирование интегрированного решения. Комплексная система контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ теперь работает в связке с решением UTM со встроенным NGFW. Благодаря широкой функциональности продуктов обоих вендоров интегрированное решение способно решать задачи не только комплексной защиты сети, но и обеспечивать безопасны
|12.09.2022
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Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана
(головной офис находится в Екатеринбурге) выпустила новую версию своего шлюза безопасности — Ideco UTM 13. Ideco UTM — российское программное решение для защиты сетевого периметра, конт
|23.06.2022
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Межсетевой экран Ideco UTM защитил сайт ЮУГМУ от DDoS-атак
Об этом CNews сообщили представители «Айдеко». Страницы для пользователей открывались в обычном режиме. Обеспечить защиту сайта от нелегитимных запросов помог модуль Web Application Firewall в Ideco UTM . Данный модуль позволяет защитить опубликованные с помощью Ideco UTM веб-приложения от различного вида атак (включая атаки SQLi, XSS, DoS, и др.). В университете с сентября 2019 г.
|03.03.2022
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«Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation
я ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation с увеличенным сроком функционирования для защиты росси
|16.02.2022
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«Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light
т в себя: • продукты сетевой безопасности собственной разработки – универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation и многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspect
|19.07.2021
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Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу
Одно из проявлений данной тенденции — выпуск унифицированных устройств (Unified Threat Management, UTM). По существу, современные межсетевые экраны (NGFW) — это комплексные системы UTM,
|18.01.2021
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Представлена новая версия шлюза безопасности Ideco UTM 9.0
«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 9.0. Эта версия основана на новейшей платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса. Возможности Ide
|14.09.2020
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«Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0
«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 8.0. Новая версия основана на платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса. Возможности Ideco U
|13.07.2020
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«ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY
«ICL Техно» объявила о создании программно-аппаратного комплекса для многоуровневой защиты информации. Новый ПАК относится к классу универсальных шлюзов безопасности (UTM) и предназначен для формирования контролируемого доступа в интернет, предотвращения вторжений (IDS/IPS), рисков взлома корпоративной сети, хакерских атак, обеспечения антивирусной проверки
|20.01.2020
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Подтверждена совместимость шлюза безопасности Ideco UTM и ОС «Лотос»
«Айдеко» и «Энстрим» успешно протестировали совместимость своих продуктов — шлюз безопасности Ideco UTM и операционной системы «Лотос» соответственно. Совместное использование этих программных
|12.04.2017
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«Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM
Компания «Ай-Теко», отечественный системный интегратор, внедрила корпоративное решение UserGate UTM, обеспечивающее комплексную интернет-безопасность, на предприятиях группы «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в российской компании Entensys, разработчике UserGate UTM. Функциональных
|05.04.2017
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Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве
рритории России и СНГ, и компания Entensys, российский разработчик средств защиты информации, договорились о долгосрочном партнерстве, в рамках которого будут вместе продвигать новое решение UserGate UTM, систему защиты корпоративных сетей крупного и среднего бизнеса. Помимо UserGate UTM, партнеры Axoft смогут продавать на территории России и СНГ и другие продукты: UserGate Web Filte
|29.11.2016
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InfoWatch и Entensys интегрируют InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM
и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor и решения для контроля корпоративного доступа в интернет, управления трафиком организации и защиты бизнеса от современных угроз UserGate UTM.На данный момент реализована возможность взаимодействия систем InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM через ICAP-протокол (Internet Content Adaptation Protocol). Совместное использ
|24.11.2016
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Завершено внедрение UserGate UTM в УрГУПС
Компания Entensys объявила об успешном внедрении решения UserGate UTM в ИТ-инфраструктуру Уральского Государственного Университета Путей Сообщения (УрГУПС). Как рассказали CNews в компании, в УрГУПС используется интернет-канал с пропускной способностью 1 Гбит
|15.11.2016
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Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве
а с целью создания линейки защищенных программно-аппаратных комплексов, включающих сервера Lenovo и UTM-решение Traffic Inspector Next Generation. Партнёры намерены создавать простые, гибкие и
|18.10.2016
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«Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения
Компания «Смарт-Софт» выпустила обновленную версию российского UTM-решения Traffic Inspector Next Generation. Новая версия упрощает администрирование сети и повышает защиту информации. Продукт включен в Единый реестр отечественного ПО, сообщили CNews в «См
|10.10.2016
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Axxtel займется продажей UserGate UTM от Entensys
ей нового поколения, объявили о начале сотрудничестве в рамках Entensys Enterprise Partner Program. Как сообщили CNews в Entensys, основным фокусом Axxtel станет продажа комплексного решения UserGate UTM, которое объединяет в себе межсетевой экран, систему обнаружения вторжений, защиту от вредоносных программ и вирусов, систему контент-фильтрации, фильтрацию спама и другие функции. UserGate
|03.10.2016
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Check Point лидирует в «магическом квадранте» решений для UTM
та Gartner в сегменте решений для унифицированного управления угрозами (Unified Threat Management — UTM). Об этом CNews сообщили в Check Point. Компании малого и среднего бизнеса часто сталкива
|31.08.2016
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НП «ГЛОНАСС» стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем
о «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (далее – НП «ГЛОНАСС») стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем (Global UTM Association). НП «ГЛОНАСС» - единственная российская компания в составе ассоциации. Цель Global UTM Association - выработка мер по безопасной и эффективной интеграции малых БАС в нац
|06.04.2016
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Entensys выпустила UserGate UTM для защиты сетевой инфраструктуры от интернет-угроз
Компания Entensys объявила о выпуске UserGate UTM — продукта, призванного решить проблему защиты современной сетевой инфраструктуры от разнообразных интернет-угроз, связанных с внешними атаками, вредоносным кодом, попытками слежения и друг
|25.05.2015
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Унифицированные средства защиты сменят межсетевые экраны
обеспечить защиту периметра сети из единого центра. Получившийся тип устройств получил обозначение UTM (Unified Threat Management, унифицированные средства защиты от угроз). Одним из немногих
|16.09.2014
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NASA и Airware создают 4D-диспетчера для беспилотников
нового партнерского соглашения совместно разработают новую универсальную систему управления воздушным движением небольших БПЛА. Система управления трафиком БПЛА (UAS Traffic Management или сокращенно UTM) должна обеспечить безопасную эксплуатацию беспилотников в гражданском воздушном пространстве. UTM впервые позволит массово использовать относительно дешевые небольшие беспилотники д
|30.07.2014
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Eset Secure Authentication будет интегрирован в UTM-решения и межсетевые экраны Cyberoam
аботчиком средств сетевой безопасности. В рамках сотрудничества средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA) будет интегрировано в решения объединенного управления угрозами (UTM) и межсетевые экраны нового поколения от Cyberoam Technologies. Об этом CNews сообщили в Eset. «Eset Secure Authentication создает дополнительный слой защиты корпоративной сети, это решение
|07.11.2013
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ВЦКП защитил сеть с помощью UTM-устройств Altell Neo
ащиты информации, сообщила о поставке шести межсетевых экранов корпоративного уровня Altell Neo 310 UTM в Санкт Петербургское государственное унитарное предприятие «Вычислительный центр коллект
|22.02.2013
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«АльтЭль» обновила линейку UTM-устройств Altell Neo
защиты информации и разработках в области аппаратного и программного обеспечения, обновила линейку UTM-устройств Altell Neo. Кроме модернизации аппаратной составляющей существующих устройств и
|01.12.2011
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WatchGuard интегрировала свои UTM-устройства с ПО ConnectWise MSP Connector
влению продуктами компании WatchGuard Technologies. По его словам, для расширения функционала своих UTM-устройств, оптимально подходящих для защиты среднего и малого бизнеса, компания WatchGuar
|30.09.2011
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«Гленмарк» в России защитилась от интернет-угроз с помощью Check Point UTM-1
Компания Softline объявила о завершении проекта по внедрению решения Check Point UTM-1 в российском представительстве компании Glenmark Pharmaceuticals («Гленмарк») в Москве. Решение обеспечило компании защиту корпоративной сети, систем и персонала от внешних атак из интерн
|13.01.2011
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Fortinet лидирует по общемировой выручке на рынке UTM-устройств
ке среди разработчиков многофункциональных устройств для построения и защиты сети (устройств класса Unified Threat Management/UTM-устройств). Таким образом, компания занимает первое место уже 1
|13.11.2010
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UTM-устройства FortiGate и средства защиты электронной почты FortiMail совместимы с платформой RSA enVision
Компания Fortinet, поставщик многофункциональных сетевых устройств (UTM) для построения и защиты сети, объявила о совместимости UTM-устройств FortiGate и
|03.06.2010
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Kerio Technologies представила новое UTM-решение для сетевой безопасности
для анализа трафика, дополнена «черными списками» IP-адресов. «На сегодняшний день все более актуальными для наших клиентов становятся комплексные системы защиты корпоративных сетей — так называемые UTM-решения, совмещающие в себе межсетевой экран, системы обнаружения и предотвращения вторжений в сеть, антивирусный шлюз, — говорит Борис Логвинов, технический директор компании «Софт Менеджм
|13.05.2010
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Check Point выпустила новые межсетевые экраны UTM-1 Edge N и Safe@Office N для СМБ
Компания Check Point Software Technologies Ltd. объявила о выпуске новых моделей аппаратных межсетевых экранов UTM-1 Edge N и Safe@Office N, имеющих гигабитовую пропускную способность по цене от $750. Эти комплексные устройства информационной защиты в компактном настольном исполнении предназначены для м
|16.04.2010
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Check Point повысил быстродействие программных блейдов антивируса и URL-фильтрации
асширила сферу применения своей патентованной технологии ускорения SecureXL на все модели устройств UTM-1, тем самым повысив быстродействие межсетевого экрана. Теперь путем простого обновления
|11.02.2010
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Netgear представила новое устройство из серии ProSecure UTM
тавка-шлюз ProSecure UTM5, которая позволяет применять технологии защиты Unified Threat Management (UTM) в любой компании малого бизнеса, домашнем офисе и небольших филиалах, где работает не бо
|20.04.2009
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Netgear представила новые приставки безопасности для малого бизнеса
Компания Netgear представила новое семейство приставок ProSecure UTM – первую серию приставок для универсальной защиты от угроз (Unified Threat Management,
|20.02.2009
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Check Point представила новое UTM-решение для малого бизнеса
Компания Check Point Software Technologies объявила о расширении линейки устройств UTM-1 Total Security. Новая модель UTM-1 130 обеспечивает всеобъемлющую защиту шлюзов
|25.11.2008
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Check Point обновила ПО защитных устройств UTM-1 Edge
Компания Check Point Software Technologies объявила об обновлении ПО устройств UTM-1 Edge. Оптимизированные устройства обеспечивают эффективную защиту для филиалов, предост
|31.10.2008
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В России сделали защиту от DDoS-атак и ICQ
зало публике свой программно-аппаратный комплекс Eset Nod32 Firewall. Устройство относится к классу UTM (Unified Threat Management, единое управление угрозами) и предназначено для использования
|28.10.2008
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Eset NOD32 Firewall: новое защитное решение от Eset класса UTM
Российское представительство компании Eset с 1 ноября 2008 г. начнет продажи нового корпоративного решения Eset NOD32 Firewall. Решение класса UTM, созданное российскими разработчиками, позволит компании расширить портфель корпоративных продуктов для обеспечения информационной безопасности средних и крупных организаций. Eset NOD32 Fir
|30.01.2008
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Новая ОС для UTM-устройств WatchGuard Firebox поддерживает Mobile VPN и VoIP
Rainbow Technologies, дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщила о выпуске новой операционной системы 10-ой версии, позволяющей расширить функционал UTM-устройств Firebox X Edge, Core и Peak для более надежной защиты компьютерных сетей. Благодаря новой операционной системе, компания WatchGuard укрепляет функционал своих устройств сетевой бе
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хомутов Дмитрий 15 7
|Shwed Gil - Швед Гил 44 6
|Курашев Дмитрий 47 5
|Баринов Александр 40 4
|Давидович Андрей 9 4
|Медова Татьяна 5 3
|Дягилев Василий 84 3
|Родионов Михаил 46 2
|Михайлов Александр 36 2
|Танюхин Дмитрий 24 2
|Момчилович Ирина 28 2
|Dor Dorit - Дор Дорит 25 2
|Хайретдинов Рустэм 68 2
|Зенкин Денис 262 2
|Xie Ken - Кси Кен 9 2
|Ляпунов Игорь 94 2
|Емельянников Михаил 39 2
|Xie Ken - Се Кен 13 2
|Коробов Евгений 30 1
|Сапунов Алексей 31 1
|Обухов Александр 18 1
|Трояновский Владимир 52 1
|Катаев Александр 40 1
|Файзуллин Эльдар 4 1
|Прибочий Михаил 41 1
|Филиппов Максим 48 1
|Лукацкий Алексей 102 1
|Дружинин Евгений 21 1
|Айдемиров Мурад 1 1
|Калина Роман 62 1
|Рубанов Владимир 74 1
|Путин Сергей 56 1
|Чаркин Евгений 247 1
|Абакумов Евгений 147 1
|Куренев Алексей 6 1
|Чернов Антон 23 1
|Иванов Борис 58 1
|Врублевский Павел 94 1
|Починок Николай 13 1
|Нуйкин Андрей 42 1
|Virus Bulletin 33 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11051 1
|FT - Financial Times 1180 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 582 1
|IDG - International Data Group 99 1
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