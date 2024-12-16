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Кибербезопасность UTM Unified Threat Management Сервис защиты от сетевых угроз Шлюзы безопасности

Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности

СОБЫТИЯ

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16.12.2024 «Солар»: чаще всего «на горячей кнопке» в ИБ — сервисы Anti-DDoS, WAF и UTM

орме «Личный кабинет ИБ» (ЛК ИБ) в 2024 г. Аналитики выяснили, какие сервисы чаще всего используются в практике кибербезопасности российских компаний. Лидерами «горячей кнопки» стали Anti-DDoS, WAF и UTM. Полученные данные коррелируют с основными внешними угрозами для инфраструктуры российских компаний, которые также фиксируют аналитики управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS. Об э
02.09.2024 «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений

Российский ИТ-разработчик «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education — универсальный шлюз безопасности следующего поколения, разработанный специально для защиты компьютерных сетей образовательных учреждений и организации контролируемого доступа учащихся и админист
10.06.2024 Apple запретила выпускать эмуляторы ПК для iPhone и iPad

Отказ для UTM Группа проверки приложений App Review из Apple App Store отклонила заявку разработчиков UTM, универсального эмулятора системы ПК для iPhone и iPad. Об этом в начале июня 2024 г. сооб
26.02.2024 Идеальное сочетание надежности и защиты: выпущен релиз Ideco UTM 16.4

Новая версия сертифицированного ФСТЭК межсетевого экрана Ideco UTM 16.4, предлагает улучшенную функциональность и повышенный уровень безопасности для управления информационной безопасностью компании. Это второе крупное обновление ФСТЭК-версии в 2024 г. Об

18.01.2024 Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7

Компания Ideco выпустила новый релиз сертифицированного ФСТЭК России версию Ideco UTM 15.7. Этот релиз предлагает улучшенные функции и возможности для государственного сектора, компаний, работающих с конфиденциальной информацией от различных внутренних и внешних угроз. Об эт
01.09.2023 Ideco выпустила новый экран UTM 15.0

Ideco анонсировала выход нового релиза межсетевого экрана UTM 15.0. Ideco UTM — отечественное программное решение для защиты сетевого периметра, контроля и фильтрации трафика в корпоративных и частных сетях. Разработчики не только создали новые
25.07.2023 Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России

пания «Смарт-софт» сообщает о получении сертификата ФСТЭК №4692 от 13 июля 2023 г. на универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation. Результатом сертификации стало подтвержд
10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети

НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении тестирования российского решения по защите корпоративной сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения трафика для систем анализа и мониторинга. DS Integrity

24.01.2023 СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности»

«Айти бастион» и «Код безопасности» завершили тестирование интегрированного решения. Комплексная система контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ теперь работает в связке с решением UTM со встроенным NGFW. Благодаря широкой функциональности продуктов обоих вендоров интегрированное решение способно решать задачи не только комплексной защиты сети, но и обеспечивать безопасны
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана

(головной офис находится в Екатеринбурге) выпустила новую версию своего шлюза безопасности — Ideco UTM 13. Ideco UTM — российское программное решение для защиты сетевого периметра, конт
04.07.2022 Промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG сертифицирован ФСБ

щита данных, передаваемых в IP-пакетах по сети связи общего пользования) информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 1 июня 2024 г. Промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG 4 предназначен для организации защищенных каналов связи по технологии Vipnet VPN и предотвращения несанкционированного доступа к объектам автоматизирован
23.06.2022 Межсетевой экран Ideco UTM защитил сайт ЮУГМУ от DDoS-атак

Об этом CNews сообщили представители «Айдеко». Страницы для пользователей открывались в обычном режиме. Обеспечить защиту сайта от нелегитимных запросов помог модуль Web Application Firewall в Ideco UTM . Данный модуль позволяет защитить опубликованные с помощью Ideco UTM веб-приложения от различного вида атак (включая атаки SQLi, XSS, DoS, и др.). В университете с сентября 2019 г.

03.03.2022 «Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation

я ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation с увеличенным сроком функционирования для защиты росси
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light

т в себя: • продукты сетевой безопасности собственной разработки – универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation и многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspect
18.08.2021 НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов

дуктов – системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation. Итогом испытаний стало подписание сертификата совмест
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу

Одно из проявлений данной тенденции — выпуск унифицированных устройств (Unified Threat Management, UTM). По существу, современные межсетевые экраны (NGFW) — это комплексные системы UTM,
30.03.2021 Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. В ре
18.01.2021 Представлена новая версия шлюза безопасности Ideco UTM 9.0

«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 9.0. Эта версия основана на новейшей платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса. Возможности Ide
14.09.2020 «Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0

«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 8.0. Новая версия основана на платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса. Возможности Ideco U
13.07.2020 «ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY

«ICL Техно» объявила о создании программно-аппаратного комплекса для многоуровневой защиты информации. Новый ПАК относится к классу универсальных шлюзов безопасности (UTM) и предназначен для формирования контролируемого доступа в интернет, предотвращения вторжений (IDS/IPS), рисков взлома корпоративной сети, хакерских атак, обеспечения антивирусной проверки

20.01.2020 Подтверждена совместимость шлюза безопасности Ideco UTM и ОС «Лотос»

«Айдеко» и «Энстрим» успешно протестировали совместимость своих продуктов — шлюз безопасности Ideco UTM и операционной системы «Лотос» соответственно. Совместное использование этих программных

27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation

март-Софт» сообщает о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Дора
07.11.2018 «Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation

Смарт-cофт» сообщил о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traf
25.07.2018 «Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation

март-софт» сообщила о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traf
12.02.2018 Шлюз безопасности Ideco ICS защищает от криптомайнеров

«Айдеко» представила обновление своего флагманского решения. Шлюз безопасности Ideco ICS стал первым российским UTM-решением, позволяющим блокировать пулы криптомайнеров.Новая группа правил в системе предотвращения вторжений блокирует работу криптомайнер
15.05.2017 «Айдеко» выпустила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB

й шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB, который соответствует всем критериям современного UTM-решения: максимум функций, обеспечивающих защиту от сетевых угроз, простые настройки, удо
12.04.2017 «Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM

Компания «Ай-Теко», отечественный системный интегратор, внедрила корпоративное решение UserGate UTM, обеспечивающее комплексную интернет-безопасность, на предприятиях группы «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в российской компании Entensys, разработчике UserGate UTM. Функциональных

05.04.2017 Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве

рритории России и СНГ, и компания Entensys, российский разработчик средств защиты информации, договорились о долгосрочном партнерстве, в рамках которого будут вместе продвигать новое решение UserGate UTM, систему защиты корпоративных сетей крупного и среднего бизнеса. Помимо UserGate UTM, партнеры Axoft смогут продавать на территории России и СНГ и другие продукты: UserGate Web Filte
29.11.2016 InfoWatch и Entensys интегрируют InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM

и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor и решения для контроля корпоративного доступа в интернет, управления трафиком организации и защиты бизнеса от современных угроз UserGate UTM.На данный момент реализована возможность взаимодействия систем InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM через ICAP-протокол (Internet Content Adaptation Protocol). Совместное использ
24.11.2016 Завершено внедрение UserGate UTM в УрГУПС

Компания Entensys объявила об успешном внедрении решения UserGate UTM в ИТ-инфраструктуру Уральского Государственного Университета Путей Сообщения (УрГУПС). Как рассказали CNews в компании, в УрГУПС используется интернет-канал с пропускной способностью 1 Гбит
15.11.2016 Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве

а с целью создания линейки защищенных программно-аппаратных комплексов, включающих сервера Lenovo и UTM-решение Traffic Inspector Next Generation. Партнёры намерены создавать простые, гибкие и 
18.10.2016 «Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения

Компания «Смарт-Софт» выпустила обновленную версию российского UTM-решения Traffic Inspector Next Generation. Новая версия упрощает администрирование сети и повышает защиту информации. Продукт включен в Единый реестр отечественного ПО, сообщили CNews в «См
10.10.2016 Axxtel займется продажей UserGate UTM от Entensys

ей нового поколения, объявили о начале сотрудничестве в рамках Entensys Enterprise Partner Program. Как сообщили CNews в Entensys, основным фокусом Axxtel станет продажа комплексного решения UserGate UTM, которое объединяет в себе межсетевой экран, систему обнаружения вторжений, защиту от вредоносных программ и вирусов, систему контент-фильтрации, фильтрацию спама и другие функции. UserGate
03.10.2016 Check Point лидирует в «магическом квадранте» решений для UTM

та Gartner в сегменте решений для унифицированного управления угрозами (Unified Threat Management — UTM). Об этом CNews сообщили в Check Point. Компании малого и среднего бизнеса часто сталкива
31.08.2016 НП «ГЛОНАСС» стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем

о «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (далее – НП «ГЛОНАСС») стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем (Global UTM Association). НП «ГЛОНАСС» - единственная российская компания в составе ассоциации. Цель Global UTM Association - выработка мер по безопасной и эффективной интеграции малых БАС в нац
11.07.2016 «Смарт-Софт» представила инновационное UTM-решение

«Смарт-Софт», российская компания-разработчик систем информационной безопасности при подключении к интернету, представила универсальный шлюз безопасности для управления интернет-доступом TING — Traffic Inspector Next Generation. Об этом CNews сообщили в «Смарт-Софт». Создавая TING, команда «Смарт-Софт» ставила перед собой цель

06.04.2016 Entensys выпустила UserGate UTM для защиты сетевой инфраструктуры от интернет-угроз

Компания Entensys объявила о выпуске UserGate UTM — продукта, призванного решить проблему защиты современной сетевой инфраструктуры от разнообразных интернет-угроз, связанных с внешними атаками, вредоносным кодом, попытками слежения и друг
19.06.2015 NGS Distribution, Symanitron и «Инфотекс» представили новый промышленный шлюз безопасности

ьных производств. Как сообщили CNews в NGS Distribution, в рамках сотрудничества компаний был разработан совместный продукт — Symanitron VipNet 100. Решение представляет собой российский промышленный шлюз безопасности, предназначенный для работы в производственных условиях. Он способен работать в температурном диапазоне от -15 до +60 °С и не требует обслуживания, а также выдерживает вибраци
25.05.2015 Унифицированные средства защиты сменят межсетевые экраны

обеспечить защиту периметра сети из единого центра. Получившийся тип устройств получил обозначение UTM (Unified Threat Management, унифицированные средства защиты от угроз). Одним из немногих

16.09.2014 NASA и Airware создают 4D-диспетчера для беспилотников

нового партнерского соглашения совместно разработают новую универсальную систему управления воздушным движением небольших БПЛА. Система управления трафиком БПЛА (UAS Traffic Management или сокращенно UTM) должна обеспечить безопасную эксплуатацию беспилотников в гражданском воздушном пространстве. UTM впервые позволит массово использовать относительно дешевые небольшие беспилотники д

Публикаций - 308, упоминаний - 419

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 39
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 27
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Fortinet 452 21
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Telegram Group 2940 8
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 8
SonicWall 59 7
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Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
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Huawei 4675 5
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Информзащита 941 5
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 55
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 53
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 52
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 50
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 44
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 43
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 37
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 37
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 34
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 31
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 30
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 26
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 26
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 24
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 23
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 120 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 31
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 25
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 23
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 22
Linux OS 11533 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 18
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 16
Microsoft Windows 16882 15
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 40 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 14
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 10
FreeBSD - OPNsense OS 17 10
UserGate UTM - UserGate Unified Threat Management 10 9
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 9
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 9
Google Android 15243 8
Apple iOS 8583 8
Check Point VPN - Check Point Remote Access VPN - Check Point SSL VPN 50 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
OpenVPN 85 7
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
UserGate Proxy & Firewall ПАК 33 6
Check Point NG - Check Point Next Generation - Check Point NGFW 23 6
Check Point UTM 7 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 6
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 5
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 5
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
WatchGuard WebBlocker 10 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Fortinet - FortiOS 43 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 5
Хомутов Дмитрий 62 10
Дягилев Василий 84 7
Shwed Gil - Швед Гил 44 7
Курашев Дмитрий 59 5
Давидович Андрей 10 5
Гусев Дмитрий 92 5
Смирнов Николай 39 4
Пономарев Евгений 12 4
Баринов Александр 44 4
Медова Татьяна 5 3
Танюхин Дмитрий 26 3
Михайлов Александр 56 2
Чапчаев Андрей 56 2
Dor Dorit - Дор Дорит 25 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Фефелов Владислав 17 2
Xie Ken - Кси Кен 9 2
Емельянников Михаил 40 2
Зенкин Денис 263 2
Шицле Ярослав 30 2
Дбар Федор 51 2
Момчилович Ирина 28 2
Агеев Дмитрий 10 2
Курмаев Рустам 41 2
Черномашенцев Сергей 3 2
Ульянычев Матвей 47 2
Тятюшев Максим 215 2
Салахутдинов Артур 7 2
Хвещеник Анастасия 29 2
Путин Владимир 3454 2
Демидов Сергей 129 2
Родионов Михаил 47 2
Шадаев Максут 1210 2
Попов Анатолий 154 2
Ляпунов Игорь 132 2
Леонов Алексей 96 2
Xie Ken - Се Кен 13 2
Раевский Алексей 77 1
Крохин Валентин 32 1
Муллахметова Гузель 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 12
Европа 24963 12
Казахстан - Республика 6047 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Украина 7928 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Америка - Американский регион 2206 4
Канада 5081 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Израиль 2856 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Нидерланды 3745 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Польша - Республика 2030 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Испания - Королевство 3839 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 80
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 56
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 52
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 32
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 25
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 14
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 9
Blacklist - Чёрный список 713 9
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 9
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 7
Ведомости 1466 3
Virus Bulletin 33 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
South China Morning Post 93 1
9to5Mac 70 1
УНИАН 10 1
Банковское обозрение 5 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1295 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
IDG - International Data Group 117 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
IDC - International Data Corporation 4975 11
Gartner - Гартнер 3658 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Gartner Enterprise Firewall 2 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Arlington Research 8 1
MAR Consult - Мар Консалт 29 1
Aquarelle Research - Акварель Ресерч 2 1
Fortune Global 500 295 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
CNews Инновация года - награда 155 1
ZK Research 8 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Информзащита Учебный центр 38 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 4 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
КрУ МВД РФ - Краснодарский университет МВД Российской Федерации 3 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Infosecurity - выставка 63 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
LinuxWorld 52 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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