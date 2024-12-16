Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности

«Солар»: чаще всего «на горячей кнопке» в ИБ — сервисы Anti-DDoS, WAF и UTM орме «Личный кабинет ИБ» (ЛК ИБ) в 2024 г. Аналитики выяснили, какие сервисы чаще всего используются в практике кибербезопасности российских компаний. Лидерами «горячей кнопки» стали Anti-DDoS, WAF и UTM. Полученные данные коррелируют с основными внешними угрозами для инфраструктуры российских компаний, которые также фиксируют аналитики управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS. Об э

«Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений Российский ИТ-разработчик «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education — универсальный шлюз безопасности следующего поколения, разработанный специально для защиты компьютерных сетей образовательных учреждений и организации контролируемого доступа учащихся и админист

Apple запретила выпускать эмуляторы ПК для iPhone и iPad Отказ для UTM Группа проверки приложений App Review из Apple App Store отклонила заявку разработчиков UTM, универсального эмулятора системы ПК для iPhone и iPad. Об этом в начале июня 2024 г. сооб

Идеальное сочетание надежности и защиты: выпущен релиз Ideco UTM 16.4 Новая версия сертифицированного ФСТЭК межсетевого экрана Ideco UTM 16.4, предлагает улучшенную функциональность и повышенный уровень безопасности для управления информационной безопасностью компании. Это второе крупное обновление ФСТЭК-версии в 2024 г. Об

Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7 Компания Ideco выпустила новый релиз сертифицированного ФСТЭК России версию Ideco UTM 15.7. Этот релиз предлагает улучшенные функции и возможности для государственного сектора, компаний, работающих с конфиденциальной информацией от различных внутренних и внешних угроз. Об эт

Ideco выпустила новый экран UTM 15.0 Ideco анонсировала выход нового релиза межсетевого экрана UTM 15.0. Ideco UTM — отечественное программное решение для защиты сетевого периметра, контроля и фильтрации трафика в корпоративных и частных сетях. Разработчики не только создали новые

Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России пания «Смарт-софт» сообщает о получении сертификата ФСТЭК №4692 от 13 июля 2023 г. на универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation. Результатом сертификации стало подтвержд

НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении тестирования российского решения по защите корпоративной сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения трафика для систем анализа и мониторинга. DS Integrity

СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности» «Айти бастион» и «Код безопасности» завершили тестирование интегрированного решения. Комплексная система контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ теперь работает в связке с решением UTM со встроенным NGFW. Благодаря широкой функциональности продуктов обоих вендоров интегрированное решение способно решать задачи не только комплексной защиты сети, но и обеспечивать безопасны

Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана (головной офис находится в Екатеринбурге) выпустила новую версию своего шлюза безопасности — Ideco UTM 13. Ideco UTM — российское программное решение для защиты сетевого периметра, конт

Промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG сертифицирован ФСБ щита данных, передаваемых в IP-пакетах по сети связи общего пользования) информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 1 июня 2024 г. Промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG 4 предназначен для организации защищенных каналов связи по технологии Vipnet VPN и предотвращения несанкционированного доступа к объектам автоматизирован

Межсетевой экран Ideco UTM защитил сайт ЮУГМУ от DDoS-атак Об этом CNews сообщили представители «Айдеко». Страницы для пользователей открывались в обычном режиме. Обеспечить защиту сайта от нелегитимных запросов помог модуль Web Application Firewall в Ideco UTM . Данный модуль позволяет защитить опубликованные с помощью Ideco UTM веб-приложения от различного вида атак (включая атаки SQLi, XSS, DoS, и др.). В университете с сентября 2019 г.

«Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation я ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation с увеличенным сроком функционирования для защиты росси

«Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light т в себя: • продукты сетевой безопасности собственной разработки – универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation и многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspect

НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов дуктов – системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation. Итогом испытаний стало подписание сертификата совмест

Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу Одно из проявлений данной тенденции — выпуск унифицированных устройств (Unified Threat Management, UTM). По существу, современные межсетевые экраны (NGFW) — это комплексные системы UTM,

Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. В ре

Представлена новая версия шлюза безопасности Ideco UTM 9.0 «Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 9.0. Эта версия основана на новейшей платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса. Возможности Ide

«Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0 «Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 8.0. Новая версия основана на платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса. Возможности Ideco U

«ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY «ICL Техно» объявила о создании программно-аппаратного комплекса для многоуровневой защиты информации. Новый ПАК относится к классу универсальных шлюзов безопасности (UTM) и предназначен для формирования контролируемого доступа в интернет, предотвращения вторжений (IDS/IPS), рисков взлома корпоративной сети, хакерских атак, обеспечения антивирусной проверки

Подтверждена совместимость шлюза безопасности Ideco UTM и ОС «Лотос» «Айдеко» и «Энстрим» успешно протестировали совместимость своих продуктов — шлюз безопасности Ideco UTM и операционной системы «Лотос» соответственно. Совместное использование этих программных

«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation март-Софт» сообщает о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Дора

«Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation Смарт-cофт» сообщил о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traf

«Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation март-софт» сообщила о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traf

Шлюз безопасности Ideco ICS защищает от криптомайнеров «Айдеко» представила обновление своего флагманского решения. Шлюз безопасности Ideco ICS стал первым российским UTM-решением, позволяющим блокировать пулы криптомайнеров.Новая группа правил в системе предотвращения вторжений блокирует работу криптомайнер

«Айдеко» выпустила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB й шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB, который соответствует всем критериям современного UTM-решения: максимум функций, обеспечивающих защиту от сетевых угроз, простые настройки, удо

«Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM Компания «Ай-Теко», отечественный системный интегратор, внедрила корпоративное решение UserGate UTM, обеспечивающее комплексную интернет-безопасность, на предприятиях группы «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в российской компании Entensys, разработчике UserGate UTM. Функциональных

Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве рритории России и СНГ, и компания Entensys, российский разработчик средств защиты информации, договорились о долгосрочном партнерстве, в рамках которого будут вместе продвигать новое решение UserGate UTM, систему защиты корпоративных сетей крупного и среднего бизнеса. Помимо UserGate UTM, партнеры Axoft смогут продавать на территории России и СНГ и другие продукты: UserGate Web Filte

InfoWatch и Entensys интегрируют InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor и решения для контроля корпоративного доступа в интернет, управления трафиком организации и защиты бизнеса от современных угроз UserGate UTM.На данный момент реализована возможность взаимодействия систем InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM через ICAP-протокол (Internet Content Adaptation Protocol). Совместное использ

Завершено внедрение UserGate UTM в УрГУПС Компания Entensys объявила об успешном внедрении решения UserGate UTM в ИТ-инфраструктуру Уральского Государственного Университета Путей Сообщения (УрГУПС). Как рассказали CNews в компании, в УрГУПС используется интернет-канал с пропускной способностью 1 Гбит

Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве а с целью создания линейки защищенных программно-аппаратных комплексов, включающих сервера Lenovo и UTM-решение Traffic Inspector Next Generation. Партнёры намерены создавать простые, гибкие и

«Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения Компания «Смарт-Софт» выпустила обновленную версию российского UTM-решения Traffic Inspector Next Generation. Новая версия упрощает администрирование сети и повышает защиту информации. Продукт включен в Единый реестр отечественного ПО, сообщили CNews в «См

Axxtel займется продажей UserGate UTM от Entensys ей нового поколения, объявили о начале сотрудничестве в рамках Entensys Enterprise Partner Program. Как сообщили CNews в Entensys, основным фокусом Axxtel станет продажа комплексного решения UserGate UTM, которое объединяет в себе межсетевой экран, систему обнаружения вторжений, защиту от вредоносных программ и вирусов, систему контент-фильтрации, фильтрацию спама и другие функции. UserGate

Check Point лидирует в «магическом квадранте» решений для UTM та Gartner в сегменте решений для унифицированного управления угрозами (Unified Threat Management — UTM). Об этом CNews сообщили в Check Point. Компании малого и среднего бизнеса часто сталкива

НП «ГЛОНАСС» стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем о «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (далее – НП «ГЛОНАСС») стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем (Global UTM Association). НП «ГЛОНАСС» - единственная российская компания в составе ассоциации. Цель Global UTM Association - выработка мер по безопасной и эффективной интеграции малых БАС в нац

«Смарт-Софт» представила инновационное UTM-решение «Смарт-Софт», российская компания-разработчик систем информационной безопасности при подключении к интернету, представила универсальный шлюз безопасности для управления интернет-доступом TING — Traffic Inspector Next Generation. Об этом CNews сообщили в «Смарт-Софт». Создавая TING, команда «Смарт-Софт» ставила перед собой цель

Entensys выпустила UserGate UTM для защиты сетевой инфраструктуры от интернет-угроз Компания Entensys объявила о выпуске UserGate UTM — продукта, призванного решить проблему защиты современной сетевой инфраструктуры от разнообразных интернет-угроз, связанных с внешними атаками, вредоносным кодом, попытками слежения и друг

NGS Distribution, Symanitron и «Инфотекс» представили новый промышленный шлюз безопасности ьных производств. Как сообщили CNews в NGS Distribution, в рамках сотрудничества компаний был разработан совместный продукт — Symanitron VipNet 100. Решение представляет собой российский промышленный шлюз безопасности, предназначенный для работы в производственных условиях. Он способен работать в температурном диапазоне от -15 до +60 °С и не требует обслуживания, а также выдерживает вибраци

Унифицированные средства защиты сменят межсетевые экраны обеспечить защиту периметра сети из единого центра. Получившийся тип устройств получил обозначение UTM (Unified Threat Management, унифицированные средства защиты от угроз). Одним из немногих