«Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation с увеличенным сроком функционирования для защиты российских корпоративных сетей в период санкционного напряжения. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-софт».

Одним из направлений санкционных мер влияния на Россию стало ограничение импорта технологий. Ряд иностранных технологических компаний, включая ИБ-вендоров, уже объявили о приостановке своей деятельности на территории России, а в среде отечественных разработчиков все больше сообщений о повышении цен на ИТ-продукты.

В таких условиях администраторы российских корпоративных сетей, применяющие для их защиты иностранные решения, рискуют тем, что не смогут далее их использовать, а заморозка ИТ-бюджетов не позволит оперативно перейти на российские аналоги.

В связи со сложившейся ситуацией «Смарт-софт» – разработчик российского универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation – предлагает компаниям и организациям из России бесплатную версию своего продукта сроком на три месяца, с возможностью пролонгации ее использования до шести месяцев.

Как получить бесплатную сборку Traffic Inspector Next Generation

Бесплатная сборка Traffic Inspector Next Generation предоставляется в виде программного обеспечения для его установки на оборудовании заказчика. Она доступна к скачиванию и установке на физические серверы и виртуальные машины с сайта «Смарт-софт».

Минимальные системные требования для разворачивания Traffic Inspector Next Generation на системах виртуализации:

•Система виртуализации: ROSA Virtualization (возможны и VMware, Hyper-V, если с ними нет проблем);

•Виртуальный процессор: четыре ядра+, минимум 1,7 ГГц;

•Оперативная память: минимум 12 ГБ;

•Объем виртуального HDD: минимум 15 ГБ;

•Виртуальные сетевые адаптеры: минимум 2x1 Гбит/с.

Обязательное требование к аппаратным платформам – поддержка операционной системы FreeBSD.

Как настроить бесплатную сборку Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-софт» не оказывает техническую поддержку компаниям, использующим бесплатную сборку Traffic Inspector Next Generation. Для настройки решения пользователи бесплатной сборки могут воспользоваться технической документацией и видеоуроками, размещенными на сайте «Смарт-софт».

В случае критических вопросов пользователи бесплатной сборки могут обратиться в техническую поддержку «Смарт-софт» – вендор сообщает о возможности индивидуального рассмотрения таких ситуаций.

Завершение срока действия бесплатной сборки Traffic Inspector Next Generation

Продолжительность бесплатного периода, в течение которого можно использовать Traffic Inspector Next Generation для решения задач компании, составляет 120 дней, начиная с 02 марта 2022 г.

Использование бесплатной сборки Traffic Inspector Next Generation в течение этого периода не накладывает на заказчика обязательств по приобретению Traffic Inspector Next Generation.

По окончании этого времени программный образ системы перестанет работать. Для компаний и организаций, воспользовавшихся бесплатной сборкой Traffic Inspector Next Generation для защиты своей корпоративной сети и готовых подтвердить покупку Traffic Inspector Next Generation до конца 2022 г., «Смарт-софт» по запросу может продлить срок бесплотного использования Traffic Inspector Next Generation еще на три месяца. Таким образом, совокупный срок использования бесплатной сборки Traffic Inspector Next Generation составит не менее шести месяцев (до 02 октября 2022).

Для подтверждения покупки Traffic Inspector Next Generation и продления срока действия бесплатной сборки необходимо будет связаться с компанией-разработчиком.

«Смарт-софт» - российская многопрофильная сервисная ИТ-компания. Работает на рынке информационной безопасности для бизнеса и госсектора с 2003 г. и реализует ИТ-проекты, ориентированные на потребности и задачи клиентов. Являясь приверженцем концепции эшелонированной обороны от киберугроз, «Смарт-софт» практикует многоуровневую модель защиты информационных систем заказчиков.

Портфель решений «Смарт-софт» включает в себя:

•продукты сетевой безопасности собственной разработки – универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation и многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector, а также средства защиты информации, сертифицированные ФСТЭК России;

•программный комплекс по контролю печати;

•программный комплекс по мониторингу состояния элементов сети;

•контентный фильтр;

•системы тестирования безопасности и защиты веб-приложений;

•услуги по внедрению DLP-систем;

•услуги по внедрению систем многофакторной аутентификации;

•услуги аудита информационной безопасности;

•проектирование, внедрение и сопровождение систем защиты информации;

•услуги по построению систем защиты персональных данных;

•услуги модернизации системы управления информационной безопасностью;

•создание систем защиты государственных информационных систем (ГИС);

•построение систем защиты информации субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ);

•расследование инцидентов информационной безопасности.