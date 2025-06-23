Получите все материалы CNews по ключевому слову
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation TING
Traffic Inspector Next Generation (TING) — межсетевой экран следующего поколения для защиты корпоративных компьютерных сетей от внешних киберугроз и организации контролируемого доступа пользователей в интернет. Базируется на FreeBSD. Решение разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.
СОБЫТИЯ
|23.06.2025
|
Новая версия межсетевого экрана Traffic Inspector: повышение эффективности, Telegram-мониторинг и усиленная безопасность
Компания «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector 3.0.2.924. Обновление фокусируется на оптимизации ресурсов, удобстве администрирования и повышении уровня защиты корпоративных сетей. Об этом CNews сообщили представители «Сма
|18.02.2025
|
Система Multifactor совместима с Traffic Inspector Next Generation NGFW
рной аутентификации и контроля доступа Multifactor с межсетевым экраном следующего поколения (NGFW) Traffic Inspector Next Generation. Благодаря интеграции с Multifactor администраторы Traff
|02.09.2024
|
«Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений
Российский ИТ-разработчик «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education — универсальный шлюз безопасности следующего поко
|16.07.2024
|
«Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation
я совместимости системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation. Испытания на совместимость прошли сертифицированные ФСТЭК
|06.02.2024
|
Новая версия Traffic Inspector Next Generation
Компания «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation. Изменения в версии 1.12.0 затронули веб-интерфейс ряда стр
|05.09.2023
|
Вышла новая версия многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector
«Смарт-софт» сообщила о выходе новой версии многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector, разработкой которого вендор занимается с 2003 г. Доработки, реализованные
|25.07.2023
|
Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил сертификат соответствия ФСТЭК России
сообщает о получении сертификата ФСТЭК №4692 от 13 июля 2023 г. на универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation. Результатом сертификации стало подтверждение соответствия
|10.08.2022
|
«Смарт-софт» приступил к масштабному обновлению межсетевого экрана Traffic Inspector
ению одного из старейших продуктов на российском ИБ-рынке – многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-софт». В рамках глобального об
|06.06.2022
|
Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor
внешних киберугроз, сообщила о расширении функциональности универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation за счет добавления модуля многофакторной аутентификации Mul
|22.04.2022
|
Вышло обновление Traffic Inspector Next Generation
«Смарт-софт» выпустил доработку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation. В дополнение к нововведениям релиза 1.10.0, вышедшего 11 а
|03.03.2022
|
«Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation
компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation с увеличенным сроком функционирования для защиты российских
|16.02.2022
|
«Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light
арт-софт» сообщает о создании облегченной программной модификации универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation Light, ориентированной на управление доступом пользователей
|27.01.2022
|
«Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS
Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о выходе на рынок облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS, который является собственной разработкой компании. Ре
|18.08.2021
|
НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов
в – системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation. Итогом испытаний стало подписание сертификата совместимост
|02.06.2021
|
Вышла новая версия многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector
Компания «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector. Что нового в релизе Traffic Inspector 3.0.2.923: Повышена стабильность работы Traffic Inspector при одновременном использовании средств авторизации Basic и NTLM
|30.03.2021
|
Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation
вой версии универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. В релизе Traffic Inspector Next Generation 1.8.0 до
|14.12.2020
|
Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux
а») и «Смарт-Софт» сообщают об успешном завершении работ, нацеленных на подтверждение совместимости Traffic Inspector Next Generation 1.7 с операционными системами Astra Linux Special Edition «
|27.02.2019
|
«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation
ппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Доработки команды «Смарт-Софт» в новом релизе Traffic I
|07.11.2018
|
«Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation
ппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traffic Inspector Next Generation версии 1.3.3 бази
|25.07.2018
|
«Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation
ппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traffic Inspector Next Generation версии 1.3.1 бази
|20.04.2018
|
«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation
ппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traffic Inspector Next Generation версии 1.3.0 бази
|27.03.2018
|
«Смарт-Софт» представила обновленный шлюз безопасности Traffic Inspector 3.0.2
комплексного программного решения для защиты сети и организации контролируемого доступа в Интернет Traffic Inspector 3.0.2 для ОС Microsoft Windows. В релизе 3.0.2.918 обновлен SDK Traffic
|05.03.2018
|
«Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack
ерсии комплексного UTM-решения компании «Смарт-Софт» с расширенными функциональными возможностями – Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе серверных платформ ASRock Rack.D-Link и «Смар
|15.02.2018
|
«Смарт-Софт» представила сетевой шлюз и шлюз безопасности нового поколения
арт-Софт» представила обновленный функционал программно-аппаратного сетевого шлюза нового поколения Traffic Inspector Next Generation и программного шлюза безопасности Traffic Inspector, обеспе
|02.02.2018
|
«Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5
и контролируемого доступа к интернету корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз Traffic Inspector Next Generation 1.2.5. Доработки команды «Смарт-Софт» в релизе Traffic I
|09.01.2018
|
«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1.2.4
«Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.4, основанной на OPNsense 17.7.11. В обновленной версии
|15.09.2017
|
«Смарт-Софт» представила новую версию UTM-решения Traffic Inspector Next Generation
«Смарт-Софт» объявила о выпуске обновленной версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.0. Решение основано на OPNsense 17.7 – передовом дистри
|06.07.2017
|
Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation
Depo Computers и «Смарт-Софт» вывели на рынок полностью российское решение Depo Traffic Inspector Next Generation, предназначенное для обеспечения информационной безопасност
|19.04.2017
|
«Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ
ы корпоративных сетей крупного, среднего бизнеса и государственных структур. Российское UTM-решений Traffic Inspector Next Generation компании «Смарт-Софт» идеально подходит для защиты периметр
|14.03.2017
|
Traffic Inspector научился анализировать HTTPS-трафик
рт-Софт», российский разработчик комплексных систем информационной безопасности, обновила своё решение для организации безопасного доступа к интернету, контроля за подключениями и управления трафиком Traffic Inspector. Как сообщили CNews в «Смарт-Софт», Traffic Inspector научился мониторить шифрованный трафик. На конец 2016 г. количество сайтов, использующих протокол HTTPS, достигло
|07.02.2017
|
D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений ИБ
рассказали CNews в компании, в рамках первого этапа сотрудничества компании представили UTM-решение Traffic Inspector Next Generation, аппаратно реализованное на серверах, поставляемых «Д-Линк
|06.02.2017
|
DEPO Computers и «Смарт-Софт» внедрили совместное ИБ-решение в «Газпроме»
пешном завершении проекта по поставке и внедрению совместного программно-аппаратного комплекса DEPO Traffic Inspector в «Газпроме». Как рассказали CNews в компании, DEPO Traffic Inspector
|15.11.2016
|
Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве
здания линейки защищенных программно-аппаратных комплексов, включающих сервера Lenovo и UTM-решение Traffic Inspector Next Generation. Партнёры намерены создавать простые, гибкие и высокопроизв
|18.10.2016
|
«Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения
Компания «Смарт-Софт» выпустила обновленную версию российского UTM-решения Traffic Inspector Next Generation. Новая версия упрощает администрирование сети и повышает за
|23.09.2016
|
«Смарт-Софт» и «Базальт СПО» протестировали свои решения на совместимость
ректная и стабильная работа продуктов «Альт» с установленным на шлюзе российским межсетевым экраном Traffic Inspector FSTEC, сообщили CNews в «Смарт-Софт». Тестирование было проведено в рамках
|16.08.2016
|
Новая версия межсетевого экрана Traffic Inspector сертифицирована ФСТЭК России
Компания «Смарт-Софт», российский разработчик систем информационной безопасности, получила сертификат ФСТЭК России на новую версию комплексного решения по сетевой безопасности Traffic Inspector. Об этом CNews сообщили в «Смарт-Софт». Полученный сертификат ФСТЭК России № 2407 удостоверяет, что последняя версия российского межсетевого экрана Traffic Inspector яв
|30.03.2016
|
Depo Computers и «Смарт-Софт» представили совместное решение в области ИБ
тве. Сотрудничество компаний начинается с выпуска совместного программно-аппаратного комплекса Depo Traffic Inspector. Это полностью российское решение, обеспечивающее комплексную безопасность
|08.02.2013
|
Traffic Inspector позволяет исполнять ФЗ-139 «О черных списках»
о расширении возможностей своего комплексного решения для организации и контроля доступа в интернет Traffic Inspector. «Федеральный закон №139 “О черных списках” вступил в силу 1 ноября 2012. О
|05.10.2012
|
Новая версия Traffic Inspector получила сертификат ФСТЭК
Компания «Смарт-Софт» анонсировала новую версию Traffic Inspector, которая прошла сертификацию в Федеральной службе по техническому и экспорт
|13.12.2011
|
В Traffic Inspector добавлен новый антифишинговый модуль
модуля Phishing Blocker в функционал решения для организации, контроля и защиты доступа в интернет Traffic Inspector. По словам разработчиков, модуль разработан на основе технологий API Google
