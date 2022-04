Вышло обновление Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-софт» выпустил доработку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation. В дополнение к нововведениям релиза 1.10.0, вышедшего 11 апреля 2022 г., оптимизирована работа Traffic Inspector Next Generation в части интеграции с Active Directory (AD). Об этом CNews сообщили представители «Смарт-софт».

Интеграция Traffic Inspector Next Generation с доменом AD избавляет от хлопот администраторов сети, упрощая настройку структуры групп доступа на интернет-шлюзе, и открывает возможности SSO-аутентификации для пользователей. Ранее время хранения членства пользователей в группах было жестко лимитировано и составляло пять минут, что создавало дополнительную нагрузку на сеть из-за частых запросов Traffic Inspector Next Generation к Windows Server. Благодаря реализованной доработке Traffic Inspector Next Generation, теперь время хранения членства пользователей в группах берется из настроек TTL аутентификации и по умолчанию составляет два часа. При этом администратор Traffic Inspector Next Generation на свое усмотрение может установить временной промежуток, кратный одному часу.

Таким образом, Traffic Inspector Next Generation может дольше хранить результаты запроса и, следовательно, реже обращаться к AD, что оптимизирует нагрузку на сеть.

Вместе с тем реализованные изменения повлияли на скорость отображения добавленного пользователя в новую группу – Traffic Inspector Next Generation «увидит» это изменение с некоторой задержкой. Чтобы оперативно обновить данные, администратору Traffic Inspector Next Generation достаточно перезагрузить веб-прокси.

Обновление готово для установки в релизе Traffic Inspector Next Generation 1.10.0. Команда «Смарт-Софт» рекомендует администраторам Traffic Inspector Next Generation, исключая версию FSTEC, обновить используемое решение до версии Traffic Inspector Next Generation 1.10.0.

Traffic Inspector Next Generation предназначен для организации контролируемого доступа в интернет пользователей корпоративных компьютерных сетей, их защиты от внешних угроз и несанкционированного доступа, обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI (сетевом, транспортном, прикладном) и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Решение разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.

