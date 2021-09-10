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Microsoft Windows Server
Серверная операционная система


10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer 1
27.07.2021 Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare 1
25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 1
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 4
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 1
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 2
25.03.2021 Kyocera Net Manager 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
08.12.2020 Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0 1
08.12.2020 Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С» 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
17.11.2020 Asus представила сервер высокой плотности 2U для шести узлов на процессорах EPYC 7002 1
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
18.09.2020 Syssoft обеспечила компанию «Цезарь Сателлит» инструментами аудита ИТ-инфраструктуры 1
10.08.2020 МИД закупает российские антивирусы для своих ПК на Windows XP, Linux и macOS 3
15.07.2020 Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео 5
14.07.2020 Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews 10
29.06.2020 Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами 1
16.06.2020 Synology представила All-Flash систему FS3600 1
15.06.2020 Майнер криптовалюты «лечит» зараженные ПК, чтобы отогнать конкурентов 1
18.05.2020 Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России 1
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere 1
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор 2
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
19.03.2020 Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто 1
17.03.2020 Windows 10 преодолела отметку в миллиард активных устройств 1
03.03.2020 Eset представила решения по защите от кибератак для микробизнеса 1
03.03.2020 Сколько данных воруют в облаках и как их потом используют 1
20.02.2020 Назначен региональный директор Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине 1
18.02.2020 Microsoft упрашивает сисадминов отключить древний протокол, чтобы не пустить на ПК шифровальщика, нападавшего на госорганы 1
12.02.2020 Kyocera Net Manager 1
11.02.2020 Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему 7
21.01.2020 Через Internet Explorer можно захватить ПК на Windows. Microsoft готовит экстренный патч 2
23.12.2019 «Гарда БД» научилась контролировать доступ пользователей к системе «1С» 1
19.12.2019 Власти запретили вносить в реестр российского ПО офисный софт для iPhone и Android 1
19.11.2019 Intel подставит пользователей по всему миру: их оставят без фирменных BIOS и драйверов 1

Публикаций - 481, упоминаний - 700

Microsoft Windows Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 292
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 11
IBM 3530 11
SEC Consult Services 929 10
VMware 1829 9
Apple Inc - Эппл Рус 7685 9
Google LLC 7135 8
Ланит ГК 1155 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 7
Sophos 106 7
SAP SE 3208 7
Крок 1219 7
ESET 989 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 6
Lenovo Group 1636 6
Avast Software 120 6
Samsung Electronics 5641 5
Acronis - Акронис 364 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Intel Corporation 4158 4
3728 4
Red Hat 665 4
Softline - Софтлайн 1474 4
ArcaBit 4 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Synology Inc 130 4
Avira 43 4
Kyocera 91 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
AMD - Advanced Micro Devices 1664 3
Check Point Software Technologies 446 3
HP Inc. 2901 3
Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
HP - Hewlett-Packard 881 3
Citrix Systems 571 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 3
Nginx - Энджайникс 100 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
АйТи 749 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Почта России ПАО 1570 3
Транснефть 159 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
LinkedIn 520 2
Альфа-Банк 1123 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Danone - Данон 44 1
Росатом АтомЭнергоСбыт 3 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Finch 2 1
ВТБ24 583 1
Траско - Trasko 27 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Фонд информационной демократии 27 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Uber 257 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпром ПАО 519 1
Аэрофлот 492 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Открытие ФК 538 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Россети ПАО 168 1
Роснефть НК 367 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Президент Российской Федерации 1439 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Правительство РФ 2200 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росатом АтомКомплект 1 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Мосгортранс ГУП 68 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 1 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Linux Foundation 157 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 16
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 9
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 7
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 7
Flash 472 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 5
Kubernetes 307 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 4
OpenStack 347 4
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 3
МФУ - Многофункциональное устройство 585 3
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 2
Microsoft Windows 10 6622 111
Microsoft Windows 7 1662 75
Linux OS 4249 55
Microsoft Windows 851 41
Microsoft SQL Server 790 34
Microsoft Windows 8 1228 30
Microsoft Azure 1171 24
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 23
Google Android 10750 22
Java - Язык программирования 1169 17
Apple iOS 5741 17
SQL - Язык программирования 432 13
Microsoft Exchange 680 11
Microsoft SharePoint Server 103 11
Microsoft Office 365 769 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 11
Microsoft Office 2007 95 10
Microsoft Windows Server 2008 210 10
Microsoft Exchange Server 209 9
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 9
Microsoft Security Essentials - MSE 86 9
Microsoft Endpoint Protection 9 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 8
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 8
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 8
Microsoft Office 1926 8
Apple macOS 922 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 8
Apple macOS X 901 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Microsoft Windows Server 2019 14 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 6
JavaScript - Язык программирования 627 6
Microsoft Edge - Браузер 971 6
Microsoft Windows Server 2012 147 6
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 5
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 11
Путин Владимир 1821 7
Медведев Дмитрий 1433 4
Зайцев Михаил 145 4
Косиченко Алексей 12 3
Смирнов Алексей 142 3
Галушкин Олег 168 2
Клявин Владимир 26 2
Татаринов Кирилл 31 2
Массух Илья 192 2
Страх Александр 28 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Кирюхин Дмитрий 73 2
Новиков Алексей 39 1
Водясов Алексей 97 1
Мельникова Анастасия 166 1
Шевченко Владимир 135 1
Белоусов Сергей 217 1
Сергунина Наталья 163 1
Галкин Николай 15 1
Шадаев Максут 384 1
Хомков Игорь 40 1
Кириченко Игорь 41 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Лашин Ренат 25 1
Кудрявцева Юлия 5 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Чаркин Евгений 182 1
Путятинский Сергей 53 1
Бунина Елена 27 1
Панченко Иван 43 1
Парахин Михаил 8 1
Соколов Алексей 121 1
Михалев Евгений 40 1
Сахненко Сергей 71 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 1
Абакумов Евгений 103 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Зенкин Денис 98 1
Поляков Сергей 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 141
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 12
Германия - Федеративная Республика 3618 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Франция - Французская Республика 2116 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Япония 2771 7
Индия - Республика 2165 6
Европа 3736 5
Украина 3353 5
Беларусь - Белоруссия 2084 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 4
Восточная Европа 1674 4
Грузия 690 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Нидерланды 971 2
Казахстан - Республика 2622 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 2
Великобритания - Кембридж 69 2
Россия - Кемеровская область 464 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Европа Западная 611 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Россия - Челябинск 768 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Таджикистан - Республика 434 1
Россия - Хабаровск 619 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Новочебоксарск 24 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 14
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
Пиратство - Авторское право 205 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральное законодательство 254 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
Антиимпортозамещение 6 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Reddit 198 4
InformationWeek 101 3
ZDnet 381 2
BleepingComputer - Издание 120 2
Ars Technica 227 2
The Verge - Издание 448 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Bloomberg 785 1
Business Insider 182 1
N+1 - Издание 94 1
Windows Central 16 1
Microsoft TechNet 3 1
CNBeta 3 1
Gartner 2189 2
IDC - International Data Corporation 2711 1
CNews Analytics 1988 1
Fortune Global 500 160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Frost & Sullivan 101 1
Analysys Mason 26 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
Cybersecurity Ventures 4 1
SPEC Power benchmark 2 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Microsoft Build - конференция 30 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757909, в очереди разбора - 661599.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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