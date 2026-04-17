Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Windows Server Серверная операционная система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.04.2026
|
Серверы на Windows Server ушли в бесконечную перезагрузку. Microsoft хотела улучшить безопасность и сломала всю систему
Нулевой аптайм Системные администраторы столкнулись с проблемой бесконечной перезагрузки серверов под управлением ОС Windows Server. Это произошло после установки обновлений, которые Microsoft выпустила в апреле 2026 г. Как пишет портал Bleeping Computer, Microsoft оперативно признала факт наличия проблемы, х
|23.12.2025
|
Найден способ резко повысить скорость работы SSD в Windows 11
Windows 11 ускоряется за счет Windows Server Пользователи нашли способ повысить скорость работы твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой интерфейса NVMe в операционной системе Windows 11, пишет Tom’s Hardware. Добиться
|02.12.2025
|
Критическую уязвимость в Windows Server уже вовсю используют в кибератаках
Долго ждать не пришлось Раскрытая на днях критическая уязвимость в Windows Server Update Service (службе обновлений Windows Server) уже стала объектом пристального внимания со стороны киберкриминала. Речь идёт об уязвимости под индексом CVE-2025-59287 (
|10.07.2025
|
Microsoft поломала важный механизм Windows и не знает, как починить. Пользователям это на руку
Все сломать Софтверный гигант Microsoft подтвердил факт наличия проблемы в работе службе обновления ОС Windows Server (Windows Server Update Services, WSUS) – серверы перестали синхронизироваться с ней. Как пишет Bleeping Computer, корпорация признала, что проблема на ее стороне, но в то
|28.04.2025
|
Microsoft заставит платить за крайне полезный сервис, который бережет нервы и время Windows-админов
Обновления Windows Server 2025 без перезагрузки станут платными Microsoft введет плату за доставку обновлений безопасности операционной системы Window Sever 2025, которые могут быть применены без обязател
|06.11.2024
|
Неприятный подарок Microsoft. Новую Windows против воли установили тем, кому она не полагается. Теперь у них дорогая пиратская ОС
Апдейт, которому никто не рад Корпоративные клиенты Microsoft столкнулись с несанкционированной установкой на их серверы ОС Windows Server 2025, пишет профильный портал Windows Latest. До этого они работали на Windows Server 2022, и такое обновление в планы ИТ-отделов компаний, равно как и их директоров, сове
|02.11.2024
|
Монополия Microsoft и Intel действует. Новейшую серверную Windows научили работать даже на хилом двухъядерном Pentium, но забыли про ARM
Сервер из базового компьютера Корпорация Microsoft сообщила о доступности к приобретению и установке своей новой серверной ОС Windows Server 2025 и попутно раскрыла ее системные требования. Согласно этой информации, система работает исключительно с процессорами на архитектуре х86 и исключительно американских компаний
|21.03.2024
|
Microsoft уничтожает серверы компаний по всему миру. Сырое обновление Windows Server ломает систему. Официального решения нет
ащих Windows 11, и выгнала российские компании из своего облака без права на возвращение. Теперь же она принялась уничтожать ИТ-инфраструктуры компаний по всему миру, выпустив «кривое» обновление для Windows Server. Windows Server – это серверная версия обычной ОС Windows с соответствующими дополнительными функциями. Эту линейку операционок Microsoft развивает с 1993 г., и на момент
|10.07.2023
|
Многомиллиардная госструктура уходит с Windows Server и VMware на Linux и российскую виртуализацию
перерабатывающего оборудования в лизинг сельхозпроизводителям, действующим в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях. В качестве операционной системы для своих серверов госзаказчик на замену Windows Server выбрал «Ред ОС». Систему виртуализации VMware ESXi он меняет на решение «Ред виртуализация». Подготовка к миграции серверной части ИТ-инфраструктуры «Росагролизинга» на российски
|24.05.2023
|
Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server
позиционируется в качестве отечественной замены терминальным сервисам американской корпорации Microsoft – стеку решений, включающему RDS (Remote Desktop Services; службы удаленного рабочего стола) и Windows Server. Фото: ГК «Астра» «Астра» выпустила новый программный продукт Целевая аудитория Termidesk Terminal – коммерческие, бюджетные организации и государственные учреждения, сообщил CNe
|28.11.2022
|
Обновление Windows Server вызывает «подвисания» и внезапные перезагрузки
Контроллеры доменов на Windows в опасности Установка одного из ноябрьских обновлений на контроллеры домена под управлением операционной системы Windows Server может приводить к возникновению утечек памяти, которые, в свою очередь, вызывают замедление работы машины и ее последующую автоматическую перезагрузку. Сервис (служба) проверки п
|09.08.2022
|
Windows 11 безвозвратно повреждает файлы на ПК с современными процессорами. Исправление заставляет их «тормозить»
Файлы необходимо беречь от Windows Компьютеры на базе современных процессоров, работающие под управлением Windows 11, подвержены повреждению данных, заявила Microsoft. то же касается и систем на базе Windows Server 2022, сообщил портал Bleeping Computer. О каких именно CPU в данном случае идет речь, неизвестно. Проблема кроется в библиотеке шифрования SymCrypt, но она не проявит себя, если
|01.08.2022
|
«Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию
2022 г. создание новых сервисов на базе Microsoft в «Яндекс.Облаке» станет невозможным. «Текущие сервисы продолжат свою работу, но новые кластеры управляемого SQL Server и виртуальные машины на базе Windows Server развернуть не получится», — уточняют в компании. Пользователи «Яндекс.Облака» лишаться лицензий Microsoft с 1 сентября 2022 года С 31 августа 2022 г. «Яндекс.Облако» будет вынужд
|18.06.2021
|
Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам
Никаких драйверов через Windows Update Microsoft приняла решение отказаться от распространения драйверов устройств для операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через «Центр обновления Windows» (Windows Update). Соответствующее уведомление опубликовано на портале сообщества Microsoft Tech Community. Н
|15.07.2020
|
Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео
Почти совершеннолетняя уязвимость Серверные операционные системы Windows Server корпорации Microsoft в течение 17 лет содержали очень опасную уязвимость SigRe
|14.07.2020
|
Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews
Операционная система Windows Server Операционная система — это программное обеспечение, позволяющее организовать синхронную работу разнородных программ и периферийных устройств, а также выполнять управление ресурса
|11.02.2020
|
Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему
Многослойные проблемы обновлений Установка очередного внепланового обновления для Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 приводит к дальнейшей невозможности загрузки сервера с этой ОС. После установки обновления KB4539602, выпущенного Microsoft для исправления
|27.03.2018
|
Microsoft рассказала, как не лишиться доступа к серверам под Windows. Видео
Поторопитесь с патчем Корпорация Microsoft планирует блокировать попытки RDP-соединения (протокол удаленного рабочего стола) с серверами под управлением Windows Server со стороны клиентов, которые не установили патч к недавно исправленной уязвимости. Дело касается уязвимости CVE-2018-0886, исправленной в недавнем обновлении для Windows. Уязвимо
|24.04.2017
|
«Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016
«Облакотека» объявила о запуске новой услуги «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016», которая будет интересна ИТ-подразделениям компаний, модернизирующим и/или виртуализирующим ИТ-инфраструктуру, а также финансовым отделам, которые смогут перевести существе
|10.03.2017
|
Microsoft выпускает ARM-сервер, чтобы подвинуть Intel на рынке серверов
Windows Server для ARM-серверовКомпания Microsoft разработала версию операционной системы Windows Server, предназначенную для серверов, которые базируются на процессорах архитектуры ARM. Это существенно расширит перечень ПО, совместимого с ARM-серверами, и, следовательно, поставить
|17.02.2017
|
«Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016
Компания «Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис на новейшей платформе виртуализации Microsoft Windows Server 2016, дающий возможности обеспечения безопасности и производительности виртуальных ресурсо
|14.12.2016
|
«Облакотека» запускает новый сервис на платформе Windows Server 2016
«Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис, организованный на новейшей платформе виртуализации Microsoft Windows Server 2016 и предоставляющий возможности обеспечения безопасности и производител
|11.11.2016
|
Fujitsu представила доступные серверы Primergy под ОС Windows Server 2016
Fujitsu объявила о начале поставок серверов Primergy с новой версией операционной системы Microsoft Windows Server 2016 (WS16). Как рассказали CNews в компании, внедрение операционной системы WS16, под управлением которой работают серверы Fujitsu Primergy, позволит компаниям перейти от традиц
|14.10.2016
|
Microsoft официально представила Windows Server 2016
Microsoft официально представила новую версию своей серверной платформы Windows Server 2016. Как рассказали CNews в компании, Windows Server 2016, вышедшая через 3 года после предыдущего релиза Windows Server 2012 R2, разработана с учетом задач цифров
|28.09.2016
|
5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server
в 5nine Software, продукт расширяет стандартные возможности управления и мониторинга базовой версии Windows Server, что повышает отказоустойчивость инфраструктуры нового Hyper-V и снижает общие
|20.07.2016
|
Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016
оративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о том, что новый Veeam Availability Suite 9.5, который будет выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft компания обеспечит безопасность и упрощенную интеграцию решений Microso
|23.05.2016
|
«Kaspersky Security для Windows Server» обеспечит защиту от программ-шифровальщиков
«Лаборатория Касперского» выпустила новое приложение «Kaspersky Security для Windows Server». В продукт включена технология защиты общих папок от программ-шифровальщиков, которая блокирует зараженному компьютеру доступ к сетевым ресурсам. Таким образом дополнительно пов
|08.12.2015
|
Microsoft представила обновления технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016
Корпорация Microsoft выпустила четвертую редакцию предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016. Обновление позволит разработчикам использовать новые возможности Nano Server, а также контейнеров Windows Server и Hyper-V, сообщили CNews в Mic
|17.09.2015
|
35% компаний готовы перейти на последние версии Windows Server или в «облако» Microsoft
Как показало исследование аналитического центра TAdsviser, 35% коммерческих компаний подтвердили готовность перейти с Windows Server 2003 или 2003 R2 на более современное ПО в течение года или через год (поддержка этих продуктов закончилась в июле 2015 г.). Об этом CNews сообщили в корпорации Microsoft. Больши
|17.09.2015
|
88% компаний в России используют Windows Server
Отказ от устаревших ОСБолее трети корпоративных клиентов (35,6%) готовы мигрировать с операционных систем Microsoft Windows Server 2003 и Windows Server 2003 R2 в течение года на более современное программное обеспечение. О готовности приступить к таким проектам через год заявили 17% респондентов. Бол
|25.08.2015
|
Microsoft выпустила обновления предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016
Корпорация Microsoft объявила о выходе третьей редакции предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016, в которых был реализован передовой функционал для разработчиков и ИТ-специалистов. Как сообщили CNews в Microsoft, предварительная версия Windows Se
|09.04.2015
|
Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server
Microsoft представила Nano Server — новую компактную версию операционной системы Windows Server 2016, оптимизированную для облаков и контейнеров Windows Server и Hyper
|01.04.2015
|
HP поможет российским компаниям перейти с Windows Server 2003 на Windows Server 2012 R2
граммы, в рамках которой будет содействовать заказчикам в России в переходе на операционную систему Windows Server 2012 R2 с устаревшей платформы Windows Server 2003. Чтобы сократить рис
|27.03.2015
|
Российский бизнес недооценивает проблемы миграции с Windows Server 2003
Сегодня, по данным корпорации Microsoft, в мире используется более 10 млн лицензионных копий Windows Server 2003 (сокращенно WS2003). Как известно, с 14 июля 2015 г. поддержка системы прекращается. Исключение составят контракты на продление поддержки WS2003, которые оцениваются в десят
|03.03.2015
|
Microsoft создает «наносервер»
Новая версия Microsoft Windows Server, выход которой состоится в 2016 г., будет включать элемент под названием Nano
|17.11.2014
|
Серверы ждут рывка: от 2003 к 2023
Windows Server 2003 была выпущена 14 апреля 2003 г. и снискала популярность у ИТ-подразделений всех сегментов бизнеса. В России первые внедрения Windows Server 2003 пришлись на 2003–2004 гг. Например, в ноябре 2004 г. управляющая компания «Ренова» внедрила комплексное решение на базе Windows Server 2003 и серверных продуктов Micr
|20.12.2013
|
Коммутаторы для ЦОД серии CloudEngine от Huawei прошли сертификацию Microsoft Windows Server 2012 R2
Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, сообщила о прохождении коммутаторами центра обработки данных серии CloudEngine (CE) сертификации Microsoft Windows Server 2012 R2, с открытой программируемой системой Huawei (Open Programmability System/OPS), продемонстрировав успешное взаимодействие с Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine
|25.10.2013
|
Citrix выпустил XenDesktop 7.1 с поддержкой Windows Server 2012 R2 и Windows 8.1
Компания Citrix выпустила платформу Citrix XenDesktop 7.1 — решение для виртуализации настольных ПК предприятия. Citrix дает клиентам возможность воспользоваться новейшими функциями ОС Windows Server, а также System Center и Hyper-V, позволяющими предоставить «Windows как услугу», сообщили CNews в компании. Платформа XenDesktop на базе архитектуры Simplified FlexCast Manageme
|08.10.2013
|
Совокупная стоимость владения Red Hat Linux оказалась на треть ниже, чем у Windows Server
адения Red Hat Enterprise Linux в расчете на одного пользователя в год на 34% ниже, чем у Microsoft Windows Server. Такая цифра содержится в результатах исследования, проведенного по заказу ком
|28.05.2013
|
Dell обеспечит поддержку Hyper-V и Windows Server 2012 для OpenStack
Компания Dell объявила о том, что будет поддерживать Microsoft Windows Server Hyper-V в качестве одного из возможных гипервизоров в своей облачной платформе
Microsoft Windows Server и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.