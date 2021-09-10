Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Windows Server
Серверная операционная система
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Публикаций - 481, упоминаний - 700
Microsoft Windows Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Reddit 198 4
|InformationWeek 101 3
|ZDnet 381 2
|BleepingComputer - Издание 120 2
|Ars Technica 227 2
|The Verge - Издание 448 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Bloomberg 785 1
|Business Insider 182 1
|N+1 - Издание 94 1
|Windows Central 16 1
|Microsoft TechNet 3 1
|CNBeta 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757909, в очереди разбора - 661599.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757909, в очереди разбора - 661599.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru