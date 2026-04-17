Microsoft Windows Server

Серверы на Windows Server ушли в бесконечную перезагрузку. Microsoft хотела улучшить безопасность и сломала всю систему Нулевой аптайм Системные администраторы столкнулись с проблемой бесконечной перезагрузки серверов под управлением ОС Windows Server. Это произошло после установки обновлений, которые Microsoft выпустила в апреле 2026 г. Как пишет портал Bleeping Computer, Microsoft оперативно признала факт наличия проблемы, х

Найден способ резко повысить скорость работы SSD в Windows 11 Windows 11 ускоряется за счет Windows Server Пользователи нашли способ повысить скорость работы твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой интерфейса NVMe в операционной системе Windows 11, пишет Tom’s Hardware. Добиться

Критическую уязвимость в Windows Server уже вовсю используют в кибератаках Долго ждать не пришлось Раскрытая на днях критическая уязвимость в Windows Server Update Service (службе обновлений Windows Server) уже стала объектом пристального внимания со стороны киберкриминала. Речь идёт об уязвимости под индексом CVE-2025-59287 (

Microsoft поломала важный механизм Windows и не знает, как починить. Пользователям это на руку Все сломать Софтверный гигант Microsoft подтвердил факт наличия проблемы в работе службе обновления ОС Windows Server (Windows Server Update Services, WSUS) – серверы перестали синхронизироваться с ней. Как пишет Bleeping Computer, корпорация признала, что проблема на ее стороне, но в то

Microsoft заставит платить за крайне полезный сервис, который бережет нервы и время Windows-админов Обновления Windows Server 2025 без перезагрузки станут платными Microsoft введет плату за доставку обновлений безопасности операционной системы Window Sever 2025, которые могут быть применены без обязател

Неприятный подарок Microsoft. Новую Windows против воли установили тем, кому она не полагается. Теперь у них дорогая пиратская ОС Апдейт, которому никто не рад Корпоративные клиенты Microsoft столкнулись с несанкционированной установкой на их серверы ОС Windows Server 2025, пишет профильный портал Windows Latest. До этого они работали на Windows Server 2022, и такое обновление в планы ИТ-отделов компаний, равно как и их директоров, сове

Монополия Microsoft и Intel действует. Новейшую серверную Windows научили работать даже на хилом двухъядерном Pentium, но забыли про ARM Сервер из базового компьютера Корпорация Microsoft сообщила о доступности к приобретению и установке своей новой серверной ОС Windows Server 2025 и попутно раскрыла ее системные требования. Согласно этой информации, система работает исключительно с процессорами на архитектуре х86 и исключительно американских компаний

Microsoft уничтожает серверы компаний по всему миру. Сырое обновление Windows Server ломает систему. Официального решения нет ащих Windows 11, и выгнала российские компании из своего облака без права на возвращение. Теперь же она принялась уничтожать ИТ-инфраструктуры компаний по всему миру, выпустив «кривое» обновление для Windows Server. Windows Server – это серверная версия обычной ОС Windows с соответствующими дополнительными функциями. Эту линейку операционок Microsoft развивает с 1993 г., и на момент

Многомиллиардная госструктура уходит с Windows Server и VMware на Linux и российскую виртуализацию перерабатывающего оборудования в лизинг сельхозпроизводителям, действующим в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях. В качестве операционной системы для своих серверов госзаказчик на замену Windows Server выбрал «Ред ОС». Систему виртуализации VMware ESXi он меняет на решение «Ред виртуализация». Подготовка к миграции серверной части ИТ-инфраструктуры «Росагролизинга» на российски

Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server позиционируется в качестве отечественной замены терминальным сервисам американской корпорации Microsoft – стеку решений, включающему RDS (Remote Desktop Services; службы удаленного рабочего стола) и Windows Server. Фото: ГК «Астра» «Астра» выпустила новый программный продукт Целевая аудитория Termidesk Terminal – коммерческие, бюджетные организации и государственные учреждения, сообщил CNe

Обновление Windows Server вызывает «подвисания» и внезапные перезагрузки Контроллеры доменов на Windows в опасности Установка одного из ноябрьских обновлений на контроллеры домена под управлением операционной системы Windows Server может приводить к возникновению утечек памяти, которые, в свою очередь, вызывают замедление работы машины и ее последующую автоматическую перезагрузку. Сервис (служба) проверки п

Windows 11 безвозвратно повреждает файлы на ПК с современными процессорами. Исправление заставляет их «тормозить» Файлы необходимо беречь от Windows Компьютеры на базе современных процессоров, работающие под управлением Windows 11, подвержены повреждению данных, заявила Microsoft. то же касается и систем на базе Windows Server 2022, сообщил портал Bleeping Computer. О каких именно CPU в данном случае идет речь, неизвестно. Проблема кроется в библиотеке шифрования SymCrypt, но она не проявит себя, если

«Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию 2022 г. создание новых сервисов на базе Microsoft в «Яндекс.Облаке» станет невозможным. «Текущие сервисы продолжат свою работу, но новые кластеры управляемого SQL Server и виртуальные машины на базе Windows Server развернуть не получится», — уточняют в компании. Пользователи «Яндекс.Облака» лишаться лицензий Microsoft с 1 сентября 2022 года С 31 августа 2022 г. «Яндекс.Облако» будет вынужд

Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам Никаких драйверов через Windows Update Microsoft приняла решение отказаться от распространения драйверов устройств для операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через «Центр обновления Windows» (Windows Update). Соответствующее уведомление опубликовано на портале сообщества Microsoft Tech Community. Н

Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео Почти совершеннолетняя уязвимость Серверные операционные системы Windows Server корпорации Microsoft в течение 17 лет содержали очень опасную уязвимость SigRe

Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews Операционная система Windows Server Операционная система — это программное обеспечение, позволяющее организовать синхронную работу разнородных программ и периферийных устройств, а также выполнять управление ресурса

Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему Многослойные проблемы обновлений Установка очередного внепланового обновления для Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 приводит к дальнейшей невозможности загрузки сервера с этой ОС. После установки обновления KB4539602, выпущенного Microsoft для исправления

Microsoft рассказала, как не лишиться доступа к серверам под Windows. Видео Поторопитесь с патчем Корпорация Microsoft планирует блокировать попытки RDP-соединения (протокол удаленного рабочего стола) с серверами под управлением Windows Server со стороны клиентов, которые не установили патч к недавно исправленной уязвимости. Дело касается уязвимости CVE-2018-0886, исправленной в недавнем обновлении для Windows. Уязвимо

«Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016 «Облакотека» объявила о запуске новой услуги «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016», которая будет интересна ИТ-подразделениям компаний, модернизирующим и/или виртуализирующим ИТ-инфраструктуру, а также финансовым отделам, которые смогут перевести существе

Microsoft выпускает ARM-сервер, чтобы подвинуть Intel на рынке серверов Windows Server для ARM-серверовКомпания Microsoft разработала версию операционной системы Windows Server, предназначенную для серверов, которые базируются на процессорах архитектуры ARM. Это существенно расширит перечень ПО, совместимого с ARM-серверами, и, следовательно, поставить

«Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016 Компания «Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис на новейшей платформе виртуализации Microsoft Windows Server 2016, дающий возможности обеспечения безопасности и производительности виртуальных ресурсо

«Облакотека» запускает новый сервис на платформе Windows Server 2016 «Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис, организованный на новейшей платформе виртуализации Microsoft Windows Server 2016 и предоставляющий возможности обеспечения безопасности и производител

Fujitsu представила доступные серверы Primergy под ОС Windows Server 2016 Fujitsu объявила о начале поставок серверов Primergy с новой версией операционной системы Microsoft Windows Server 2016 (WS16). Как рассказали CNews в компании, внедрение операционной системы WS16, под управлением которой работают серверы Fujitsu Primergy, позволит компаниям перейти от традиц

Microsoft официально представила Windows Server 2016 Microsoft официально представила новую версию своей серверной платформы Windows Server 2016. Как рассказали CNews в компании, Windows Server 2016, вышедшая через 3 года после предыдущего релиза Windows Server 2012 R2, разработана с учетом задач цифров

5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server в 5nine Software, продукт расширяет стандартные возможности управления и мониторинга базовой версии Windows Server, что повышает отказоустойчивость инфраструктуры нового Hyper-V и снижает общие

Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016 оративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о том, что новый Veeam Availability Suite 9.5, который будет выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft компания обеспечит безопасность и упрощенную интеграцию решений Microso

«Kaspersky Security для Windows Server» обеспечит защиту от программ-шифровальщиков «Лаборатория Касперского» выпустила новое приложение «Kaspersky Security для Windows Server». В продукт включена технология защиты общих папок от программ-шифровальщиков, которая блокирует зараженному компьютеру доступ к сетевым ресурсам. Таким образом дополнительно пов

Microsoft представила обновления технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016 Корпорация Microsoft выпустила четвертую редакцию предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016. Обновление позволит разработчикам использовать новые возможности Nano Server, а также контейнеров Windows Server и Hyper-V, сообщили CNews в Mic

35% компаний готовы перейти на последние версии Windows Server или в «облако» Microsoft Как показало исследование аналитического центра TAdsviser, 35% коммерческих компаний подтвердили готовность перейти с Windows Server 2003 или 2003 R2 на более современное ПО в течение года или через год (поддержка этих продуктов закончилась в июле 2015 г.). Об этом CNews сообщили в корпорации Microsoft. Больши

88% компаний в России используют Windows Server Отказ от устаревших ОСБолее трети корпоративных клиентов (35,6%) готовы мигрировать с операционных систем Microsoft Windows Server 2003 и Windows Server 2003 R2 в течение года на более современное программное обеспечение. О готовности приступить к таким проектам через год заявили 17% респондентов. Бол

Microsoft выпустила обновления предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016 Корпорация Microsoft объявила о выходе третьей редакции предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016, в которых был реализован передовой функционал для разработчиков и ИТ-специалистов. Как сообщили CNews в Microsoft, предварительная версия Windows Se

Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server Microsoft представила Nano Server — новую компактную версию операционной системы Windows Server 2016, оптимизированную для облаков и контейнеров Windows Server и Hyper

HP поможет российским компаниям перейти с Windows Server 2003 на Windows Server 2012 R2 граммы, в рамках которой будет содействовать заказчикам в России в переходе на операционную систему Windows Server 2012 R2 с устаревшей платформы Windows Server 2003. Чтобы сократить рис

Российский бизнес недооценивает проблемы миграции с Windows Server 2003 Сегодня, по данным корпорации Microsoft, в мире используется более 10 млн лицензионных копий Windows Server 2003 (сокращенно WS2003). Как известно, с 14 июля 2015 г. поддержка системы прекращается. Исключение составят контракты на продление поддержки WS2003, которые оцениваются в десят

Microsoft создает «наносервер» Новая версия Microsoft Windows Server, выход которой состоится в 2016 г., будет включать элемент под названием Nano

Серверы ждут рывка: от 2003 к 2023 Windows Server 2003 была выпущена 14 апреля 2003 г. и снискала популярность у ИТ-подразделений всех сегментов бизнеса. В России первые внедрения Windows Server 2003 пришлись на 2003–2004 гг. Например, в ноябре 2004 г. управляющая компания «Ренова» внедрила комплексное решение на базе Windows Server 2003 и серверных продуктов Micr

Коммутаторы для ЦОД серии CloudEngine от Huawei прошли сертификацию Microsoft Windows Server 2012 R2 Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, сообщила о прохождении коммутаторами центра обработки данных серии CloudEngine (CE) сертификации Microsoft Windows Server 2012 R2, с открытой программируемой системой Huawei (Open Programmability System/OPS), продемонстрировав успешное взаимодействие с Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine

Citrix выпустил XenDesktop 7.1 с поддержкой Windows Server 2012 R2 и Windows 8.1 Компания Citrix выпустила платформу Citrix XenDesktop 7.1 — решение для виртуализации настольных ПК предприятия. Citrix дает клиентам возможность воспользоваться новейшими функциями ОС Windows Server, а также System Center и Hyper-V, позволяющими предоставить «Windows как услугу», сообщили CNews в компании. Платформа XenDesktop на базе архитектуры Simplified FlexCast Manageme

Совокупная стоимость владения Red Hat Linux оказалась на треть ниже, чем у Windows Server адения Red Hat Enterprise Linux в расчете на одного пользователя в год на 34% ниже, чем у Microsoft Windows Server. Такая цифра содержится в результатах исследования, проведенного по заказу ком