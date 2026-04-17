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Microsoft Windows Server Серверная операционная система

Обзор «Windows» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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17.04.2026 Серверы на Windows Server ушли в бесконечную перезагрузку. Microsoft хотела улучшить безопасность и сломала всю систему

Нулевой аптайм Системные администраторы столкнулись с проблемой бесконечной перезагрузки серверов под управлением ОС Windows Server. Это произошло после установки обновлений, которые Microsoft выпустила в апреле 2026 г. Как пишет портал Bleeping Computer, Microsoft оперативно признала факт наличия проблемы, х
23.12.2025 Найден способ резко повысить скорость работы SSD в Windows 11

Windows 11 ускоряется за счет Windows Server Пользователи нашли способ повысить скорость работы твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой интерфейса NVMe в операционной системе Windows 11, пишет Tom’s Hardware. Добиться

02.12.2025 Критическую уязвимость в Windows Server уже вовсю используют в кибератаках

Долго ждать не пришлось Раскрытая на днях критическая уязвимость в Windows Server Update Service (службе обновлений Windows Server) уже стала объектом пристального внимания со стороны киберкриминала. Речь идёт об уязвимости под индексом CVE-2025-59287 (
10.07.2025 Microsoft поломала важный механизм Windows и не знает, как починить. Пользователям это на руку

Все сломать Софтверный гигант Microsoft подтвердил факт наличия проблемы в работе службе обновления ОС Windows Server (Windows Server Update Services, WSUS) – серверы перестали синхронизироваться с ней. Как пишет Bleeping Computer, корпорация признала, что проблема на ее стороне, но в то

28.04.2025 Microsoft заставит платить за крайне полезный сервис, который бережет нервы и время Windows-админов

Обновления Windows Server 2025 без перезагрузки станут платными Microsoft введет плату за доставку обновлений безопасности операционной системы Window Sever 2025, которые могут быть применены без обязател
06.11.2024 Неприятный подарок Microsoft. Новую Windows против воли установили тем, кому она не полагается. Теперь у них дорогая пиратская ОС

Апдейт, которому никто не рад Корпоративные клиенты Microsoft столкнулись с несанкционированной установкой на их серверы ОС Windows Server 2025, пишет профильный портал Windows Latest. До этого они работали на Windows Server 2022, и такое обновление в планы ИТ-отделов компаний, равно как и их директоров, сове
02.11.2024 Монополия Microsoft и Intel действует. Новейшую серверную Windows научили работать даже на хилом двухъядерном Pentium, но забыли про ARM

Сервер из базового компьютера Корпорация Microsoft сообщила о доступности к приобретению и установке своей новой серверной ОС Windows Server 2025 и попутно раскрыла ее системные требования. Согласно этой информации, система работает исключительно с процессорами на архитектуре х86 и исключительно американских компаний

21.03.2024 Microsoft уничтожает серверы компаний по всему миру. Сырое обновление Windows Server ломает систему. Официального решения нет

ащих Windows 11, и выгнала российские компании из своего облака без права на возвращение. Теперь же она принялась уничтожать ИТ-инфраструктуры компаний по всему миру, выпустив «кривое» обновление для Windows Server. Windows Server – это серверная версия обычной ОС Windows с соответствующими дополнительными функциями. Эту линейку операционок Microsoft развивает с 1993 г., и на момент

10.07.2023 Многомиллиардная госструктура уходит с Windows Server и VMware на Linux и российскую виртуализацию

перерабатывающего оборудования в лизинг сельхозпроизводителям, действующим в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях. В качестве операционной системы для своих серверов госзаказчик на замену Windows Server выбрал «Ред ОС». Систему виртуализации VMware ESXi он меняет на решение «Ред виртуализация». Подготовка к миграции серверной части ИТ-инфраструктуры «Росагролизинга» на российски
24.05.2023 Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server

позиционируется в качестве отечественной замены терминальным сервисам американской корпорации Microsoft – стеку решений, включающему RDS (Remote Desktop Services; службы удаленного рабочего стола) и Windows Server. Фото: ГК «Астра» «Астра» выпустила новый программный продукт Целевая аудитория Termidesk Terminal – коммерческие, бюджетные организации и государственные учреждения, сообщил CNe
28.11.2022 Обновление Windows Server вызывает «подвисания» и внезапные перезагрузки

Контроллеры доменов на Windows в опасности Установка одного из ноябрьских обновлений на контроллеры домена под управлением операционной системы Windows Server может приводить к возникновению утечек памяти, которые, в свою очередь, вызывают замедление работы машины и ее последующую автоматическую перезагрузку. Сервис (служба) проверки п
09.08.2022 Windows 11 безвозвратно повреждает файлы на ПК с современными процессорами. Исправление заставляет их «тормозить»

Файлы необходимо беречь от Windows Компьютеры на базе современных процессоров, работающие под управлением Windows 11, подвержены повреждению данных, заявила Microsoft. то же касается и систем на базе Windows Server 2022, сообщил портал Bleeping Computer. О каких именно CPU в данном случае идет речь, неизвестно. Проблема кроется в библиотеке шифрования SymCrypt, но она не проявит себя, если

01.08.2022 «Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию

2022 г. создание новых сервисов на базе Microsoft в «Яндекс.Облаке» станет невозможным. «Текущие сервисы продолжат свою работу, но новые кластеры управляемого SQL Server и виртуальные машины на базе Windows Server развернуть не получится», — уточняют в компании. Пользователи «Яндекс.Облака» лишаться лицензий Microsoft с 1 сентября 2022 года С 31 августа 2022 г. «Яндекс.Облако» будет вынужд
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам

Никаких драйверов через Windows Update Microsoft приняла решение отказаться от распространения драйверов устройств для операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 через «Центр обновления Windows» (Windows Update). Соответствующее уведомление опубликовано на портале сообщества Microsoft Tech Community. Н
15.07.2020 Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео

Почти совершеннолетняя уязвимость Серверные операционные системы Windows Server корпорации Microsoft в течение 17 лет содержали очень опасную уязвимость SigRe
14.07.2020 Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews

Операционная система Windows Server Операционная система — это программное обеспечение, позволяющее организовать синхронную работу разнородных программ и периферийных устройств, а также выполнять управление ресурса
11.02.2020 Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему

Многослойные проблемы обновлений Установка очередного внепланового обновления для Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 приводит к дальнейшей невозможности загрузки сервера с этой ОС. После установки обновления KB4539602, выпущенного Microsoft для исправления
27.03.2018 Microsoft рассказала, как не лишиться доступа к серверам под Windows. Видео

Поторопитесь с патчем Корпорация Microsoft планирует блокировать попытки RDP-соединения (протокол удаленного рабочего стола) с серверами под управлением Windows Server со стороны клиентов, которые не установили патч к недавно исправленной уязвимости. Дело касается уязвимости CVE-2018-0886, исправленной в недавнем обновлении для Windows. Уязвимо
24.04.2017 «Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016

«Облакотека» объявила о запуске новой услуги «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016», которая будет интересна ИТ-подразделениям компаний, модернизирующим и/или виртуализирующим ИТ-инфраструктуру, а также финансовым отделам, которые смогут перевести существе
10.03.2017 Microsoft выпускает ARM-сервер, чтобы подвинуть Intel на рынке серверов

Windows Server для ARM-серверовКомпания Microsoft разработала версию операционной системы Windows Server, предназначенную для серверов, которые базируются на процессорах архитектуры ARM. Это существенно расширит перечень ПО, совместимого с ARM-серверами, и, следовательно, поставить

17.02.2017 «Облакотека» запустила новый IaaS-сервис на платформе Windows Server 2016

Компания «Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис на новейшей платформе виртуализации Microsoft Windows Server 2016, дающий возможности обеспечения безопасности и производительности виртуальных ресурсо
14.12.2016 «Облакотека» запускает новый сервис на платформе Windows Server 2016

«Облакотека» предлагает бесплатно протестировать новую услугу «Виртуальная инфраструктура на Windows Server 2016» — IaaS-сервис, организованный на новейшей платформе виртуализации Microsoft Windows Server 2016 и предоставляющий возможности обеспечения безопасности и производител
11.11.2016 Fujitsu представила доступные серверы Primergy под ОС Windows Server 2016

Fujitsu объявила о начале поставок серверов Primergy с новой версией операционной системы Microsoft Windows Server 2016 (WS16). Как рассказали CNews в компании, внедрение операционной системы WS16, под управлением которой работают серверы Fujitsu Primergy, позволит компаниям перейти от традиц
14.10.2016 Microsoft официально представила Windows Server 2016

Microsoft официально представила новую версию своей серверной платформы Windows Server 2016. Как рассказали CNews в компании, Windows Server 2016, вышедшая через 3 года после предыдущего релиза Windows Server 2012 R2, разработана с учетом задач цифров
28.09.2016 5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server

в 5nine Software, продукт расширяет стандартные возможности управления и мониторинга базовой версии Windows Server, что повышает отказоустойчивость инфраструктуры нового Hyper-V и снижает общие
20.07.2016 Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016

оративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о том, что новый Veeam Availability Suite 9.5, который будет выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft компания обеспечит безопасность и упрощенную интеграцию решений Microso
23.05.2016 «Kaspersky Security для Windows Server» обеспечит защиту от программ-шифровальщиков

«Лаборатория Касперского» выпустила новое приложение «Kaspersky Security для Windows Server». В продукт включена технология защиты общих папок от программ-шифровальщиков, которая блокирует зараженному компьютеру доступ к сетевым ресурсам. Таким образом дополнительно пов
08.12.2015 Microsoft представила обновления технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016

Корпорация Microsoft выпустила четвертую редакцию предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016. Обновление позволит разработчикам использовать новые возможности Nano Server, а также контейнеров Windows Server и Hyper-V, сообщили CNews в Mic
17.09.2015 35% компаний готовы перейти на последние версии Windows Server или в «облако» Microsoft

Как показало исследование аналитического центра TAdsviser, 35% коммерческих компаний подтвердили готовность перейти с Windows Server 2003 или 2003 R2 на более современное ПО в течение года или через год (поддержка этих продуктов закончилась в июле 2015 г.). Об этом CNews сообщили в корпорации Microsoft. Больши
17.09.2015 88% компаний в России используют Windows Server

Отказ от устаревших ОСБолее трети корпоративных клиентов (35,6%) готовы мигрировать с операционных систем Microsoft Windows Server 2003 и Windows Server 2003 R2 в течение года на более современное программное обеспечение. О готовности приступить к таким проектам через год заявили 17% респондентов. Бол
25.08.2015 Microsoft выпустила обновления предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016

Корпорация Microsoft объявила о выходе третьей редакции предварительных технических версий Windows Server 2016 и System Center 2016, в которых был реализован передовой функционал для разработчиков и ИТ-специалистов. Как сообщили CNews в Microsoft, предварительная версия Windows Se
09.04.2015 Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server

Microsoft представила Nano Server — новую компактную версию операционной системы Windows Server 2016, оптимизированную для облаков и контейнеров Windows Server и Hyper
01.04.2015 HP поможет российским компаниям перейти с Windows Server 2003 на Windows Server 2012 R2

граммы, в рамках которой будет содействовать заказчикам в России в переходе на операционную систему Windows Server 2012 R2 с устаревшей платформы Windows Server 2003. Чтобы сократить рис
27.03.2015 Российский бизнес недооценивает проблемы миграции с Windows Server 2003

Сегодня, по данным корпорации Microsoft, в мире используется более 10 млн лицензионных копий Windows Server 2003 (сокращенно WS2003). Как известно, с 14 июля 2015 г. поддержка системы прекращается. Исключение составят контракты на продление поддержки WS2003, которые оцениваются в десят
03.03.2015 Microsoft создает «наносервер»

Новая версия Microsoft Windows Server, выход которой состоится в 2016 г., будет включать элемент под названием Nano

17.11.2014 Серверы ждут рывка: от 2003 к 2023

Windows Server 2003 была выпущена 14 апреля 2003 г. и снискала популярность у ИТ-подразделений всех сегментов бизнеса. В России первые внедрения Windows Server 2003 пришлись на 2003–2004 гг. Например, в ноябре 2004 г. управляющая компания «Ренова» внедрила комплексное решение на базе Windows Server 2003 и серверных продуктов Micr
20.12.2013 Коммутаторы для ЦОД серии CloudEngine от Huawei прошли сертификацию Microsoft Windows Server 2012 R2

Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, сообщила о прохождении коммутаторами центра обработки данных серии CloudEngine (CE) сертификации Microsoft Windows Server 2012 R2, с открытой программируемой системой Huawei (Open Programmability System/OPS), продемонстрировав успешное взаимодействие с Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine
25.10.2013 Citrix выпустил XenDesktop 7.1 с поддержкой Windows Server 2012 R2 и Windows 8.1

Компания Citrix выпустила платформу Citrix XenDesktop 7.1 — решение для виртуализации настольных ПК предприятия. Citrix дает клиентам возможность воспользоваться новейшими функциями ОС Windows Server, а также System Center и Hyper-V, позволяющими предоставить «Windows как услугу», сообщили CNews в компании. Платформа XenDesktop на базе архитектуры Simplified FlexCast Manageme
08.10.2013 Совокупная стоимость владения Red Hat Linux оказалась на треть ниже, чем у Windows Server

адения Red Hat Enterprise Linux в расчете на одного пользователя в год на 34% ниже, чем у Microsoft Windows Server. Такая цифра содержится в результатах исследования, проведенного по заказу ком
28.05.2013 Dell обеспечит поддержку Hyper-V и Windows Server 2012 для OpenStack

Компания Dell объявила о том, что будет поддерживать Microsoft Windows Server Hyper-V в качестве одного из возможных гипервизоров в своей облачной платформе

Публикаций - 850, упоминаний - 1002

Microsoft Windows Server и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 615
Intel Corporation 12811 79
IBM - International Business Machines Corp 9699 63
Broadcom - VMware 2610 61
Oracle Corporation 7074 56
Softline - Софтлайн 3743 49
HP Inc. 5883 45
AMD - Advanced Micro Devices 4641 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 38
Dell EMC 5180 36
Red Hat 1378 34
Citrix Systems 868 32
9594 27
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 26
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 25
Apple Inc 13154 25
HP - Hewlett-Packard 3662 24
Google LLC 12688 23
SAP SE 5601 23
ESET - ESET Software 1161 23
Cisco Systems 5372 21
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
Fujitsu 2105 17
Ростелеком 10948 16
SAS Institute 1082 16
OpenText - Micro Focus - Novell 880 15
Крок - Croc 1964 15
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 13
Lenovo Group 2446 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 11
Nvidia Corp 4002 10
X Corp - Twitter 2938 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Почта России ПАО 2370 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
EPIC Telecom Invest 212 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Родник 91 3
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 3
Альфа-Банк 1979 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Boeing 1031 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Транснефть 335 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
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КонсультантПлюс 161 2
Intel Capital 148 2
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OIN - Open Invention Network 24 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ГосИнформСистемы 160 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 503
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 450
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 260
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 191
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 185
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 144
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 122
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 119
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 118
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 110
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 105
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 99
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 95
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 94
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 88
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 87
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 85
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 84
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 80
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 68
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 67
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 66
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 59
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 55
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 49
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 46
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 45
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 44
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 42
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 41
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 37
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 36
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 35
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 34
Microsoft Windows 16882 528
Linux OS 11533 195
Microsoft Windows Server 2008 483 160
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 155
Microsoft Windows Server 2003 571 129
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 118
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 111
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 86
Microsoft Windows 7 2007 86
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 82
Microsoft Azure 1526 81
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 71
Microsoft Windows XP 2431 69
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 65
Microsoft Windows 10 1938 62
Microsoft Office 4170 60
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 59
Microsoft Windows Server 2012 203 51
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 44
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 42
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 40
Intel x86 - архитектура процессора 2151 39
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 36
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 35
Microsoft Windows 2000 8678 34
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 34
Microsoft Visual Studio 429 33
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 33
Microsoft Office 365 1042 31
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 31
Microsoft Windows 11 827 30
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 30
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 29
Microsoft Windows Server 2016 56 28
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 27
Google Android 15243 26
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 26
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 25
Apple iOS 8583 25
Intel Itanium 649 24
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 18
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 9
Прянишников Николай 316 8
Медведев Дмитрий 1665 7
Путин Владимир 3454 7
Смирнов Алексей 269 6
Мамыкин Владимир 44 6
Зайцев Михаил 345 5
Косиченко Алексей 12 5
Маланин Василий 14 5
Белоусов Сергей 254 5
Дергунова Ольга 120 4
Татаринов Кирилл 43 4
Егорихин Павел 8 4
Muglia Bob - Магли Боб 18 4
Veghte Bill - Вегте Билл 17 4
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 3
Массух Илья 239 3
Салов Антон 38 3
Никитин Максим 27 3
Клявин Владимир 52 3
Мартынов Дмитрий 37 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Ложечкин Александр 34 3
Демидов Михаил 134 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 3
Тарасов Сергей 47 3
Романцов Роман 6 3
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 3
Тульский Родион 4 3
Whitehouse Lauren - Уайтхаус Лорен 6 3
Щеголев Игорь 699 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Никифоров Николай 1138 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Березин Максим 144 2
Кузнецов Сергей 163 2
Нащекин Алексей 118 2
Захаренко Максим 57 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 328
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Европа 24964 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Франция - Французская Республика 8177 18
Япония 13807 13
Украина 7928 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
США - Вашингтон - Редмонд 238 10
Испания - Королевство 3840 9
Нидерланды 3746 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Европа Восточная 3138 9
Индия - Bharat 5869 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Канада 5081 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 6
США - Вашингтон - Сиэтл 407 6
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Польша - Республика 2031 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Грузия 1332 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Дания - Королевство 1337 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Узбекистан - Республика 2005 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 133
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 112
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 92
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 91
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 60
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 38
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 36
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 28
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 27
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 24
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 20
Английский язык 7030 19
Аренда 2687 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 18
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 18
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 13
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 11
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 10
BleepingComputer - Издание 458 15
ZDnet 663 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
Reddit 398 8
The Register - The Register Hardware 1784 8
Neowin 217 6
Ars Technica 450 5
Silicon.com 364 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
AP - Associated Press 2007 4
VNUNet.com 214 4
Bloomberg 1627 4
InformationWeek 241 3
NewsFactor 127 3
The Verge - Издание 619 3
Tom’s Hardware 600 2
N+1 - Издание 188 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Windows Central 36 2
Microsoft TechNet 8 2
National Geographic 95 2
Мобильные системы 118 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
Silicon 494 2
Computer Weekly 376 2
РС Рro 91 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
IDG - International Data Group 117 1
Inquirer 463 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Phoronix 59 1
EE Times 160 1
IDC - International Data Corporation 4975 41
Gartner - Гартнер 3658 27
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Forrester Research 834 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner - Burton Group 17 2
Fortune Business Insights 32 2
ABI Research 236 2
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Microsoft Research 144 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Synergy Research Group 48 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
SPEC Power benchmark 2 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Net Applications 127 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
ESG Research 3 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Fortune Global 500 295 1
РАН - Российская академия наук 2122 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
Микроинформ 36 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
British Library - Британская библиотека 30 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 23
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 4
CNews AWARDS - награда 571 3
Microsoft Build - конференция 39 2
iF Design Awards 26 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Microsoft IT Conference: Облако в России 2 2
Gartner Symposium ITxpo 27 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Defcon 45 1
Microsoft Ignite 44 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
SAP Sapphire Now 8 1
Docflow 148 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Docsvision Day 8 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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