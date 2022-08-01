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«Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию

Microsoft не продлила контракт на предоставление своих лицензий с «Яндекс.Облаком». С этой же проблемой столкнулась и облачная платформа VK. Так, с 31 августа 2022 г. лицензирование сервисов на базе продуктов Microsoft этими компаниями будет приостановлено. В «Яндексе» предложили переходить на альтернативные решения или приобретать лицензии Microsoft самостоятельно.

Microsoft не продлил контракт

Американская корпорация Microsoft, которая приостановила свою деятельность на территории России в марте 2022 г., в одностороннем порядке не продлила договор на предоставление своих лицензий «Яндекс.Облаком». В этой связи после 31 августа 2022 г. лицензирование сервисов на базе продуктов Microsoft будет приостановлено. Об этом компания «Яндекс.Облако» сообщила у себя на сайте.

«Мы продолжаем искать варианты возобновления сотрудничества с Microsoft, но пока не можем гарантировать, что наш контракт будет продлен», — сообщают в «Яндекс.Облаке».

«Начиная с 1 сентября 2022, мы будем вынуждены ограничить предоставление лицензий Microsoft. — Предупреждает «Яндекс.Облако» своих пользователей. — Ответственность за дальнейшее лицензирование используемых сервисов перейдёт на клиентов, как на конечных пользователей продуктов Microsoft».

Как рассказали CNews представители облачной платформы, ситуация затрагивает около 15% клиентов «Яндекс.Облака»

Чего лишатся россияне

С 15 августа 2022 г. создание новых сервисов на базе Microsoft в «Яндекс.Облаке» станет невозможным. «Текущие сервисы продолжат свою работу, но новые кластеры управляемого SQL Server и виртуальные машины на базе Windows Server развернуть не получится», — уточняют в компании.

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Пользователи «Яндекс.Облака» лишаться лицензий Microsoft с 1 сентября 2022 года

С 31 августа 2022 г. «Яндекс.Облако» будет вынуждена выключить KMS-серверы, которые отвечают за лицензирование сервисов SQL Server, Windows Server и RDS. «Также нам придется остановить кластеры сервиса Managed Service for SQL Server».

Помимо этого, пострадают сервисы «Лаборатории Касперского» и Loginom. Вендоры сообщили, что работают над версиями этих продуктов на базе Linux.

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Сообщение на официальной странице «Яндекс.Облака»

Что делать

«У пользователей YandexCloud сохранится возможность использовать продукты Microsoft при условии их самостоятельного лицензирования, — рассказали CNews представители «Яндекс.Облака». — При необходимости мы готовы помочь с выбором альтернативных решения для их замены».

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Центры обработки данных

«Яндекс.Облако» предлагает использовать свои собственные лицензии Microsoft по модели Bring Your Own License (использование своих уже имеющихся лицензий). Тем, кому эта модель не подходит, предлагается до 31 августа 2022 г. рассмотреть альтернативные решения «Яндекс.Облака» для замещения нелицензионных сервисов Microsoft вместе с аккаунт-менеджером пользователя.

Отключают не только «Яндекс»

Помимо «Яндекса» Microsoft не продлила контракт и с VK Cloud Solutions. Так, 29 июля 2022 г. компания направила своим клиентам об этом письмо. В нем говорится, что с 31 августа истекает срок действия лицензионного Microsoft с VK и потому продукты американской корпорации «перейдут в режим нелицензированных». Об этом говорится в официальном сообществе компании в Telegram.

И VK и «Яндекс.Облако» подписывали с Microsoft SPLA контракт (Services Provider License Agreement) — лицензионное соглашение, которое позволяет поставщикам услуг и независимым разработчикам ПО лицензировать продукты Microsoft и предоставлять их своим клиентам в качестве услуг.

CNews ожидает ответа от МТС и «Селектела» — продлила ли Microsoft контракты с ними. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Кристина Холупова

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