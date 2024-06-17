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Microsoft SQL Server MS SQL

Microsoft SQL Server - MS SQL


17.06.2024 Бизнес всего мира базируется на SQL-серверах, которые не обновляются десятилетиями. Это колоссальная «дыра» в безопасности

Застрять в прошлом Приблизительно 20% всех существующих в мире SQL-серверов под управлением Microsoft SQL Server морально устарели, пишет The Register. Их владельцы давно забыли о необх
24.05.2024 Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД

. Судя по техническому заданию, системы «Шереметьево» работают на ОС Windows, Windows Server и СУБД MS SQL Server. В реестре отечественного ПО находятся такие ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС»,
26.04.2024 ГК Softline обеспечила «Вектор-Бест» инцидентной технической поддержкой

уточно оказывать помощь «Вектор-Бест», решая как критические кейсы, так и незначительные проблемы с Microsoft SQL Server. «‎Вектор-Бест» занимается разработкой, производством и внедрением техно
13.02.2024 Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

3.Group. Одно из направлений работы компании — услуги по миграции баз данных (БД) с зарубежных СУБД Microsoft SQL Server и Oracle Database на отечественную СУБД Postgres Pro российской компании
13.12.2023 «Диасофт» выпустил сервис по переводу кастомного кода ИТ-системы c MS SQL на Digital Q.DataBase

да в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее – продукты линейки Diasoft FA#), с СУБД MS SQL на Digital Q.DataBase. Сервис уже опробован в реальных проектах и показал свою эффективность. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт». Digital Q.DataBase – импортонезавис
27.09.2023 Softline помогла международному аэропорту Хабаровск повысить производительность бизнес-систем

ний и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, провела обследование Microsoft SQL Server для международного аэропорта Хабаровск на соответствие лучшим мировым пр
19.09.2023 Серверы Microsoft SQL заражают ПК трояном-шифровальщиком FreeWorld

ака, однако, начинается с брутфорса (автоматического подбора слабых пар логинов и паролей) серверов MS SQL. Затем производится нумерация базы данных SQL и запускается параметр конфигурации серв
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД

тчиками тесты показывают значительное превосходство отечественного решения над PostgreSQL, Oracle и Microsoft SQL Server в производительности. В апреле 2023 г. вышла облачная версия системы упр
31.07.2023 EFSOL реализовала проект перехода с MS SQL на Postgres Pro для компании Flamcogroup

лее стабильная и производительная. По итогу данного проекта клиент смог отказаться от использования Microsoft SQL Server и не зависеть от внешних условий вендора в своей работе. Клиент получил

31.01.2023 Как банкам всего за год перейти на импортонезависимую СУБД

транных СУБД: основные системы банков, такие как АБС и процессинг, работают либо на Oracle, либо на Microsoft SQL Server. То есть для того, чтобы перейти на использование отечественных СУБД, не
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL

чения договора. «Объектно-реляционную систему управления базами данных (ОРСУБД, ORDBMS) предполагается использовать для перевода существующих баз данных, находящихся под управлением СУБД PostgreSQL и MS SQL, на программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», — заявлено в ТЗ тендера в разделе «Назначение ПО, цели закупки». «Дом.РФ» меняет СУБД MS SQ
01.08.2022 «Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию

.Облаке» станет невозможным. «Текущие сервисы продолжат свою работу, но новые кластеры управляемого SQL Server и виртуальные машины на базе Windows Server развернуть не получится», — уточняют в
17.06.2022 «Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД

выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» переводит свою систему электронного документооборота с СУБД Microsoft SQL Server на Postgres Pro российской компании Postgres Professional. На эти цели п
28.02.2022 Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО

ты Cobalt Strike, используемые для удаленного наблюдения за сетью или выполнения дальнейших команд. MS SQL Server — популярная система управления базами данных, на основе которой работают много
03.12.2021 «Корус консалтинг» модернизировала систему аналитической отчетности BNS Group

ГК «Корус консалтинг» создала для BNS Group новое хранилище данных на базе MS SQL Server и витрину данных на основе MS Analysis Services. Новые инструменты ускорили про
02.11.2021 Navicon разработал систему бизнес-аналитики для Maxxium

интегратор и разработчик Navicon разработал для Maxxium Russia новую аналитическую систему на базе Microsoft SQL Server. С помощью нее сотрудники компании могут ежедневно отслеживать финансовы
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake

возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкость, которую компании ожидают

22.12.2020 DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке

06.05.2020 Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс»

Softline внедрил аналитическую систему на платформе Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI в одном из крупнейших в Сибири продавцов косметики

06.04.2020 Maxpatrol SIEM научился выявлять атаки на MS SQL Server

ol SIEM поможет пользователям выявить подозрительную активность в системах управления базами данных Microsoft SQL Server. В состав пакета вошли правила, которые позволяют обнаружить атаку на ра
22.08.2019 Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности

и» на базе аналитических технологий глобального вендора Microsoft. Внедрение в «Медси» ИТ-продуктов Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI позволило наладить сбор и хранение информации из ра
01.03.2018 Компания «Русское море» взяла дистрибьюторов под полный контроль

итики Navicon FMCG Trade Data Consolidation (TDC). Облачное решение на платформах Microsoft Azure и Microsoft SQL Server полностью автоматизирует процессы сбора, очистки и систематизации данных
27.09.2017 DataCore Software представила DataCore MaxParallel для оптимизации баз данных

с базой данных. Оно за одну ночь изменило наш бизнес».Несколько партнеров Microsoft, имеющих статус Microsoft SQL Server Partner, также смогли протестировать новое программное обеспечение до ег
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL

ае заказчику потребуются собственные лицензии Oracle. Что же касается остальных баз, то лицензии на Microsoft SQL Server клиентам предоставит компания, а PostgreSQL и MySQL являются свободно ра
20.07.2017 «Корус Консалтинг» развивает систему бизнес-анализа Pernod Ricard Rouss

ального алкоголя Pernod Ricard — компании Pernod Ricard Rouss. Новое решение построено на платформе Microsoft SQL Server.Компания Pernod Ricard Rouss занимается дистрибуцией брендов из стратеги
26.05.2017 Россияне придумали, как обезопаситься от СУБД Oracle, MS SQL и Tibero без импортозамещения

Безопасность данных без замещения СУБД Российская компания «Аладдин Р. Д.», специализирующаяся на информационной безопасности, разработала решение по защите баз данных, работающих под СУБД Oracle, MS SQL, Tibero (корейский аналог Oracle) и PostgreSQL. «Мы создали технологию изоляции данных, которые обрабатывают эти СУБД, от самих СУБД, — говорит гендиректор компании-разработчика Сергей Г
17.10.2016 В «Ингосстрахе» провели анализ работы Microsoft SQL Server

рживаясь рекомендаций, ИТ-департамент оптимизировал использование различных способов лицензирования Microsoft SQL Server и перевел часть серверов на модель лицензирования «по ядрам» для получен
04.10.2016 ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise

Компания ActiveCloud добавила в портфель облачных решений платформу по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise. Использование сервисов на ее основе позволит заказчикам опла
02.08.2016 DataLine запускает CloudBase – сервис по управлению базами данных в облаке

пустила на российском рынке новый продукт CloudBase – облачный сервис по управлению данными на базе Microsoft SQL Server. В виртуальной инфраструктуре заказчика на базе облачных решений DataLin
02.06.2016 Microsoft представила платформу SQL Server 2016

1 июня состоялся официальный релиз новой платформы по управлению данными Microsoft SQL Server 2016, которая отличается повышенными показателями производительности, бе
27.05.2016 Поддержка SQL Server 2005 прекращена. Российский бизнес готов мигрировать

мпаний – таковы результаты недавнего исследования TelecomDaily. 29% опрошенных планируют миграцию с Microsoft SQL Server 2005 уже в ближайший год. Еще 34% перейдут на более современное ПО в теч
22.03.2016 LCPSoft обновила линейку продуктов для восстановления паролей к базам данных JRecoverer

радужных таблиц эти инструменты находят потерянные пароли к БД Oracle Database, MySQL, PostgreSQL и Microsoft SQL Server, сообщили CNews в LCPSoft. Также компания впервые объявила о начале прод
21.03.2016 Microsoft раскрыла подробности о своем SQL Server для Linux

оненты  В 2017 г. Microsoft планирует выпустить базовые компоненты системы управления базами данных SQL Server для Linux, в число которых войдут компоненты для обработки транзакций и организаци
14.03.2016 Microsoft анонсировала SQL Server 2016

Корпорация Microsoft объявила о запуске новой платформы управления данными Microsoft SQL Server 2016. Решение по хранению, защите, обработке и анализу данных включает и
14.03.2016 Microsoft бесплатно раздает SQL Server в обмен на Oracle

Бесплатный SQL Server  Корпорация Microsoft предложила клиентам Oracle бесплатные лицензии на SQL Ser
09.03.2016 Microsoft готовит к релизу SQL Server для Linux

Linux-версия SQL Server Microsoft выпустит SQL Server для Linux. Такой анонс в блоге корпорации сде
29.02.2016 Промсвязьбанк создал один из крупнейших OLAP-кубов в мире

ание системы оперативной аналитической обработки данных OLAP (Online Analytical Processing) на базе Microsoft SQL Server, которая не только соответствует жестким техническим требованиям, но и и
24.12.2015 Сертификация решений на базе SQL Server 2014 стала бесплатной

Сертификация решений на базе Microsoft SQL Server 2014 стала бесплатной. Первыми ее получили решения для управления програ
03.08.2015 Superjob изучил зарплаты программистов MS SQL в России

job в июле 2015 г. изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист MS SQL» в 15 городах России. Об этом CNews сообщили в Superjob. В должностные обязанности про
07.07.2015 Система Avanpost IDM обзавелась поддержкой Microsoft SQL

t IDM 4.3. Как сообщили CNews в «Аванпост», наиболее значимой доработкой версии 4.3 стала поддержка Microsoft SQL Server. Таким образом, в качестве СУБД при развертывании решения теперь может и

Публикаций - 1649, упоминаний - 2624

Microsoft SQL Server и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24490 847
Oracle Corporation 6645 478
8072 155
IBM - International Business Machines Corp 9415 130
SAP SE 5235 115
Broadcom - VMware 2335 91
Softline - Софтлайн 2688 67
Intel Corporation 12113 65
Dell EMC 5016 64
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 817 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1738 53
HP Inc. 5667 47
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 357 46
Cisco Systems 5086 38
Teradata 210 37
Google LLC 11677 36
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 777 32
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Red Hat 1296 31
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АйТи 1358 28
Diasoft - Диасофт 829 27
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1688 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8662 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4786 25
Ростелеком 9549 25
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1002 25
Quorum - Кворум - 126 24
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Embarcadero 66 21
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Yandex - Яндекс 7107 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1621 20
Amazon Inc - Amazon.com 2968 20
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Газпром ПАО 1332 13
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Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 197 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 788 10
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Альфа-Банк 1739 10
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Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 563 10
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Лента - Сеть розничной торговли 2037 10
Россети Ленэнерго 1700 9
Superjob - Суперджоб 453 9
ВТБ - ВТБ24 664 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 647 9
Газпром нефть 605 8
Связной ГК 1366 8
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1498 61
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Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 21 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 523 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 113 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 200 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 38 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2377 59
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 20
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 9
CNews AWARDS - награда 482 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1979 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1057 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 306 6
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
Docflow 146 4
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1205 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 41 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Infosecurity - выставка 63 2
VMworld 29 2
День молодёжи - 27 июня 863 2
Microsoft Ignite 41 2
Microsoft IT Conference: Облако в России 2 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 2
Firebird Conf 5 2
CeBIT 611 2
Diasoft Special Conf 5 1
Yandex Scale 2 1
Microsoft WebsiteSpark 3 1
CNews FORUM Кейсы 221 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
VeeamON Forum 10 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Электронное государство XXI века 32 1
Microsoft Build - конференция 37 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
ИнфоКом 99 1
Связь-Экспокомм 113 1
itSMF - IT Service Management Forum 32 1
Docsvision Day 8 1
Международный женский день - 8 марта 323 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Orion Digital Day Orion Digital Day

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ELMA DAY ELMA DAY

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MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

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