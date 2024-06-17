Microsoft SQL Server - MS SQL

Бизнес всего мира базируется на SQL-серверах, которые не обновляются десятилетиями. Это колоссальная «дыра» в безопасности Застрять в прошлом Приблизительно 20% всех существующих в мире SQL-серверов под управлением Microsoft SQL Server морально устарели, пишет The Register. Их владельцы давно забыли о необх

Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД . Судя по техническому заданию, системы «Шереметьево» работают на ОС Windows, Windows Server и СУБД MS SQL Server. В реестре отечественного ПО находятся такие ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС»,

ГК Softline обеспечила «Вектор-Бест» инцидентной технической поддержкой уточно оказывать помощь «Вектор-Бест», решая как критические кейсы, так и незначительные проблемы с Microsoft SQL Server. «‎Вектор-Бест» занимается разработкой, производством и внедрением техно

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro 3.Group. Одно из направлений работы компании — услуги по миграции баз данных (БД) с зарубежных СУБД Microsoft SQL Server и Oracle Database на отечественную СУБД Postgres Pro российской компании

«Диасофт» выпустил сервис по переводу кастомного кода ИТ-системы c MS SQL на Digital Q.DataBase да в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее – продукты линейки Diasoft FA#), с СУБД MS SQL на Digital Q.DataBase. Сервис уже опробован в реальных проектах и показал свою эффективность. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт». Digital Q.DataBase – импортонезавис

Softline помогла международному аэропорту Хабаровск повысить производительность бизнес-систем ний и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, провела обследование Microsoft SQL Server для международного аэропорта Хабаровск на соответствие лучшим мировым пр

Серверы Microsoft SQL заражают ПК трояном-шифровальщиком FreeWorld ака, однако, начинается с брутфорса (автоматического подбора слабых пар логинов и паролей) серверов MS SQL. Затем производится нумерация базы данных SQL и запускается параметр конфигурации серв

Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД тчиками тесты показывают значительное превосходство отечественного решения над PostgreSQL, Oracle и Microsoft SQL Server в производительности. В апреле 2023 г. вышла облачная версия системы упр

EFSOL реализовала проект перехода с MS SQL на Postgres Pro для компании Flamcogroup лее стабильная и производительная. По итогу данного проекта клиент смог отказаться от использования Microsoft SQL Server и не зависеть от внешних условий вендора в своей работе. Клиент получил

Как банкам всего за год перейти на импортонезависимую СУБД транных СУБД: основные системы банков, такие как АБС и процессинг, работают либо на Oracle, либо на Microsoft SQL Server. То есть для того, чтобы перейти на использование отечественных СУБД, не

Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL чения договора. «Объектно-реляционную систему управления базами данных (ОРСУБД, ORDBMS) предполагается использовать для перевода существующих баз данных, находящихся под управлением СУБД PostgreSQL и MS SQL, на программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», — заявлено в ТЗ тендера в разделе «Назначение ПО, цели закупки». «Дом.РФ» меняет СУБД MS SQ

«Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию .Облаке» станет невозможным. «Текущие сервисы продолжат свою работу, но новые кластеры управляемого SQL Server и виртуальные машины на базе Windows Server развернуть не получится», — уточняют в

«Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» переводит свою систему электронного документооборота с СУБД Microsoft SQL Server на Postgres Pro российской компании Postgres Professional. На эти цели п

Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО ты Cobalt Strike, используемые для удаленного наблюдения за сетью или выполнения дальнейших команд. MS SQL Server — популярная система управления базами данных, на основе которой работают много

«Корус консалтинг» модернизировала систему аналитической отчетности BNS Group ГК «Корус консалтинг» создала для BNS Group новое хранилище данных на базе MS SQL Server и витрину данных на основе MS Analysis Services. Новые инструменты ускорили про

Navicon разработал систему бизнес-аналитики для Maxxium интегратор и разработчик Navicon разработал для Maxxium Russia новую аналитическую систему на базе Microsoft SQL Server. С помощью нее сотрудники компании могут ежедневно отслеживать финансовы

HPE расширяет возможности HPE GreenLake возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкость, которую компании ожидают

Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс» Softline внедрил аналитическую систему на платформе Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI в одном из крупнейших в Сибири продавцов косметики

Maxpatrol SIEM научился выявлять атаки на MS SQL Server ol SIEM поможет пользователям выявить подозрительную активность в системах управления базами данных Microsoft SQL Server. В состав пакета вошли правила, которые позволяют обнаружить атаку на ра

Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности и» на базе аналитических технологий глобального вендора Microsoft. Внедрение в «Медси» ИТ-продуктов Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI позволило наладить сбор и хранение информации из ра

Компания «Русское море» взяла дистрибьюторов под полный контроль итики Navicon FMCG Trade Data Consolidation (TDC). Облачное решение на платформах Microsoft Azure и Microsoft SQL Server полностью автоматизирует процессы сбора, очистки и систематизации данных

DataCore Software представила DataCore MaxParallel для оптимизации баз данных с базой данных. Оно за одну ночь изменило наш бизнес».Несколько партнеров Microsoft, имеющих статус Microsoft SQL Server Partner, также смогли протестировать новое программное обеспечение до ег

«Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL ае заказчику потребуются собственные лицензии Oracle. Что же касается остальных баз, то лицензии на Microsoft SQL Server клиентам предоставит компания, а PostgreSQL и MySQL являются свободно ра

«Корус Консалтинг» развивает систему бизнес-анализа Pernod Ricard Rouss ального алкоголя Pernod Ricard — компании Pernod Ricard Rouss. Новое решение построено на платформе Microsoft SQL Server.Компания Pernod Ricard Rouss занимается дистрибуцией брендов из стратеги

Россияне придумали, как обезопаситься от СУБД Oracle, MS SQL и Tibero без импортозамещения Безопасность данных без замещения СУБД Российская компания «Аладдин Р. Д.», специализирующаяся на информационной безопасности, разработала решение по защите баз данных, работающих под СУБД Oracle, MS SQL, Tibero (корейский аналог Oracle) и PostgreSQL. «Мы создали технологию изоляции данных, которые обрабатывают эти СУБД, от самих СУБД, — говорит гендиректор компании-разработчика Сергей Г

В «Ингосстрахе» провели анализ работы Microsoft SQL Server рживаясь рекомендаций, ИТ-департамент оптимизировал использование различных способов лицензирования Microsoft SQL Server и перевел часть серверов на модель лицензирования «по ядрам» для получен

ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise Компания ActiveCloud добавила в портфель облачных решений платформу по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise. Использование сервисов на ее основе позволит заказчикам опла

DataLine запускает CloudBase – сервис по управлению базами данных в облаке пустила на российском рынке новый продукт CloudBase – облачный сервис по управлению данными на базе Microsoft SQL Server. В виртуальной инфраструктуре заказчика на базе облачных решений DataLin

Microsoft представила платформу SQL Server 2016 1 июня состоялся официальный релиз новой платформы по управлению данными Microsoft SQL Server 2016, которая отличается повышенными показателями производительности, бе

Поддержка SQL Server 2005 прекращена. Российский бизнес готов мигрировать мпаний – таковы результаты недавнего исследования TelecomDaily. 29% опрошенных планируют миграцию с Microsoft SQL Server 2005 уже в ближайший год. Еще 34% перейдут на более современное ПО в теч

LCPSoft обновила линейку продуктов для восстановления паролей к базам данных JRecoverer радужных таблиц эти инструменты находят потерянные пароли к БД Oracle Database, MySQL, PostgreSQL и Microsoft SQL Server, сообщили CNews в LCPSoft. Также компания впервые объявила о начале прод

Microsoft раскрыла подробности о своем SQL Server для Linux оненты В 2017 г. Microsoft планирует выпустить базовые компоненты системы управления базами данных SQL Server для Linux, в число которых войдут компоненты для обработки транзакций и организаци

Microsoft анонсировала SQL Server 2016 Корпорация Microsoft объявила о запуске новой платформы управления данными Microsoft SQL Server 2016. Решение по хранению, защите, обработке и анализу данных включает и

Microsoft бесплатно раздает SQL Server в обмен на Oracle Бесплатный SQL Server Корпорация Microsoft предложила клиентам Oracle бесплатные лицензии на SQL Ser

Microsoft готовит к релизу SQL Server для Linux Linux-версия SQL Server Microsoft выпустит SQL Server для Linux. Такой анонс в блоге корпорации сде

Промсвязьбанк создал один из крупнейших OLAP-кубов в мире ание системы оперативной аналитической обработки данных OLAP (Online Analytical Processing) на базе Microsoft SQL Server, которая не только соответствует жестким техническим требованиям, но и и

Сертификация решений на базе SQL Server 2014 стала бесплатной Сертификация решений на базе Microsoft SQL Server 2014 стала бесплатной. Первыми ее получили решения для управления програ

Superjob изучил зарплаты программистов MS SQL в России job в июле 2015 г. изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист MS SQL» в 15 городах России. Об этом CNews сообщили в Superjob. В должностные обязанности про