HPE расширяет возможности HPE GreenLake

Hewlett Packard Enterprise объявила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкость, которую компании ожидают от масштабируемой и упрощенной облачной архитектуры, в локальной среде. Заказчики смогут объединять виртуализированные рабочие нагрузки Windows и Linux для достижения большей эффективности и управлять производственными нагрузками в привычной гибридной среде. Данное обновление дополняет обширный портфель решений HPE для гиперконвергентной инфраструктуры, включающий в себя HPE SimpliVity и HPE Nimble Storage dHCI, которые теперь доступны посредством HPE GreenLake.

По мере осуществления цифровой трансформации предприятия нуждаются во все большем контроле над своими данными наряду с современной локальной и периферийной инфраструктурой. Сегодня 70% критически важных производственных приложений и данных остаются за пределами публичного облака, в безопасной локально расположенной среде и на границе сети, где генерируется все больше данных.

В сочетании с Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server HPE GreenLake позволяет бизнесу трансформировать свои локальные и периферийные рабочие нагрузки, предоставляя заказчикам облачную модель потребления и модель для управления приложениями и рабочими нагрузками вблизи точек генерации данных.

«Мир становится гибридным, и именно поэтому мы очень рады расширению нашего с сотрудничества с Microsoft. Особенно на фоне значительного роста в сегменте гиперконвергентной инфраструктуры, – комментирует Кит Уайт (Keith White), генеральный директор подразделения HPE GreenLake Cloud Services. – Благодаря сочетанию Microsoft Azure Stack HCI с такими решениями, как HPE GreenLake, работа заказчиков становится более унифицированной и автоматизированной. Данное решение позволяет им определять собственное верное сочетание гибридного облака и методов размещения рабочих нагрузок, получая при этом гибкость и сохраняя контроль. Мы продолжаем развивать наше сотрудничество с Microsoft и разрабатывать комплексные решения, помогающие заказчикам превращаться в современные организации, работающие в облаке».

Гиперконвергентная инфраструктура (HCI) – это быстро растущий сегмент, в основе которого лежит принцип использования программно-определяемой инфраструктуры для повышения гибкости, как при работе в облаке. HPE продолжает инвестировать и внедрять инновации в такие передовые HCI-решения, как HPE SimpliVity и HPE Nimble Storage dHCI. В сотрудничестве со своей экосистемой партнеров HPE предлагает ведущий на рынке портфель HCI-решений, доступных по модели «как услуга» посредством облачной платформы HPE GreenLake. Он наделяет заказчиков возможностью выбирать нужное решение для определенной рабочей нагрузки, включая универсальные и критически важные приложения, виртуализированные и контейнеризированные приложения, как в малых, так и в больших средах.

«Интеграция HPE Greenlake с Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server является новым этапом долгого и продуктивного сотрудничества Microsoft и HPE, – говорит Роанн Сонс (Roanne Sones), корпоративный вице-президент подразделения Edge + Platform в Microsoft Azure. – Благодаря нашей совместной работе заказчики получают решение для внешнего управления, предлагающее простоту и гибкость, возможность планировать бюджет в соответствии с потребностями их среды, а также преимущества, обеспечиваемые экспертизой Azure и HPE в области безопасности».

Ключевые преимущества интеграции HPE GreenLake с Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server.

Работа как в облаке. Заказчики повсюду нуждаются в гибкой облачной платформе, которая бы открывала возможности для автоматизации, самообслуживания, масштабирования мощностей по запросу и предоставляла широкий набор подходящих для этого инструментов. Azure Stack HCI, новая операционная система гиперконвергентной инфраструктуры, поставляется в качестве сервиса Azure посредством облачной платформы HPE GreenLake и позволяет ускорить модернизацию ЦОДов, повысить продуктивность удаленных офисов и реализовывать множество проектов на границе сети.

Упрощенное управление гибридными ИТ. Заказчики могут управлять своими сервисами с помощью портала Azure, как они это делают с публичными облачными сервисами Azure. Благодаря облачной платформе HPE GreenLake они могут управлять своей средой, планировать для нее бюджет и расширять ее по мере роста бизнеса.

Экономичный доступ к данным повсюду. Работая с Microsoft SQL Server, HPE GreenLake использует согласованные и проверенные конфигурации, готовые к работе с базами данных любых размеров. HPE позволяет платить только за используемые сервисы и предоставляет возможность простого самообслуживания, масштабирования и гибкость, доступную при работе в облаке, в сочетании с безопасностью, обеспечиваемой командой локальных ИТ-специалистов. Это позволяет снизить стоимость владения на 30-40% и устраняет необходимость создавать избыточный резерв ресурсов.

HPE GreenLake предоставляет заказчикам мощный фундамент для осуществления цифровой трансформации с помощью гибкой платформы «как услуга», которая может работать в локальной среде, на границе сети или в рамках колокации. Облачная платформа HPE GreenLake сочетает в себе простоту и удобство работы с облаком с возможностями управления, соответствия нормативным требованиям и прозрачностью, которые присущи гибридным ИТ. HPE GreenLake предлагает ряд облачных сервисов, ускоряющих внедрение инноваций, включая облачные сервисы для платформ без операционной системы, вычислений, управления контейнерами, защиты данных, гиперконвергентной инфраструктуры, высокопроизводительных вычислений, машинного обучения, сетевого взаимодействия, управления рисками, SAP HANA, хранения, VDI и виртуальных машин. Бизнес облачной платформы HPE GreenLake стремительно растет: общая стоимость контрактов составляет более 4,8 млрд долларов США, и HPE GreenLake продают более 900 партнеров. Сегодня HPE GreenLake пользуются более 1200 корпоративных заказчиков всех размеров в 50 странах мира во всех отраслях промышленности, включая компании, входящие в список Fortune 500, правительственные и государственные организации, а также малые и средние предприятия.

HPE GreenLake с подтвержденной системой HPE для работы с Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server доступна уже сейчас, интегрированная система станет доступна в этом году. Доступность услуги в странах различается.