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Fortune Global 500


23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake 1
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 1
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 1
26.03.2021 Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS 1
24.03.2021 Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
08.02.2021 Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн для облачной платформы Rescale на раунде C 1
24.12.2020 Центр корпоративных решений реализует комплексную стратегию роста с помощью HPE GreenLake 2
22.12.2020 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США 1
10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями 1
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
23.11.2020 HPE и Wipro предоставят сервисы «ИТ как услуга» на базе HPE GreenLake 2
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 2
16.11.2020 Смартфоны Nokia совместимы с платформой EMM SafePhone из реестра отечественного ПО 1
16.10.2020 Устранена обнаруженная экспертом Positive Technologies уязвимость в Jira 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры 1
02.07.2020 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 1
23.06.2020 «Мэйнфреймы навсегда». Почему проекты их замены часто заканчиваются неудачно 1
16.06.2020 Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками 1
13.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости 1
12.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости 3
28.04.2020 Как с VDI сократить операционные затраты на 50% 2
27.04.2020 Хакеры атакуют VIP-пользователей через «дыру» в iPhone. Уязвимы все устройства, выпущенные с 2012 года 1
14.04.2020 Navicon поможет удаленным сотрудникам адаптироваться к сложным бизнес-приложениям 1
07.04.2020 Red Hat возглавил человек, который продал ее IBM 1
02.04.2020 Check Point: количество подозрительных доменов программы Zoom резко выросло за неделю 1
31.03.2020 Годовая выручка Huawei выросла на 19,1% и достигла 858,8 млрд юаней 1
24.03.2020 Группа компаний Abbyy показала двузначный рост доходов 1
17.03.2020 Windows 10 преодолела отметку в миллиард активных устройств 1
03.03.2020 Аурига снова в топ100 мировых лидеров аутсорсинга 1
12.02.2020 Vertiv расширит возможности тестирования ИБП для заказчиков по всему миру 1
15.01.2020 SAS в России возглавил ее поклонник из IBM 1
10.01.2020 Основанная россиянами знаменитая ИТ-компания продана в США 1
25.12.2019 Какое железо выбрать для приватных облаков 1
23.10.2019 ИТ-лидеры, скажите «да» инновации и росту бизнеса! 1
23.10.2019 Язык для Fortune 500. COBOL справляет юбилей 1
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 1

Публикаций - 160, упоминаний - 168

Fortune Global 500 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 33
Google LLC 7144 15
SAP SE 3211 15
IBM 3537 12
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 10
Cisco Systems 2038 9
VMware 1829 6
Крок 1219 5
Oracle Corporation 3342 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Accenture - Аксенчер 531 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Lenovo Group 1636 4
Инфосистемы Джет 675 4
SEC Consult Services 929 4
Check Point Software Technologies 446 3
Rimini Street 38 3
Brocade Communications Systems 141 3
Nvidia Corp 2015 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Smart Way 8 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 3
Veeam Software 250 3
NortonLifeLock (Symantec) 778 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Huawei 2730 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Intel Corporation 4169 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Red Hat 665 2
Samsung Electronics 5651 2
АйТи 751 2
Citrix Systems 571 2
Alibaba Group 298 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Nokia Corporation 2434 2
Atlassian 33 2
Аурига - Auriga 19 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Bank of America - Банк Америки 101 3
Uber 257 3
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 3
Uber Technologies 258 3
ConocoPhillips 10 2
Barclays 50 2
Ингосстрах СПАО 210 2
CPPIB - CPP Investment Board 4 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Berkshire Hathaway 12 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Airbnb 62 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Pandao 21 1
Sequoia Capital 81 1
Square 38 1
Yamaha 37 1
Capital One 15 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Citigroup 114 1
Merrill Lynch 31 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
CF Industries 3 1
Dräger Medical 5 1
Метриум Групп - Metrium 1 1
CBRE Group 5 1
Веста 15 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
Visa International 1345 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
US Navy - Военно-морские силы США 36 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
OpenStack 347 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ИТ как услуга 20 3
Kubernetes 307 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
FIDO U2F - FIDO2 - стандарт двухфакторной аутентификации 9 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
Microsoft Azure 1171 13
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 8
Microsoft Windows 10 6629 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
Linux OS 4253 4
HPE GreenLake 41 4
Microsoft Office 365 769 4
Nvidia GeForce GTX 2058 3
Java - Язык программирования 1175 3
Microsoft Windows 852 3
SQL - Язык программирования 432 3
Veeam Availability Platform 15 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Brocade Fabric Vision 5 2
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 23 2
WordPress - LifterLMS 3 2
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 11 2
Cisco Webex 107 2
WordPress 169 2
VMware Horizon 55 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Huawei Ascend - Серия микропроцессоров 26 2
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 2
Microsoft AppSource 10 2
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
WordPress LMS - LearnPress 2 2
Sarafan.AI - Нативные виджеты 2 2
Sarafan.AI 3 2
Brocade SDN Controller 5 2
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 2
HPE GreenLake Cloud Services 5 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 2
Google Sheets 18 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
Тимашев Ратмир 58 3
Баронов Андрей 8 3
Галушкин Олег 168 2
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Марченко Дмитрий 28 2
Ванюлин Вячеслав 9 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Добкин Аркадий 54 2
Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 2
Корхов Андрей 3 2
White Keith - Уайт Кит 5 2
Гершкович Омри 2 2
Быстров Константин 19 2
Largent William J. - Ларджент Уильям 6 1
Jerry Murdock - Джерри Мердок 1 1
Horing Jeff - Хоринг Джефф 1 1
Белоусов Сергей 217 1
Осеевский Михаил 221 1
Родионов Михаил 40 1
Гоц Роман 24 1
Копаев Геннадий 16 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 269 1
Зайцев Михаил 145 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Малис Александр 110 1
Вермишян Геворк 61 1
Касперский Евгений 218 1
Рубин Дмитрий 39 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
Кириченко Игорь 41 1
Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 1 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 18 1
Лямин Александр 59 1
Голицын Лев 9 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
Трефилов Алексей 34 1
Холинов Андрей 18 1
Солдатенков Сергей 113 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 16
Европа 3745 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 12
Япония 2778 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Восточная Европа 1676 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Казахстан - Республика 2627 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Специальный административный район Гонконг 548 3
Израиль 719 3
Канада 1301 3
США - Бостон 98 3
Азия - Азиатский регион 1513 3
Индия - Республика 2169 3
США - Нью-Йорк 1092 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
США - Калифорния 972 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Северная Америка 1409 2
Австралия - Австралийский Союз 1122 2
Европа Западная 612 2
Италия - Милан 45 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Китай - Шанхай 244 2
Южная Корея - Сеул 129 2
Прибалтика - Балтия 592 2
США - Вашингтон 334 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Латинская Америка 723 1
Россия - Краснодар 1037 1
США - Невада 64 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
The Wall Street Journal 709 2
Hubert Burda Media 2 2
Independent Media - Индепендент Медиа 8 2
Fortune 94 2
NYT - The New York Times 507 2
Bloomberg 785 2
The Register 341 2
Tom’s Hardware 86 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
ZDnet 381 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Global Times 12 1
Yahoo Finance 18 1
Barron's 9 1
Forbes - Форбс 441 1
All Things Digital 156 1
News Corp 91 1
IDC - International Data Corporation 2713 6
Gartner 2190 5
Check Point Research 47 3
Markets&Markets Research 78 2
IAOP Global Outsourcing 100 10 2
Fortune Global 100 5 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 2
CNews Analytics 1988 1
Forrester Research 385 1
Frost & Sullivan 101 1
Counterpoint Research 29 1
RiskIQ 8 1
Orbis Research 4 1
Refinitiv 4 1
S&P 500 15 1
Forbes Global 2000 15 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 2 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
VeeamON Forum 9 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Fortinet Security Day 8 1
IT-Лидер - премия 1 1
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