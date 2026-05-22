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Индексная книга (каталог) CNews*
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Fortune Global 500

СОБЫТИЯ


22.05.2026 Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов 1
20.02.2026 Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США 1
12.02.2026 Создатели «Яндекса» купили разработчика поисковых ИИ 1
16.01.2026 Уязвимость в файерволлах Palo Alto Networks позволяет удаленно выводить их из строя 1
05.01.2026 Во всех актуальных версиях популярной СУБД MongoDB обнаружена «дыра». Срочно требуются обновления 1
10.07.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в службе каталогов FreeIPA 1
30.10.2024 «Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт 1
24.01.2024 Хакеры выставили на продажу данные 15 млн пользователей бежавшего из России Trello 1
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных 1
13.07.2022 Red Hat отправила на понижение человека, «без которого бы не было Red Hat» 1
16.03.2022 Positive Technologies выявила уязвимости в решениях для резервного копирования Veeam 1
09.02.2022 Infinidat усовершенствовала платформу Infiniguard 1
01.02.2022 Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд 1
26.01.2022 2021 стал для Veeam рекордным годом 1
23.12.2021 Добыча воды на луне и видеоэкран на небе: в Москве пройдет «Ночь технологических стартапов» 1
17.12.2021 Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами 1
17.12.2021 Lenovo представляет широкоформатные дисплеи ThinkVision для совместной работы 1
11.11.2021 Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner 1
01.11.2021 Александр Шуляк: Даже секунда простоя ведет к миллионным финансовым потерям 1
21.10.2021 Infinidat назначает топ-менеджера из индустрии хранения данных Эрика Херцога директором по маркетингу 1
26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1
13.08.2021 Amazon и Google спешно латают 10-летнюю брешь в своих DNS-платформах. Microsoft спокоен 1
11.08.2021 Lenovo объявила о рекордной прибыли во втором квартале 2021 1
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake 1
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 1
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 1
26.03.2021 Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS 1
24.03.2021 Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
08.02.2021 Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн для облачной платформы Rescale на раунде C 1
24.12.2020 Центр корпоративных решений реализует комплексную стратегию роста с помощью HPE GreenLake 1
22.12.2020 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США 1
10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями 1
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
23.11.2020 HPE и Wipro предоставят сервисы «ИТ как услуга» на базе HPE GreenLake 1

Публикаций - 295, упоминаний - 295

Fortune Global 500 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
Google LLC 12688 32
Oracle Corporation 7074 24
SAP SE 5601 22
Cisco Systems 5372 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Meta Platforms - Facebook 4621 17
Broadcom - VMware 2610 15
Dell EMC 5180 14
Intel Corporation 12811 14
SAS Institute 1082 13
Apple Inc 13154 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 11
Veeam Software 345 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 10
HP Inc. 5883 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Red Hat 1378 8
Lenovo Motorola 3566 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Citrix Systems 868 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Salesforce 498 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
X Corp - Twitter 2938 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Lenovo Group 2446 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 6
Крок - Croc 1964 6
AT&T Inc 1725 6
Yahoo! 3726 6
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 6
AOL Inc - America Online 1883 6
CA Technologies - Computer Associates 392 6
Открытые технологии 732 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
eBay Inc 1640 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Uber 357 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 4
Bank of America - Банк Америки 271 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Conoco - ConocoPhillips 22 3
Salesforce Ventures 7 3
Emergence Capital Partners 11 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Ингосстрах СПАО 478 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Ford 434 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
Barclays 122 2
Nike 195 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Merrill Lynch 454 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Демократическая политическая партия США 122 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
4CIO 20 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 58
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 36
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 29
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 19
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 18
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 18
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
Microsoft Windows 16882 20
Microsoft Azure 1526 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Microsoft Office 365 1042 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
Linux OS 11533 13
Microsoft Office 4170 13
Google Android 15243 12
Apple iOS 8583 10
Apple iPhone 6 4861 9
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 8
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 8
Oracle Java - язык программирования 3469 6
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
HPE GreenLake 58 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Veeam Universal License - VUL 14 5
Oracle PeopleSoft 426 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 4
Depositphotos - фотобанк 405 4
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 4
Apple iPad 4011 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Google Cloud Platform - GCP 383 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 3
WordPress Foundation - WordPress 255 3
Microsoft Outlook 1506 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Largent Bill - Ларджент Билл 8 4
White Keith - Уайт Кит 10 4
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 3
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 3
Макаров Станислав 118 3
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Sacks David - Сакс Дэвид 16 3
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 3
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Баронов Андрей 17 3
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
Зайцев Михаил 345 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
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Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 2
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Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 2
Шевченко Владимир 153 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 2
Cormier Paul - Пол Кормье 24 2
Добкин Аркадий 82 2
Корхов Андрей 3 2
Зубарев Максим 13 2
Семенова Ирина 43 2
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
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Быстров Константин 24 2
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Европа 24964 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
США - Калифорния 4829 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Германия - Федеративная Республика 13221 14
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Азия - Азиатский регион 5920 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Канада 5081 9
Израиль 2856 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Франция - Французская Республика 8177 7
Нидерланды 3746 7
Индия - Bharat 5869 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Европа Восточная 3138 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
США - Массачусетс - Бостон 384 5
США - Мичиган 274 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Америка - Американский регион 2206 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Испания - Королевство 3840 4
США - Флорида 786 4
США - Массачусетс 517 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 66
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 16
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 9
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Английский язык 7030 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Fortune 211 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
Forbes - Форбс 1002 8
Bloomberg 1627 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
ZDnet 663 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
NYT - The New York Times 1100 3
BleepingComputer - Издание 458 3
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Открытые системы ИД 176 3
IDG - International Data Group 117 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
News Corp - News Corporation 221 2
InformationWeek 241 2
Silicon.com 364 2
Computer Weekly 376 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Infosan 75 2
FT - Financial Times 1296 2
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Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
VentureBeat 90 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Global Times 16 1
PC Magazine - PCMag 104 1
AP - Associated Press 2007 1
Telegraph 199 1
Yahoo! Finance 122 1
ComputerWorld 144 1
NBC News 188 1
IDC - International Data Corporation 4975 29
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Fortune Global 100 142 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 11
Forbes Global 2000 50 9
Forrester Research 834 6
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Computer Economics 32 4
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 3
eMarketer 206 3
Markets&Markets Research 113 2
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
S&P 500 565 2
Forbes Cloud 100 6 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 2
Nucleus Research 13 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
RiskIQ 9 1
HFS Research 49 1
Orbis Research 4 1
Strategy Analytics 285 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Центр американского английского 4 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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