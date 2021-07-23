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Fortune Global 500
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 160, упоминаний - 168
Fortune Global 500 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|The Wall Street Journal 709 2
|Hubert Burda Media 2 2
|Independent Media - Индепендент Медиа 8 2
|Fortune 94 2
|NYT - The New York Times 507 2
|Bloomberg 785 2
|The Register 341 2
|Tom’s Hardware 86 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|ZDnet 381 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|Global Times 12 1
|Yahoo Finance 18 1
|Barron's 9 1
|Forbes - Форбс 441 1
|All Things Digital 156 1
|News Corp 91 1
|IDC - International Data Corporation 2713 6
|Gartner 2190 5
|Check Point Research 47 3
|Markets&Markets Research 78 2
|IAOP Global Outsourcing 100 10 2
|Fortune Global 100 5 2
|Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 2
|CNews Analytics 1988 1
|Forrester Research 385 1
|Frost & Sullivan 101 1
|Counterpoint Research 29 1
|RiskIQ 8 1
|Orbis Research 4 1
|Refinitiv 4 1
|S&P 500 15 1
|Forbes Global 2000 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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