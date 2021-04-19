Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона

Poly объявила о продаже своего 30-миллионного по счету IP-телефона. Вот уже больше 20 лет голосовым устройствам Poly доверяют те, кто серьезно относится к качеству звука и профессиональному уровню коммуникации.

Знаковое событие совпало с периодом стремительных изменений на рынке IP-телефонии — сейчас компании активно переходят от использования локальных телефонных сетей к облачным решениям. На это во многом повлияла глобальная пандемия, с началом которой скорость внедрения облачных сервисов кратно выросла. Poly помогает поставщикам ИТ-услуг и заказчикам адаптироваться к новым условиям работы с помощью своих решений для голосовой связи: линейки настольных IP-телефонов, USB-спикерфонов, беспроводных и конференц-телефонов, аналоговых телефонных адаптеров и аудиосистем.

Решения для голосовой связи Poly объединяют некоторые инновационные технологии в области аудио, в числе которых интеллектуальные микрофонные массивы, технологии HD Voice, Acoustic Fence и NoiseBlockAI. Недавно Poly анонсировала IP-телефон Poly Rove на основе технологии DECT — это первое и единственное на рынке устройство со встроенной защитой от микробов Microban. Решение поможет работникам «переднего фронта», взаимодействующим с людьми, чувствовать себя более уверенно.

Линейка телефонов Poly развивалась по мере того, как менялся подход к деловой коммуникации. Все началось с первого в истории конференц-телефона SoundStation от Polycom, который сейчас представлен в Национальном музее американской истории (Вашингтон, США). В рамках знаковой серии Poly CCX также был выпущен первый в своем роде мультимедийный телефон для бизнеса, который можно приобрести с трубкой или без нее. Во втором варианте предлагается использовать устройство, подключая к нему гарнитуру или спикерфон.

«Со временем технологии радикально изменились, но потребность в высококлассных телефонных системах остается неизменной, — говорит Джон Ламарк (John Lamarque), вице-президент и генеральный директор направления голосовой связи и профессиональных гарнитур Poly. — Миссия Poly состоит в том, чтобы оснащать рабочие пространства любого типа профессиональными аудиотехнологиями и высококачественными телефонами, которые удовлетворят любой запрос и помогут сосредоточиться на самом важном независимо от местонахождения».

Решения для голосовой связи Poly обеспечивают гибкость руководителей бизнеса и ИТ-департаментов компаний. Сотрудничая с более чем 60 платформами и поставщиками услуг, в том числе с RingCentral, GoTo от LogMeIn, Vonage, Nextiva, Microsoft Teams и 8x8, Poly предоставляет клиентам свободу в выборе партнера. А решения Poly для управления устройствами упрощают развертывание и позволяют дистанционно устранять проблемы через облако.

Poly — давний надежный поставщик универсальных телефонных решений для широкого круга заказчиков, среди которых компании из списка Fortune 500, а также некоммерческие организации. Сейчас, когда перед многими компаниями остро стоит задача адаптироваться к гибридному формату работы, Poly заняла лидирующую позицию благодаря своим инновационным телефонным решениям профессионального уровня.

Последние модели телефонов Poly разработаны таким образом, что управлять разговором можно из любой точки.

Офисные решения. Отдавая должное оригинальному конференц-телефону SoundStation, Poly переосмыслила конференц-залы по всему миру с помощью модели Trio C60 — конференц-телефона с интеллектуальными функциями и дополнительными микрофонами для качественного звучания в больших помещениях и открытых пространствах. Trio C60 сочетается с решениями Poly для видеоконференций и позволяет легко запускать встречи и присоединяться к ним. Телефон также оснащен сервисом Alexa for Business, благодаря чему можно подключаться к звонку бесконтактно. Еще одно решение, которое легко использовать в офисе — линейка VVX series. Она объединяет настольные IP-телефоны в стильном корпусе, совместимые практически со всеми платформами. Устройства VVX Series оснащены технологией Acoustic Fence и блокируют фоновый шум, чтобы каждый звонок был лучшим.

Гибкие решения для работы. Для тех, кто работает из дома, в дороге или возвращается к работе в офисе, подойдет линейка умных спикерфонов Poly Sync. Устройства, качество звука которых отмечено наградами, подключаются через USB и Bluetooth и поддерживают голосовое управление. Линейка Poly Sync также сертифицирована Zoom и Microsoft Teams.

Решения для рабочих мест. Для особенно важных рабочих мест Poly создала IP-телефоны Poly Rove с технологией беспроводной связи DECT. Это первое и единственное решение со встроенной защитой от микробов Microban. Poly Rove предоставляет свободу передвижения, в том числе между этажами и по территории складов, и обеспечивает уверенность при взаимодействии с людьми.

«Благодаря широкому ассортименту IP-телефонов Poly рынку доступны одни из лучших решений в области аудио, — говорит Алаа Саайед (Alaa Saayed), директор направления ИКТ компании Frost & Sullivan. — С течением времени компания значительно расширила свое портфолио: выпустила новые настольные модели, разработала уникальные функции, установила партнерские отношения с ключевыми провайдерами, а также создала надежную систему управления устройствами. С ее помощью компании могут легко устанавливать, контролировать и обновлять телефоны Poly».