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Headset head Гарнитура головная стереогарнитура комплект из наушников и микрофона

Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона

СОБЫТИЯ

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01.08.2025 Новая игровая гарнитура «Оклик» Gaming HS-L305G

трукция обеспечивает комфортную посадку. Широкое регулируемое оголовье выполнено из мягкой экокожи снаружи и дышащей ткани изнутри. RGB-подсветка скрыта за металлической решеткой. Оклик Новая игровая гарнитура «Оклик» Gaming HS-L305G Наушники оборудованы широкополосными динамиками, обрабатывающими частоты в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Импеданс составляет 2.2 Ом, чувствительность – 110 дБ. Отд
20.01.2025 Новая игровая гарнитура Bloody G565

ном диапазоне 20 Гц - 20 кГц, имеют чувствительность 105 дБ и импеданс 16 Ом. Merlion Новая игровая гарнитура Bloody G565 Другая особеность игровой гарнитуры Bloody G565 — скрытый микрофон. Чув
10.01.2025 Новая беспроводная гарнитура GR280 Sports от Bloody

рошем качестве. Частотный диапазон микрофона составляет 100 Гц - 10 кГц. Merlion Новая беспроводная гарнитура GR280 Sports от Bloody Новинка имеет три варианта подключения к устройствам. Blueto
20.12.2024 Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401 с тремя режимами подключения

В России представлена беспроводная игровая гарнитура Nitro OHR401 от компании Acer – полноразмерные наушники с мягкими, эргономичными амбушюрами. Об этом CNews сообщили представители Merlion. В новинке установлены 53-мм стереодинамики с
14.06.2024 Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech

styler. Модель укомплектована регулируемым оголовьем. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Гарнитура FH150U оснащена 40-мм динамиками, поддерживающими двухканальный стереозвук. Частотн
06.06.2024 Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech

Fstyler BH230 от A4Tech Регулируемое оголовье и мягкие амбушюры легко подстраиваются под носителя, гарнитура не вызывает дискомфорта во время использования. Функциональные кнопки управления ра
05.06.2024 Новый цвет и знакомый звук: игровая гарнитура GR270 от Bloody

кой черной расцветке. В остальном это те же наушники. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Гарнитура получила 50-мм динамики и способна воспроизводить виртуальный объемный звук 7.1. Ча
27.03.2024 Игровая гарнитура Bloody GR370 с «дышащими» амбушюрами

быстрее, чем Bluetooth. В комплекте идет ресивер Type-C, а также адаптер для USB-A. Таким образом, гарнитура способна подключаться к широкому набору устройств, от смартфона и консоли до компью
07.02.2024 Новинки игровой периферии Acer: игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312

держку влаги внутри устройства. Новинки игровой периферии Acer: игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312 Игровая клавиатура Acer OKW302 Более компактная механическая OKW302 подойдет
21.12.2023 Беспроводная игровая гарнитура Bloody MR590 Sports

н находится в пределах 100 Гц - 10 кГц, а чувствительность доходит до - 42 дБ. Беспроводная игровая гарнитура Bloody MR590 Sports Модель предлагает несколько режимов подключения с максимальным

21.11.2023 TWS-гарнитура NeoBuds Pro 2 от Edifier

Edifier, производитель аудиотехники, представил гарнитуру-вкладыши NeoBuds Pro 2 c новой системой панорамного звука и гибридным активным шумоподавлением. Наушники поставляются с кейсом черного цвета. Об этом CNews сообщили представители Merl
04.08.2023 Игровая гарнитура Bloody G560 с RGB подсветкой в России

кажений. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. Гарнитура поддерживает виртуальный объемный звук 7.1, с которым гораздо легче определять мест
27.07.2023 Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру MH720 в новой расцветке. Ранее модель уже выпускалась в рамках коллаборации с популярным многопользовательским баттл-роялем Naraka. Теперь наушники доступны в классическом черном цвет
24.07.2023 В России вышла беспроводная гарнитура Bloody MH390 с металлическим соединением

влен передовой стандарт Bluetooth v5.3, обеспечивающий стабильное соединение на расстоянии до 10 м. Гарнитура имеет удобное расположение кнопок управления – они находятся на чаше. Настройка гро
21.06.2023 Беспроводная гарнитура Bloody MH360: шумоподавление и складная конструкция

а оснащена всенаправленным микрофоном ENC, дышащими амбушюрами и экологичным силиконовым оголовьем. Гарнитура доступна в трех цветах: черном, сером и белом. Об этом CNews сообщили представители
22.02.2023 Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые проводные стереогарнитуры HS-8i и HU-8. Обе модели оснащены микрофоном. Регулируемое оголовье и поворотная конструкция микрофона делают эти наушники подходящими для повсеместного использования: и в офисе
15.02.2023 Новая гарнитура Bloody GR270 с тремя способами подключения

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру GR270 со съемным микрофоном, тремя режимами подключения и виртуальным объемным звук
13.02.2023 Три режима подключения и развитая эргономика: игровая гарнитура Bloody MR575

занимать один из портов ноутбука под адаптер с ресивером и ценит моментальное сопряжение устройств. Гарнитура MR575 поддерживает и классическое проводное подключение: в комплекте идет 1,5-метро
02.02.2023 Объемный звук и продуманная конструкция: геймерская гарнитура Bloody G575 Pro

оном, громкостью и подсветкой. Он оборудован переключателем между двумя режимами – аудио и игровым. Гарнитура оснащена съемным однонаправленным микрофоном. Он эффективно снижает нежелательные ф
25.11.2022 Fstyler FH300U: стереогарнитура с чистым звучанием от A4Tech

темноте. Модель подключается к компьютеру через USB-разъем с помощью 2-метрового плетеного кабеля. Гарнитура Fstyler FH300U подойдет как для прослушивания музыки и просмотра фильмов, так и для
28.09.2022 Игровая гарнитура GMNG с объемным звучанием уже в России

инения подогнаны друг к другу плотно, стык в стык. Благодаря адаптивному оголовью с мягкой подушкой гарнитура без сложных манипуляций подстраивается под размер головы пользователя. Мягкие амбуш
18.07.2022 Гарнитура Bloody M320: быстрая передача звука без проводов

оводной моделью с задержкой звука всего в 40 мс. Bloody M320 оснащены 40-миллиметровыми графеновыми динамиками и имеют гибридное активное шумоподавление. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Гарнитура Bloody M320 выделяется быстрой передачей звука в 40 мс. Cтандарт Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку. Благодаря защите от помех на расстоянии до 10 м,

14.07.2022 Bloody MR710: беспроводная гарнитура с тремя способами подключения

микрофиброй, это обеспечивает дополнительный комфорт в продолжительных игровых сессиях. Для удобства наушники складываются под углом 90 градусов, благодаря чему возможно с легкостью брать их с собой. Гарнитура оснащена литиевым аккумулятором емкостью 1200 мАч. На одном заряде наушники воспроизводят аудио до 44 часов, с включенной подсветкой это время сокращается до 22 часов. Всего 15 минут

22.02.2022 Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России

й работы в офисе или дома. Logitech Zone Wired Earbuds выполнена в компактном форм-факторе, с внутриканальными наушниками и встроенной системой всенаправленных микрофонов с шумоподавлением. При этом, гарнитура поддерживает все популярные платформы для видеоконференцсвязи и её можно подключить к ПК, смартфону или планшету, используя один из трёх доступных интерфейсов. Zone Wired Earbuds пред
09.12.2021 Новые геймерские девайсы от Bloody: гарнитура G575, клавиатура B750N Destiny и мышь A70

при фоновом шуме. Микрофон съемный, а его частотный диапазон находится в пределах 100 Гц - 10 КГц. Гарнитура подключается с помощью 2-метрового плетеного USB-кабеля, который спокойно выдержива
23.11.2021 Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

ожно следить с помощью встроенного светодиода: когда наушники заряжены, он горит белым. И футляр, и гарнитура выполнены в белом цвете. Основной материал – прочный матовый пластик, которые не со
26.08.2021 Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC

й линейке беспроводных Bluetooth-гарнитур Voyager. Спроектированная с учётом новых форматов работы, гарнитура серии Voyager 4300 UC соединит сотрудников и станет решением для продуктивной работ
23.07.2021 Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением

Подключение и дизайн Poly Voyager Focus 2 — аккуратная и даже компактная для своего форм-фактора гарнитура. Оголовье у нее регулируемое: его можно настраивать в зависимости от размера головы
29.06.2021 Logitech G представляет новую игровую гарнитуру G335

одаря своему яркому современному дизайну, а также исключительному качеству звука и уровню комфорта. Гарнитура Logitech G335 выполнена в полноразмерном формате over-ear, но весит всего 240 грамм
16.03.2021 Logitech G представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру. Цена. Фото

ря использованию двойных неодимовых драйверов (один для низких частот, один для средних и высоких), гарнитура Logitech G333 демонстрирует детализированный насыщенный звук. Отличное позициониров
03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото

коммуникационная компания, обеспечивающая полноценное общение и сотрудничество между людьми, представила Savi 7300 Office Series, последнее обновление в популярной линейке беспроводных гарнитур Savi. Гарнитура разработана с использованием улучшенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание при любых
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой

а первого квартала 2021 года», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. Основными модулями подводной радиостанции являются приемопередатчик, антенна, полнолицевая маска с гарнитурой связи и контроллеры управления связью. Маска имеет стандартные разъемы для подключения к воздушным шлангам. Соединительные провода и общие габариты радиостанции позволяют удобно разм
22.09.2020 A4 представила игровую гарнитуру Bloody J527

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет новую игровую гарнитуру A4 Bloody J527. Главное и бесспорное достоинство A4 Bloody J527 – виртуальный объемный звук 7.1, благодаря которому обнаружить своих врагов на основе их местоположения становится гора
28.07.2020 Logitech G выпускает беспроводную игровую гарнитуру Pro X

ают комфорт во время длительных тренировок или киберспортивных соревнований. Ожидается, что игровая гарнитура Logitech G Pro X Wireless Lightspeed появится в продаже в августе 2020 г. по цене 1
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения

виртуальной реальности HP Reverb G2 с самым высоким разрешением среди всех существующих моделей. VR-гарнитура оснащена ультрасовременной оптикой, пространственным объемным звуком, поддерживает

17.04.2020 Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

ника составляет всего 8,5 грамм, посадка комфортная и удобная – даже во время спортивной тренировки гарнитура отлично держится в ушах, не натирает и не жмет. Защиты от попадания капель воды или
24.08.2018 Гарнитура для директора

Компания Plantronics представила беспроводную гарнитуру премиум-класса Voyager 8200 UC. Гарнитура Voyager 8200 UC поддерживает технологии активного и пассивного шумоподавления и осн
04.10.2017 Обзор линейки HIPER sPhone: твой второй телефон-гарнитура

PER могут сделать использование мобильной связи чуточку проще. Это и вторая SIM-карта для iPhone, и гарнитура к фаблету, и звонилка в аскетичный отпуск, и недорогая первая трубка для ребенка. В
29.09.2017 Гарнитура HyperX Cloud Alpha появилась в российских магазинах

Оригинальная игровая гарнитура с двухкамерной конструкцией HyperX Cloud Alpha показана на выставке «ИгроМир 2017» и появилась в официальной продаже на российском рынке. Двухкамерная конструкция HyperX Cloud Alpha п
24.05.2017 В «Росэлектронике» модернизировали гарнитуру для авиасвязи

ника» госкорпорации Ростех разработали новую модель авиационной микрофонно-телефонной гарнитуры с повышенными техническими характеристиками. Изделие спроектировано на базе ранее выпускаемой ГСШ-А-18 (гарнитура со средней шумозащитой) и получило обозначение ГСШ-А-18М.Гарнитура, разработанная тульским ПАО «Октава», оснащена модернизированным телефонным капсюлем, обеспечивающим увеличен

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Headset head и организации, системы, технологии, персоны:

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Logitech 437 36
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A4tech 107 26
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 245
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 245
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 229
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Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 215
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Аксессуары 4282 199
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 196
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Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 168
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 158
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 137
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 136
Google Android 15243 237
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 155
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 110
Microsoft Windows 16882 89
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 77
Apple iOS 8583 70
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 64
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 62
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 59
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 57
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 55
Apple iPad 4011 54
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 48
Samsung Galaxy 1035 46
Samsung SVR-диктофон 464 45
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 45
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 43
Google YouTube - Видеохостинг 3002 41
Microsoft Office 4170 41
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 41
Samsung Galaxy Note 702 38
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 36
Apple iPhone 6 4861 35
Nokia Symbian OS 1411 33
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 31
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 29
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Microsoft Windows 10 1938 28
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 27
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Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 26
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Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 25
Apple AirPods - Наушники 174 25
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Кожевников Алексей 66 9
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Дырмовский Дмитрий 149 8
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Солонин Виталий 90 4
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Никитин Николай 24 4
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Hopital à Bruxelles - Cliniques universitaires Saint-Luc - Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки - Университетская клиника Св. Луки в Брюсселе 1 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
День молодёжи - 27 июня 1087 17
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CeBIT 614 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 6
Связь-Экспокомм 276 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
ИгроМир 125 3
Red Dot Design Award 57 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
iF Design Awards 26 2
CCWF - Call Center World Forum 39 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Samsung Unpacked 41 2
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
Photokina 60 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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