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Headset head Гарнитура головная стереогарнитура комплект из наушников и микрофона

Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона


22.02.2023 Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках
15.02.2023 Новая гарнитура Bloody GR270 с тремя способами подключения
13.02.2023 Три режима подключения и развитая эргономика: игровая гарнитура Bloody MR575
02.02.2023 Объемный звук и продуманная конструкция: геймерская гарнитура Bloody G575 Pro
28.09.2022 Игровая гарнитура GMNG с объемным звучанием уже в России
18.07.2022 Гарнитура Bloody M320: быстрая передача звука без проводов
14.07.2022 Bloody MR710: беспроводная гарнитура с тремя способами подключения
22.02.2022 Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России
09.12.2021 Новые геймерские девайсы от Bloody: гарнитура G575, клавиатура B750N Destiny и мышь A70
23.11.2021 Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов
26.08.2021 Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC
23.07.2021 Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением
29.06.2021 Logitech G представляет новую игровую гарнитуру G335
16.03.2021 Logitech G представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру. Цена. Фото
03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой
22.09.2020 A4 представила игровую гарнитуру Bloody J527
28.07.2020 Logitech G выпускает беспроводную игровую гарнитуру Pro X
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения
17.04.2020 Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
24.08.2018 Гарнитура для директора
04.10.2017 Обзор линейки HIPER sPhone: твой второй телефон-гарнитура
29.09.2017 Гарнитура HyperX Cloud Alpha появилась в российских магазинах
24.05.2017 В «Росэлектронике» модернизировали гарнитуру для авиасвязи
27.03.2017 Naumen получил «Хрустальную Гарнитуру®» за автоматизацию контакт-центра банка «Россия»
27.01.2017 Гарнитура Sound BlasterX H7 готова к турнирам
05.01.2017 Обзор планшета Huawei MediaPad M3
08.12.2016 Гарнитура от ОПК позволит управлять компьютером при помощи взгляда
08.11.2016 Гарнитура - собеседник и помощник
04.10.2016 "Игромир" опробовал гарнитуру HyperX Cloud Stinger
24.08.2016 HyperX Cloud Drone станет эксклюзивом DNS
24.12.2015 Подарки к Новому году от Logitech
17.12.2015 Почти стальная гарнитура
23.11.2015 Обзор гарнитуры Jabra Eclipse: качество в миниатюре
08.10.2015 Sound Blaster Blaze - отличная гарнитура для новых игровых хитов
03.08.2015 Creative Draco HS880 - удобная гарнитура для игры и музыки
22.04.2015 Plantronics представила новую легкую Bluetooth-гарнитуру Explorer 10
17.03.2015 Все звуки игры с гарнитурой ASTRO A50 Battlefield 4 Edition
06.11.2014 Наушники-гарнитура Cresyn C750H - хороши и соло, и в дуэте
29.07.2014 В России создали телефонную гарнитуру с защитой от прослушки

Публикаций - 957, упоминаний - 1236

Headset head упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9762 122
Apple Inc 11248 120
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6295 106
Microsoft Corporation 23569 95
Sony 6486 94
Google LLC 10989 87
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5596 86
Huawei 3529 59
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 59
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 58
4A Games 746 49
ДОК 771 49
Intel Corporation 11689 49
Lenovo Motorola 3505 48
HTC Corporation 1493 47
Nvidia Corp 3221 46
Poly - Plantronics 125 44
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 41
LG Electronics 3544 40
Meta Platforms - Facebook 4346 34
Logitech 409 34
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2426 32
Jabra 74 32
Lenovo Group 2178 31
Yandex - Яндекс 5752 31
Siemens AG - Siemens Group 2547 30
Xiaomi 1319 30
HP Inc. 5529 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 29
Samsung - Harman - JBL 199 26
Twitter 2712 23
Merlion - Мерлион 543 21
AMD - Advanced Micro Devices 3877 20
Qualcomm Technologies 1708 19
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 19
Motorola Inc 1136 17
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 17
A4tech 49 15
MediaTek 451 15
AKG 66 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 43
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 36
Россети Ленэнерго 2359 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1855 13
Геометрия НПО 127 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 12
Carl Zeiss 299 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 9
Совкомбанк Совесть 266 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 900 7
Евросеть 1401 7
Лента - Сеть розничной торговли 1719 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 5
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 56 5
Dixis - Диксис 360 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 440 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1027 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 340 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5876 4
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 51 4
AliExpress Tmall 73 4
Beko 66 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 328 4
Swarovski AG 70 4
Miele - Миле 133 4
Gorenje 88 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 3
Связной ГК 1340 3
BMW Group 413 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 3
Assist - Ассист 202 3
Visa International 1875 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 3
Почта России ПАО 2005 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 233 3
LEGO 220 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 208 3
Гранит 48 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3734 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9222 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18126 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4599 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 4
Президент Российской Федерации 3740 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10429 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 3
Правительство Москвы 2005 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 124 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1671 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2719 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1408 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1871 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 261 1
Петербургский метрополитен ГУП 118 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 150 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 124 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 390 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 18 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2903 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 28 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 6 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 81
4CIO 713 49
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 6
8K Association - Ассоциация 8K 161 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 190 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2578 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Symbian Foundation 38 1
Электрокабель 8 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Eclipse Foundation 25 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
Единая Россия - Политическая партия 266 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6756 450
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21522 445
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8709 418
Наушники - Headphones 3526 360
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11882 349
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9368 341
Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - гарнитура 1092 339
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22342 327
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19302 290
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17401 273
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5749 264
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9467 257
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11557 254
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79557 247
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8482 247
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16123 235
Микрофон - Microphone 2168 224
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22095 215
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6415 214
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25227 201
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1764 201
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39428 196
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12700 195
Динамик - Speaker - громкоговоритель 1952 188
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2742 186
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5710 185
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4134 180
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5671 170
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13278 161
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11342 161
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1813 153
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2426 148
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6151 143
USB micro 944 140
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15134 131
Карты памяти - Запоминающее устройство 2197 129
USB Type-C - USB-C - USB 3 1437 128
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3246 125
Google Android 12633 216
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 137
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Microsoft Windows 14500 86
Apple iOS 6853 64
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 63
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 58
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 55
Microsoft Skype 1982 53
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Microsoft Office 3457 36
Samsung Galaxy Note 684 35
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Intel Core - Семейство процессоров 1749 31
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Ерофеева Мария 31 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 6
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8338 25
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