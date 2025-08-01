Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона

Новая игровая гарнитура «Оклик» Gaming HS-L305G трукция обеспечивает комфортную посадку. Широкое регулируемое оголовье выполнено из мягкой экокожи снаружи и дышащей ткани изнутри. RGB-подсветка скрыта за металлической решеткой. Оклик Новая игровая гарнитура «Оклик» Gaming HS-L305G Наушники оборудованы широкополосными динамиками, обрабатывающими частоты в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Импеданс составляет 2.2 Ом, чувствительность – 110 дБ. Отд

Новая игровая гарнитура Bloody G565 ном диапазоне 20 Гц - 20 кГц, имеют чувствительность 105 дБ и импеданс 16 Ом. Merlion Новая игровая гарнитура Bloody G565 Другая особеность игровой гарнитуры Bloody G565 — скрытый микрофон. Чув

Новая беспроводная гарнитура GR280 Sports от Bloody рошем качестве. Частотный диапазон микрофона составляет 100 Гц - 10 кГц. Merlion Новая беспроводная гарнитура GR280 Sports от Bloody Новинка имеет три варианта подключения к устройствам. Blueto

Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401 с тремя режимами подключения В России представлена беспроводная игровая гарнитура Nitro OHR401 от компании Acer – полноразмерные наушники с мягкими, эргономичными амбушюрами. Об этом CNews сообщили представители Merlion. В новинке установлены 53-мм стереодинамики с

Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech styler. Модель укомплектована регулируемым оголовьем. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Гарнитура FH150U оснащена 40-мм динамиками, поддерживающими двухканальный стереозвук. Частотн

Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech Fstyler BH230 от A4Tech Регулируемое оголовье и мягкие амбушюры легко подстраиваются под носителя, гарнитура не вызывает дискомфорта во время использования. Функциональные кнопки управления ра

Новый цвет и знакомый звук: игровая гарнитура GR270 от Bloody кой черной расцветке. В остальном это те же наушники. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Гарнитура получила 50-мм динамики и способна воспроизводить виртуальный объемный звук 7.1. Ча

Игровая гарнитура Bloody GR370 с «дышащими» амбушюрами быстрее, чем Bluetooth. В комплекте идет ресивер Type-C, а также адаптер для USB-A. Таким образом, гарнитура способна подключаться к широкому набору устройств, от смартфона и консоли до компью

Новинки игровой периферии Acer: игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312 держку влаги внутри устройства. Новинки игровой периферии Acer: игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312 Игровая клавиатура Acer OKW302 Более компактная механическая OKW302 подойдет

Беспроводная игровая гарнитура Bloody MR590 Sports н находится в пределах 100 Гц - 10 кГц, а чувствительность доходит до - 42 дБ. Беспроводная игровая гарнитура Bloody MR590 Sports Модель предлагает несколько режимов подключения с максимальным

TWS-гарнитура NeoBuds Pro 2 от Edifier Edifier, производитель аудиотехники, представил гарнитуру-вкладыши NeoBuds Pro 2 c новой системой панорамного звука и гибридным активным шумоподавлением. Наушники поставляются с кейсом черного цвета. Об этом CNews сообщили представители Merl

Игровая гарнитура Bloody G560 с RGB подсветкой в России кажений. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. Гарнитура поддерживает виртуальный объемный звук 7.1, с которым гораздо легче определять мест

Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру MH720 в новой расцветке. Ранее модель уже выпускалась в рамках коллаборации с популярным многопользовательским баттл-роялем Naraka. Теперь наушники доступны в классическом черном цвет

В России вышла беспроводная гарнитура Bloody MH390 с металлическим соединением влен передовой стандарт Bluetooth v5.3, обеспечивающий стабильное соединение на расстоянии до 10 м. Гарнитура имеет удобное расположение кнопок управления – они находятся на чаше. Настройка гро

Беспроводная гарнитура Bloody MH360: шумоподавление и складная конструкция а оснащена всенаправленным микрофоном ENC, дышащими амбушюрами и экологичным силиконовым оголовьем. Гарнитура доступна в трех цветах: черном, сером и белом. Об этом CNews сообщили представители

Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые проводные стереогарнитуры HS-8i и HU-8. Обе модели оснащены микрофоном. Регулируемое оголовье и поворотная конструкция микрофона делают эти наушники подходящими для повсеместного использования: и в офисе

Новая гарнитура Bloody GR270 с тремя способами подключения Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую гарнитуру GR270 со съемным микрофоном, тремя режимами подключения и виртуальным объемным звук

Три режима подключения и развитая эргономика: игровая гарнитура Bloody MR575 занимать один из портов ноутбука под адаптер с ресивером и ценит моментальное сопряжение устройств. Гарнитура MR575 поддерживает и классическое проводное подключение: в комплекте идет 1,5-метро

Объемный звук и продуманная конструкция: геймерская гарнитура Bloody G575 Pro оном, громкостью и подсветкой. Он оборудован переключателем между двумя режимами – аудио и игровым. Гарнитура оснащена съемным однонаправленным микрофоном. Он эффективно снижает нежелательные ф

Fstyler FH300U: стереогарнитура с чистым звучанием от A4Tech темноте. Модель подключается к компьютеру через USB-разъем с помощью 2-метрового плетеного кабеля. Гарнитура Fstyler FH300U подойдет как для прослушивания музыки и просмотра фильмов, так и для

Игровая гарнитура GMNG с объемным звучанием уже в России инения подогнаны друг к другу плотно, стык в стык. Благодаря адаптивному оголовью с мягкой подушкой гарнитура без сложных манипуляций подстраивается под размер головы пользователя. Мягкие амбуш

Гарнитура Bloody M320: быстрая передача звука без проводов оводной моделью с задержкой звука всего в 40 мс. Bloody M320 оснащены 40-миллиметровыми графеновыми динамиками и имеют гибридное активное шумоподавление. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Гарнитура Bloody M320 выделяется быстрой передачей звука в 40 мс. Cтандарт Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку. Благодаря защите от помех на расстоянии до 10 м,

Bloody MR710: беспроводная гарнитура с тремя способами подключения микрофиброй, это обеспечивает дополнительный комфорт в продолжительных игровых сессиях. Для удобства наушники складываются под углом 90 градусов, благодаря чему возможно с легкостью брать их с собой. Гарнитура оснащена литиевым аккумулятором емкостью 1200 мАч. На одном заряде наушники воспроизводят аудио до 44 часов, с включенной подсветкой это время сокращается до 22 часов. Всего 15 минут

Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России й работы в офисе или дома. Logitech Zone Wired Earbuds выполнена в компактном форм-факторе, с внутриканальными наушниками и встроенной системой всенаправленных микрофонов с шумоподавлением. При этом, гарнитура поддерживает все популярные платформы для видеоконференцсвязи и её можно подключить к ПК, смартфону или планшету, используя один из трёх доступных интерфейсов. Zone Wired Earbuds пред

Новые геймерские девайсы от Bloody: гарнитура G575, клавиатура B750N Destiny и мышь A70 при фоновом шуме. Микрофон съемный, а его частотный диапазон находится в пределах 100 Гц - 10 КГц. Гарнитура подключается с помощью 2-метрового плетеного USB-кабеля, который спокойно выдержива

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов ожно следить с помощью встроенного светодиода: когда наушники заряжены, он горит белым. И футляр, и гарнитура выполнены в белом цвете. Основной материал – прочный матовый пластик, которые не со

Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC й линейке беспроводных Bluetooth-гарнитур Voyager. Спроектированная с учётом новых форматов работы, гарнитура серии Voyager 4300 UC соединит сотрудников и станет решением для продуктивной работ

Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением Подключение и дизайн Poly Voyager Focus 2 — аккуратная и даже компактная для своего форм-фактора гарнитура. Оголовье у нее регулируемое: его можно настраивать в зависимости от размера головы

Logitech G представляет новую игровую гарнитуру G335 одаря своему яркому современному дизайну, а также исключительному качеству звука и уровню комфорта. Гарнитура Logitech G335 выполнена в полноразмерном формате over-ear, но весит всего 240 грамм

Logitech G представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру. Цена. Фото ря использованию двойных неодимовых драйверов (один для низких частот, один для средних и высоких), гарнитура Logitech G333 демонстрирует детализированный насыщенный звук. Отличное позициониров

Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото коммуникационная компания, обеспечивающая полноценное общение и сотрудничество между людьми, представила Savi 7300 Office Series, последнее обновление в популярной линейке беспроводных гарнитур Savi. Гарнитура разработана с использованием улучшенной системы безопасности беспроводной связи DECT и аудиосистемы Poly и обеспечивает максимальную конфиденциальность и отчетливое звучание при любых

Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой а первого квартала 2021 года», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. Основными модулями подводной радиостанции являются приемопередатчик, антенна, полнолицевая маска с гарнитурой связи и контроллеры управления связью. Маска имеет стандартные разъемы для подключения к воздушным шлангам. Соединительные провода и общие габариты радиостанции позволяют удобно разм

A4 представила игровую гарнитуру Bloody J527 Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет новую игровую гарнитуру A4 Bloody J527. Главное и бесспорное достоинство A4 Bloody J527 – виртуальный объемный звук 7.1, благодаря которому обнаружить своих врагов на основе их местоположения становится гора

Logitech G выпускает беспроводную игровую гарнитуру Pro X ают комфорт во время длительных тренировок или киберспортивных соревнований. Ожидается, что игровая гарнитура Logitech G Pro X Wireless Lightspeed появится в продаже в августе 2020 г. по цене 1

HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения виртуальной реальности HP Reverb G2 с самым высоким разрешением среди всех существующих моделей. VR-гарнитура оснащена ультрасовременной оптикой, пространственным объемным звуком, поддерживает

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM ника составляет всего 8,5 грамм, посадка комфортная и удобная – даже во время спортивной тренировки гарнитура отлично держится в ушах, не натирает и не жмет. Защиты от попадания капель воды или

Гарнитура для директора Компания Plantronics представила беспроводную гарнитуру премиум-класса Voyager 8200 UC. Гарнитура Voyager 8200 UC поддерживает технологии активного и пассивного шумоподавления и осн

Обзор линейки HIPER sPhone: твой второй телефон-гарнитура PER могут сделать использование мобильной связи чуточку проще. Это и вторая SIM-карта для iPhone, и гарнитура к фаблету, и звонилка в аскетичный отпуск, и недорогая первая трубка для ребенка. В

Гарнитура HyperX Cloud Alpha появилась в российских магазинах Оригинальная игровая гарнитура с двухкамерной конструкцией HyperX Cloud Alpha показана на выставке «ИгроМир 2017» и появилась в официальной продаже на российском рынке. Двухкамерная конструкция HyperX Cloud Alpha п