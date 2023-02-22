Индексная книга CNews*
Headset head Гарнитура головная стереогарнитура комплект из наушников и микрофона
Публикаций - 957, упоминаний - 1236
Headset head упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1758 131
|Bloomberg 1117 7
|91Mobiles 1703 7
|The Verge - Издание 505 6
|Wikipedia - Википедия 441 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11014 4
|Wired - Издание 225 4
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 3
|DigiTimes - Издание 1295 3
|AP - Associated Press 1994 3
|MacRumors 131 3
|Engadget - Блог о технологиях 418 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 3
|GizmoChina 99 3
|Times 649 2
|The Information 52 2
|Silicon.com 364 2
|9to5Google 85 2
|DxOMark - Издание 36 2
|Computer Bild 4 2
|Reddit 254 2
|ZDnet 596 2
|9to5Mac 149 2
|NYT - The New York Times 1003 2
|Daily Telegraph 45 2
|All Things Digital 168 1
|РБК Инновации 47 1
|Scientific Reports 12 1
|Mashable 370 1
|VK - Mail.ru Новости 22 1
|MacWorld 136 1
|DailyTech 96 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
|Cellular News 233 1
|RCR News 107 1
|HPC.ru 117 1
|allNetDevices 160 1
|РБК ТВ - телеканал 82 1
|ComputerWire 51 1
|РМГ - Русское радио 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.