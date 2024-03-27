Игровая гарнитура Bloody GR370 с «дышащими» амбушюрами

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую гарнитуру GR370. Различные сценарии проводного и беспроводного подключения обеспечивают широкую совместимость девайса. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В гарнитуре используется высокоточный динамик 50 мм. Лазерная обработка мембраны гарантирует воспроизведение звука без искажений. Частотный диапазон модели составляет 20 Гц - 20 кГц, импеданс – 16 Ом, чувствительность – 105 дБ.

За коммуникацию в многопользовательских играх отвечает однонаправленный микрофон с частотным диапазоном 100 Гц - 10 кГц и чувствительностью -42 дБ. Функция шумоподавления снижает уровень фоновых звуков. В ситуациях, когда микрофон не используется, его можно снимать.

В модели предусмотрено несколько режимов подключения с рабочим диапазоном до 12 метров. Беспроводное соединение 2,4 ГГц предлагает экстремально низкую задержку и функционирует в восемь раз быстрее, чем Bluetooth. В комплекте идет ресивер Type-C, а также адаптер для USB-A. Таким образом, гарнитура способна подключаться к широкому набору устройств, от смартфона и консоли до компьютера или ноутбука. Также поддерживаются стандарт Bluetooth 5.3 и проводное подключение при помощи 1,5-метрового провода для разъема 3,5 мм.

Подвесное оголовье из мягкой ткани обладает автоматической регулировкой. «Дышащие» 3D-амбушюры из микрофибры обеспечивают комфорт в течение всего дня. На корпусе расположены кнопки управления звуком, подсветкой, микрофоном, сопряжением по Bluetooth и другими функциями. Круговая подсветка воспроизводит семь разных цветов. Благодаря встроенному аккумулятору на 1050 мАч наушники работают до 25 часов с подсветкой и до 45 часов без нее.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.