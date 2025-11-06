Миллиарды людей почти 10 лет водили за нос. Смартфоны на Android показывают завышенный уровень сигнала сети

Индикатор сети в правом верхнем углу во всех Android-смартфонах выдает совершенно некорректную информацию об уровне сигнала. Он завышает показатели, притом специально, и Google знала об этом годами. Более того, она сама внедрила в Android эту опцию, и ей с большой охотой пользуются операторы по всему миру. На планете сейчас около 3,5 млрд Android-устройств.

Не то, чем кажется

ОС Android вводит пользователей в заблуждение относительно фактического уровня сигнала сотовой сети, постоянно искусственно завышая реальные показатели. Как пишет профильный портал Android Authority, она делает это на протяжении более восьми лет – опция, которой активно пользуются операторы связи, была внедрена в Android в июне 2017 г.

К моменту выхода материала Android была самой популярной мобильной ОС в России и мире. На глобальном рынке ее доля составляет 72,55% против 27,04% у Apple iOS, а на российском – 64,79% против 34,75% (StatCounter, октябрь 2025 г.

По данным портала Business of Apps, к концу августа 2025 г. на планете насчитывалось свыше 3,5 млрд Android-устройств – смартфонов, планшетов, телевизоров, умных часов, автомобильных магнитол и пр. Пока нет информации, в скольких из них содержится «сюрприз» от Google. В 2017 г. свет увидела Android 8 Oreo.

Все не просто так

Android Authority утверждает, что смартфоны на операционке Google завышают показатели ровно на одно деление. К примеру, если в реальности сигнал сети максимум на четыре деления, то Android будет показывать все пять. По всей видимости, это и есть корень проблемы, когда при одном делении часто совершенно невозможно ни выйти в интернет, ни даже просто позвонить.

Adrien / Unsplash Доверять индикатору сигнала в Android больше нельзя

Эксперты портала относят эту опцию к маркетинговым уловкам и подчеркивают, что операторы сотовой связи совершенно не боятся использовать ее, равно как и другие секреты, лишь бы качество их сотовой связи выглядело лучше, чем есть на самом деле. Один из примеров – значок сети 5GE, который использует американский оператор AT&T, хотя на самом деле за ним скрывается всего лишь обычная сеть 4G. В России тоже есть подобные примеры.

За пускание потребителям пыль в глаза относительно качества сигнала отвечает настройка KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL в диспетчере конфигурации оператора Android. Он буквально отвечает за то, должна ли ОС Android интерпретировать уровень сигнала как увеличение на одно деление.

Примечательно, что в названии этой настройки есть слово Inflate, которое переводится с английского как «Надувать». В русском языке одно из значений этого слова – «обманывать», «вводить в заблуждение».

Для вас же стараемся

Эксперты Android Authority обратились к Google за комментариями по поводу искусственного завышения показателей сотовой сети в Android. Представители интернет-гиганта не стали отрицать, что такая опция действительно присутствует в системе, но переложили всю вину одновременно и на операторов связи, и на их абонентов.

Google сообщил порталу, что операторы якобы сами требовали добавить в Android такую настройку, хотя и не стал раскрывать причины этого. Также Google добавил, что в итоге она была внедрена вовсе не по желанию операторов, а исключительно ради самих пользователей.

В интернет-гиганте подчеркнули, что Android и раньше обманывал пользователей относительно качества сигнала, но в обратную сторону. В старых версиях системы индикатор состоял из четырех полосок, и в результате, когда на деле сигнал был максимум на одно деление, система показывала, что его нет вовсе, однако пользоваться сотовой сетью при этом все еще было можно.

По данным Google, переход на пятибалльную шкалу был призван гарантировать пользователям Android, что они всегда будут знать, достаточно ли сигнала на их телефонах для отправки текстовых сообщений, звонков и просмотра веб-страниц. Пользователи могли бы интерпретировать отсутствие сигнала на телефоне, если бы на старой шкале значение было нулевым, что могло бы создать проблемы в экстренной ситуации.

И все-таки искусственное улучшение качества сигнала необходимо в первую очередь не пользователям, а операторам связи. Android Authority пишет, что чем больше полосок на индикаторе, тем меньше жалоб на качество сигнала они получают от своих абонентов.

Тайное легко сделать явным

В современных Android-смартфонах предусмотрена возможность получения точной информации о качестве сигнала сотовой сети, и выражена она будет в числовом формате, а не в эфемерных палочках на индикаторе.

К примеру, в смартфонах Xiaomi с прошивкой Hyper OS 2 необходимы сведения запрятаны относительно глубоко. Нужно открыть приложение «Настройки», выбрать раздел «О телефоне», затем выбрать пункт «Подробная информация и характеристики», где будет подпункт «Состояние». Уже в нем будет кнопка «Статус SIM», по нажатию на которую телефон выдаст нужные данные.

Уровень сигнала измеряется в дБм, то есть в децибелах относительно 1 милливатта. Android Autority пишет, что чем ближе значение дБм к нулю, тем надежнее соединение с сетью. Для сравнения, значение около -65 дБм считается оптимальным, а любое значение выше -110 дБм, вероятнее всего, приведёт к потере сигнала.