ОС Мобильная Mobile OS Мобильная операционная система Mobile Operating System
Дмитрий Алтухов, Советник директора, Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) "Технологический суверенитет и открытый исходный код в мобильности: возможности и ловушки", Конференция CNews "Перспективы Open Source в России" 25.05.2023, Москва
|15.12.2023
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Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux
олит использовать для коммуникаций полностью российский стек технологий — российскую ВКС «Труконф» на отечественных устройствах, в том числе из реестра Минпромторга России, под управлением защищенной мобильной ОС Astra Linux. *** ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор
|21.04.2023
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В России нашли нового национального «убийцу» Android. Готовятся к выходу первые смартфоны на ОС РОСА
елах 20 тыс. наименований. Значительная их часть адаптирована и для мобильных устройств. Российские мобильные ОС в реестре Минцифры В каталоге приложений для «Авроры» редакция CNews насчитала 7
|13.04.2023
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Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год
ано выше, главным продуктом, который развивает ОМП, является самая известная в России отечественная мобильная ОС «Аврора». Она включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифициров
|03.04.2023
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Российская национальная мобильная ОС под угрозой из-за США
ся без мобильных сервисов Google. Правовые риски использования AOSP в российских мобильных ОС обсуждались в ходе одного из недавних совещаний участников проекта по созданию отечественной национальной мобильной ОС. По информации издания, на мероприятии присутствовали, помимо прочих, представители ГК «Астра» (разработчик настольной Astra Linux), Сбербанка, «Яндекса» и «Ростелекома» (курирует
|13.03.2023
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«Аквариус» запустила серийное производство КПК Aquarius на российской мобильной ОС «Аврора»
лижайшее время в серийное производство запустят Aquarius NS M12 – защищенный по стандарту IP68 КПК с ОС «Аврора» для корпоративного использования в полевых условиях. «КПК Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС «Аврора» – безопасное устройство для корпоративных нужд. Оно подходит для доверенного документооборота, имеет привычный для пользователя набор приложений и помогает корпоративным с
|07.02.2023
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Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора»
нный доступ к данным на рабочем инструменте – мобильном устройстве. Отрадно, что есть отечественная мобильная ОС, поддерживающая механизмы двухфакторной аутентификации с использованием российск
|30.12.2022
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В России появится мобильная ОС на замену Android и iOS. Ее всего за год создадут «Яндекс» и VK
ссии скоро будут две отечественные ОС – одна для компаний и госкорпораций, другая для россиян. Свои мобильные ОС разрабатывают и отдельные компании, например, «Лаборатория Касперского», но до ш
|26.10.2022
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Подтверждена совместимость VPN-клиента «Континент ZTN» и мобильной ОС «Аврора 4.0»
«Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент ZTN клиент» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора» нового поколения. Модуль защищенного удаленного доступа для мобильных платформ с использованием алгоритмов ГОСТ «Континент ZTN клиент» на платформе ОС «Аврора» позволяет с
|28.09.2022
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В России создается импортонезависимая мобильная ОС с поддержкой Android-приложений
тативных планшетных компьютеров и смартфонов». Одна операционка для всех Со слов Рустамова, будущая мобильная ОС «Ред софта» будет универсальной в плане возможности ее использования и применени
|22.07.2022
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Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора»
ОС в России дорого и «с нуля» не имеет смысла. Он напомминает, что сегодня существуют две основные мобильные ОС (Android и iOS), а все остальные «так или иначе сделаны на основе Android». «Цел
|16.06.2022
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Новые участники бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» приступили к работе
Команда бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» расширилась. В нее пришли энтузиасты из Иннополиса, Санкт-Петербурга и Москвы. В марте 2022 г. компания «Открытая мобильная платформа» пригласила новых участников в бета-т
|27.04.2022
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У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз
ано выше, главным продуктом, который развивает ОМП, является самая известная в России отечественная мобильная ОС «Аврора». Она включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифициров
|23.11.2021
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Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»
Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент АП» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора». Модуль защищенного удаленного доступа для мобильных платформ с использованием алгоритмов ГОСТ «Континент АП» на платформе ОС «Аврора» позволяет строить доверенную мобильн
|17.11.2021
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Мобильная ОС «Аврора» получила сертификат соответствия ФСБ России
Новые сертификаты ФСБ Российская мобильная ОС «Аврора» со встроенным программным СКЗИ «СледопытSSL» компании «Открытая мобильная платформа» получила 9 ноября 2021 г. сертификаты соответствия ФСБ России №СФ/114-4143 «Требования
|13.10.2021
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Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России
нтивирусная компания «Доктор Веб» и компания «Открытая мобильная платформа» сообщают о получении сертификата соответствия ФСБ России на антивирус Dr.Web Mobile Security Suite для первой отечественной мобильной ОС «Аврора». Полученный сертификат подтверждает соответствие Dr.Web Mobile Security Suite («Аврора») требованиям ФСБ России к антивирусным средствам классов В2 и Г2. Операционная сист
|07.09.2021
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Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора»
например, можно защитить сценарии работы мобильного обходчика, контролера на транспорте, сотрудника скорой медицинской помощи или сотрудника силовых структур. Напомним, что ViPNet Client с поддержкой мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России на соответствие требованиям к СКЗИ классов КС1 и КС2. Это позволяет заказчикам, использующим сертифицированные решения, создавать единую прозрачн
|31.08.2021
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«Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора»
ективность производственных и бизнес-процессов “Ростелекома”. Наша компания готова к реализации аналогичных проектов на предприятиях самого широкого круга отраслей. “Аврора” — единственная российская мобильная ОС, имеет необходимые сертификаты ФСБ и ФСТЭК, что позволяет внедрять решения на ее базе на объектах критической инфраструктуры, гарантируя при этом независимость работы платформы и н
|12.08.2021
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Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим
я мобильное устройство с новой версией ОС «Аврора», с предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет». «Для нас, команды разработчиков мобильной ОС «Аврора», важно показать продукт как можно большему кругу лиц, — комментирует Татьяна Казнова, менеджер по продукту и руководитель программы бета-тестирования ОС «Аврора». – Мы над
|19.04.2021
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Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России
Российская мобильная ОС «Аврора» со встроенным программным СКЗИ «СледопытSSL», разрабатываемая и производимая «Открытой мобильной платформой», получила положительное заключение ФСБ России на соответствие
|09.03.2021
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ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора»
нной инфраструктуры (КИИ), в государственных информационных системах (ГИС), а также в информационных системах персональных данных (ИСПДн), в том числе при работе с медицинскими персональными данными. Мобильная ОС «Аврора» изначально была разработана для обеспечения высокого уровня защиты при работе с наиболее чувствительной информацией, поэтому компания «Открытая мобильная платформа» постоя
|03.02.2021
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«Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту
2020 г. Впервые система была продемонстрирована в сентябре 2020 г. Релиз стабильной версии ОС намечен на 2021 г. Какие признаки Android замечены в ОС Huawei По словам Амадео, между «совершенно новой» мобильной ОС Huawei и Android 10 «нет заметной разницы». Внешне бета Harmony OS 2.0 выглядит как Android с фирменной оболочкой Huawei – EMUI, в котором практически все упоминания Android замене
|08.10.2020
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У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт
У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт Auroraos.ru. Он содержит не только полную информацию о решениях на платформе «Аврора», но и максимально нас
|02.03.2020
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Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС
льная ОС, включенная в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи. Как и другие мобильные ОС, «Аврора» позволяет управлять контактами, звонками и сообщениями. Также в состав
|12.02.2020
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Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4
иты операционных систем типа «А» 4 класса защиты. Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр» (Sailfish Cloud RUS) также удостоена сертификата на соответствие ТУ и НДВ4. Отечественная мобильная ОС «Аврора», а также система управления «Аврора Центр» прошли сертификацию во ФСТЭК России Напомним, что сертификация на четвертый класс защиты позволяет применять сертифицированные п
|13.12.2019
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«Аквариус» выпустил планшет с российской мобильной ОС «Аврора»
Выпущен планшет под управлением российской мобильной ОС Компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты модели Aquarius Cmp NS2
|01.10.2019
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Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора»
беспечит многоуровневый контроль почтовых сервисов и интернет-трафика при использовании мобильных устройств в корпоративной среде. «Интеграция высокотехнологичного решения InfoWatch Traffic Monitor и мобильной ОС позволяет предложить уникальное решение российскому рынку. ОС «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) независима от сторонних сервисов, имеет встроенные средства защиты информации и обес
|10.09.2019
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РЖД переведет своих сотрудников на смартфоны и планшеты с российской мобильной ОС «Аврора»
ьной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну. Российская мобильная ОС «Аврора» У ОС есть также сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям безопаснос
|01.08.2019
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Смартфоны Huawei на российской мобильной ОС появятся до конца 2019 года
что сделало его владельцем Sailfish OS. Спустя почти год, в феврале 2019 г. систему переименовали в «Аврору», и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пояснил это тем, что у единственной российской мобильной ОС обязано быть именно русскоязычное название.
|25.06.2019
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«Бакка Софт» выпустит решение для электронного документооборота на отечественной мобильной ОС
Sailfish Mobile OC RUS), разработка компании «Открытая Мобильная Платформа» (ОМП). Это единственная мобильная ОС, включенная в реестр отечественного ПО, прошедшая сертификацию ФСБ/ФСТЭК и гаран
|05.03.2019
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«Касперский» выпустит мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS
предустановленной KasperskyOS – умная камера видеонаблюдения для промышленных объектов. Российские мобильные ОС В России уже существует практически национальная мобильная ОС – Sailfish OS Rus,
|20.02.2019
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«Мой офис» научился работать в российской мобильной ОС
ва облачного хранения и доступа к документам, защищенные браузеры, клиенты для корпоративной почты и календаря, VPN и другие приложения ежедневного использования. «Мой офис» адаптировали к российской мобильной ОС Эйгес акцентирует внимание на том, что iOS и Android развиваются уже более десяти лет, и Sailfish необходимо пройти этот же путь значительно быстрее. Адаптация для российской платф
|07.02.2019
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Российская мобильная ОС получила новое название. Теперь оно «энергичное и позитивное»
дустановленной «Авророй» или идет подготовка к такому тестированию. Что умеет «Аврора» Как и другие мобильные ОС, «Аврора» позволяет управлять контактами, звонками и сообщениями. Также в состав
|30.11.2018
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На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место
е этой системы уже проходят испытания в ряде отечественных ведомств. Глава «Ростелекома» добавил, что уже подготовлены правительственные нормативные акты по использованию устройств на базе российской мобильной ОС в госструктурах. «Открытая мобильная платформа» сотрудничает не только с отечественными производителями ПО, компания также ведет совместную работу с профильными вузами сразу в неск
|26.03.2018
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Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС
о стороны российского корпоративного и государственного сектора экономики». Где работает российская мобильная ОС На сегодняшний день под управлением Sailfish Mobile OS RUS работают смартфоны In
|01.03.2018
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«Ростелеком» завладел единственной российской мобильной ОС
5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, и где она является единственной мобильной ОС. В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющим гостайну.Сфера примененияНа Всемирном мобильном к
|28.02.2018
|Harman Connected Services будет создавать приложения для российской мобильной ОС
|05.12.2016
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Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО
созданная финской компанией Jolla. В июне 2015 г. разработчики Sailfish и Tizen были названы Минкомсвязи главными претендентами на госфинансирование в рамках поддержки отечественного ПО в номинации «Мобильные операционные системы». Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО 5 сентября 2016 г. Заявку подавала компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая владельцу
|30.11.2016
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«Российская мобильная ОС» прошла одобрение ФСБ
29 ноября отметила в официальном пресс-релизе отметила финская Jolla, указав, что это единственная мобильная ОС, которая сейчас фигурирует в Реестре в разделе «операционные системы», и именно
|28.03.2011
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Новая версия мобильной ОС от Apple будет выстроена вокруг “облаков”
чные технологии. Вероятно, что запуск iOS 5 совпадет по времени с выпуском новой версии iPad. Новая мобильная ОС от Apple будет существенно отличаться от предыдущих версий, и будет сопровождать
|11.10.2010
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Windows Phone 7: обзор возможностей мобильной ОС нового поколения
твенная операционная система, отвечающая всем запросам большинства современных пользователей. Новая мобильная ОС - очень перспективный продукт, но пока еще весьма «сырой». Сколько времени потре
ОС Мобильная и организации, системы, технологии, персоны:
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