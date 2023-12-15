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ОС Мобильная Mobile OS Мобильная операционная система Mobile Operating System


 

Дмитрий Алтухов, Советник директора, Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) "Технологический суверенитет и открытый исходный код в мобильности: возможности и ловушки",  Конференция CNews "Перспективы Open Source в России" 25.05.2023, Москва


15.12.2023 Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux

олит использовать для коммуникаций полностью российский стек технологий — российскую ВКС «Труконф» на отечественных устройствах, в том числе из реестра Минпромторга России, под управлением защищенной мобильной ОС Astra Linux. *** ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор
21.04.2023 В России нашли нового национального «убийцу» Android. Готовятся к выходу первые смартфоны на ОС РОСА

елах 20 тыс. наименований. Значительная их часть адаптирована и для мобильных устройств. Российские мобильные ОС в реестре Минцифры В каталоге приложений для «Авроры» редакция CNews насчитала 7
13.04.2023 Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год

ано выше, главным продуктом, который развивает ОМП, является самая известная в России отечественная мобильная ОС «Аврора». Она включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифициров
03.04.2023 Российская национальная мобильная ОС под угрозой из-за США

ся без мобильных сервисов Google. Правовые риски использования AOSP в российских мобильных ОС обсуждались в ходе одного из недавних совещаний участников проекта по созданию отечественной национальной мобильной ОС. По информации издания, на мероприятии присутствовали, помимо прочих, представители ГК «Астра» (разработчик настольной Astra Linux), Сбербанка, «Яндекса» и «Ростелекома» (курирует

13.03.2023 «Аквариус» запустила серийное производство КПК Aquarius на российской мобильной ОС «Аврора»

лижайшее время в серийное производство запустят Aquarius NS M12 – защищенный по стандарту IP68 КПК с ОС «Аврора» для корпоративного использования в полевых условиях. «КПК Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС «Аврора» – безопасное устройство для корпоративных нужд. Оно подходит для доверенного документооборота, имеет привычный для пользователя набор приложений и помогает корпоративным с
07.02.2023 Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора»

нный доступ к данным на рабочем инструменте – мобильном устройстве. Отрадно, что есть отечественная мобильная ОС, поддерживающая механизмы двухфакторной аутентификации с использованием российск
30.12.2022 В России появится мобильная ОС на замену Android и iOS. Ее всего за год создадут «Яндекс» и VK

ссии скоро будут две отечественные ОС – одна для компаний и госкорпораций, другая для россиян. Свои мобильные ОС разрабатывают и отдельные компании, например, «Лаборатория Касперского», но до ш
26.10.2022 Подтверждена совместимость VPN-клиента «Континент ZTN» и мобильной ОС «Аврора 4.0»

«Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент ZTN клиент» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора» нового поколения. Модуль защищенного удаленного доступа для мобильных платформ с использованием алгоритмов ГОСТ «Континент ZTN клиент» на платформе ОС «Аврора» позволяет с
28.09.2022 В России создается импортонезависимая мобильная ОС с поддержкой Android-приложений

тативных планшетных компьютеров и смартфонов». Одна операционка для всех Со слов Рустамова, будущая мобильная ОС «Ред софта» будет универсальной в плане возможности ее использования и применени
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора»

ОС в России дорого и «с нуля» не имеет смысла. Он напомминает, что сегодня существуют две основные мобильные ОС (Android и iOS), а все остальные «так или иначе сделаны на основе Android». «Цел
16.06.2022 Новые участники бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» приступили к работе

Команда бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» расширилась. В нее пришли энтузиасты из Иннополиса, Санкт-Петербурга и Москвы. В марте 2022 г. компания «Открытая мобильная платформа» пригласила новых участников в бета-т
27.04.2022 У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз

ано выше, главным продуктом, который развивает ОМП, является самая известная в России отечественная мобильная ОС «Аврора». Она включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифициров
23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора»

Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент АП» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора». Модуль защищенного удаленного доступа для мобильных платформ с использованием алгоритмов ГОСТ «Континент АП» на платформе ОС «Аврора» позволяет строить доверенную мобильн
17.11.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила сертификат соответствия ФСБ России

Новые сертификаты ФСБ Российская мобильная ОС «Аврора» со встроенным программным СКЗИ «СледопытSSL» компании «Открытая мобильная платформа» получила 9 ноября 2021 г. сертификаты соответствия ФСБ России №СФ/114-4143 «Требования
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России

нтивирусная компания «Доктор Веб» и компания «Открытая мобильная платформа» сообщают о получении сертификата соответствия ФСБ России на антивирус Dr.Web Mobile Security Suite для первой отечественной мобильной ОС «Аврора». Полученный сертификат подтверждает соответствие Dr.Web Mobile Security Suite («Аврора») требованиям ФСБ России к антивирусным средствам классов В2 и Г2. Операционная сист
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора»

например, можно защитить сценарии работы мобильного обходчика, контролера на транспорте, сотрудника скорой медицинской помощи или сотрудника силовых структур. Напомним, что ViPNet Client с поддержкой мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России на соответствие требованиям к СКЗИ классов КС1 и КС2. Это позволяет заказчикам, использующим сертифицированные решения, создавать единую прозрачн
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора»

ективность производственных и бизнес-процессов “Ростелекома”. Наша компания готова к реализации аналогичных проектов на предприятиях самого широкого круга отраслей. “Аврора” — единственная российская мобильная ОС, имеет необходимые сертификаты ФСБ и ФСТЭК, что позволяет внедрять решения на ее базе на объектах критической инфраструктуры, гарантируя при этом независимость работы платформы и н
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим

я мобильное устройство с новой версией ОС «Аврора», с предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет». «Для нас, команды разработчиков мобильной ОС «Аврора», важно показать продукт как можно большему кругу лиц, — комментирует Татьяна Казнова, менеджер по продукту и руководитель программы бета-тестирования ОС «Аврора». – Мы над
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России

Российская мобильная ОС «Аврора» со встроенным программным СКЗИ «СледопытSSL», разрабатываемая и производимая «Открытой мобильной платформой», получила положительное заключение ФСБ России на соответствие

09.03.2021 ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора»

нной инфраструктуры (КИИ), в государственных информационных системах (ГИС), а также в информационных системах персональных данных (ИСПДн), в том числе при работе с медицинскими персональными данными. Мобильная ОС «Аврора» изначально была разработана для обеспечения высокого уровня защиты при работе с наиболее чувствительной информацией, поэтому компания «Открытая мобильная платформа» постоя
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту

2020 г. Впервые система была продемонстрирована в сентябре 2020 г. Релиз стабильной версии ОС намечен на 2021 г. Какие признаки Android замечены в ОС Huawei По словам Амадео, между «совершенно новой» мобильной ОС Huawei и Android 10 «нет заметной разницы». Внешне бета Harmony OS 2.0 выглядит как Android с фирменной оболочкой Huawei – EMUI, в котором практически все упоминания Android замене
08.10.2020 У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт

У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт Auroraos.ru. Он содержит не только полную информацию о решениях на платформе «Аврора», но и максимально нас
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС

льная ОС, включенная в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи. Как и другие мобильные ОС, «Аврора» позволяет управлять контактами, звонками и сообщениями. Также в состав
12.02.2020 Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4

иты операционных систем типа «А» 4 класса защиты. Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр» (Sailfish Cloud RUS) также удостоена сертификата на соответствие ТУ и НДВ4. Отечественная мобильная ОС «Аврора», а также система управления «Аврора Центр» прошли сертификацию во ФСТЭК России Напомним, что сертификация на четвертый класс защиты позволяет применять сертифицированные п
13.12.2019 «Аквариус» выпустил планшет с российской мобильной ОС «Аврора»

Выпущен планшет под управлением российской мобильной ОС Компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты модели Aquarius Cmp NS2
01.10.2019 Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора»

беспечит многоуровневый контроль почтовых сервисов и интернет-трафика при использовании мобильных устройств в корпоративной среде. «Интеграция высокотехнологичного решения InfoWatch Traffic Monitor и мобильной ОС позволяет предложить уникальное решение российскому рынку. ОС «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) независима от сторонних сервисов, имеет встроенные средства защиты информации и обес
10.09.2019 РЖД переведет своих сотрудников на смартфоны и планшеты с российской мобильной ОС «Аврора»

ьной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну. Российская мобильная ОС «Аврора» У ОС есть также сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям безопаснос
01.08.2019 Смартфоны Huawei на российской мобильной ОС появятся до конца 2019 года

что сделало его владельцем Sailfish OS. Спустя почти год, в феврале 2019 г. систему переименовали в «Аврору», и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пояснил это тем, что у единственной российской мобильной ОС обязано быть именно русскоязычное название.
25.06.2019 «Бакка Софт» выпустит решение для электронного документооборота на отечественной мобильной ОС

Sailfish Mobile OC RUS), разработка компании «Открытая Мобильная Платформа» (ОМП). Это единственная мобильная ОС, включенная в реестр отечественного ПО, прошедшая сертификацию ФСБ/ФСТЭК и гаран
05.03.2019 «Касперский» выпустит мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS

предустановленной KasperskyOS – умная камера видеонаблюдения для промышленных объектов. Российские мобильные ОС В России уже существует практически национальная мобильная ОС – Sailfish OS Rus,
20.02.2019 «Мой офис» научился работать в российской мобильной ОС

ва облачного хранения и доступа к документам, защищенные браузеры, клиенты для корпоративной почты и календаря, VPN и другие приложения ежедневного использования. «Мой офис» адаптировали к российской мобильной ОС Эйгес акцентирует внимание на том, что iOS и Android развиваются уже более десяти лет, и Sailfish необходимо пройти этот же путь значительно быстрее. Адаптация для российской платф
07.02.2019 Российская мобильная ОС получила новое название. Теперь оно «энергичное и позитивное»

дустановленной «Авророй» или идет подготовка к такому тестированию. Что умеет «Аврора» Как и другие мобильные ОС, «Аврора» позволяет управлять контактами, звонками и сообщениями. Также в состав
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место

е этой системы уже проходят испытания в ряде отечественных ведомств. Глава «Ростелекома» добавил, что уже подготовлены правительственные нормативные акты по использованию устройств на базе российской мобильной ОС в госструктурах. «Открытая мобильная платформа» сотрудничает не только с отечественными производителями ПО, компания также ведет совместную работу с профильными вузами сразу в неск
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС

о стороны российского корпоративного и государственного сектора экономики». Где работает российская мобильная ОС На сегодняшний день под управлением Sailfish Mobile OS RUS работают смартфоны In
01.03.2018 «Ростелеком» завладел единственной российской мобильной ОС

5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, и где она является единственной мобильной ОС. В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющим гостайну.Сфера примененияНа Всемирном мобильном к
28.02.2018 Harman Connected Services будет создавать приложения для российской мобильной ОС

05.12.2016 Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО

созданная финской компанией Jolla. В июне 2015 г. разработчики Sailfish и Tizen были названы Минкомсвязи главными претендентами на госфинансирование в рамках поддержки отечественного ПО в номинации «Мобильные операционные системы». Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО 5 сентября 2016 г. Заявку подавала компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая владельцу
30.11.2016 «Российская мобильная ОС» прошла одобрение ФСБ

29 ноября отметила в официальном пресс-релизе отметила финская Jolla, указав, что это единственная мобильная ОС, которая сейчас фигурирует в Реестре в разделе «операционные системы», и именно

28.03.2011 Новая версия мобильной ОС от Apple будет выстроена вокруг “облаков”

чные технологии. Вероятно, что запуск iOS 5 совпадет по времени с выпуском новой версии iPad. Новая мобильная ОС от Apple будет существенно отличаться от предыдущих версий, и будет сопровождать
11.10.2010 Windows Phone 7: обзор возможностей мобильной ОС нового поколения

твенная операционная система, отвечающая всем запросам большинства современных пользователей. Новая мобильная ОС - очень перспективный продукт, но пока еще весьма «сырой». Сколько времени потре

Публикаций - 559, упоминаний - 607

ОС Мобильная и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11351 175
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 368 169
Microsoft Corporation 24000 136
Apple Inc 11607 124
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5635 103
Samsung Electronics 9942 94
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 272 64
Ростелеком 10639 63
Huawei 3684 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10622 53
7588 52
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 43
Schneider Electric 554 43
Schneider Electric Secure Power 65 43
Jolla - Sailfish Holding 78 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 52 42
Rimini Street 58 42
Центр2М - Center2М 66 42
Ситилабс 44 41
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 202 41
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 113 41
Такском - Taxcom 234 41
HTC Corporation 1491 39
Xiaomi 1488 35
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 700 35
Intel Corporation 11872 33
Qualcomm Technologies 1748 33
Yandex - Яндекс 6388 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4497 30
Meta Platforms - Facebook 4366 30
X Corp - Twitter 2795 27
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 25
LG Electronics 3568 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2010 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3235 21
Lenovo Motorola 3490 21
БайтЭрг 53 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3024 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1238 20
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2466 19
РЖД - Российские железные дороги 1769 62
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6464 48
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 924 43
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 749 43
ГПБ - Газпромбанк 1010 43
Интеррос - Росбанк АКБ 582 43
ОМК - Объединенная металлургическая компания 181 42
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 42
Ингосстрах СПАО 390 42
ПГК - Первая грузовая компания 177 42
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 41
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 56 41
OKS Group 51 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 615 38
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 409 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1405 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2600 29
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 173 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 394 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 341 25
Почта России ПАО 1990 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 24
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 133 20
Сургутнефтегаз - СНГ 256 19
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 457 19
Интер РАО ЕЭС ПАО 320 18
Абсолют Банк 210 17
Вотрон 20 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 373 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 358 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 324 15
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 108 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 195 14
МКБ - Московский кредитный банк 517 14
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 166 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 432 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 71 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 65 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 54 13
Траско - Trasko 30 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10327 125
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3353 70
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2896 68
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 49
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 90 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2577 41
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2253 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3098 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1722 24
Правительство Москвы 2175 23
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 288 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4197 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 108 19
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 239 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1291 17
Президент Российской Федерации 4000 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 192 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5421 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1105 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 734 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5055 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 256 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4672 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3144 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 133 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2100 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2736 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 318 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2831 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2626 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2545 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1252 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 110 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1288 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 539 9
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 5
Linux Foundation 177 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 45 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 4
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 74 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 3
Symbian Foundation 38 2
ASF - Apache Software Foundation 108 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 227 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 106 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 6 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 82 1
АФТ - Ассоциация Финтех 98 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 103 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23440 408
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22642 323
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11683 184
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58257 169
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22573 149
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15239 140
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6904 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43769 129
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13475 124
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13252 116
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19852 105
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23482 103
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8698 95
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26637 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19028 88
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14483 83
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8767 78
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9705 78
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23247 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11982 73
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10893 71
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27471 70
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5168 68
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12096 67
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9055 66
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13724 63
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2302 62
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6924 60
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5828 56
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2692 54
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5662 52
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6561 52
Application store - магазин приложений 1076 51
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5896 50
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4091 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15516 49
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4264 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9844 46
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6028 45
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9629 44
Google Android 13315 319
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 696 205
Apple iOS 7291 163
Microsoft Windows 14954 132
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 863 121
Apple iPhone - серия смартфонов 6844 99
Linux OS 9001 96
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 81
Google Play - Google Store - Android Market 3139 70
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 49
Nokia Symbian OS 1397 48
Apple iPad 3793 43
1С:ERP Управление предприятием 434 43
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4837 38
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 103 35
Microsoft Windows 10 1612 33
Новые облачные технологии - МойОфис 638 31
Apple - App Store 2756 30
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 253 30
Apple macOS 1868 27
Google YouTube - Видеохостинг 2564 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 27
Apple iPhone 6 4861 24
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 386 23
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 237 21
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Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 91 18
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1362 18
Nokia Nseries 535 18
Samsung Electronics Bada 186 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1025 17
StatCounter 334 17
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50842 114
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15948 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40384 60
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Европа Восточная 3019 44
Китай - Тайвань 3845 30
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13823 26
Европа 21318 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13097 18
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1682 18
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Азия - Азиатский регион 5274 16
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13657 14
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 89 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3473 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 6
США - Калифорния - Купертино 254 6
Грузия 1162 5
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Африка - Африканский регион 3368 5
Испания - Королевство 3648 5
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6029 102
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СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 11 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 55 1
ИИИ - Институт исследований интернета 51 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 54 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 21 1
Helsinki University of Technology - Teknillinen korkeakoulu - Политехнический институт Хельсинки - Хельсинкский технологический университет 7 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 186 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 38 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 174 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 528 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 247 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 284 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 479 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 343 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 21 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 146 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 47
CNews Баттл 64 42
CNews AWARDS - награда 450 42
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 23
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2237 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 12
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 7
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 3
День молодёжи - 27 июня 730 2
CeBIT 611 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 2
CNews FORUM Кейсы 167 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1875 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Samsung Unpacked 31 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Microsoft Build - конференция 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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