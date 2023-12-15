ОС Мобильная Mobile OS Мобильная операционная система Mobile Operating System

Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux олит использовать для коммуникаций полностью российский стек технологий — российскую ВКС «Труконф» на отечественных устройствах, в том числе из реестра Минпромторга России, под управлением защищенной мобильной ОС Astra Linux. *** ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор

В России нашли нового национального «убийцу» Android. Готовятся к выходу первые смартфоны на ОС РОСА елах 20 тыс. наименований. Значительная их часть адаптирована и для мобильных устройств. Российские мобильные ОС в реестре Минцифры В каталоге приложений для «Авроры» редакция CNews насчитала 7

Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год ано выше, главным продуктом, который развивает ОМП, является самая известная в России отечественная мобильная ОС «Аврора». Она включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифициров

Российская национальная мобильная ОС под угрозой из-за США ся без мобильных сервисов Google. Правовые риски использования AOSP в российских мобильных ОС обсуждались в ходе одного из недавних совещаний участников проекта по созданию отечественной национальной мобильной ОС. По информации издания, на мероприятии присутствовали, помимо прочих, представители ГК «Астра» (разработчик настольной Astra Linux), Сбербанка, «Яндекса» и «Ростелекома» (курирует

«Аквариус» запустила серийное производство КПК Aquarius на российской мобильной ОС «Аврора» лижайшее время в серийное производство запустят Aquarius NS M12 – защищенный по стандарту IP68 КПК с ОС «Аврора» для корпоративного использования в полевых условиях. «КПК Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС «Аврора» – безопасное устройство для корпоративных нужд. Оно подходит для доверенного документооборота, имеет привычный для пользователя набор приложений и помогает корпоративным с

Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора» нный доступ к данным на рабочем инструменте – мобильном устройстве. Отрадно, что есть отечественная мобильная ОС, поддерживающая механизмы двухфакторной аутентификации с использованием российск

В России появится мобильная ОС на замену Android и iOS. Ее всего за год создадут «Яндекс» и VK ссии скоро будут две отечественные ОС – одна для компаний и госкорпораций, другая для россиян. Свои мобильные ОС разрабатывают и отдельные компании, например, «Лаборатория Касперского», но до ш

Подтверждена совместимость VPN-клиента «Континент ZTN» и мобильной ОС «Аврора 4.0» «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент ZTN клиент» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора» нового поколения. Модуль защищенного удаленного доступа для мобильных платформ с использованием алгоритмов ГОСТ «Континент ZTN клиент» на платформе ОС «Аврора» позволяет с

В России создается импортонезависимая мобильная ОС с поддержкой Android-приложений тативных планшетных компьютеров и смартфонов». Одна операционка для всех Со слов Рустамова, будущая мобильная ОС «Ред софта» будет универсальной в плане возможности ее использования и применени

Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора» ОС в России дорого и «с нуля» не имеет смысла. Он напомминает, что сегодня существуют две основные мобильные ОС (Android и iOS), а все остальные «так или иначе сделаны на основе Android». «Цел

Новые участники бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» приступили к работе Команда бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» расширилась. В нее пришли энтузиасты из Иннополиса, Санкт-Петербурга и Москвы. В марте 2022 г. компания «Открытая мобильная платформа» пригласила новых участников в бета-т

У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз ано выше, главным продуктом, который развивает ОМП, является самая известная в России отечественная мобильная ОС «Аврора». Она включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифициров

Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора» Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент АП» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора». Модуль защищенного удаленного доступа для мобильных платформ с использованием алгоритмов ГОСТ «Континент АП» на платформе ОС «Аврора» позволяет строить доверенную мобильн

Мобильная ОС «Аврора» получила сертификат соответствия ФСБ России Новые сертификаты ФСБ Российская мобильная ОС «Аврора» со встроенным программным СКЗИ «СледопытSSL» компании «Открытая мобильная платформа» получила 9 ноября 2021 г. сертификаты соответствия ФСБ России №СФ/114-4143 «Требования

Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России нтивирусная компания «Доктор Веб» и компания «Открытая мобильная платформа» сообщают о получении сертификата соответствия ФСБ России на антивирус Dr.Web Mobile Security Suite для первой отечественной мобильной ОС «Аврора». Полученный сертификат подтверждает соответствие Dr.Web Mobile Security Suite («Аврора») требованиям ФСБ России к антивирусным средствам классов В2 и Г2. Операционная сист

Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» например, можно защитить сценарии работы мобильного обходчика, контролера на транспорте, сотрудника скорой медицинской помощи или сотрудника силовых структур. Напомним, что ViPNet Client с поддержкой мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России на соответствие требованиям к СКЗИ классов КС1 и КС2. Это позволяет заказчикам, использующим сертифицированные решения, создавать единую прозрачн

«Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» ективность производственных и бизнес-процессов “Ростелекома”. Наша компания готова к реализации аналогичных проектов на предприятиях самого широкого круга отраслей. “Аврора” — единственная российская мобильная ОС, имеет необходимые сертификаты ФСБ и ФСТЭК, что позволяет внедрять решения на ее базе на объектах критической инфраструктуры, гарантируя при этом независимость работы платформы и н

Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим я мобильное устройство с новой версией ОС «Аврора», с предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет». «Для нас, команды разработчиков мобильной ОС «Аврора», важно показать продукт как можно большему кругу лиц, — комментирует Татьяна Казнова, менеджер по продукту и руководитель программы бета-тестирования ОС «Аврора». – Мы над

Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России Российская мобильная ОС «Аврора» со встроенным программным СКЗИ «СледопытSSL», разрабатываемая и производимая «Открытой мобильной платформой», получила положительное заключение ФСБ России на соответствие

ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора» нной инфраструктуры (КИИ), в государственных информационных системах (ГИС), а также в информационных системах персональных данных (ИСПДн), в том числе при работе с медицинскими персональными данными. Мобильная ОС «Аврора» изначально была разработана для обеспечения высокого уровня защиты при работе с наиболее чувствительной информацией, поэтому компания «Открытая мобильная платформа» постоя

«Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 2020 г. Впервые система была продемонстрирована в сентябре 2020 г. Релиз стабильной версии ОС намечен на 2021 г. Какие признаки Android замечены в ОС Huawei По словам Амадео, между «совершенно новой» мобильной ОС Huawei и Android 10 «нет заметной разницы». Внешне бета Harmony OS 2.0 выглядит как Android с фирменной оболочкой Huawei – EMUI, в котором практически все упоминания Android замене

У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт Auroraos.ru. Он содержит не только полную информацию о решениях на платформе «Аврора», но и максимально нас

Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС льная ОС, включенная в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи. Как и другие мобильные ОС, «Аврора» позволяет управлять контактами, звонками и сообщениями. Также в состав

Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4 иты операционных систем типа «А» 4 класса защиты. Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр» (Sailfish Cloud RUS) также удостоена сертификата на соответствие ТУ и НДВ4. Отечественная мобильная ОС «Аврора», а также система управления «Аврора Центр» прошли сертификацию во ФСТЭК России Напомним, что сертификация на четвертый класс защиты позволяет применять сертифицированные п

«Аквариус» выпустил планшет с российской мобильной ОС «Аврора» Выпущен планшет под управлением российской мобильной ОС Компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты модели Aquarius Cmp NS2

Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора» беспечит многоуровневый контроль почтовых сервисов и интернет-трафика при использовании мобильных устройств в корпоративной среде. «Интеграция высокотехнологичного решения InfoWatch Traffic Monitor и мобильной ОС позволяет предложить уникальное решение российскому рынку. ОС «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) независима от сторонних сервисов, имеет встроенные средства защиты информации и обес

РЖД переведет своих сотрудников на смартфоны и планшеты с российской мобильной ОС «Аврора» ьной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну. Российская мобильная ОС «Аврора» У ОС есть также сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям безопаснос

Смартфоны Huawei на российской мобильной ОС появятся до конца 2019 года что сделало его владельцем Sailfish OS. Спустя почти год, в феврале 2019 г. систему переименовали в «Аврору», и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пояснил это тем, что у единственной российской мобильной ОС обязано быть именно русскоязычное название.

«Бакка Софт» выпустит решение для электронного документооборота на отечественной мобильной ОС Sailfish Mobile OC RUS), разработка компании «Открытая Мобильная Платформа» (ОМП). Это единственная мобильная ОС, включенная в реестр отечественного ПО, прошедшая сертификацию ФСБ/ФСТЭК и гаран

«Касперский» выпустит мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS предустановленной KasperskyOS – умная камера видеонаблюдения для промышленных объектов. Российские мобильные ОС В России уже существует практически национальная мобильная ОС – Sailfish OS Rus,

«Мой офис» научился работать в российской мобильной ОС ва облачного хранения и доступа к документам, защищенные браузеры, клиенты для корпоративной почты и календаря, VPN и другие приложения ежедневного использования. «Мой офис» адаптировали к российской мобильной ОС Эйгес акцентирует внимание на том, что iOS и Android развиваются уже более десяти лет, и Sailfish необходимо пройти этот же путь значительно быстрее. Адаптация для российской платф

Российская мобильная ОС получила новое название. Теперь оно «энергичное и позитивное» дустановленной «Авророй» или идет подготовка к такому тестированию. Что умеет «Аврора» Как и другие мобильные ОС, «Аврора» позволяет управлять контактами, звонками и сообщениями. Также в состав

На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место е этой системы уже проходят испытания в ряде отечественных ведомств. Глава «Ростелекома» добавил, что уже подготовлены правительственные нормативные акты по использованию устройств на базе российской мобильной ОС в госструктурах. «Открытая мобильная платформа» сотрудничает не только с отечественными производителями ПО, компания также ведет совместную работу с профильными вузами сразу в неск

Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС о стороны российского корпоративного и государственного сектора экономики». Где работает российская мобильная ОС На сегодняшний день под управлением Sailfish Mobile OS RUS работают смартфоны In

«Ростелеком» завладел единственной российской мобильной ОС 5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, и где она является единственной мобильной ОС. В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющим гостайну.Сфера примененияНа Всемирном мобильном к

Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО созданная финской компанией Jolla. В июне 2015 г. разработчики Sailfish и Tizen были названы Минкомсвязи главными претендентами на госфинансирование в рамках поддержки отечественного ПО в номинации «Мобильные операционные системы». Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО 5 сентября 2016 г. Заявку подавала компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая владельцу

«Российская мобильная ОС» прошла одобрение ФСБ 29 ноября отметила в официальном пресс-релизе отметила финская Jolla, указав, что это единственная мобильная ОС, которая сейчас фигурирует в Реестре в разделе «операционные системы», и именно

Новая версия мобильной ОС от Apple будет выстроена вокруг “облаков” чные технологии. Вероятно, что запуск iOS 5 совпадет по времени с выпуском новой версии iPad. Новая мобильная ОС от Apple будет существенно отличаться от предыдущих версий, и будет сопровождать