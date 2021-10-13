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Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России

Антивирусная компания «Доктор Веб» и компания «Открытая мобильная платформа» сообщают о получении сертификата соответствия ФСБ России на антивирус Dr.Web Mobile Security Suite для первой отечественной мобильной ОС «Аврора».

Полученный сертификат подтверждает соответствие Dr.Web Mobile Security Suite («Аврора») требованиям ФСБ России к антивирусным средствам классов В2 и Г2.

Операционная система «Аврора» – основа для построения доверенной, независимой мобильной инфраструктуры в государственных структурах и крупных коммерческих организациях. Это единственная мобильная отечественная операционная система, которая включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России (А4, УД4) и ФСБ России (АК2) и содержит встроенное средство защиты канала передачи данных СКЗИ «Следопыт SSL», сертифицированное ФСБ России (КС2). Собственная платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр» также сертифицирована ФСТЭК России на соответствие ТУ и 4-му уровню доверия. Это позволяет создавать на Авроре доверенные и гибкие цифровые решения с учетом отраслевой специфики в соответствии с актуальными законодательными требованиями.

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