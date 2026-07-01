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Dr.Web Доктор Веб

Dr.Web - Доктор Веб

Dr.Web (Доктор Веб) - российская компания, специализирующаяся на разработке антивирусных решений и средств защиты информации. Компания была основана в 1992 году Игорем Даниловым, который также является автором первой версии антивируса. Dr.Web входит в группу компаний "Доктор Веб", которая объединяет несколько организаций, занимающихся разработкой и распространением антивирусных продуктов.

Компания предлагает  спектр продуктов и решений для защиты различных типов устройств и систем. В их портфолио входят:

В своей работе компания использует различные технологии, включая технологию Origins Tracing для выявления угроз на основе поведенческого анализа. Продукты Dr.Web интегрируются в различные системы, например, в платформу видеоконференцсвязи IVA MCU через протокол iCAP.

Компания участвует в различных государственных проектах, включая разработку "Мультисканера" - всероссийского антивирусного решения в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Основные конкуренты Dr.Web на рынке антивирусных решений:

 

Обзор «Доктор Веб» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 25 дел, на cумму 42 765 557 ₽*

Судебные дела (25) на сумму 42 765 557 ₽*
в качестве истца (12) на сумму 36 114 805 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 297 043 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 «Доктор Веб» зафиксировали рост уникальных угроз на 95% за II квартал 2026 года

nker остались самыми распространенными вредоносными программами для Android-устройств. Специалисты «Доктор Веб» обнаружили рекламный троян Android.MagicAd.1, способный обходить ограничения ОС A
26.03.2026 В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

Безопасность дорожает Компания «Доктор Веб», российский разработчик антивирусных решений Dr.Web, сообщила о повышении цен на

09.02.2026 «У вас произошла утечка персональных данных!». Анатомия мошеннического звонка

Чтобы детально разобрать мошенническую схему и предостеречь других потенциальных жертв, сотрудница «Доктор Веб» «прошла» весь путь от первого звонка до финальной попытки выманить деньги. Это была сложносоставная комбинация с применением различных методов социальной инженерии. Об этом CNews со
25.08.2025 Фальшивый «антивирус ФСБ» атакует руководство российских компаний. В опасности все пользователи Android

вредоносное ПО, выдающее себя за антивирусное решение, созданное Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Об этом пишет профильный портал Bleeping Computer со ссылкой на российскую ИБ-компанию «Доктор Веб». Он предназначен для заражения мобильных устройств руководителей различных отечественных предприятий, но лишь тех, кто пользуется гаджетами под управлением Android. Согласно отчету

24.04.2025 Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android

Скрытая ИТ-атака Новый шпионский троянец угрожает безопасности российских военных, об этом CNews сообщили представители компании «Доктор веб». По данным «Доктор Веб», обнаружен троянизированный вариант навигатора Alpine Quest, которым в числе прочих пользуются российские военнослужащие в зоне специальной военной оп
31.01.2025 «Доктор Веб»: вирусные итоги 2024 года

с 2023 г. Число уникальных угроз возросло на 51,22%. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб». В течении 2024 г. интернет-аналитики компании «Доктор Веб» наблюдали высо
08.10.2024 «Доктор Веб»: в ходе кампании по распространению трояна для добычи и кражи криптовалюты пострадали более 28 тыс. пользователей

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» выявили идущую масштабную кампанию по распространению вредоносного ПО для добычи

18.09.2024 Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb

Атака против DrWeb Антивирусная компания DrWeb («Доктор Веб») подверглась мощной хакерской атаке. По сообщению компании, атака началась 14 сен
04.07.2024 И полетят тут телеграммы: троян-бэкдор с управлением через Telegram атакует серверы на ОС Linux

Специалисты компании «Доктор Веб» выявили Linux-версию известного трояна TgRat, применяемого для целевых атак на ко
02.07.2024 «Доктор Веб»: обзор вирусной активности во II квартале 2024 года

редоносные скрипты и различные фишинговые документы. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб». Главные тенденции II квартала 2024 г. - Высокая активность рекламных троянских п
15.02.2024 Dr.Web Family Security — новое мобильное приложение от «Доктор Веб» для цифровой безопасности всей семьи

Компания «Доктор Веб» выпустила новое приложение Dr.Web Family Security, разработанное специально для в
30.01.2024 «Доктор Веб» выпустила продукт для защиты АСУ ТП – Dr.Web Industrial

«Доктор Веб» выпустила продукт для защиты АСУ ТП – Dr.Web Industrial. Новое ПО осуществляет за
30.01.2024 «Доктор Веб» выпускает продукт для защиты АСУ ТП — Dr.Web Industrial

инфраструктуры от непреднамеренного заражения и целевых атак. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб». Средства антивирусной защиты компании «Доктор Веб» уже успешно используют
17.01.2024 Какие приманки использовали кибермошенники в 2023 году

Компания «Доктор Веб» рассказала о том, какие фишинговые схемы киберпреступники чаще всего использовали в прошедшем году. К сожалению, спада этого вида криминальной активности не наблюдается. Однако зная
03.01.2024 Пенсионный фонд защитится с помощью «Касперского» и «Доктор Веб»

Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) закупит лицензий антивирусного программного обеспечения (ПО) сроком на один год от поставщиков «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» на 157,9 млн руб. Целью покупки является поддержка и защита конкретных подсистем ПФР: «Обеспечение информационной безопасности» автоматизированной информационной системы Социального
20.09.2023 Антивирус Dr.Web без объяснения причин оставили без сертификата ФСТЭК. Под угрозой сотни тысяч частных и госкомпаний

Отдайте наш сертификат Российская компания «Доктор веб», разработчик антивирусных систем семейства Dr.Web, временно осталась без сертифик
18.09.2023 Вышло обновление Dr.Web для мобильных устройств и планшетов на ОС «Аврора»

Компания «Доктор веб» сообщает об очередном обновлении продукта Dr.Web для смартфонов и планшетов на мо
06.09.2023 Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV

Компания «Доктор веб» выявила семейство троянских программ Android.Pandora, которое компрометирует устр
27.07.2023 Троян-загрузчик Fruity осуществляет многоступенчатое заражение Windows-компьютеров

Компания «Доктор веб» выявила атаку на пользователей Windows с применением модульной троянской программы-загрузчика Trojan.Fruity.1. С ее помощью злоумышленники способны заражать компьютеры различными ти
30.06.2023 Dr.Web отстоял право ограничивать доступ к сайтам микрофинансовых фирм и называть услуги МФО «кабальными»

ное слово» не удалось защитить свою «деловую репутацию» по иску к российской антивирусной компании «Доктор веб» (Dr.Web). Данные об этом можно найти в картотеке арбитражных судов. По определени
14.06.2023 В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты

Компания «Доктор Веб» выявила троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Получившее имя Trojan.Clipper.231
14.06.2023 На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины

оявились образы операционной системы Microsoft Windows 10, зараженные вредоносным программными обеспечением, которое ворует у пользователей криптовалюту. Об этом CNews сообщил представитель компании «Доктор Веб», специалисты которой выявили угрозу. Доходы операторов трояна пока нельзя назвать огромными. По подсчетам российского разработчика антивирусного ПО, мошенникам удалось похитить 0,73
29.05.2023 «Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk

Компания «Доктор Веб» выявила программный модуль для ОС Android, который обладает шпионскими функциями.
31.01.2023 Вышел обновленный антивирус Dr.Web для ОС «Аврора»

«Доктор веб» представляет обновленный Dr.Web 2.0.1 для мобильной ОС «Аврора». Основным нововве
21.11.2022 «Доктор Веб»: при поиске вакансий в интернете владельцы Android-устройств рискуют стать жертвами мошенников

«Доктор Веб» сообщила о распространении вредоносных приложений для ОС Android, которые злоумыш
30.09.2022 Выпущен Dr.Web Security Space 2.0.0 для ОС «Аврора»

Компания «Доктор Веб» выпустила вторую версию первого российского антивируса для первой российской моби
26.09.2022 Мошенники эксплуатируют тему мобилизации

и активно используют тему мобилизации для обмана пользователей в интернете. В мошеннической схеме задействованы стандартные приемы социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб». Интернет-аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили мошеннические сообщения, в которых пользователям сообщается о наличии их данных в списках призывников и скором поступлени
16.09.2022 «Доктор Веб»: обзор вирусной активности в августе 2022 года

использующие уязвимости документов Microsoft Office. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб». В минувшем месяце число обращений пользователей за расшифровкой файлов снизилось
22.08.2022 «Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств

Компания «Доктор Веб» сообщила об обнаружении бэкдоров в системном разделе ряда бюджетных моделей Andro
01.08.2022 «Доктор Веб» выводит на рынок новый облачный сервис Dr.Web FixIt! для расследования инцидентов ИБ

Российская антивирусная компания «Доктор Веб» представила Dr.Web FixIt! — новое решение для обеспечения информационной безопасн
08.07.2022 Антивирус Dr.Web Security Space успешно прошел тестирование в лаборатории, аккредитованной Microsoft

«Доктор Веб», российский разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопас
21.06.2022 «Доктор Веб» предупреждает о мошеннических рассылках должникам банков

Сотрудники компании «Доктор Веб» сообщают о случаях распространения в Интернете фишинговых сообщений, которые злоумышленники рассылают от имени АО «Тинькофф банк». В рассылках мошенники сообщают пользователям-должн
05.05.2022 Песочница Dr.Web vxCube – новый облачный сервис уже на площадке Softline Store

Компании «Доктор Веб» и Softline сообщили о появлении в онлайн-супермаркете Softline Store еще одной от
07.04.2022 «Доктор Веб»: участились атаки на крупные российские организации

«Доктор Веб» сообщила об участившихся атаках на крупные российские организации. Злоумышленники шифруют файлы, но при этом не требуют выкупа и не оставляют свои контакты. В связи с этим специалис
31.03.2022 «Доктор Веб»: обзор вирусной активности в феврале 2022 года

редоносное ПО, в том числе различные фишинговые веб-страницы. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб». Число обращений пользователей за расшифровкой файлов уменьшилось на 10,72% по ср
24.03.2022 Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане

В октябре 2021 г. в «Доктор Веб» обратилась одна из казахстанских телекоммуникационных компаний с подозрением на наличие вредоносного ПО в корпоративной сети. При первичном осмотре были обнаружены бэкдоры, ранее ис
16.03.2022 «Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами

«Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб», российский разработчик антивирусного ПО, заключили соглашение о совместном проти
02.02.2022 «Доктор веб» и «АйТи бастион» начали работу по технологической совместимости своих продуктов

Компании «Доктор веб» и «АйТи бастион» приступили к разработке технологической совместимости своих прод
16.12.2021 Dr.Web на «Ред ОС» 7.3

В рамках технологического партнерства компании «Доктор Веб» и «Ред софт» подтвердили совместимость антивирусного программного обеспечения Dr.
10.12.2021 Россияне создали бесплатный и опасный «генератор QR-кодов» для тех, кто не хочет вакцинироваться

«Бесплатного сыра» не бывает Российские хакеры начали распространение ПО, позиционирующегося как генератор QR-кодов о прохождении вакцинации. Как сообщили CNews представители компании «Доктор Веб», за ней скрывается хитро спрятанный троян, который, к тому же, подгружает еще два не менее опасных вредоноса. Распространяется программа через наспех созданный сайт, на котором гово

Публикаций - 1294, упоминаний - 2299

Dr.Web и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 230
Microsoft Corporation 25775 127
Google LLC 12688 116
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 91
ESET - ESET Software 1161 85
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 55
Trend Micro 651 49
Yandex - Яндекс 9216 47
ДиалогНаука 271 46
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 45
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
9594 39
Softline - Софтлайн 3743 37
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 37
Apple Inc 13154 36
VK - Mail.ru Group 3602 36
Meta Platforms - Facebook 4621 31
InfoWatch - Инфовотч 1185 31
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 30
Gen Digital - Avast Software 184 28
Bitdefender 171 28
Информзащита 941 24
Sophos - SophosLabs 436 23
Cisco Systems 5372 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 20
Telegram Group 2940 20
X Corp - Twitter 2938 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Ростелеком 10948 19
Acronis - Акронис 489 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
F-Secure 216 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Adobe Systems 1597 17
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 17
МегаФон 10742 16
Oracle Corporation 7074 15
Yahoo! 3726 15
Код Безопасности 812 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Visa International 1993 7
Альфа-Банк 1979 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Runa Capital 158 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
UFG Asset Management 11 6
eBay Inc 1640 5
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 5
КонсультантПлюс 161 5
101Hotels.com 456 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Резонанс НПП 407 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 3
Фармация 16 3
Российская Фармация 3 3
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 3
Аптека-Холдинг 8 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 64
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Президент Украины 128 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
СБУ - Служба безопасности Украины 98 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 922
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