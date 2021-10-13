Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dr.Web
Доктор Веб
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 975, упоминаний - 3855
Dr.Web упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Алексей 142 5
|Шаров Борис 45 4
|Зенкин Денис 98 3
|Порошенко Петр 17 3
|Зеленский Владимир 12 3
|Евдокимов Андрей 54 3
|Рубанов Владимир 61 3
|Севостьянов Василий 3 3
|Матросов Александр 42 2
|Чутов Олег 5 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Грищенков Александр 10 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Матеев Денис 33 2
|Лашин Ренат 25 2
|Василенко Александр 64 2
|Филиппов Максим 36 2
|Чачава Александр 68 2
|Путин Владимир 1820 2
|Галушкин Олег 168 2
|Янкин Константин 7 2
|Касперская Наталья 197 2
|Медведев Вячеслав 16 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Орлов Дмитрий 18 2
|Шадаев Максут 384 1
|Водясов Алексей 97 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Рейнальдо Алонсо 1 1
|Носков Константин 201 1
|Лагода Георгий 51 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Греф Герман 205 1
|Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 1
|Касперский Евгений 218 1
|Чернов Даниил 49 1
|Поляков Сергей 60 1
|IDC - International Data Corporation 2709 5
|CNews Analytics 1988 3
|Gartner 2188 2
|Forrester Research 385 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|IHS Markit 21 1
|SimilarWeb 24 1
|CCS Insight 20 1
|Enterprise Mobility Exchange 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757245, в очереди разбора - 660935.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757245, в очереди разбора - 660935.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru