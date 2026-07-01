Dr.Web - Доктор Веб

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В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15% Безопасность дорожает Компания «Доктор Веб», российский разработчик антивирусных решений Dr.Web, сообщила о повышении цен на

«У вас произошла утечка персональных данных!». Анатомия мошеннического звонка Чтобы детально разобрать мошенническую схему и предостеречь других потенциальных жертв, сотрудница «Доктор Веб» «прошла» весь путь от первого звонка до финальной попытки выманить деньги. Это была сложносоставная комбинация с применением различных методов социальной инженерии. Об этом CNews со

Фальшивый «антивирус ФСБ» атакует руководство российских компаний. В опасности все пользователи Android вредоносное ПО, выдающее себя за антивирусное решение, созданное Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Об этом пишет профильный портал Bleeping Computer со ссылкой на российскую ИБ-компанию «Доктор Веб». Он предназначен для заражения мобильных устройств руководителей различных отечественных предприятий, но лишь тех, кто пользуется гаджетами под управлением Android. Согласно отчету

Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android Скрытая ИТ-атака Новый шпионский троянец угрожает безопасности российских военных, об этом CNews сообщили представители компании «Доктор веб». По данным «Доктор Веб», обнаружен троянизированный вариант навигатора Alpine Quest, которым в числе прочих пользуются российские военнослужащие в зоне специальной военной оп

«Доктор Веб»: вирусные итоги 2024 года с 2023 г. Число уникальных угроз возросло на 51,22%. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб». В течении 2024 г. интернет-аналитики компании «Доктор Веб» наблюдали высо

«Доктор Веб»: в ходе кампании по распространению трояна для добычи и кражи криптовалюты пострадали более 28 тыс. пользователей Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» выявили идущую масштабную кампанию по распространению вредоносного ПО для добычи

Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb Атака против DrWeb Антивирусная компания DrWeb («Доктор Веб») подверглась мощной хакерской атаке. По сообщению компании, атака началась 14 сен

И полетят тут телеграммы: троян-бэкдор с управлением через Telegram атакует серверы на ОС Linux Специалисты компании «Доктор Веб» выявили Linux-версию известного трояна TgRat, применяемого для целевых атак на ко

«Доктор Веб»: обзор вирусной активности во II квартале 2024 года редоносные скрипты и различные фишинговые документы. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб». Главные тенденции II квартала 2024 г. - Высокая активность рекламных троянских п

Dr.Web Family Security — новое мобильное приложение от «Доктор Веб» для цифровой безопасности всей семьи Компания «Доктор Веб» выпустила новое приложение Dr.Web Family Security, разработанное специально для в

«Доктор Веб» выпустила продукт для защиты АСУ ТП – Dr.Web Industrial «Доктор Веб» выпустила продукт для защиты АСУ ТП – Dr.Web Industrial. Новое ПО осуществляет за

«Доктор Веб» выпускает продукт для защиты АСУ ТП — Dr.Web Industrial инфраструктуры от непреднамеренного заражения и целевых атак. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб». Средства антивирусной защиты компании «Доктор Веб» уже успешно используют

Какие приманки использовали кибермошенники в 2023 году Компания «Доктор Веб» рассказала о том, какие фишинговые схемы киберпреступники чаще всего использовали в прошедшем году. К сожалению, спада этого вида криминальной активности не наблюдается. Однако зная

Пенсионный фонд защитится с помощью «Касперского» и «Доктор Веб» Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) закупит лицензий антивирусного программного обеспечения (ПО) сроком на один год от поставщиков «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» на 157,9 млн руб. Целью покупки является поддержка и защита конкретных подсистем ПФР: «Обеспечение информационной безопасности» автоматизированной информационной системы Социального

Антивирус Dr.Web без объяснения причин оставили без сертификата ФСТЭК. Под угрозой сотни тысяч частных и госкомпаний Отдайте наш сертификат Российская компания «Доктор веб», разработчик антивирусных систем семейства Dr.Web, временно осталась без сертифик

Вышло обновление Dr.Web для мобильных устройств и планшетов на ОС «Аврора» Компания «Доктор веб» сообщает об очередном обновлении продукта Dr.Web для смартфонов и планшетов на мо

Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV Компания «Доктор веб» выявила семейство троянских программ Android.Pandora, которое компрометирует устр

Троян-загрузчик Fruity осуществляет многоступенчатое заражение Windows-компьютеров Компания «Доктор веб» выявила атаку на пользователей Windows с применением модульной троянской программы-загрузчика Trojan.Fruity.1. С ее помощью злоумышленники способны заражать компьютеры различными ти

Dr.Web отстоял право ограничивать доступ к сайтам микрофинансовых фирм и называть услуги МФО «кабальными» ное слово» не удалось защитить свою «деловую репутацию» по иску к российской антивирусной компании «Доктор веб» (Dr.Web). Данные об этом можно найти в картотеке арбитражных судов. По определени

В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты Компания «Доктор Веб» выявила троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Получившее имя Trojan.Clipper.231

На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины оявились образы операционной системы Microsoft Windows 10, зараженные вредоносным программными обеспечением, которое ворует у пользователей криптовалюту. Об этом CNews сообщил представитель компании «Доктор Веб», специалисты которой выявили угрозу. Доходы операторов трояна пока нельзя назвать огромными. По подсчетам российского разработчика антивирусного ПО, мошенникам удалось похитить 0,73

«Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk Компания «Доктор Веб» выявила программный модуль для ОС Android, который обладает шпионскими функциями.

Вышел обновленный антивирус Dr.Web для ОС «Аврора» «Доктор веб» представляет обновленный Dr.Web 2.0.1 для мобильной ОС «Аврора». Основным нововве

«Доктор Веб»: при поиске вакансий в интернете владельцы Android-устройств рискуют стать жертвами мошенников «Доктор Веб» сообщила о распространении вредоносных приложений для ОС Android, которые злоумыш

Выпущен Dr.Web Security Space 2.0.0 для ОС «Аврора» Компания «Доктор Веб» выпустила вторую версию первого российского антивируса для первой российской моби

Мошенники эксплуатируют тему мобилизации и активно используют тему мобилизации для обмана пользователей в интернете. В мошеннической схеме задействованы стандартные приемы социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб». Интернет-аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили мошеннические сообщения, в которых пользователям сообщается о наличии их данных в списках призывников и скором поступлени

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«Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств Компания «Доктор Веб» сообщила об обнаружении бэкдоров в системном разделе ряда бюджетных моделей Andro

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Песочница Dr.Web vxCube – новый облачный сервис уже на площадке Softline Store Компании «Доктор Веб» и Softline сообщили о появлении в онлайн-супермаркете Softline Store еще одной от

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«Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами «Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб», российский разработчик антивирусного ПО, заключили соглашение о совместном проти

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