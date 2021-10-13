Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Dr.Web
Доктор Веб


13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России 1
06.10.2021 Dr.Web поддерживает Windows 11 4
24.09.2021 Новая версия Dr.Web Enterprise Security Suite 1
21.09.2021 «Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS 5
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 «Доктор Веб» представляет Dr.Web AV-Desk версии 13 1
08.09.2021 Представлена новая версия бесплатного Dr.Web Light 12.0 для Android 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
03.08.2021 «Доктор Веб» запустил бота для «Вконтакте» 1
06.07.2021 Российские разработчики пресекли массовые кражи паролей к Facebook приложениями для Android 6
01.07.2021 Android-трояны крадут логины и пароли пользователей Facebook 6
16.06.2021 Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей 1
16.06.2021 Dr.Web представила обновленную бета-версию Enterprise Security Suite 13.0 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 2
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 3
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
01.03.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web 6
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1
19.01.2021 Новая версия Solar webProxy 3.5 дополнена ролевой моделью разграничения прав доступа и гибким экспортом данных из системы 1
30.12.2020 «Доктор Веб» представила обзор вирусной активности за 2020 год 1
29.12.2020 Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux 8
17.12.2020 Dr.Web представила антивирус, совместимый с российской платформой Baikal 9
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
03.12.2020 Из-за свободы закупок российские чиновники могут перейти на пиратские и иностранные антивирусы 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
03.11.2020 Новая версия SWG-системы Solar webProxy 3.4 дополнена антивирусом Dr. Web 2
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
24.09.2020 Абоненты ТТК стали чаще подключать антивирусное ПО 1
23.09.2020 «Доктор Веб»: предприятия ТЭК России подверглись спам-атаке с целью промышленного шпионажа 12
17.09.2020 Dr.Web будут предустановливать на маршрутизаторы «Элтекс» 3
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 1
05.08.2020 Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM 4
03.07.2020 Недоделанный шифровальщик шпионит за пользователями макбуков 1
16.06.2020 Появился первый антивирус Dr.Web для мобильной операционной системы «Аврора» 8
27.04.2020 В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности 1
13.04.2020 «Доктор Веб» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов 4

Публикаций - 975, упоминаний - 3855

Dr.Web упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 58
Google LLC 7128 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 35
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 30
VK - Mail.ru Group 2482 19
Yandex - Яндекс 4099 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 13
3727 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 11
InfoWatch - Инфовотч 603 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Abbyy 793 9
Apple Inc - Эппл Рус 7680 9
Код Безопасности 365 8
IBM 3527 8
Facebook 3765 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 8
NortonLifeLock (Symantec) 774 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 7
SEC Consult Services 929 7
Базальт СПО 206 7
Merlion - Мерлион 273 6
Ред Софт - Red Soft 246 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 5
Samsung Electronics 5633 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
Telegram Group 702 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 5
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 5
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 5
ESET 989 5
Navitel - Навител Навигатор 252 4
Intel Corporation 4152 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 4
Aquarius - Аквариус 209 4
Парус 201 4
Avast Software 120 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 3
Visa International 1344 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Роснефть НК 367 2
Askona Life Group - Аскона 60 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Инвитро - Invitro 35 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
КонсультантПлюс 41 1
Политерн 2 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Uber 257 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Сибур Химпром 16 1
Lockheed Martin 47 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 11 1
Alaska Airlines 10 1
LATAM Airlines Group 6 1
Росатом АтомЭнергоСбыт 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Газпром ПАО 518 1
Росгосстрах 182 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Аэрофлот 492 1
Протек - Фармацевтическая компания 28 1
Альфа-Банк 1123 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
О2О Delivery club 153 1
Nestle - Нестле 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 4
Правительство РФ 2200 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 4
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Президент Украины 14 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 109
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 33
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 21
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 14
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 11
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 9
ARM64 - Архитектура процессора 1017 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 9
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 7
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 7
Wave Computing MIPSel - система команд и микропроцессорных архитектур 9 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 5
DDR - Double data rate 1066 5
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 4
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 38 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Умные платформы 496 3
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 3
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 53 3
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 3
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 3
Google Android 10750 156
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 99
Microsoft Windows 10 6612 58
Google Play - Google Store - Android Market 2515 57
Dr.Web Антивирус 194 47
Linux OS 4243 38
Microsoft Windows 850 34
VK - Mail.ru Одноклассники 853 23
Google Chrome - браузер 1117 21
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 190 21
JavaScript - Язык программирования 626 20
Apple iOS 5741 17
Java - Язык программирования 1167 16
Apple macOS 922 14
Symbian OS 764 14
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 13
Dr.Web Security Space 51 12
Apple macOS X 900 10
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 8
Microsoft Windows 7 1662 8
Dr.Web AV-Desk 128 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Dr.Web Desktop Security Suite 33 7
WhatsApp Messenger 654 7
Google Android WebView 14 7
Opera - Браузер 628 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
Ред ОС 239 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 6
Microsoft Windows 8 1228 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 5
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 5
Google YouTube - Видеохостинг 1706 5
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 5
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 5
Microsoft UAC - user account control 34 5
Google Android Accessibility Service 10 4
Смирнов Алексей 142 5
Шаров Борис 45 4
Зенкин Денис 98 3
Порошенко Петр 17 3
Зеленский Владимир 12 3
Евдокимов Андрей 54 3
Рубанов Владимир 61 3
Севостьянов Василий 3 3
Матросов Александр 42 2
Чутов Олег 5 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Грищенков Александр 10 2
Кириченко Игорь 41 2
Матеев Денис 33 2
Лашин Ренат 25 2
Василенко Александр 64 2
Филиппов Максим 36 2
Чачава Александр 68 2
Путин Владимир 1820 2
Галушкин Олег 168 2
Янкин Константин 7 2
Касперская Наталья 197 2
Медведев Вячеслав 16 2
Валяева Елизавета 72 2
Рустамов Рустам 169 2
Никифоров Николай 1126 2
Орлов Дмитрий 18 2
Шадаев Максут 384 1
Водясов Алексей 97 1
Мельникова Анастасия 166 1
Рейнальдо Алонсо 1 1
Носков Константин 201 1
Лагода Георгий 51 1
Воробьев Андрей 125 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Греф Герман 205 1
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 1
Касперский Евгений 218 1
Чернов Даниил 49 1
Поляков Сергей 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 215
Украина 3347 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 20
Казахстан - Республика 2621 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 20
Япония 2760 20
Франция - Французская Республика 2112 18
Германия - Федеративная Республика 3614 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 15
Беларусь - Белоруссия 2081 14
Европа 3730 11
Индия - Республика 2161 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 10
Россия - СФО - Новосибирск 1956 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 8
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
Европа Западная 610 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Испания - Королевство 1248 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Польша - Республика 824 3
Восточная Европа 1669 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 3
Россия - Республика Крым 625 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Турция - Турецкая республика 950 3
Нидерланды 970 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Израиль 716 2
Индонезия - Республика 384 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Калужская область 570 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
Русский язык 970 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ESD - Electronic Software Distribution 10 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Спам - Spam 101 1
Всероссийская перепись населения 31 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
НТВ - Телекомпания 164 2
Россия 24 - телеканал 86 2
Valve News Network 1 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
TorrentFreak (TF) 51 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Cosmopolitan 16 1
Фонтанка 13 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
CNET - Издание 273 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
BleepingComputer - Издание 120 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Ведомости 259 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
ZDnet 381 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Forbes - Форбс 441 1
IDC - International Data Corporation 2709 5
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2188 2
Forrester Research 385 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
IHS Markit 21 1
SimilarWeb 24 1
CCS Insight 20 1
Enterprise Mobility Exchange 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
Академия АйТи 34 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
Merlion IT Solutions Summit 9 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Зимние Азиатские игры 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757245, в очереди разбора - 660935.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще