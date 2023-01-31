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Вышел обновленный антивирус Dr.Web для ОС «Аврора»

«Доктор веб» представляет обновленный Dr.Web 2.0.1 для мобильной ОС «Аврора». Основным нововведением стали настройки для обновления вирусных баз: теперь их можно обновлять в фоновом режиме, задавать периодичность обновлений и загружать базы через протоколы HTTP или HTTPS. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Также упрощено использование лицензии: активировать её теперь можно сразу из архива с ключевым файлом, не распаковывая его.

Помимо этого, внесен ряд других изменений и улучшений, а выявленные в работе продукта ошибки исправлены.

Перед установкой обновленной версии приложения предыдущую требуется удалить.

Dr.Web — первый антивирус для первой отечественной мобильной ОС «Аврора», разработанной для бизнес-пользователей и госкорпораций.

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«Доктор веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Компания создана на базе команды разработчиков, которые работают над продуктами Dr.Web с 1992 г. Это один из первых антивирусов в мире. Решения Dr.Web находятся Реестре отечественного ПО, имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России, ФСБ России и Минобороны России.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора»и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

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