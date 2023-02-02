Индексная книга CNews*
Минобороны РФ Министерство обороны Российской Федерации ВС РФ Вооружённые силы Российской Федерации
Публикаций - 2522, упоминаний - 3545
Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2752 139
|Медведев Дмитрий 1632 66
|Иванов Сергей 370 57
|Сердюков Анатолий 83 53
|Никифоров Николай 1172 49
|Рейман Леонид 1032 43
|Шойгу Сергей 84 39
|Шадаев Максут 651 28
|Щеголев Игорь 691 28
|Тамодин Николай 46 27
|Давыдов Александр 44 23
|Иванов Олег 136 21
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 18
|Мишустин Михаил 491 17
|Рогозин Дмитрий 94 17
|Мылицын Роман 100 17
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 17
|Юсуфов Виталий 26 15
|Ройтман Евгений 44 13
|Фрадков Михаил 159 13
|Зелин Александр 29 12
|Комиссаров Дмитрий 204 11
|Акимов Максим 178 11
|Шалманов Сергей 201 11
|Миллер Сергей 43 10
|Борисов Юрий 115 10
|Калинин Александр 137 9
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 9
|Поповкин Владимир 23 9
|Чернышенко Дмитрий 446 9
|Bush George - Буш Джордж 305 9
|Чемезов Сергей 137 9
|Мардер Наум 114 9
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 9
|Смирнов Алексей 196 8
|Якунин Александр 48 8
|Донской Дмитрий 35 8
|Савицкий Олег 9 8
|Кабанов Владимир 174 8
|Ротенберг Аркадий 45 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.