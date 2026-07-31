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Минобороны РФ Министерство обороны Российской Федерации ВС РФ Вооружённые силы Российской Федерации

Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации

 

Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет! 1966 год Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет! 1966 год
Экономически мы сильны - крепка оборонная мощь страны! Изображён солдат, на фоне которого располагаются заводы - экономическая сила страны. Солдат же, в свою очередь, является воплощением защиты и веры в светлое будущее. В. Дорохов, 1985г. Экономически мы сильны - крепка оборонная мощь страны! Изображён солдат, на фоне которого располагаются заводы - экономическая сила страны. Солдат же, в свою очередь, является воплощением защиты и веры в светлое будущее. В. Дорохов, 1985г.
«На страже мира!», 1948 Худ. В. Корецкий «На страже мира!», 1948 Худ. В. Корецкий
"На страже мира", 1961 год. Евстигнеев Иван Васильевич. "На страже мира", 1961 год. Евстигнеев Иван Васильевич.
На страже мира, Родины моей! После окончания Великой Отечественной войны начала происходить реорганизация Советской Армии, что также связано с началом холодной войны. Стало появляться всё больше высших военных училищ, которые готовили высококвалифицированных специалистов (к 1961 - 59%, в сравнении с 1945 г. - 19.4.%). М. Соловьёв, 1955г. На страже мира, Родины моей! После окончания Великой Отечественной войны начала происходить реорганизация Советской Армии, что также связано с началом холодной войны. Стало появляться всё больше высших военных училищ, которые готовили высококвалифицированных специалистов (к 1961 - 59%, в сравнении с 1945 г. - 19.4.%). М. Соловьёв, 1955г.
плакат «На страже Мира!» 1972 года издания. Художник - Виктор Корецкий. плакат «На страже Мира!» 1972 года издания. Художник - Виктор Корецкий.
Будьте начеку, берегите обороноспособность нашей страны и Армии. (Смурыгин Ю.И.) 1977 год Будьте начеку, берегите обороноспособность нашей страны и Армии. (Смурыгин Ю.И.) 1977 год
Быть начеку! (М. Абрамов) 1962 год Быть начеку! (М. Абрамов) 1962 год
«ЖИТЬ И УЧИТЬСЯ ПО УСТАВАМ!» А. Кручина, 1961 год. «ЖИТЬ И УЧИТЬСЯ ПО УСТАВАМ!» А. Кручина, 1961 год.
Напомним на всякий случай агрессорам! (С.М. Забалуев) 1955 год Напомним на всякий случай агрессорам! (С.М. Забалуев) 1955 год
«Да здравствует наша родная непобедимая Красная Армия!», 1936 Худ. К. Вялов «Да здравствует наша родная непобедимая Красная Армия!», 1936 Худ. К. Вялов
Евгений Родин "Проводы новобранцев" (1974) Евгений Родин "Проводы новобранцев" (1974)

СОБЫТИЯ


31.07.2026 «Вход строго по спискам»: киберпреступники собирают данные родственников участников СВО через фальшивые сайты Минобороны

мпания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, совместно со специалистами Минобороны России зафиксировала новую схему сбора персональных данных родных и близких участн
24.07.2026 Арбитраж присудил Rheinmetall вернуть Минобороны России 47 миллионов евро за срыв контракта

ишет «Коммерсант». Получение указанной суммы с АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис», подконтрольное Минобороны предприятие) признано судом неосновательным обогащением ответчика, не выполнившего
20.07.2026 Экс-главу военного НИИ, занимающегося разработкой и аттестацией ПО, посадили на 13 лет

ой научной группы, которой полагались выплаты стимулирующего характера. Следственный комитет России За получение взяток с собственных сотрудников получил срок профессор военных наук, руководивший НИИ Минобороны Чтобы получать их, а также за общее покровительство, сотрудники должны были платить Протасову откаты. Для этого он, как утверждается, придумал целую систему. В суде он заявил, что де
16.07.2026 Минобороны создало «Витрину данных», чтобы обучать нейросети российских БПЛА

ольской правде» заместитель начальника этих войск Сергей Иштуганов. Данные для обучения В сообщении Министерства обороны в Telegram указано также, что Белоусов дал поручение доработать ПАК, пре
28.05.2026 Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

смической отрасли. Адвокаты с выводами прокуратуры о доказанности вины подсудимого не согласны и призвали его оправдать или переквалифицировать его действия на менее тяжкую статью УК. Закупка ЭКБ для Минобороны ООО «Радиоавтоматика» в 2016 г. заключило два контракта с ЦНИРТИ на поставку ЭКБ, как писал CNews в октябре 2025 г. Конечным заказчиком выступало Минобороны. magnific/wirestoc
30.04.2026 Google отказалась от создания системы голосового управления роем БПЛА по заказу Пентагона

твенно отношение к работе над технологией, в которой заинтересован Пентагон, выразили разочарование решением работодателя. Какая часть сотрудников Google была осведомлена о присоединении к инициативе Минобороны США, неизвестно, однако впоследствии персонал компании в значительном количестве выступил против использования ее передовых технологий в военных целях и условиях секретности. Фото Па
07.04.2026 Минобороны вносит в реестр российского ПО приложение для поиска пропавших военных

Специализированное ПО ФГБУ «Центральный НИИ Военно-воздушных сил» Минобороны России подало заявку в Минцифры о включении в реестр российского программного обес
13.03.2026 Минобороны требует у знаменитого производителя электроники вернуть гигантскую сумму

Иск обороны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск к производителю спецсредств связи НПО «Ангстрем» на 7,65 млрд руб. Заяв
20.02.2026 Минобороны требует почти 200 миллионов у поставщика систем засекреченной связи

Иск Минобороны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск к дочернему предприятию «Ростеха» — концерну «Автоматика» на сумму 192,3 млн руб. Заявление было направлено января 2026 г., следует из
16.02.2026 Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

С. Он обвиняется в организации хищения и в участии в хищении денежных средств Министерства обороны (Минобороны) России в размере 592 млн руб. 16 феврале 2026 г. Московский гарнизонный военный с
20.01.2026 Минобороны России организовало отбор граждан в новые подразделения войск беспилотных систем

Отбор на службу в подразделение Министерство обороны (Минобороны) России организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных си
19.01.2026 Минобороны требует у производителя средств спецсвязи 2,4 миллиарда

Иск Миноброны на 2,4 млрд Как выяснил CNews, Минобороны подало два иска к производителю спецсредств связи НПО «Ангстрем» на общую сумму 2,
30.12.2025 Российского производителя спецсредств связи для Минобороны хотят обанкротить из-за долгов

ю сумму 499,5 млн руб. Это следует из картотеки Арбитражных судов Москвы. Росгвардия Поставщика для Минобороны НПО «Ангстрем» хотят обанкротить Точные обстоятельства не известны. Однако как сле
06.11.2025 Экс-полковник Минобороны получил 10 лет за взятки при госзакупке кабелей

Обвинительный приговор Бывшему начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому вынесен приговор по уголовному делу о взяточничестве в о
21.10.2025 Фонду высоких технологий Минобороны задолжал миллионы строитель федеральной трассы. Хозяин и гендиректор уже в бегах

ем ИИ, технического зрения, ИБ и робототехники, в сфере специального и двойного назначения для нужд Минобороны. «Коммерсант» в январе 2025 г. сообщал, что внучатая компания «ПСБ ИИ» и «Росатома
17.10.2025 Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

нии общего режима. Также на Морозова был наложен штраф в размере 900 тыс. руб., на Высокову и Гришину - по 700 тыс. руб. Сайт завода «Телта» Руководители завода «Телта» осуждено за взятки руководству Минобороны Фигуранты дела были арестованы в 2023 г. По мнению следствия, в 2014-2015 гг., в ходе выполнения государственного оборонного заказа, «Телта» заключила многомиллионный контракт на пос
06.10.2025 Начался суд над экс-главой поставщика электроники в НИИ Минобороны. Утверждают, что цены были завышены втрое

РТИ входит в концерн «Алмаз-Антей». Институт занимался в том числе разработкой и производством оружия для противовоздушной и противоракетной обороны. freepik/wirestock Иванова обвиняют в закупках для Минобороны электронных компонентов по завышенным в три раза ценам ООО «Радиоавтоматика» основано в 2014 г., занимается поставками электронной компонентной базы (ЭКБ) импортного и отечественного
09.09.2025 Экосистема Security Vision сертифицирована Минобороны России по НДВ-2

curity Vision в защищенных сегментах информационной инфраструктуры в организациях, подведомственных Минобороны России, а также иных информационных системах, где требуется использование средств

19.08.2025 Минобороны требует полмиллиарда у российского производителя радаров и средств связи

Иск Минобороны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск на сумму 537,4 млн руб. к производ
12.08.2025 Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Взяточничество в военных кругах Бывшего руководителя научного центра Министерства обороны (Минобороны) России в августе 2025 г. обвиняют в миллионных взятках, пишет ТАСС. Московский га
16.07.2025 Google, OpenAI, Anthropic и xAI заключили контракты на сотни миллионов на разработку ИИ для армии США

Контракты от военного ведомства Сотрудники Министерства обороны (Минобороны) США заключили контракты с ИТ-компаниями для создания проектов с технологией искус
09.07.2025 Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

аине с июля 2025 г. можно подтвердить онлайн, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны (Минобороны) России. Сотрудники Минобороны России совместно с экспертами из Министерств
07.07.2025 Минобороны требует гигантскую сумму от крупного производителя электроники с многолетней историей

В суд за деньгами Российское Минобороны приняло решение взыскать с АО «Электроавтоматика» свыше 1 млрд руб. С этой целью в
17.06.2025 Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов

венного интеллекта (ИИ), об этом сообщили в опубликованном материале на сайте Министерства обороны (Минобороны) Соединенных Штатов. Контракт OpenAI с Пентагоном — это первый проект компании в р
04.06.2025 Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Хранение данных Распределенное облако Google получило разрешение от Министерства обороны США и выдали лицензию Impact Level 6 (IL6), пишет Nextgov. 3 июня 2025 г. представители Google заявили о том, что разрешение IL6 позволяет им предлагать клиентам в Министер
15.05.2025 Минобороны требует десятки миллионов у российского чипмейкера №1

Иск Минобороны Как выяснил CNews, Минобороны России в мае 2025 г. подало иск к производите
06.05.2025 Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны

ременный характер. Иски к «НПО Ангстрем» В декабре 2024 г. CNews также писал о том, что за полгода против «НПО Ангстрем» было подано три десятка исков более чем на 800 млн руб. Среди истцов выступают Министерство обороны, ООО «Спецпоставка ЭК», ООО «Итерация», ООО «Форсайт» и другие. Стоит отметить, что «НПО Ангстрем» важное для страны предприятие. Мощности «НПО Ангстрем» были переориентиро
30.04.2025 Минобороны требует 90 миллионов у ИТ-концерна «Автоматика»

Иск на 90 миллионов Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с АО «Концерн Автоматик
23.04.2025 В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников

Техсовет в Минобороны При Минобороны России создан Технический совет по развитию беспилотных сист
18.04.2025 Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО

оды. ЦНИИ осуществляет военно-научное сопровождение около 50 автоматизированных систем и комплексов Минобороны и включает центр аттестации и систематизации ПО. 27 ЦНИИ Минобороны был соз
14.04.2025 Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte

бодит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой бюджет Пентагона равен $850 млрд. Как пишет TechSpot, Минобороны давно находится под наблюдением из-за расточительных расходов и темных бюджетов. Н
28.03.2025 ИТ-«дочка» «Ростеха» требует у компании-«сестренки» полмиллиарда. Еще миллиард взыскивает Минобороны

ь возникший спор в досудебном порядке, рассказал CNews представитель «Ростеха». Иски Минпромторга и Минобороны За последние полгода иск «НПО Ангстрем» на 471,5 млн руб. далеко не единственный.

31.01.2025 Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию

аключение под стражу Суд арестовал начальника 5481 военного представительства Министерства обороны (Минобороны) России Сергея Болгарева по делу о коррупции на государственных контрактах (госкон
18.12.2024 В Министерстве обороны России назначили замминистра по цифровизации

Цифровые решения для 37 базовых процессов Ответственным за цифровизацию Минобороны России 16 декабря 2024 г. министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовы
14.10.2024 Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов

чество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), связано с поставками для Минобороны. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн р
28.08.2024 «Софтлайн» пошел войной на «дочку» Минобороны. Гигантская компания с выручкой в десятки миллиардов под угрозой банкротства

АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), пишет РБК. Это дочернее предприятие российского Минобороны, работающее в сфере строительства. Основная сфера деятельности ГУОВ – это реконстр
20.08.2024 Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны

средств радиоэлектронного подавления, максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИММ) которых превышает определенное значение значение, необходимо будет приложить письменное согласие Минобороны на приобретение соответствующих средств. Исключение делается только для Федеральной службы охраны (ФСО). Кто имеет право «сбивать» беспилотники Возможность легально сбивать беспилотн
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов

енный суд бывшего начальника ЦСКА и главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны России Михаила Барышева. Об этом в конце июля 2024 г. сообщило издание «Коммерсант
15.05.2024 Российский робот «Сталкер» начал работы по разминированию в зоне СВО. Видео

Испытания нового робота Министерство обороны России сообщило о том, что российские саперы в зоне специальной операции
28.03.2024 Как устроены сертификаты безопасности для операционных систем

астием, так как использование иных средств запрещено законом. Перейти к обзору ОС 2024 Сертификация Минобороны Сертификация Минобороны РФ представляет собой процесс оценки и подтверждени

Публикаций - 3198, упоминаний - 4559

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 282
Ростелеком 10948 236
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 136
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 131
МегаФон 10742 127
Microsoft Corporation 25775 127
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 120
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 115
IBM - International Business Machines Corp 9699 104
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 92
Intel Corporation 12811 82
9594 76
Google LLC 12688 73
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 72
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 69
Oracle Corporation 7074 65
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 63
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 55
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 53
SAP SE 5601 49
Cisco Systems 5372 48
Huawei 4675 48
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 45
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 44
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 44
Telegram Group 2940 43
Yandex - Яндекс 9215 41
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 40
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 40
Samsung Electronics 11064 39
Восход ФГБУ НИИ 721 37
Apple Inc 13154 36
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 35
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 35
HP Inc. 5883 33
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 31
Softline - Софтлайн 3743 30
Основа Телеком 71 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 71
РЖД - Российские железные дороги 2096 67
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 52
Газпром ПАО 1493 51
Lockheed Martin 777 41
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 40
Почта России ПАО 2370 40
Boeing 1031 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 24
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 22
ГПБ - Газпромбанк 1273 20
Роснефть НК - нефтяная компания 562 20
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 20
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 18
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 18
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 18
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 15
Россети Ленэнерго 1699 15
Связной ГК 1401 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 14
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
Альфа-Банк 1979 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 13
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 13
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 11
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 11
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 417
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 130
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 101
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 96
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 92
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 84
Судебная власть - Judicial power 2500 84
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 76
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 70
Федеральное казначейство России 1949 69
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 66
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 65
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 62
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 61
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 61
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 60
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 60
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 59
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 58
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 58
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 58
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 56
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 64
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 19
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
ГосИнформСистемы 160 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
Демократическая политическая партия США 122 6
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
Gen-Z Consortium 11 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
Международная академия связи - МАС 46 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
ЛДПР 116 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 585
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 505
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 477
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 447
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 334
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 330
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 295
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 277
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 255
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 253
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 193
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 190
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 188
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 185
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 184
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 168
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 167
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 164
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 148
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 146
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 146
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 142
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 140
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 123
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 119
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 118
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 105
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 94
Linux OS 11533 186
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 149
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 137
Microsoft Windows 16882 105
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 102
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 91
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 85
Microsoft Windows 2000 8678 79
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 74
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 64
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 60
Космодром Байконур 1072 51
Google Android 15243 51
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 49
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 46
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 45
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 43
FreePik 1841 43
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 39
Новые облачные технологии - МойОфис 958 38
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 35
Apple iPhone 6 4861 34
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 32
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 31
Microsoft Office 4170 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 30
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 30
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 30
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 30
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 29
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 28
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 28
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 27
Intel x86 - архитектура процессора 2151 27
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 26
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 25
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 25
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 25
Google YouTube - Видеохостинг 3002 24
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 24
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Медведев Дмитрий 1665 76
Иванов Сергей 405 69
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Шадаев Максут 1210 54
Рейман Леонид 1065 51
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Тамодин Николай 49 31
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Иванов Олег 152 22
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 121
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 74
IDC - International Data Corporation 4975 29
Gartner - Гартнер 3658 17
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
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НМГ - Медиалогия 37 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 5
Fortune Global 500 295 5
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Рустелеком ТК 305 3
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RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
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Datamonitor 83 2
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TrendForce 187 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
Google Threat Analysis Group 18 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
РАН - Российская академия наук 2122 60
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 37
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 13
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 13
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 12
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 11
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 9
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 7
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 6
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 6
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 6
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 6
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
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