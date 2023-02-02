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Минобороны РФ Министерство обороны Российской Федерации ВС РФ Вооружённые силы Российской Федерации

Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации


02.02.2023 Минобороны вооружилось тысячей с лишним планшетов на российской ОС
27.12.2022 ОС Astra Linux Special Edition 1.7 сертифицирована Минобороны по первому классу защиты
22.08.2022 Российские разработчики квантовых технологий будут работать в интересах Минобороны
25.02.2022 Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией
08.02.2022 «Ростелеком» получит 4 миллиарда за цифровой контроль энергоресурсов Минобороны
24.01.2022 ИТ-поставщик Минобороны добит окончательно и бесповоротно
09.11.2021 В России создадут микропроцессор «Эльбрус» для суперЭВМ и Минобороны
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов
26.11.2020 Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном»
29.10.2020 Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов
09.09.2020 «Диасофт» представил новейшие технологии импортозамещения
25.08.2020 ПСБ совместно с Минобороны запустил сервис по тестированию уровня финансовой грамотности военнослужащих
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли
18.05.2020 Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов
02.04.2020 Минобороны России строит «секретные» военные нейросети
19.02.2020 Программный комплекс «Брест» от ГК Astra Linux сертифицирован Минобороны России
10.12.2019 Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы
28.11.2019 Отечественная СХД Baum на базе Astra Linux сертифицирована Минобороны России
06.11.2019 Минобороны получит 1,9 миллиарда, чтобы создать платформу ЖКХ для всей страны
05.11.2019 Системы защищенной конференц-связи «Автоматики» получили сертификат Минобороны
05.11.2019 Системы защищенной ВКС «Ростеха» получили сертификат Минобороны России
17.09.2019 «Аладдин Р.Д.» получила лицензию Минобороны на создание средств защиты информации
22.08.2019 За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов
31.07.2019 Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей
05.07.2019 Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов
30.05.2019 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов
22.04.2019 Испытания СДКУ «Фокус» в системе сертификации МО РФ успешно завершены
10.04.2019 ОС Astra Linux для процессоров «Эльбрус» сертифицирована ФСБ и МО РФ
13.03.2019 США потратят $10 миллиардов на «защиту нации» в интернете
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема»
25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда

Публикаций - 2522, упоминаний - 3545

Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 192
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10143 182
Microsoft Corporation 23589 115
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9595 107
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7024 104
IBM - International Business Machines Corp 9216 104
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8098 102
Воентелеком 144 94
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 864 83
Intel Corporation 11698 63
7065 59
1С-ИжТиСи 6380 58
Oracle Corporation 6335 58
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 948 57
Google LLC 10997 53
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 345 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4201 44
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 268 43
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2528 43
Cisco Systems 4893 42
SAP SE 4909 38
Ростех - Автоматика Концерн 1504 36
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 332 34
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 66 33
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6308 33
Huawei 3534 32
Восход ФГБУ НИИ 602 30
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 539 30
АФК Система ПАО 1720 29
HP Inc. 5567 29
Samsung Electronics 9772 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1359 28
РТИ Микрон - Micron 1251 27
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 590 27
Lenovo Motorola 3505 26
Основа Телеком 64 25
Red Hat 1234 25
Новые облачные технологии (НОТ) 407 25
Apple Inc 11260 25
Yandex - Яндекс 5766 24
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6657 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5895 54
РЖД - Российские железные дороги 1638 53
Boeing 988 47
Газпром ПАО 1164 42
Lockheed Martin 751 39
Почта России ПАО 2009 31
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 30
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 29
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 328 23
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 452 22
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 51 22
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 21
Россети Ленэнерго 2360 20
Роснефть НК - нефтяная компания 476 17
BAE Systems 169 17
ГПБ - Газпромбанк 947 17
Northrop Grumman 201 17
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 16
КамАЗ - Камский автомобильный завод 387 16
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 15
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2528 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 421 14
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 106 12
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 12
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 11
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 11
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 362 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 306 10
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 300 9
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 166 9
Транснефть 273 9
Связной ГК 1342 9
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 15 8
НСПК - Национальная система платежных карт 619 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18211 997
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 424
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9248 396
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2729 346
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10465 299
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 251
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3076 247
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4609 189
Президент Российской Федерации 3745 174
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 142
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1880 129
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 125
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2367 121
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 106
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2437 104
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 100
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 100
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3011 99
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 83
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 80
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 71
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2034 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3745 61
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 61
Федеральное казначейство России 1559 61
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 58
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 865 57
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1606 52
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 51
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 50
Судебная власть - Judicial power 2111 48
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1253 47
МИД РФ - Министерство иностранных дел 390 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1049 46
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 44
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 44
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 43
Администрация Президента РФ 984 42
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 42
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 41
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 58
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 15
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 11
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 9
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 7
Linux Foundation 174 7
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 79 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 6
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Демократическая политическая партия США 117 5
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OpenCAPI Consortium 13 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1366 5
Gen-Z Consortium 11 5
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АРБ - Ассоциация российских банков 207 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 4
Единая Россия - Политическая партия 267 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 4
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
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Microsoft Windows 14521 89
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4163 86
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4815 71
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4368 61
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 294 58
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Космодром Байконур 1054 47
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 39
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3315 38
Google Android 12658 36
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 785 35
МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 34
Новые облачные технологии - МойОфис 502 32
Microsoft Office 3461 30
СКБ Контур - Контур.Фокус 730 28
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 123 26
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 84 24
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 23
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 22
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 407 21
Intel x86 - архитектура процессора 1613 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1067 21
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 20
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 106 19
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 79 18
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 44 18
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 153 18
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 61 18
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 17
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1484 17
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 535 17
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 152 17
Путин Владимир 2752 139
Медведев Дмитрий 1632 66
Иванов Сергей 370 57
Сердюков Анатолий 83 53
Никифоров Николай 1172 49
Рейман Леонид 1032 43
Шойгу Сергей 84 39
Шадаев Максут 651 28
Щеголев Игорь 691 28
Тамодин Николай 46 27
Давыдов Александр 44 23
Иванов Олег 136 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 18
Мишустин Михаил 491 17
Рогозин Дмитрий 94 17
Мылицын Роман 100 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 17
Юсуфов Виталий 26 15
Ройтман Евгений 44 13
Фрадков Михаил 159 13
Зелин Александр 29 12
Комиссаров Дмитрий 204 11
Акимов Максим 178 11
Шалманов Сергей 201 11
Миллер Сергей 43 10
Борисов Юрий 115 10
Калинин Александр 137 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 9
Поповкин Владимир 23 9
Чернышенко Дмитрий 446 9
Bush George - Буш Джордж 305 9
Чемезов Сергей 137 9
Мардер Наум 114 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 9
Смирнов Алексей 196 8
Якунин Александр 48 8
Донской Дмитрий 35 8
Савицкий Олег 9 8
Кабанов Владимир 174 8
Ротенберг Аркадий 45 8
Россия - РФ - Российская федерация 124043 1589
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50346 682
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39636 540
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15216 203
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15208 168
Земля - планета Солнечной системы 9817 167
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13007 161
Европа 21376 140
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6344 107
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 106
Германия - Федеративная Республика 12118 104
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17185 99
Украина 7308 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13234 88
Япония 12962 85
Франция - Французская Республика 7099 78
Казахстан - Республика 4877 68
Индия - Республика 5098 63
Южная Корея - Республика 6306 56
Ирак - Республика 695 56
Израиль 2615 52
Беларусь - Белоруссия 4347 51
Иран - Исламская Республика Иран 1006 48
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2337 46
Италия - Итальянская Республика 4236 46
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 609 42
Канада 4717 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2529 40
Россия - СФО - Новосибирск 3747 39
Россия - ЮФО - Республика Крым 778 39
Азия - Азиатский регион 5002 39
США - Калифорния 4676 38
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 977 38
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2343 35
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 513 34
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Россия - ЮФО - Севастополь 495 30
Арктика - Арктический регион 537 30
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1828 30
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6302 136
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4555 120
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4178 120
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10559 107
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3187 71
Страхование - Страховое дело - Insurance 5204 68
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Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 410 60
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10016 58
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2705 57
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1763 54
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2011 54
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3943 54
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11017 204
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 109
AP - Associated Press 1994 45
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Thomson Reuters - Рейтер 5780 35
CNews RND - R&D.CNews 2274 31
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 24
РИА Новости 808 20
Ведомости 575 17
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Times 649 13
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Казахстан Сегодня 308 11
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 10
NEWSru.com 229 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 9
FT - Financial Times 1173 9
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AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 8
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 7
Washington Profile 140 7
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
Der Spiegel 145 6
The Washington Post 309 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 574 5
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Прайм - Агентство экономической информации 857 5
The Verge - Издание 505 5
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2177 36
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
S&P - Standard and Poor’s 482 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
Frost & Sullivan 201 1
Philips Research 16 1
comScore 394 1
BCG - Boston Consulting Group 100 1
Тинькофф - Tinkoff Data 3 1
Wainhouse Research 40 1
Рустеком 3 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
РАН - Российская академия наук 1807 48
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 38
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 32
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 17
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 487 14
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 13
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 584 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 668 11
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 10
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 10
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков 13 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 721 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 8
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 42 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 422 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 7
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 42 7
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 6
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 252 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 5
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 27 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 337 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 5
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 15 5
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 244 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 22 5
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 218 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 126 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 4
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 8 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11705 147
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 19
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2095 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1803 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 10
CNews AWARDS - награда 412 9
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 6
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 4
Армия - Международный военно-технический форум 36 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 3
Intel Developer Forum - IDF 274 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 3
Высокие технологии XXI века 78 3
Infosecurity - выставка 63 3
Неогеография XXI - форум 65 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 3
CeBIT 461 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
Микроэлектроника - международный форум 5 2
CNews FORUM Кейсы 98 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 22 2
CSTB Telecom & Media 59 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 82 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 1
Масленица - Масленая неделя 9 1
День молодёжи - 27 июня 694 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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