Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации

«Вход строго по спискам»: киберпреступники собирают данные родственников участников СВО через фальшивые сайты Минобороны мпания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, совместно со специалистами Минобороны России зафиксировала новую схему сбора персональных данных родных и близких участн

Арбитраж присудил Rheinmetall вернуть Минобороны России 47 миллионов евро за срыв контракта ишет «Коммерсант». Получение указанной суммы с АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис», подконтрольное Минобороны предприятие) признано судом неосновательным обогащением ответчика, не выполнившего

Экс-главу военного НИИ, занимающегося разработкой и аттестацией ПО, посадили на 13 лет ой научной группы, которой полагались выплаты стимулирующего характера. Следственный комитет России За получение взяток с собственных сотрудников получил срок профессор военных наук, руководивший НИИ Минобороны Чтобы получать их, а также за общее покровительство, сотрудники должны были платить Протасову откаты. Для этого он, как утверждается, придумал целую систему. В суде он заявил, что де

Минобороны создало «Витрину данных», чтобы обучать нейросети российских БПЛА ольской правде» заместитель начальника этих войск Сергей Иштуганов. Данные для обучения В сообщении Министерства обороны в Telegram указано также, что Белоусов дал поручение доработать ПАК, пре

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет смической отрасли. Адвокаты с выводами прокуратуры о доказанности вины подсудимого не согласны и призвали его оправдать или переквалифицировать его действия на менее тяжкую статью УК. Закупка ЭКБ для Минобороны ООО «Радиоавтоматика» в 2016 г. заключило два контракта с ЦНИРТИ на поставку ЭКБ, как писал CNews в октябре 2025 г. Конечным заказчиком выступало Минобороны. magnific/wirestoc

Google отказалась от создания системы голосового управления роем БПЛА по заказу Пентагона твенно отношение к работе над технологией, в которой заинтересован Пентагон, выразили разочарование решением работодателя. Какая часть сотрудников Google была осведомлена о присоединении к инициативе Минобороны США, неизвестно, однако впоследствии персонал компании в значительном количестве выступил против использования ее передовых технологий в военных целях и условиях секретности. Фото Па

Минобороны вносит в реестр российского ПО приложение для поиска пропавших военных Специализированное ПО ФГБУ «Центральный НИИ Военно-воздушных сил» Минобороны России подало заявку в Минцифры о включении в реестр российского программного обес

Минобороны требует у знаменитого производителя электроники вернуть гигантскую сумму Иск обороны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск к производителю спецсредств связи НПО «Ангстрем» на 7,65 млрд руб. Заяв

Минобороны требует почти 200 миллионов у поставщика систем засекреченной связи Иск Минобороны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск к дочернему предприятию «Ростеха» — концерну «Автоматика» на сумму 192,3 млн руб. Заявление было направлено января 2026 г., следует из

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК С. Он обвиняется в организации хищения и в участии в хищении денежных средств Министерства обороны (Минобороны) России в размере 592 млн руб. 16 феврале 2026 г. Московский гарнизонный военный с

Минобороны России организовало отбор граждан в новые подразделения войск беспилотных систем Отбор на службу в подразделение Министерство обороны (Минобороны) России организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных си

Минобороны требует у производителя средств спецсвязи 2,4 миллиарда Иск Миноброны на 2,4 млрд Как выяснил CNews, Минобороны подало два иска к производителю спецсредств связи НПО «Ангстрем» на общую сумму 2,

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Экс-полковник Минобороны получил 10 лет за взятки при госзакупке кабелей Обвинительный приговор Бывшему начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому вынесен приговор по уголовному делу о взяточничестве в о

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Начался суд над экс-главой поставщика электроники в НИИ Минобороны. Утверждают, что цены были завышены втрое РТИ входит в концерн «Алмаз-Антей». Институт занимался в том числе разработкой и производством оружия для противовоздушной и противоракетной обороны. freepik/wirestock Иванова обвиняют в закупках для Минобороны электронных компонентов по завышенным в три раза ценам ООО «Радиоавтоматика» основано в 2014 г., занимается поставками электронной компонентной базы (ЭКБ) импортного и отечественного

Экосистема Security Vision сертифицирована Минобороны России по НДВ-2 curity Vision в защищенных сегментах информационной инфраструктуры в организациях, подведомственных Минобороны России, а также иных информационных системах, где требуется использование средств

Минобороны требует полмиллиарда у российского производителя радаров и средств связи Иск Минобороны Как выяснил CNews, Минобороны подало иск на сумму 537,4 млн руб. к производ

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках Взяточничество в военных кругах Бывшего руководителя научного центра Министерства обороны (Минобороны) России в августе 2025 г. обвиняют в миллионных взятках, пишет ТАСС. Московский га

Google, OpenAI, Anthropic и xAI заключили контракты на сотни миллионов на разработку ИИ для армии США Контракты от военного ведомства Сотрудники Министерства обороны (Минобороны) США заключили контракты с ИТ-компаниями для создания проектов с технологией искус

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней» аине с июля 2025 г. можно подтвердить онлайн, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны (Минобороны) России. Сотрудники Минобороны России совместно с экспертами из Министерств

Минобороны требует гигантскую сумму от крупного производителя электроники с многолетней историей В суд за деньгами Российское Минобороны приняло решение взыскать с АО «Электроавтоматика» свыше 1 млрд руб. С этой целью в

Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов венного интеллекта (ИИ), об этом сообщили в опубликованном материале на сайте Министерства обороны (Минобороны) Соединенных Штатов. Контракт OpenAI с Пентагоном — это первый проект компании в р

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google Хранение данных Распределенное облако Google получило разрешение от Министерства обороны США и выдали лицензию Impact Level 6 (IL6), пишет Nextgov. 3 июня 2025 г. представители Google заявили о том, что разрешение IL6 позволяет им предлагать клиентам в Министер

Минобороны требует десятки миллионов у российского чипмейкера №1 Иск Минобороны Как выяснил CNews, Минобороны России в мае 2025 г. подало иск к производите

Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны ременный характер. Иски к «НПО Ангстрем» В декабре 2024 г. CNews также писал о том, что за полгода против «НПО Ангстрем» было подано три десятка исков более чем на 800 млн руб. Среди истцов выступают Министерство обороны, ООО «Спецпоставка ЭК», ООО «Итерация», ООО «Форсайт» и другие. Стоит отметить, что «НПО Ангстрем» важное для страны предприятие. Мощности «НПО Ангстрем» были переориентиро

Минобороны требует 90 миллионов у ИТ-концерна «Автоматика» Иск на 90 миллионов Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с АО «Концерн Автоматик

В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников Техсовет в Минобороны При Минобороны России создан Технический совет по развитию беспилотных сист

Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО оды. ЦНИИ осуществляет военно-научное сопровождение около 50 автоматизированных систем и комплексов Минобороны и включает центр аттестации и систематизации ПО. 27 ЦНИИ Минобороны был соз

Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte бодит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой бюджет Пентагона равен $850 млрд. Как пишет TechSpot, Минобороны давно находится под наблюдением из-за расточительных расходов и темных бюджетов. Н

ИТ-«дочка» «Ростеха» требует у компании-«сестренки» полмиллиарда. Еще миллиард взыскивает Минобороны ь возникший спор в досудебном порядке, рассказал CNews представитель «Ростеха». Иски Минпромторга и Минобороны За последние полгода иск «НПО Ангстрем» на 471,5 млн руб. далеко не единственный.

Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию аключение под стражу Суд арестовал начальника 5481 военного представительства Министерства обороны (Минобороны) России Сергея Болгарева по делу о коррупции на государственных контрактах (госкон

В Министерстве обороны России назначили замминистра по цифровизации Цифровые решения для 37 базовых процессов Ответственным за цифровизацию Минобороны России 16 декабря 2024 г. министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовы

Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов чество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), связано с поставками для Минобороны. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн р

«Софтлайн» пошел войной на «дочку» Минобороны. Гигантская компания с выручкой в десятки миллиардов под угрозой банкротства АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), пишет РБК. Это дочернее предприятие российского Минобороны, работающее в сфере строительства. Основная сфера деятельности ГУОВ – это реконстр

Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны средств радиоэлектронного подавления, максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИММ) которых превышает определенное значение значение, необходимо будет приложить письменное согласие Минобороны на приобретение соответствующих средств. Исключение делается только для Федеральной службы охраны (ФСО). Кто имеет право «сбивать» беспилотники Возможность легально сбивать беспилотн

Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов енный суд бывшего начальника ЦСКА и главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны России Михаила Барышева. Об этом в конце июля 2024 г. сообщило издание «Коммерсант

Российский робот «Сталкер» начал работы по разминированию в зоне СВО. Видео Испытания нового робота Министерство обороны России сообщило о том, что российские саперы в зоне специальной операции