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Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных



Большие данные и аналитика 2024 1
04.12.2024 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28% 1
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 1
Аналитика 3.0 — 2022 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
20.07.2023 Большинство заказчиков еще обдумывают миграцию на отечественный BI 1
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 1
04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1
Аналитика 3.0 — 2021 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
Как внедрять современные ИТ-решения еще быстрее и дешевле 1
26.05.2020 Российский рынок решений для анализа данных меняет лидеров 2
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
03.07.2018 CNews составил рейтинг крупнейших поставщиков решений для аналитики данных 1
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

CNews Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 11
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 8
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 7
Корус Консалтинг ГК 1217 6
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 6
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 5
Softline - Polymatica - Полиматика 172 4
Neoflex - Неофлекс 220 4
Salesforce.com - Tableau Software 110 4
Softline - Софтлайн 2811 3
Крок - Croc 1777 3
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 3
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 3
Прогноз 1650 3
АТК Консультационная группа 53 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Microsoft Corporation 24625 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Ростелеком 9701 3
Цифра ГК 2426 3
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 2
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
BI Consult - Би Ай Консалт 15 2
ThoughtSpot 7 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Технопром Инновационная корпорация 44 2
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 2
Diasoft - Диасофт 870 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
SAS Institute 971 2
Qlik - QlikTech 160 2
Тривиум - Trivium 6 2
Татнефть 226 2
Русагро Группа Компаний 277 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Ак Барс Банк 272 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Верный - торговая сеть 291 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 4
Data Governance - Руководство данными 117 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 3
BI - Social BI - Social Business Intelligence - продукты и услуги для создания, публикации и совместного использования настраиваемых бизнес-аналитических отчетов 4 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 2
Форсайт Prognoz Platform 83 2
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 25 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 2
IT Pro - BI.Qube 8 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Statista 229 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 263 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 1
Cloudera Enterprise 12 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Apache Airflow 44 1
FanRuan - FineBI 19 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
IBM SPSS Statistics 54 1
SAS ModelOps 13 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 6 1
FreePik 981 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 5 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Гольдберг Юлий 25 5
Окопный Иван 6 4
Спивак Александр 5 4
Нугманов Андрей 8 3
Лисицин Евгений 18 3
Воронин Станислав 7 2
Рожков Михаил 9 2
Вронская Светлана 21 2
Балагаев Антон 4 2
Кулагин Дмитрий 14 2
Данилов Александр 20 2
Гольдберг Юрий 3 2
Байбутов Андрей 12 2
Власова Юлия 7 2
Верстелле Дарья 3 2
Лазуков Станислав 29 2
Дзвинко Роман 18 1
Комов Владимир 16 1
Кондратов Андрей 3 1
Селезнев Игорь 3 1
Некрасова Татьяна 4 1
Кудрявцева Юлия 17 1
Касаткина Ирина 2 1
Гуркина Ангелина 4 1
Фридман Александр 7 1
Гришковский Артем 8 1
Глазков Александр 137 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Ситников Николай 14 1
Зеленько Игорь 10 1
Толмачев Михаил 3 1
Фенцель Сергей 2 1
Бушуева Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Азия - Азиатский регион 5529 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Камбоджа - Королевство 143 1
Европа Центральная 266 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 23 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Visionary - Визионер - Визионерство 109 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Английский язык 6634 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Reference - Референс 184 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Fortune 206 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 17
Gartner - Гартнер 3556 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 4
Markets&Markets Research 112 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Allied Market Research 21 1
Forrester Research 821 1
IDC FinTech Ranking 7 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Banking Tech Awards 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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