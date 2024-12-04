CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных
CNews Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
|Гольдберг Юлий 25 5
|Окопный Иван 6 4
|Спивак Александр 5 4
|Нугманов Андрей 8 3
|Лисицин Евгений 18 3
|Воронин Станислав 7 2
|Рожков Михаил 9 2
|Вронская Светлана 21 2
|Балагаев Антон 4 2
|Кулагин Дмитрий 14 2
|Данилов Александр 20 2
|Гольдберг Юрий 3 2
|Байбутов Андрей 12 2
|Власова Юлия 7 2
|Верстелле Дарья 3 2
|Лазуков Станислав 29 2
|Дзвинко Роман 18 1
|Комов Владимир 16 1
|Кондратов Андрей 3 1
|Селезнев Игорь 3 1
|Некрасова Татьяна 4 1
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Касаткина Ирина 2 1
|Гуркина Ангелина 4 1
|Фридман Александр 7 1
|Гришковский Артем 8 1
|Глазков Александр 137 1
|Поликовский Дмитрий 6 1
|Ситников Николай 14 1
|Зеленько Игорь 10 1
|Толмачев Михаил 3 1
|Фенцель Сергей 2 1
|Бушуева Екатерина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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