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Телюков Андрей



31.01.2025 Андрей Телюков -

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент

 1
01.08.2024 «РТК ЦОД» расширяет облачную платформу продуктами для управления данными от TData 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Телюков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - TData - ТДата 25 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 195 1
Ростелеком 9713 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21172 1
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Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 4 1
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 8 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 10 1
Подшибякин Дмитрий 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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