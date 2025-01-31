Телюков Андрей
|31.01.2025
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Андрей Телюков -
Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент1
|01.08.2024
|«РТК ЦОД» расширяет облачную платформу продуктами для управления данными от TData 1
Телюков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - TData - ТДата 25 1
|Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 195 1
|Ростелеком 9713 1
|Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 4 1
|Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 1
|Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 8 1
|Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 10 1
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