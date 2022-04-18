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Емельянов Борис


Большие данные и аналитика 2024 1
18.04.2022 20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Емельянов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 64 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
KrIT - КРИТ 25 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 251 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Ростелеком 9780 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 1
Старт Хаб 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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