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Емельянов Борис
|Большие данные и аналитика 2024 1
|18.04.2022
|20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты» 1
Емельянов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
|Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
|Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 206 1
|Гонтарев Павел 96 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Лашин Ренат 71 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Малюга Роман 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145879 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14162 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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