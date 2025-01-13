RT.DataGovernance упрощает сбор требований и разработку показателей. Система фиксирует информацию, на основе которой создаются отчеты для оперативного управления. Это помогает оценивать количество показателей на дашбордах, степень готовности их описаний, статус источников и ожидания нововведений. Для удобства пользователей реализован переход от дашбордов ЕСПП к описанию показателей в бизнес-глоссарии, что улучшает навигацию. Интеграция с DataCatalog (каталог данных), содержащим метаданные источников, позволяет просматривать источники данных и строить DataLineage (происхождение данных).