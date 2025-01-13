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Ростелеком TData Платформа управления данными RT.DataGovernance RT.DG


RT.DataGovernance упрощает сбор требований и разработку показателей. Система фиксирует информацию, на основе которой создаются отчеты для оперативного управления. Это помогает оценивать количество показателей на дашбордах, степень готовности их описаний, статус источников и ожидания нововведений. Для удобства пользователей реализован переход от дашбордов ЕСПП к описанию показателей в бизнес-глоссарии, что улучшает навигацию. Интеграция с DataCatalog (каталог данных), содержащим метаданные источников, позволяет просматривать источники данных и строить DataLineage (происхождение данных).


13.01.2025 Т2 построила обмен данными на базе решений TData 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
07.11.2024 Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными 1
15.10.2024 ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными 2
05.10.2022 «Ростелеком» и Axenix разработают решения для управления корпоративными данными 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 4
Ростелеком - TData - ТДата 24 4
Accenture plc 682 1
Accenture Applied Intelligence 3 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
DataFrame - Дата Фрейм 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 254 2
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 27 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
Data Governance - Руководство данными 117 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
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Data Lineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 14 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
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Малькова Лариса 16 1
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Лобзенев Артем 1 1
Солдатенко Надежда 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
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