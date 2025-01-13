Ростелеком TData Платформа управления данными RT.DataGovernance RT.DG
RT.DataGovernance упрощает сбор требований и разработку показателей. Система фиксирует информацию, на основе которой создаются отчеты для оперативного управления. Это помогает оценивать количество показателей на дашбордах, степень готовности их описаний, статус источников и ожидания нововведений. Для удобства пользователей реализован переход от дашбордов ЕСПП к описанию показателей в бизнес-глоссарии, что улучшает навигацию. Интеграция с DataCatalog (каталог данных), содержащим метаданные источников, позволяет просматривать источники данных и строить DataLineage (происхождение данных).
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
|Лазуков Станислав 29 5
|Носов Сергей 16 1
|Малькова Лариса 16 1
|Зима Андрей 1 1
|Смирнов Михаил 67 1
|Лобзенев Артем 1 1
|Солдатенко Надежда 2 1
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