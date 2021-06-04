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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гонтарев Павел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 101
Гонтарев Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шлыков Алексей 7 3
|Орехов Вячеслав 41 3
|Богачев Игорь 172 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Мартынов Владислав 78 3
|Парменова Наталия 62 3
|Постолатий Виталий 20 3
|Нуралиев Борис 205 2
|Баланова Светлана 29 2
|Качанов Олег 58 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Трусов Андрей 1 1
|Иванченко Павел 6 1
|Дубинский Андрей 1 1
|Василевский Максим 2 1
|Передеряева Ольга 1 1
|Ефаров Юрий 5 1
|Родионов Иван 45 1
|Барболина Елена 3 1
|Казарин Станислав 100 1
|Артюх Геннадий 1 1
|Курков Игорь 1 1
|Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Скопа Александр 2 1
|Мартыненко Александр 14 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Осипов Константин 8 1
|Егоров Даниил 15 1
|Осипов Александр 22 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
|Маковский Игорь 6 1
|Летунов Илья 48 1
|Макрецкая Ольга 2 1
|Филатов Андрей 99 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
|Ведомости 259 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765629, в очереди разбора - 669315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765629, в очереди разбора - 669315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru