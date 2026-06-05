Индексная книга (каталог) CNews*
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Гонтарев Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 122, упоминаний - 126
Гонтарев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Богачев Игорь 183 4
|Мартынов Владислав 115 4
|Постолатий Виталий 22 4
|Орехов Вячеслав 48 4
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Парменова Наталия 63 3
|Шлыков Алексей 45 3
|Воробьев Андрей 199 2
|Лашин Ренат 87 2
|Баланова Светлана 37 2
|Качанов Олег 121 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Кравченко Константин 101 2
|Чирахов Владимир 9 2
|Барболина Елена 5 2
|Головатый Артём 8 2
|Шелковников Евгений 39 2
|Малюга Роман 4 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Хайруллин Айрат 108 1
|Горяйнов Андрей 55 1
|Маковский Игорь 9 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Анохин Сергей 121 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Делицын Леонид 137 1
|Кудрявцева Юлия 19 1
|Бондарь Юрий 13 1
|Федоров Алексей 142 1
|Михайлов Сергей 58 1
|Осипов Александр 96 1
|Петросян Рачик 8 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Фокин Валерий 49 1
|Егоров Даниил 23 1
|Осипов Константин 14 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Третьяк Олег 7 1
|Солдатенков Сергей 162 1
|Ведомости 1466 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.