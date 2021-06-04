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Гонтарев Павел


04.06.2021 Mail.ru Group стала цифровым партнером СИБУРа 1
20.05.2021 «Mail.ru цифровые технологии» представила российскую платформу процессной аналитики 1
28.04.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» запустила коммуникационную платформу для гибридного офиса 1
28.04.2021 Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 1
20.11.2020 В России начали дистанционно контролировать охраняемые законом объекты 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1
29.10.2020 Mail.ru Group создала цифрового ассистента для бизнеса 1
02.10.2020 Mail.ru Group поможет «оцифровать» Санкт-Петербург 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 2
25.05.2020 «Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group начали сотрудничество в области цифровизации 1
13.02.2020 В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей 2
13.02.2020 Mail.ru Group создаст для «Сухого» цифровую платформу предиктивной аналитики 1
11.12.2019 Mail.ru Group начала продажи ПО для создания корпоративных соцсетей 1
02.12.2019 Mail.ru Group и «Россети центр» договорились о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий 1
28.11.2019 Nokia разработала модуль автоматизации для Integrated Operations Center на базе Tarantool 1
28.11.2019 «Мегафон» запустил логистическую платформу «Мегафон-карго» 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS займутся совместной разработкой технологий для бизнеса 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки технологий для бизнеса 1
21.10.2019 Mail.ru Group и «Гринатом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации 1
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
24.04.2019 Mail.ru Group сформировала новое бизнес-направление в области цифровых технологий 3
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
26.12.2018 «Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше 1
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 3
04.01.2018 Российский SAP внезапно остался без гендиректора 4
16.10.2017 Фонд «Сколково» и SAP запускают совместную программу поддержки российских разработчиков 1
13.10.2017 «Интер РАО» и SAP запустят новый ИТ-продукт для российской электроэнергетики 1
05.10.2017 SAP и Тюменьэнерго создают полигон цифровой энергетики 2
14.09.2017 SAP откроет лаборатории совместных инноваций в нефтегазе 2
13.07.2017 SAP предложила практические сценарии для развития цифровой экономики в России 2
05.07.2017 Исследование SAP: рост экспортной выручки российских IT-компаний в 2017 году составит 15,4% 2
04.07.2017 «Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP 1
25.06.2017 Павел Гонтарев, SAP: Сегодня хорошее время, чтобы быть нашим партнером 15
14.06.2017 SAP СНГ построит новую партнерскую экосистему инноваций 1
02.06.2017 SAP и РТИ расширяют сотрудничество в сфере модернизации российской микроэлектроники 1
02.06.2017 «Ашан Россия» планирует развивать проект SAP в области цифровой трансформации HR-процессов 1
02.06.2017 СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга 1
01.06.2017 Правительство Тюменской области и SAP будут развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения, образования и управления в регионе 2

Публикаций - 69, упоминаний - 101

Гонтарев Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP CIS - САП СНГ 755 48
SAP SE 3216 47
VK - Mail.ru Group 2485 22
Microsoft Corporation 11127 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 4
VK - Mail.ru Цифровые технологии 5 4
SEC Consult Services 931 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 3
SAP Consulting 28 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Greenplum 22 2
Oracle Corporation 3356 2
3761 2
IBM 3551 2
Accenture - Аксенчер 532 2
BDO - БДО 14 1
Saprun - Сапран групп 38 1
SAP Казахстан 8 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
SAP Ukraine - САП Украина 4 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
SpyLOG 17 1
Транснефть-Технологии 8 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
Казахтелеком 204 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Yota - Скартел 623 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Газпром информ 23 1
Telegram Group 702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
SAS Institute 596 1
GitHub 412 1
Nokia Corporation 2447 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Сухой - Авиационный холдинг 65 2
Аэрофлот 493 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Газпром ПАО 524 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Wildberries 128 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Транснефть 159 1
Avito - Авито 171 1
Газпром нефть 382 1
LinkedIn 521 1
Альфа-Банк 1127 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 386 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 12
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 4
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 3
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
SAP Fiori 40 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 2
SAP Ariba 71 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 7 2
SAP Predictive Analytics 11 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 2
SAP BW/4HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 11 2
VK - Mail.ru Private Cloud 6 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
VK - Mail.ru IoT Platform 2 2
SAP GRC Access Control 4 2
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP Resume Matching 1 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
SAP Invoice Matching 1 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP Value Engineering 1 1
SAP Sailing Analytics 1 1
Nokia Integrated Operations Center - Nokia IOC 2 1
SAP Brand Impact 3 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 1
МегаФон Контроль грузов 2 1
Шлыков Алексей 7 3
Орехов Вячеслав 41 3
Богачев Игорь 172 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Мартынов Владислав 78 3
Парменова Наталия 62 3
Постолатий Виталий 20 3
Нуралиев Борис 205 2
Баланова Светлана 29 2
Качанов Олег 58 2
Красюков Дмитрий 43 2
Трусов Андрей 1 1
Иванченко Павел 6 1
Дубинский Андрей 1 1
Василевский Максим 2 1
Передеряева Ольга 1 1
Ефаров Юрий 5 1
Родионов Иван 45 1
Барболина Елена 3 1
Казарин Станислав 100 1
Артюх Геннадий 1 1
Курков Игорь 1 1
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Ткачук Лариса 44 1
Криворучко Алексей 5 1
Скопа Александр 2 1
Мартыненко Александр 14 1
Зверева Татьяна 9 1
Осипов Константин 8 1
Егоров Даниил 15 1
Осипов Александр 22 1
Бондарь Юрий 11 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Маковский Игорь 6 1
Летунов Илья 48 1
Макрецкая Ольга 2 1
Филатов Андрей 99 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Казахстан - Республика 2641 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Россия - Калужская область 574 2
Украина 3378 2
Россия - Челябинская область 659 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Вологодская область 317 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - Белгород 245 1
Германия - Вальдорф 9 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Европа 3774 1
Армения - Республика 689 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Вологда 193 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Норвегия - Королевство 431 1
Сингапур - Республика 808 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Ведомости 259 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 9
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
SAP Forum 28 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
AI Russia Awards 4 1
SAP Coder - SAP Кодер 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765629, в очереди разбора - 669315.
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