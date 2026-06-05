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Гонтарев Павел

СОБЫТИЯ


05.06.2026 VK Tech станет технологическим партнером Петербургской Биржи в развитии торговли облачными ресурсами и ЦФА 1
04.06.2026 «Аэрофлот» и VK договорились о стратегическом сотрудничестве 1
20.05.2026 VK Tech и «Транснависофт» договорились о совместном развитии цифровых решений для транспортной отрасли 1
20.05.2026 VK Tech и «Цифровые технологии и платформы» будут развивать ИТ-инфраструктуру для промышленных предприятий 1
18.05.2026 VK Tech и «Росхим» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации 1
08.04.2026 VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России 1
07.04.2026 VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление 1
26.03.2026 VK Tech усиливает направление дата-сервисов: к группе присоединяется CedrusData 1
12.03.2026 Выручка VK Tech за 2025 г. выросла на 38% год к году до 18,8 млрд рублей 1
12.11.2025 Выручка VK Tech за девять месяцев 2025 г. выросла на 39% год к году до 10,7 млрд рублей 1
29.10.2025 VK Tech и «ОАК-Ресурс» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации 1
27.10.2025 VK Tech и Yealink представили совместное решение для оснащения переговорных комнат 1
13.10.2025 Минсельхоз России и VK Tech объединят усилия для цифровой трансформации АПК 1
06.10.2025 Консорциум технологической независимости и VK Tech будут развивать решения для нефтегазовой отрасли 1
12.08.2025 Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей 1
12.08.2025 Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48% год к году до 6,7 млрд рублей 1
22.07.2025 Более 100 тыс. заявок в секунду обрабатывают новые системы срочного рынка от Петербургской Биржи и VK Tech 1
27.06.2025 «Сургутнефтегаз» внедрил технологическую платформу на базе частного облака от VK Tech 1
20.06.2025 «Билайн» и VK Tech предложат бизнесу новые облачные сервисы 1
19.06.2025 «Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО» 1
06.06.2025 «Газпром» перешел на коммуникационную платформу VK WorkSpace 1
05.06.2025 «1С-Перспектива» и VK Tech объявили о запуске первого совместного решения 1
05.06.2025 VK Tech открыла офис в Нижнем Новгороде 1
04.06.2025 Группа ДОМ.РФ и VK Tech займутся развитием ИИ-технологий для стройотрасли 1
04.06.2025 VK Tech и Минцифры Татарстана заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
14.05.2025 Выручка VK Tech в I квартале 2025 г. выросла на 64% до 2,7 млрд рублей 1
04.03.2025 Выручка VK Tech за 2024 г. выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд рублей 1
14.02.2025 VK приобрела долю в разработчике офисного программного обеспечения «Р7» 1
23.12.2024 VK Tech: тенденции рынка коммуникационных решений: рост сегмента On-Premises 1
10.12.2024 ИТ-«дочка» VK может провести IPO 1
17.10.2024 VK Tech запускает центр компетенций нефти и газа 1
14.10.2024 VK Tech и «Солар» будут развивать совместные проекты в сфере кибербезопасности 1
14.10.2024 VK Tech заключил соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика» и группой компаний «Солар» 1
27.09.2024 «РусГидро» внедрит в бизнес-процессы российскую платформу VK WorkSpace 1
24.09.2024 VK Tech разработал единую платформу для работы с данными 1
23.09.2024 ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams 1
21.06.2024 VK поможет «Автодом» мигрировать в облако 1
06.06.2024 «Северсталь» и VK стали партнерами в цифровизации кадровых процессов 1
22.04.2024 В «Россетях» стартовал проект внедрения коммуникационной платформы VK WorkSpace 1
24.11.2023 Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря 1

Публикаций - 122, упоминаний - 126

Гонтарев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 74
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 53
SAP SE 5601 50
SAP CIS - САП СНГ 868 48
VK - Mail.ru Group 3602 31
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 24
МегаФон 10742 6
9594 6
Ростелеком 10948 5
Microsoft Corporation 25775 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 4
Oracle Corporation 7074 4
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 3
SAP Consulting 36 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Accenture plc 719 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
SAS Institute 1082 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 40 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 1
Unicon - Юникон 22 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Газпром ПАО 1493 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Газпром нефть 725 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 2
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 2
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Альфа-Банк 1979 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
АБИТ - Ассоциация брокеров инноваций и технологий 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 48
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 9
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 19
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 17
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
VK Data Platform 22 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 7
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 5
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 4
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 4
VK Teams 84 4
VK Tax Compliance 31 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 12 3
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 3
VK HR Tek 65 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 73 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
SAP Leonardo 41 2
SAP Fiori 45 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 56 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
SAP Центр цифрового лидерства 15 2
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 20 2
SAP Predictive Analytics 11 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 2
Lua - язык программирования 77 2
VK Cloud IoT Platform - Mail.ru IoT Platform 2 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 39 2
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 16 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 2
Богачев Игорь 183 4
Мартынов Владислав 115 4
Постолатий Виталий 22 4
Орехов Вячеслав 48 4
Мацоцкий Сергей 180 3
Парменова Наталия 63 3
Шлыков Алексей 45 3
Воробьев Андрей 199 2
Лашин Ренат 87 2
Баланова Светлана 37 2
Качанов Олег 121 2
Красюков Дмитрий 43 2
Кравченко Константин 101 2
Чирахов Владимир 9 2
Барболина Елена 5 2
Головатый Артём 8 2
Шелковников Евгений 39 2
Малюга Роман 4 2
Нуралиев Борис 298 2
Хайруллин Айрат 108 1
Горяйнов Андрей 55 1
Маковский Игорь 9 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Анохин Сергей 121 1
Вольфсон Влад 59 1
Делицын Леонид 137 1
Кудрявцева Юлия 19 1
Бондарь Юрий 13 1
Федоров Алексей 142 1
Михайлов Сергей 58 1
Осипов Александр 96 1
Петросян Рачик 8 1
Мельникова Алиса 100 1
Фокин Валерий 49 1
Егоров Даниил 23 1
Осипов Константин 14 1
Дроздов Игорь 45 1
Гимранов Ринат 126 1
Третьяк Олег 7 1
Солдатенков Сергей 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 85
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Казахстан - Республика 6048 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 17 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Армения - Республика 2449 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Сингапур - Республика 1953 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 4
Экономический эффект 1342 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Образование в России 2893 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
Ведомости 1466 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 10
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
AI Russia Awards 4 1
SAP Coder - SAP Кодер 1 1
Старт Хаб 21 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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