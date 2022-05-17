VK поможет «Лукойлу» развивать таланты

VK и Goodt разработали для «Лукойла» платформу развития сотрудников. Решение включает внутрикорпоративный портал и систему «Управления эффективностью персонала» на основе HR-методологии «Лукойл». К концу 2022 г. новые сервисы станут единым цифровым пространством для взаимодействия и развития сотрудников из более чем 70 организаций группы «Лукойл». Развивать и поддерживать решения будут специалисты ООО «Лукойл-технологии» и команда «VK цифровые технологии». Об этом CNews сообщили представители VK.

Внутрикорпоративный портал – это автоматизированный центр управления талантами и знаниями в группе «Лукойл». Он объединяет ресурсы компании, а также интегрируется с системой «Управления эффективностью персонала» и с другими корпоративными информационными ресурсами. На портале доступна вся важная информация о целях и событиях компании и полезные сервисы самообслуживания для сотрудников. С их помощью можно быстро и удобно согласовывать отпуска, больничные и командировки, получать расчетные листки, справки, документы и решать другие задачи.

Система «Управления эффективностью персонала» позволяет автоматизировать инновационные подходы к управлению сотрудниками и их развитию. Инструменты помогают повысить мотивацию и вовлеченность людей, разработать персонализированный план развития необходимых компетенций. В системе можно прозрачно анализировать выполнение задач и достижения сотрудников. А встроенные алгоритмы помогают обеспечивать высокую вовлеченность людей в постановку целей, объективность и непрерывность оценки результатов. Кроме того, система позволяет выстраивать индивидуальное карьерное траектории: от персонального комплекса обучения до повышения сотрудника или его развития в других подразделениях компании. Система также позволяет управлять кроссфункциональными командами: следить за задачами команды и прогрессом их выполнения, что позволяет эффективнее работать над совместными проектами.

«Системообразующие организации, такие как “Лукойл”, задают тренд на внедрение современных технологических HR-инструментов и лучших практик развития и управления талантами, — отметил Павел Гонтарев, управляющий директор «VK цифровые технологии». — Компания, которая объединяет под своим началом более 100 тыс. сотрудников, хорошо понимает, что люди — главный актив, от которого зависит развитие бизнеса. Мы рады, что наше решение на базе платформы VK People Hub поможет сотрудникам “Лукойла” четко видеть стратегические цели компании и собственные карьерные перспективы, а также эффективнее достигать высоких результатов».

«VK давно и успешно проецирует многолетний опыт развития социальных сетей и популярных пользовательских сервисов на взаимодействие с собственными сотрудниками – об этом говорит стабильный рост привлекательности компании как работодателя. Поэтому VK выбран для цифровой трансформации кадровых процессов не только как технологический партнер, но и как эксперт в этой области. Совокупность опыта нашего партнера и лучших практик в области HR-методологий, кадровой аналитики, ИТ и BI, которые сочетает платформа управления талантами Rostalent, позволяет объединить работу с людьми и производственную деятельность наших организаций в едином контуре», — сказал вице-президент по информационным технологиям ПАО «Лукойл» Александр Подольский.

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«Мы рады выступать партнером VK в одном из самых крупных и амбициозных проектов цифровой трансформации на российском рынке. Наша команда много лет создает и внедряет технологические решения по управлению талантами для крупного бизнеса. Платформа не просто автоматизирует HR-процессы и аккумулирует большие массивы данных — это умный помощник для руководителя и сотрудника» — отметил Максим Рябов, сооснователь и генеральный директор Goodt (разработчик платформы Rostalent).

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Rostalent – отечественная платформа от компании Goodt, которая занимается разработкой инструментов для поддержания реализации бизнес-стратегии компаний. Для создания решений используются методологические наработки, машинное обучение и большие данные.