Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг

Специалистами « Лукойл-технологии » при участии консультантов ITPS реализован проект по развитию корпоративного отраслевого портала ИСУ «Система поддержки инновации и коммуникации» (ИСУ СПИК) блока нефтеперераб

а завершена Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО « Лукойл-информ », дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерф