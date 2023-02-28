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Ростелеком Информ Лукойл Информ Лукойл Технологии Лукойл Инжиниринг

Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг

Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора на базе компании «ИНФОРМ» доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса, обеспечивая предоставление продуктовой линейки телеком- и ИТ-сервисов.


28.02.2023 «Лукойл-технологии» и ITPS модернизировали корпоративный отраслевой портал ИСУ СПИК

Специалистами «Лукойл-технологии» при участии консультантов ITPS реализован проект по развитию корпоративного отраслевого портала ИСУ «Система поддержки инновации и коммуникации» (ИСУ СПИК) блока нефтеперераб
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»

а завершена Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «Лукойл-информ», дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерф
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда

«Ростелеком» покупает «Лукойл-информ» «Ростелеком» сообщил о приобретении у нефтяной компании «Лукойл» ее дочернего предприятия «Лукойл-информ», оказывающего телекоммуникационные и ИТ-услуги для «Лукойла». На

17.12.2014 «Информзащита» разработала требования по обеспечению ИБ для ИТ-инфраструктуры «Лукойл-Информ»

Эксперты компании «Информзащита» разработали технические требования по обеспечению информационной безопасности для компании «Лукойл-Информ», которые позволят автоматизировать значительную часть задач служб ИТ и ИБ, связанных с проведением внутреннего аудита защищенности инфраструктуры. Сотрудники данных подразделений
12.08.2009 «Лукойл-Информ» и IBS создали систему обнаружения вторжений

Специалисты «Лукойл-Информ» и компании IBS создали систему обнаружения вторжений для вычислительной сети «Лукойл». Система позволяет выявлять и анализировать события, связанные с несанкционированной активно
17.07.2008 «Лукойл-Информ» управляет проектами с помощью Microsoft EPM

«Лукойл-Информ» и компания «Текора-Консалтинг», входящая в группу «Проектная Практика», завершили совместный проект по внедрению корпоративной системы управления проектами. Система управления пр
09.06.2008 «Лукойл-Информ» выбрал SAP XI

Компания SAP и «Лукойл-Информ», головная организация по информационно-технологическому обеспечению группы «Лукойл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Платформа SAP XI принята как корпоративный стан
02.04.2008 ИТ-бенчмаркинг. Опыт "Лукойл-Информа"

С 2003 г. "Лукойл-Информ" (в т.ч. совместно с компанией Gartner) было реализовано несколько инициатив по
06.02.2008 «Лукойл-Информ» строит катастрофоустойчивую инфраструктуру хранения данных

Hitachi Data Systems Corporation, дочерняя компания Hitachi, и ООО «Лукойл-Информ» анонсировали запуск первого этапа комплексного проекта по созданию катастрофоу
25.10.2007 "Лукойл-Информ": нефтегаз остро нуждается в модернизации

приходится годами, а потребность в них есть сейчас. Читать далее Ключевые направления деятельности "Лукойл-Информ" – головная организация по информационно-технологическому обеспечению группы "Л
20.02.2007 «Лукойл-Информ» и IBM создают катастрофоустойчивую сеть хранения данных

«Лукойл-Информ» и IBM объявили о завершении первого этапа проекта по развертыванию катастрофоустойчивой сети хранения данных — построения системы архивирования/восстановления. Решение базируется
27.02.2006 "Лукойл-Информ" получила новый сертификат

«Лукойл-Информ» прошла сертификационный аудит, проведенный международным органом по сертификации BSI Management Systems, на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005.


Публикаций - 114, упоминаний - 117

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Информ 6 28
SAP SE 4898 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 16
IBM - International Business Machines Corp 9206 14
Oracle Corporation 6389 14
Ростелеком - Связьинвест 1650 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 267 8
Microsoft Corporation 23868 8
NVision Group - Энвижн Груп 614 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 8
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 6
7342 5
Google LLC 11109 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 5
АйТи 1310 4
Крок - Croc 1706 4
Казахтелеком 329 4
Check Point Software Technologies 723 4
Информзащита 686 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 4
VK - Mail.ru Group 3244 4
Oracle - Sun Microsystems 2171 4
Логика BPM 42 4
Роснефть - РН-информ 47 4
Yandex - Яндекс 6139 4
InterTrust - ИнтерТраст 304 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1098 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 614 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 3
Cisco Systems 4914 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 526 3
Ростех - РТ-Информ 138 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 418 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 180 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 82
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 21
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 196 19
Газпром ПАО 1179 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 18
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 18
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 152 16
Bayer AG - Байер 60 15
ГПБ - Газпромбанк 974 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 5 13
Росводоканал 75 13
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 169 13
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 13 12
РЖД - Российские железные дороги 1705 11
Альфа-Банк 1550 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 9
Роснефть НК - нефтяная компания 471 9
Северсталь ПАО - Severstal 377 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 144 9
Абсолют Банк 178 9
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 25 8
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 43 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 8
Сургутнефтегаз - СНГ 239 8
РОСНО СК - Страховая компания 187 8
ФосАгро 88 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 234 8
МКБ - Московский кредитный банк 460 7
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 83 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 7
Татнефть 212 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 6
ЮКОС НК 37 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 6
Открытие ФК - Росгосстрах 299 6
НСПК - Национальная система платежных карт 327 5
Россети Ленэнерго 68 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 7
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 28 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 5
Президент Российской Федерации 3373 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 123 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 3
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 12 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 6 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 105 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 12 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 2
Правительство Москвы 1871 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 55 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 47 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 187 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 11 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 78 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 90
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 39
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 29
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 18
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1069 15
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2076 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 12
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  221 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 349 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 9
Стандартизация - Standardization 1583 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 379 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 139 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 1336 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 7
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 7
Масштабируемость - Scalability 2151 7
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 163 14
Microsoft Windows 2000 940 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 439 7
Linux OS 8523 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 735 5
Microsoft Office 3493 4
Microsoft SharePoint Server 547 4
Age of Kings 3459 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 184 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 797 3
SAP Sybase 9 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 229 3
IFS Applications 39 3
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 47 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 2
Microsoft Windows 14705 2
ВГТРК - Смотрим 555 2
Software AG - ARIS Platform 168 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1182 2
Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 37 2
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 21 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 115 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 158 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 111 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 403 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 74 2
Neoflex FrontOffice 13 2
Microsoft SQL Server 1259 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 165 2
Oracle Java - язык программирования 2642 2
Microsoft Office Excel 720 2
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 113 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Microsoft Windows Server 2012 106 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 224 1
Курбатов Владимир 35 23
Демидов Сергей 98 16
Нуйкин Андрей 42 16
Мусич Роман 28 16
Горбатько Александр 104 15
Дилбарян Павел 26 15
Палей Лев 47 15
Воробьев Артем 26 14
Мельников Максим 30 13
Путин Сергей 56 13
Ерин Андрей 21 13
Севостьянов Александр 15 13
Гадарь Дмитрий 24 12
Луганцев Александр 29 12
Бенгин Владимир 29 12
Корзун Александр 12 12
Лысенко Юрий 30 10
Контемиров Юрий 32 9
Плешков Алексей 61 8
Степанов Андрей 30 7
Сычев Артем 59 7
Василенко Александр 87 7
Янов Алексей 8 7
Захаров Дмитрий 46 7
Маслов Олег 10 7
Гусев Сергей 34 7
Ложкин Руслан 28 7
Шойтов Александр 41 7
Войлуков Алексей 12 7
Касимов Вячеслав 26 7
Трояновский Владимир 51 6
Кульпин Андрей 7 6
Аншина Марина 70 6
Серова Елена 83 6
Костров Дмитрий 27 6
Королев Максим 12 5
Скородумов Анатолий 62 5
Чулков Олег 11 5
Волков Максим 31 5
Ананьин Алексей 76 4
Россия - РФ - Российская федерация 127081 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 14
Казахстан - Республика 4926 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1188 10
Европа 11993 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 8
Европа Восточная 3026 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 5
Украина 6786 5
Германия - Федеративная Республика 8772 5
Канада 3013 5
Каспийское море 5 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 863 4
Беларусь - Белоруссия 4435 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1219 4
Земля - планета Солнечной системы 8368 4
Узбекистан - Республика 1472 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 3
Каспийское море - Нефтегазоконденсатное шельфовое месторождение имени Ю. Корчагина 3 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 698 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 3
Россия - СФО - Новосибирск 3787 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 216 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 973 2
Швеция - Королевство 2191 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 2
Россия - Западная Сибирь 259 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1095 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 366 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 39
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 24
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 14
Энергетика - Energy - Energetically 2431 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2342 13
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 70 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 11
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 11
Аудит - аудиторский услуги 1047 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 9
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 882 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 112 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1061 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 6
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция 495 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 6
Английский язык 3945 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 4
CNews TV 719 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 3
TAdviser - Центр выбора технологий 319 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 266 2
ComNews - Медиа-бизнес 51 2
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 1 2
CNews RND - R&D.CNews 0 1
Открытые системы ИД 173 1
Nature 802 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
ИнформКурьерСвязь 6 1
ComputerWorld 146 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
Eurovision 4 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 2 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 68 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 1
Wikipedia - Википедия 438 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 47
Gartner - Гартнер 3316 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 10
IDC - International Data Corporation 4775 5
Forrester Research 801 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 1
Juniper Research 510 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 30 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 5 1
Computer Economics 32 1
Gartner IT Spending and Staffing 1 1
GfK Rus - ГФК-Русь 210 1
TAdviser Profit 50 3 1
РАН - Российская академия наук 1779 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 3
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 1 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 0 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 8 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 31 2
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 2 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 2
РГБ - Российская государственная библиотека 73 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 27 1
Pearson VUE 40 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 73 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 44 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 38 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 33 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 14 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 16 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 2 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 245 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 119 1
ТГУ - Томский государственный университет 113 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России 6 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 67 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 65 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 25
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CSTB Telecom & Media 59 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
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HP - Программные миры HP 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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