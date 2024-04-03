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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг

Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора на базе компании «ИНФОРМ» доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса, обеспечивая предоставление продуктовой линейки телеком- и ИТ-сервисов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 126 дел, на cумму 8 017 559 330 ₽*

Судебные дела (126) на сумму 8 017 559 330 ₽*
в качестве истца (86) на сумму 4 712 298 165 ₽*
в качестве ответчика (20) на сумму 89 823 466 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.04.2024 IBS провела нагрузочное тестирование системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии»

нагрузочное тестирование информационной системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии». Работы были необходимы для выстраивания процесса оптимизации производител
28.02.2023 «Лукойл-технологии» и ITPS модернизировали корпоративный отраслевой портал ИСУ СПИК

Специалистами «Лукойл-технологии» при участии консультантов ITPS реализован проект по развитию корпоративного отраслевого портала ИСУ «Система поддержки инновации и коммуникации» (ИСУ СПИК) блока нефтеперераб
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»

а завершена Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «Лукойл-информ», дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерф
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда

«Ростелеком» покупает «Лукойл-информ» «Ростелеком» сообщил о приобретении у нефтяной компании «Лукойл» ее дочернего

12.11.2020 «Ростелеком» покупает телекоммуникационный бизнес «Лукойла»

«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении компании «Лукойл-информ», представляющего телекоммуникационный бизнес группы «Лукойл» – одной из крупне
17.12.2014 «Информзащита» разработала требования по обеспечению ИБ для ИТ-инфраструктуры «Лукойл-Информ»

Эксперты компании «Информзащита» разработали технические требования по обеспечению информационной безопасности для компании «Лукойл-Информ», которые позволят автоматизировать значительную часть задач служб ИТ и ИБ, связанных с проведением внутреннего аудита защищенности инфраструктуры. Сотрудники данных подразделений
08.08.2011 В «Лукойле» завершается внедрение ИСУ «Персонал»

Компания «Лукойл-Информ» сообщила о завершении проекта по внедрению единого типового решения — корпорат
12.08.2009 «Лукойл-Информ» и IBS создали систему обнаружения вторжений

Специалисты «Лукойл-Информ» и компании IBS создали систему обнаружения вторжений для вычислительной сети «Лукойл». Система позволяет выявлять и анализировать события, связанные с несанкционированной активно
17.07.2008 «Лукойл-Информ» управляет проектами с помощью Microsoft EPM

«Лукойл-Информ» и компания «Текора-Консалтинг», входящая в группу «Проектная Практика», завершили совместный проект по внедрению корпоративной системы управления проектами. Система управления пр
09.06.2008 «Лукойл-Информ» выбрал SAP XI

Компания SAP и «Лукойл-Информ», головная организация по информационно-технологическому обеспечению группы «Лукойл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Платформа SAP XI принята как корпоративный стан
02.04.2008 ИТ-бенчмаркинг. Опыт "Лукойл-Информа"

С 2003 г. "Лукойл-Информ" (в т.ч. совместно с компанией Gartner) было реализовано несколько инициатив по
06.02.2008 «Лукойл-Информ» строит катастрофоустойчивую инфраструктуру хранения данных

Hitachi Data Systems Corporation, дочерняя компания Hitachi, и ООО «Лукойл-Информ» анонсировали запуск первого этапа комплексного проекта по созданию катастрофоу
25.10.2007 "Лукойл-Информ": нефтегаз остро нуждается в модернизации

приходится годами, а потребность в них есть сейчас. Читать далее Ключевые направления деятельности "Лукойл-Информ" – головная организация по информационно-технологическому обеспечению группы "Л
06.06.2007 Единая СУ охватит более 300 предприятий «Лукойла»

остоянно развивает свою консолидированную ИСУ. Проект построения единого информационного пространства в отечественном нефтяном гиганте, оборот которого превышает $60 млрд., SAP реализует совместно с «Лукойл-Информ», выделенной ИТ-структурой группы. Последняя активно привлекает к работам партнеров-интеграторов, на долю которых, по оценкам первого заместителя директора «Лукойл-Информ»

05.04.2007 «Лукойл» построил ЦОД на базе решений Sun

Компании Sun Microsystems и «Лукойл-Информ» объявили о результатах проекта по созданию центров обработки данных (ЦОД) для

20.02.2007 «Лукойл-Информ» и IBM создают катастрофоустойчивую сеть хранения данных

«Лукойл-Информ» и IBM объявили о завершении первого этапа проекта по развертыванию катастрофоустойчивой сети хранения данных — построения системы архивирования/восстановления. Решение базируется
11.01.2007 ТД «Лукойл» автоматизирует делопроизводство

дготовку, визирование, регистрацию, рассылку, контроль исполнения, внесение в архив. В течение нескольких лет система развивалась и устанавливалась на других предприятиях холдинга. В начале 2006 г. в ТД «Лукойл» возникла необходимость автоматизации делопроизводства. В качестве технологического решения была выбрана «ЛукойлМедиа» как КИС. Комплекс работ по ее внедрению в течение 4 месяцев про
27.02.2006 "Лукойл-Информ" получила новый сертификат

«Лукойл-Информ» прошла сертификационный аудит, проведенный международным органом по сертификации BSI Management Systems, на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005.


Публикаций - 172, упоминаний - 237

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 27
Ростелеком 10948 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Oracle Corporation 7074 14
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
NVision Group - Энвижн Груп 699 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
МегаФон 10742 8
Microsoft Corporation 25775 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 6
Крок - Croc 1964 6
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
9594 6
Google LLC 12690 5
Логика BPM 49 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Информзащита 941 5
VK - Mail.ru Group 3602 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Казахтелеком 348 4
АйТи 1519 4
Promt - Промт 323 4
InterTrust - ИнтерТраст 336 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Check Point Software Technologies 829 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 86
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 20
Газпром ПАО 1493 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Bayer AG - Байер 85 15
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 10
Абсолют Банк 249 10
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 10
Альфа-Банк 1979 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 8
ФосАгро 176 8
Сургутнефтегаз - СНГ 288 8
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
Татнефть 243 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 6
Газпром нефть 725 6
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 6
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
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Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
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Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
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Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Linux OS 11533 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 4
Microsoft Office 4170 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
SAP Sybase 292 3
IFS Applications 39 3
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 15 3
Лукойл - LukoilMedia СЭДиАД 3 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - ЛУКНЕТ 3 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 2
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Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 2
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 2
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ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 54
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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