Ростелеком Информ Лукойл Информ Лукойл Технологии Лукойл Инжиниринг
Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора на базе компании «ИНФОРМ» доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса, обеспечивая предоставление продуктовой линейки телеком- и ИТ-сервисов.
|28.02.2023
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«Лукойл-технологии» и ITPS модернизировали корпоративный отраслевой портал ИСУ СПИК
Специалистами «Лукойл-технологии» при участии консультантов ITPS реализован проект по развитию корпоративного отраслевого портала ИСУ «Система поддержки инновации и коммуникации» (ИСУ СПИК) блока нефтеперераб
|23.11.2020
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ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»
а завершена Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «Лукойл-информ», дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерф
|13.11.2020
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«Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда
«Ростелеком» покупает «Лукойл-информ» «Ростелеком» сообщил о приобретении у нефтяной компании «Лукойл» ее дочернего предприятия «Лукойл-информ», оказывающего телекоммуникационные и ИТ-услуги для «Лукойла». На
|17.12.2014
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«Информзащита» разработала требования по обеспечению ИБ для ИТ-инфраструктуры «Лукойл-Информ»
Эксперты компании «Информзащита» разработали технические требования по обеспечению информационной безопасности для компании «Лукойл-Информ», которые позволят автоматизировать значительную часть задач служб ИТ и ИБ, связанных с проведением внутреннего аудита защищенности инфраструктуры. Сотрудники данных подразделений
|12.08.2009
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«Лукойл-Информ» и IBS создали систему обнаружения вторжений
Специалисты «Лукойл-Информ» и компании IBS создали систему обнаружения вторжений для вычислительной сети «Лукойл». Система позволяет выявлять и анализировать события, связанные с несанкционированной активно
|17.07.2008
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«Лукойл-Информ» управляет проектами с помощью Microsoft EPM
«Лукойл-Информ» и компания «Текора-Консалтинг», входящая в группу «Проектная Практика», завершили совместный проект по внедрению корпоративной системы управления проектами. Система управления пр
|09.06.2008
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«Лукойл-Информ» выбрал SAP XI
Компания SAP и «Лукойл-Информ», головная организация по информационно-технологическому обеспечению группы «Лукойл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Платформа SAP XI принята как корпоративный стан
|02.04.2008
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ИТ-бенчмаркинг. Опыт "Лукойл-Информа"
С 2003 г. "Лукойл-Информ" (в т.ч. совместно с компанией Gartner) было реализовано несколько инициатив по
|06.02.2008
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«Лукойл-Информ» строит катастрофоустойчивую инфраструктуру хранения данных
Hitachi Data Systems Corporation, дочерняя компания Hitachi, и ООО «Лукойл-Информ» анонсировали запуск первого этапа комплексного проекта по созданию катастрофоу
|25.10.2007
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"Лукойл-Информ": нефтегаз остро нуждается в модернизации
приходится годами, а потребность в них есть сейчас. Читать далее Ключевые направления деятельности "Лукойл-Информ" – головная организация по информационно-технологическому обеспечению группы "Л
|20.02.2007
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«Лукойл-Информ» и IBM создают катастрофоустойчивую сеть хранения данных
«Лукойл-Информ» и IBM объявили о завершении первого этапа проекта по развертыванию катастрофоустойчивой сети хранения данных — построения системы архивирования/восстановления. Решение базируется
|27.02.2006
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"Лукойл-Информ" получила новый сертификат
«Лукойл-Информ» прошла сертификационный аудит, проведенный международным органом по сертификации BSI Management Systems, на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005.
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курбатов Владимир 35 23
|Демидов Сергей 98 16
|Нуйкин Андрей 42 16
|Мусич Роман 28 16
|Горбатько Александр 104 15
|Дилбарян Павел 26 15
|Палей Лев 47 15
|Воробьев Артем 26 14
|Мельников Максим 30 13
|Путин Сергей 56 13
|Ерин Андрей 21 13
|Севостьянов Александр 15 13
|Гадарь Дмитрий 24 12
|Луганцев Александр 29 12
|Бенгин Владимир 29 12
|Корзун Александр 12 12
|Лысенко Юрий 30 10
|Контемиров Юрий 32 9
|Плешков Алексей 61 8
|Степанов Андрей 30 7
|Сычев Артем 59 7
|Василенко Александр 87 7
|Янов Алексей 8 7
|Захаров Дмитрий 46 7
|Маслов Олег 10 7
|Гусев Сергей 34 7
|Ложкин Руслан 28 7
|Шойтов Александр 41 7
|Войлуков Алексей 12 7
|Касимов Вячеслав 26 7
|Трояновский Владимир 51 6
|Кульпин Андрей 7 6
|Аншина Марина 70 6
|Серова Елена 83 6
|Костров Дмитрий 27 6
|Королев Максим 12 5
|Скородумов Анатолий 62 5
|Чулков Олег 11 5
|Волков Максим 31 5
|Ананьин Алексей 76 4
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