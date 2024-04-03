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Ростелеком Информ Лукойл Информ Лукойл Технологии Лукойл Инжиниринг
Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора на базе компании «ИНФОРМ» доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса, обеспечивая предоставление продуктовой линейки телеком- и ИТ-сервисов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 126 дел, на cумму 8 017 559 330 ₽*
СОБЫТИЯ
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|03.04.2024
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IBS провела нагрузочное тестирование системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии»
нагрузочное тестирование информационной системы корпоративного электронного документооборота в ООО «Лукойл-Технологии». Работы были необходимы для выстраивания процесса оптимизации производител
|28.02.2023
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«Лукойл-технологии» и ITPS модернизировали корпоративный отраслевой портал ИСУ СПИК
Специалистами «Лукойл-технологии» при участии консультантов ITPS реализован проект по развитию корпоративного отраслевого портала ИСУ «Система поддержки инновации и коммуникации» (ИСУ СПИК) блока нефтеперераб
|23.11.2020
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ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому»
а завершена Как и предсказывал CNews, «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «Лукойл-информ», дочернего телекоммуникационного предприятия «Лукойла». Стороны, пишет «Интерф
|13.11.2020
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«Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда
«Ростелеком» покупает «Лукойл-информ» «Ростелеком» сообщил о приобретении у нефтяной компании «Лукойл» ее дочернего
|12.11.2020
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«Ростелеком» покупает телекоммуникационный бизнес «Лукойла»
«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении компании «Лукойл-информ», представляющего телекоммуникационный бизнес группы «Лукойл» – одной из крупне
|17.12.2014
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«Информзащита» разработала требования по обеспечению ИБ для ИТ-инфраструктуры «Лукойл-Информ»
Эксперты компании «Информзащита» разработали технические требования по обеспечению информационной безопасности для компании «Лукойл-Информ», которые позволят автоматизировать значительную часть задач служб ИТ и ИБ, связанных с проведением внутреннего аудита защищенности инфраструктуры. Сотрудники данных подразделений
|08.08.2011
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В «Лукойле» завершается внедрение ИСУ «Персонал»
Компания «Лукойл-Информ» сообщила о завершении проекта по внедрению единого типового решения — корпорат
|12.08.2009
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«Лукойл-Информ» и IBS создали систему обнаружения вторжений
Специалисты «Лукойл-Информ» и компании IBS создали систему обнаружения вторжений для вычислительной сети «Лукойл». Система позволяет выявлять и анализировать события, связанные с несанкционированной активно
|17.07.2008
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«Лукойл-Информ» управляет проектами с помощью Microsoft EPM
«Лукойл-Информ» и компания «Текора-Консалтинг», входящая в группу «Проектная Практика», завершили совместный проект по внедрению корпоративной системы управления проектами. Система управления пр
|09.06.2008
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«Лукойл-Информ» выбрал SAP XI
Компания SAP и «Лукойл-Информ», головная организация по информационно-технологическому обеспечению группы «Лукойл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Платформа SAP XI принята как корпоративный стан
|02.04.2008
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ИТ-бенчмаркинг. Опыт "Лукойл-Информа"
С 2003 г. "Лукойл-Информ" (в т.ч. совместно с компанией Gartner) было реализовано несколько инициатив по
|06.02.2008
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«Лукойл-Информ» строит катастрофоустойчивую инфраструктуру хранения данных
Hitachi Data Systems Corporation, дочерняя компания Hitachi, и ООО «Лукойл-Информ» анонсировали запуск первого этапа комплексного проекта по созданию катастрофоу
|25.10.2007
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"Лукойл-Информ": нефтегаз остро нуждается в модернизации
приходится годами, а потребность в них есть сейчас. Читать далее Ключевые направления деятельности "Лукойл-Информ" – головная организация по информационно-технологическому обеспечению группы "Л
|06.06.2007
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Единая СУ охватит более 300 предприятий «Лукойла»
остоянно развивает свою консолидированную ИСУ. Проект построения единого информационного пространства в отечественном нефтяном гиганте, оборот которого превышает $60 млрд., SAP реализует совместно с «Лукойл-Информ», выделенной ИТ-структурой группы. Последняя активно привлекает к работам партнеров-интеграторов, на долю которых, по оценкам первого заместителя директора «Лукойл-Информ»
|05.04.2007
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«Лукойл» построил ЦОД на базе решений Sun
Компании Sun Microsystems и «Лукойл-Информ» объявили о результатах проекта по созданию центров обработки данных (ЦОД) для
|20.02.2007
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«Лукойл-Информ» и IBM создают катастрофоустойчивую сеть хранения данных
«Лукойл-Информ» и IBM объявили о завершении первого этапа проекта по развертыванию катастрофоустойчивой сети хранения данных — построения системы архивирования/восстановления. Решение базируется
|11.01.2007
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ТД «Лукойл» автоматизирует делопроизводство
дготовку, визирование, регистрацию, рассылку, контроль исполнения, внесение в архив. В течение нескольких лет система развивалась и устанавливалась на других предприятиях холдинга. В начале 2006 г. в ТД «Лукойл» возникла необходимость автоматизации делопроизводства. В качестве технологического решения была выбрана «ЛукойлМедиа» как КИС. Комплекс работ по ее внедрению в течение 4 месяцев про
|27.02.2006
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"Лукойл-Информ" получила новый сертификат
«Лукойл-Информ» прошла сертификационный аудит, проведенный международным органом по сертификации BSI Management Systems, на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Курбатов Владимир 35 25
|Демидов Сергей 129 18
|Нуйкин Андрей 50 18
|Мусич Роман 28 18
|Дилбарян Павел 26 17
|Палей Лев 58 17
|Горбатько Александр 105 17
|Воробьев Артем 26 14
|Мельников Максим 39 13
|Севостьянов Александр 16 13
|Ерин Андрей 22 13
|Путин Сергей 73 13
|Гадарь Дмитрий 29 12
|Бенгин Владимир 38 12
|Лысенко Юрий 33 12
|Корзун Александр 15 12
|Луганцев Александр 51 12
|Контемиров Юрий 32 11
|Сычев Артем 79 9
|Трояновский Владимир 63 8
|Плешков Алексей 68 8
|Скородумов Анатолий 65 7
|Касимов Вячеслав 35 7
|Захаров Дмитрий 46 7
|Василенко Александр 99 7
|Гусев Сергей 44 7
|Шойтов Александр 116 7
|Маслов Олег 12 7
|Войлуков Алексей 21 7
|Степанов Андрей 38 7
|Ложкин Руслан 35 7
|Янов Алексей 10 7
|Калинкин Алексей 16 6
|Костров Дмитрий 39 6
|Серова Елена 320 6
|Варназов Лев 10 6
|Аншина Марина 79 6
|Пружинин Александр 6 6
|Кульпин Андрей 7 6
|Суровец Дмитрий 115 6
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