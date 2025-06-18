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Индексная книга (каталог) CNews*
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Войлуков Алексей


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
18.04.2024 Импортозамещение забуксовало. Банки умоляют не отбирать у них иностранный софт – российских аналогов до сих пор нет 1
11.03.2024 Мошенников в России развелось так много, что антифрод-системы не справляются. Операторов связи заставят напрямую сотрудничать с банками 1
10.01.2024 Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов 1
01.12.2023 Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам 1
11.09.2023 Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские 1
31.07.2023 Власти не хотят следить за безопасностью цифрового рубля. Ответственность за защиту россиян от мошенников ляжет на банки 1
27.03.2023 Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
09.01.2023 Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
21.07.2022 Новая система защиты от мошенников сильно замедлит онлайн-переводы в российских банках 1
21.10.2021 Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Войлуков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 7
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 16 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5050 2
Fraudex - Фродекс 17 2
Cisco Systems 5160 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2974 2
Ростелеком 9967 1
Oracle Corporation 6763 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 22 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1184 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 172 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 157 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 18 1
OKI Electric Industry 21 1
T.Hunter 45 1
GRG Banking 6 1
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 14 1
Softline - Инверсум 7 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 1
Softline - Софтлайн 3012 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 285 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13312 1
МегаФон 9339 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8927 1
Ред Софт - Red Soft 820 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2112 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 558 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 58 1
8522 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 137 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 326 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 130 1
Nubes - Нубес 61 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 53 1
Корус Консалтинг ГК 1264 1
Neoflex - Неофлекс 237 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
Элемент ГК - Элемент-технологии 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 9
ГПБ - Газпромбанк 1111 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1699 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 486 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 8
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 8
МКБ - Московский кредитный банк 583 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 7
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 900 7
Северсталь ПАО - Severstal 509 7
Абсолют Банк 236 7
Bayer AG - Байер 85 7
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 4
Первый Инвестиционный Банк 4 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Право.ру 14 1
Альфа-Банк 1801 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Ак Барс Банк 274 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1165 1
Unsplash 1056 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1044 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1465 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12124 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4989 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4641 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3238 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3435 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3125 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4450 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 325 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 207 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5583 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 1
Федеральное казначейство России 1821 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 258 18
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20983 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21942 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11453 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3267 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12949 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13027 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  683 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4113 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12380 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5558 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 806 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21201 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5387 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2548 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11531 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14123 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4932 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8118 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 179 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11613 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5172 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 512 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1575 1
Фотобанк - Photobank 181 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 822 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1567 1
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 17 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5375 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24784 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28325 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1806 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1423 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26117 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3020 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 836 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 186 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 68 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 172 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 211 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5471 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1466 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 1
Linux OS 10280 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
FreePik 1160 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 111 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 215 1
БИС - ITQuick - Jumse 49 1
Луганцев Александр 51 8
Демидов Сергей 127 8
Севостьянов Александр 16 7
Горбатько Александр 105 7
Василенко Александр 92 7
Курбатов Владимир 35 7
Шойтов Александр 78 7
Путин Сергей 63 7
Дилбарян Павел 26 7
Нуйкин Андрей 49 7
Палей Лев 55 7
Мусич Роман 28 7
Плешков Алексей 67 7
Касимов Вячеслав 34 7
Гадарь Дмитрий 28 7
Мельников Максим 35 7
Бенгин Владимир 34 7
Гусев Сергей 44 7
Воробьев Артем 26 7
Ерин Андрей 22 7
Корзун Александр 14 7
Степанов Андрей 30 7
Ложкин Руслан 34 7
Янов Алексей 8 7
Кульпин Андрей 7 6
Путин Владимир 3253 3
Царев Евгений 23 2
Никонов Андрей 5 2
Чернышенко Дмитрий 573 2
Кандыбович Дмитрий 17 2
Киселёв Андрей 12 2
Беляев Дмитрий 29 2
Сухарев Александр 7 2
Касперская Наталья 298 1
Аксаков Анатолий 155 1
Набиуллина Эльвира 102 1
Емелин Андрей 10 1
Достов Виктор 26 1
Горьков Даниил 2 1
Кузнецов Владимир 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 4
Украина 7681 1
Индия - Bharat 5556 1
Турция - Турецкая республика 2427 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Нигерия - Федеративная Республика 323 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 985 1
Россия - ПФО - Саратовская область 765 1
Южная Корея - Республика 6740 1
Япония 13380 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17912 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 951 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5968 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2295 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52851 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8252 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11295 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10213 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6888 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19333 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3405 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6307 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9221 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 572 2
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Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4258 1
Импортозамещение - параллельный импорт 523 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6601 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 88 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7061 1
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Made in China - Сделано в Китае 48 1
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ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 244 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6385 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5044 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 424 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1993 4
Известия ИД 659 3
Ведомости 1086 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11315 1
Bloomberg 1326 1
РИА Новости 947 1
Forbes - Форбс 866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 395 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 7
CNews FORUM Кейсы 252 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1148 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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