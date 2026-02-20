Разделы

БФС Банковские и финансовые системы АТМ маркет BFS Banking Financial Systems


«Банковские и Финансовые Системы» –  поставщик устройств самообслуживания, разработчик программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания. Компания при поддержке Минпромторга России и Правительства Москвы производит российские банкоматы, цифровые офисы, многофункциональные устройства для банковской, транспортной и городской инфраструктуры.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.02.2026 Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ Москвы выпустил свыше четырех тысяч отечественных банкоматов 2
27.11.2025 «Группа Астра» раскрыла неаудированные финансовые и операционные показатели за 9 месяцев 2025 года 1
28.10.2025 BFS выбрала ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты бизнеса 3
09.10.2025 «Группа Астра» и компания BFS объединяют технологии для работы банкоматов на Astra Linux 2
21.08.2025 Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах 1
11.07.2025 Власти требуют сделать банкоматы более российскими. Должно быть больше отечественных компонентов внутри 1
25.06.2025 В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов 2
18.06.2025 Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты 1
21.05.2025 Резко выросли поставки китайских банкоматов в Россию 4
13.02.2025 Максим Ликсутов: Новые автоматы по продаже билетов на городской транспорт будут производить по офсетному контракту 1
19.08.2024 В России создали первый банкомат с ИИ для проверки подлинности документов 2
14.06.2024 Экс-замглавы Минпромторга купил долю в производителе российских банкоматов 2
26.03.2024 Производитель высокотехнологичных российских банкоматов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
17.11.2023 Долгожданное импортозамещение в действии. В Москве заработали первые отечественные банкоматы 4
11.09.2023 Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские 1
13.06.2023 В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» 4
28.04.2023 В России строят отечественные банкоматы на «Эльбрусах». Собирать их будут в Москве 4
04.02.2011 «Инлайн груп» может объединиться с поставщиком банкоматов NCR 2

Публикаций - 21, упоминаний - 41

БФС и организации, системы, технологии, персоны:

NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 6
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 5
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 4
GRG Banking 6 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1044 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1605 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2614 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 304 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 989 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 84 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
SAP SE 5467 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 441 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1552 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 480 1
Telegram Group 2672 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 686 1
Эвотор - Evotor 215 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 328 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Inline Group - Инлайн Груп 102 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Intek - Интек 21 1
OKI Electric Industry 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8325 7
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 103 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 2
Eastman Chemical 4 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3028 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
МКБ - Московский кредитный банк 621 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1815 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 572 1
Superjob - Суперджоб 742 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 158 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 9 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2756 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 7
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 573 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3531 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 688 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 445 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3157 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5075 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2205 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 240 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 261 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2266 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23341 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3147 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25747 5
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1507 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2047 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11617 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2462 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32044 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8407 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5960 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18895 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2708 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21836 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27211 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57702 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4474 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5714 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1391 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13114 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16693 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7692 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26178 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12394 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1514 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 849 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 100 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1974 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 291 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10161 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12441 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17225 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9003 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7683 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32151 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3115 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2103 4
Linux OS 11049 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1246 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 821 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 581 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3445 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 199 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Embedded 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra XPlatform 6 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1172 1
Microsoft Office 4005 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 325 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 336 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 376 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 361 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
C/C++ - Язык программирования 855 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 225 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 20 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 430 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 329 1
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 56 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 351 1
Собянин Сергей 497 5
Жилонов Артем 3 3
Войлуков Алексей 20 3
Ученов Алексей 3 2
Ликсутов Максим 207 2
Бойко Алексей 111 2
Бородкина Елена 17 1
Гарбузов Анатолий 140 1
Миронов Георгий 1 1
Круковец Артем 1 1
Grahnstedt Trond - Гранштедт Тронд 1 1
Устимов Денис 1 1
Есин Сергей 1 1
Davidson Michael - Дэвидсон Майкл 2 1
Арлазаров Владимир 280 1
Парфентьев Алексей 171 1
Дегтев Геннадий 270 1
Ведяхин Александр 170 1
Шпак Василий 266 1
Леханов Сергей 17 1
Жолобов Андрей 6 1
Легостаева Светлана 96 1
Трачук Аркадий 18 1
Галкина Татьяна 46 1
Афанасьев Вадим 9 1
Саликов Алексей 1 1
Овчинский Владислав 230 1
Геллерман Михаил 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 158736 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46177 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 7
Южная Корея - Республика 6885 3
Китай - Тайвань 4151 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53612 2
Россия - СФО - Новосибирск 4719 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3432 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 2
Европа 24693 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2449 1
Азия - Азиатский регион 5769 1
Япония 13574 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18838 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3321 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4335 1
Канада 4999 1
Германия - Федеративная Республика 12970 1
Ближний Восток 3055 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1843 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2952 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1225 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 813 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2155 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2713 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1621 1
Грузия 1293 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1714 1
Россия - УФО - Челябинская область 1425 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1257 1
Румыния 743 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Таиланд - Королевство 876 1
Россия - ДФО - Амурская область 867 1
Португалия - Португальская Республика 941 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 522 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 18
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1030 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10515 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20459 5
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 626 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17462 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4778 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26084 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3715 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7821 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 554 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1470 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3050 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6706 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5344 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1714 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 313 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 267 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 651 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2816 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4689 1
Английский язык 6900 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8398 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8179 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6977 1
Паспорт - Паспортные данные 2743 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2713 1
Ведомости 1305 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1094 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
РИА Новости 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 170 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 72 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 289 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2596 1
