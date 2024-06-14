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Экс-замглавы Минпромторга купил долю в производителе российских банкоматов

Экс-замминистра Минпромторга Алексей Ученов стал владельцем 25% «Банковские и финансовые системы». Компания занималась дистрибуцией банковского оборудования, но в 2023 г. на фоне западных санкций начала собственное производство отечественных банкоматов. Часть инвестиций составила госсубсидия, полученная в 2022 г. в результате выигрыша конкурса в Минпромторге.

У BFS появился новый собственник

Бывший замминистра Минпромторга Алексей Ученов приобрел 25% в компании «Банковские и финансовые системы» (BFS), производителе российских банкоматов, пишет РБК.

О приобретении 25%-ной доли в BFS изданию рассказал сам Ученов. Информацию подтвердил директор по маркетингу и стратегии BFS Георгий Миронов. Сумма сделки не разглашается.

Ученов ушел из министерства в марте 2023 г., проработав там более 10 лет. Он занимался вопросами стандартизации и технического регулирования, а также направлениями, связанными с применением в промышленности наилучших доступных технологий.

Приобретение бывшего чиновника

BFS существует с 2014 г. и позиционирует себя в первую очередь как дистрибьютора банкоматов китайской компании GRG Banking Equipment. Впервые о планах компании выпускать отечественные банкоматы стало известно летом 2022 г., в период первых и самых сильных волн западных антироссийских санкций.

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Сайт мэра Москвы
Бывший замминистра Минпромторга решил заняться производством отечественных банкоматов

Размер инвестиций в собственное серийное производство оценивался в сумму около 1,5 млрд руб., в том числе господдержка. Субсидию BFS получила в 2022 г., как писал тогда РБК, в результате выигрыша конкурса в Минпромторге. Ученов в то время еще работал в министерстве.

В 2023 г. компания «Банковские и Финансовые системы» получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Этот статус дает право на существенные налоговые льготы. Так, размер налога на прибыль до 2028 г. составляет 2%, налог на имущество в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет имущества, и транспортный налог в течение 10 лет, начиная с месяца регистрации транспортного средства, взиматься не будут. Предприятие заключило контракты на поставку продукции с несколькими банками, в том числе входящими в перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком России.

Компания BFS по итогам 2022 г. зафиксировала стремительный рост и выручки, и чистой прибыли. Первая выросла до 2,6 млрд руб. с 555,3 млн руб. годом ранее, а вторая составила 608,5 млн руб., хотя в 2021 г. не превышала 52,8 млн руб. (данные «Контур.фокуса»). Такой рост мог стать следствием ухода с российского рынка многих иностранных производителей банковского оборудования, в том числе и банкоматов.

Российские банкоматы на «Эльбрусе»

О начале производства банкоматов на российских процессорах «Эльбрус» в индустриальном парке «Руднево», входящем в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», CNews писал в июне 2023 г.

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Сообщалось, что BFS намерена выпускать до 15 тыс. устройств приема и выдачи наличных в год. Сами банкоматы локализованы почти полностью – 80% их компонентов выпускаются на территории России. Программное обеспечение тоже написано отечественными специалистами. При этом производитель не намерен оставлять локализацию своей продукции на нынешнем уровне и собирается «прокачать» ее до 100%. Назывались даже сроки реализации задуманного — отказ от оставшихся 20% зарубежных компонентов был предварительно назначен на 2026 г.

С точки зрения пользовательского опыта продукция BFS не уступает иностранным аналогам. Например, российские банкоматы оснащены сканерами QR- и штрих-кодов, картоприемником с поддержкой бесконтактных карт и кнопками для набора PIN-кода и других комбинаций цифр, а также сенсорным экраном и возможностью распознавания клиента по его биометрическим данным. Отечественные банкоматы имеют повышенный уровень защиты от мошенников и вандалов.

Анна Любавина

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